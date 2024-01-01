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專屬空間 專屬螢幕
MyView 智慧螢幕為您打造前所未有的生活體驗，在工作及娛樂之間輕鬆切換，讓您有無限的可能性，由 MyView 智慧螢幕成為您生活的延伸！
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*各國家/地區的內建串流服務與應用程式可能有所不同。
* 所有提及的獎項僅適用於 32SR85U。
工作娛樂 由你智換
內建 LG webOS 提供多元觀影內容，並以高畫質呈現極致細節。細緻豐富的音效與量身打造的播放清單，給您無與倫比的音樂享受。沉浸式遊戲體驗、即時新聞動態、高效工作管理，同時擁有多種連接埠及無線投影功能，輕鬆打造個人化的生活空間。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*MyView 智慧螢幕會根據您的喜好向您推薦流行歌曲。
*透過 ThinQ Home 應用程式，輕鬆控制智能家居設備。如欲獲取更多資訊，請參考以下功能。
*可將 MyView 智慧螢幕連接至您的個人電腦，作為第二個螢幕。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
不同於一般螢幕
曾想回到過去的育兒時期嗎？
輕鬆育兒的關鍵
曾被手機砸到臉嗎？
感到安心的關鍵
曾有電視被搶走的經驗嗎？
享受 MeTime 放鬆片刻
曾感到肩頸不適嗎？
感到舒適的關鍵
曾想把床打造成工作區嗎?
體驗舒適的個人工作區
曾希望自己同時身處兩個地方嗎？
處理多重任務的助手
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*4K UHD 顯示器適用於 32SR85U 和 32SR83U。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
*如要進行螢幕分享，請使用 AirPlay 連接 Apple 裝置，使用屏幕共享連接 Android 裝置。您的裝置必須連線至螢幕所用的 Wi-Fi 網路。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*4K UHD 顯示器適用於 32SR85U 和 32SR83U。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*如要進行螢幕分享，請使用 AirPlay 連接 Apple 裝置，使用屏幕共享連接 Android 裝置。您的裝置必須連線至螢幕所用的 Wi-Fi 網路。
LG ThinQ 應用程式和遙控器輕鬆掌控
LG MyView 智慧螢幕提供便利性及個性化的使用體驗，輕鬆地更改設置，調整螢幕功能，讓一切都按照您所想的方式進行，使用 LG ThinQ 應用程式及 LG 智慧遙控滑鼠，為您帶來極致的智能螢幕體驗。
也是您的家電監控中心
透過連接互聯網的 LG MyView 智慧螢幕輕鬆管理功能和設置，只需輕輕一觸便可輕鬆查看和管理家電的運作狀態。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*如何與家用設備面連線：步驟 1：在您的手機上安裝 LG ThinQ 應用程式並登記您的裝置。步驟 2：將在 LG ThinQ 應用程式上登記的裝置與家用設備畫面連線。
*在 ThinQ 應用程式上新增裝置時，LG MyView Smart Monitor 可能會顯示為「TV」。如果真的顯示為「TV」，您可以選擇更改產品名稱。（裝置設定 → 編輯暱稱）。
常見問題
甚麼是智慧螢幕？
無論在工作、串流影視和音樂，還是遊戲，LG MyView 智慧螢幕將各種功能集中於一個螢幕當中，方便用戶找到喜愛的功能。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。
*請查閱每項產品的詳細資料，以獲取完整功能和規格資訊，不同產品的資料可能有所不同。
立即按此處，探索更多關於 LG MyView 智慧螢幕的資訊。
智慧螢幕 vs. 智慧電視：有什麼分別？
智慧螢幕和智慧顯示器之間存在一些相似之處。不過，LG MyView 智慧螢幕配備了一系列附加功能。LG MyView 智慧螢幕提供家庭辦公室服務，讓您可以將其打造成您自己的個人辦公室。如果您正在 LG MyView 智慧螢幕上觀看串流電影或影片，您可以傾斜並調整屏幕，以獲得最佳觀賞效果。對於需要長時間工作或觀看影片的人來說，您甚至可以調整眼睛保護設定，打造最舒適的體驗。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。
*請查閱每項產品的詳細資料，以獲取完整功能和規格資訊，不同產品的資料可能有所不同。
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LG MyView 智慧螢幕是否可同時作為電視呢？
擁有 LG MyView 智慧螢幕，您可以在螢幕上盡情享受您一直在電視上喜愛的眾多影視內容。連接 Wi-Fi 後，您可以在 LG Channels 上盡情觀賞來自 Netflix 和 YouTube 等您喜愛的串流平台的節目，或者收看 LG Channels 提供的直播影視內容。然而，LG MyView 智慧螢幕並不內建電視調節器。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。
*請查閱每項產品的詳細資料，以獲取完整功能和規格資訊，不同產品的資料可能有所不同。
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我是否需要電腦才能使用 LG MyView 智慧螢幕呢？
無需電腦、筆電或其他設備，即可啟動 LG MyView 智慧螢幕，所有技術均已內建於其中。只需將 MyView 連接到互聯網，即可輕鬆訪問您熟悉的應用程式和影視內容。LG MyView 智慧螢幕配備 USB-C 和 HDMI 連接功能，讓您可自由選擇連接電腦和其他設備。
*請查閱每項產品的詳細資料，以獲取完整功能和規格資訊，不同產品的資料可能有所不同。
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