無需電腦、筆電或其他設備，即可啟動 LG MyView 智慧螢幕，所有技術均已內建於其中。只需將 MyView 連接到互聯網，即可輕鬆訪問您熟悉的應用程式和影視內容。LG MyView 智慧螢幕配備 USB-C 和 HDMI 連接功能，讓您可自由選擇連接電腦和其他設備。



*請查閱每項產品的詳細資料，以獲取完整功能和規格資訊，不同產品的資料可能有所不同。



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