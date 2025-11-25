LG尊榮產品保養服務

【一年安心保證】

1. 顧客購買尊榮保養服務後，應於一個月內預約並完成保養服務，且自保養服務完成日起，享有一年內產品全機功能保固(以下稱「一年安心保固」)。

2. 在一年安心保固期限內，若產品功能出現異常，LG將免費維修該產品。

3. 在一年安心保固期限內，若產品功能出現異常，且經LG維修後無法修復產品，將提供與該次保養服務費用等值之LG台灣官方線上商城購物金。

備註：

(1) LG台灣官方線上商城購物金之使用期限：自發放日起一年內。購物金一旦過期即無法使用。

(2) LG台灣官方線上商城購物金之使用規範：

A. 購物金限單筆訂單中使用，不可分開使用。

B. 購物金可與其他LG台灣官方線上商城優惠合併使用，但總優惠最多只能折抵購物車小計金額的99%。

C. 購物金限購買家電使用，且僅限與該次保養服務相同之產品類型。

D. 購物金不可用於購買配件、耗材、保養服務。

4. 一年安心保固並非均延長一年保固期限，保固期被延長的期限等於一年安心保固扣除產品原本剩餘保固期限。

舉例:

(1) 如果在保養服務完成日114/11/1，產品原本保固期限剩下6個月(至115/4/30止)，則一年安心保固將會讓產品可以保固至115/10/31止。

(2) 如果在保養服務完成日114/11/1，產品原本保固期限已經到期，則一年安心保固將會讓產品可以保固至115/10/31止。

5. 產品雖在一年安心保固期限內，但若有下列任一情形者，LG恕無法提供免費保固服務。

(1) 產品序號條碼遭撕毀或無法辨識者。

(2) 未使用原廠指定耗材或配件而造成產品損壞或故障者。

(3) 使用不當、人為因素、或經非本公司服務站或授權服務站維修、改裝造成產品損壞或故障者。

(4) 安裝不良、不當運送、電壓異常、測試及研發用途、危險安裝者。

(5) 因天災(例如：地震、水災、風災、雷擊等)、環境(例如：潮濕、硫磺、沼氣、鹽害等)、異物侵入(例如：老鼠、蟑螂、壁虎等)、寵物等因素造成產品損壞或故障者。

(6) 外觀、消耗性零件(玻璃盤、層架、皮帶、壓克力盒、燈泡、遙控器、遙控器電池、清淨濾網、集塵袋、毛刷等)、配件(線材、說明書等)之損壞或遺失，惟產品附屬之變壓器之保固期限依LG台灣官網公告為準。

6. 若產品為「營業使用」，則自保養服務完成日起，僅享有「一個月」之產品功能保固。

【保養取消如何收費】

1. 工程師到府後，因顧客因素不做保養，現場需收取上門費400元。

2. 工程師到府拆機後，因顧客因素不做保養，現場需收取到府檢測費600元。

3. 工程師到府後，因LG因素無法提供服務(例如：無法拆解)，則不收取上門費用。

【服務收費注意事項】

若滾筒洗衣機上方或下方有堆疊其他產品時, 需加收1,000元之移機與裝機費用。 若於保養服務時產生保養項目以外之維修行為，LG將提供原廠維修零件進行維修(零件供應視原廠庫存而定)，詳細價格及項目將由LG工程師現場說明。

【保養運費收費標準】

1. 除濕機原則為到府收送(免收運費)，但亦可配合顧客現場施作。

2. 以下產品原則為現場施作，若顧客要求或同意到府收送，顧客將須負擔額外來回運費，運費如下：

類別 產品 運費 (新台幣：元) 備註 洗/乾衣機 直立式洗衣機、Mini Wash 1,700 若無電梯需加收樓層費(新台幣100元/樓) 滾筒式洗衣機13公斤含以下 2,200 滾筒式洗衣機14公斤含以上 2,800 滾筒式洗衣機19公斤含以上 3,300 TWINWash(整組) 3,300 WashTower(1310) 4,400 WashTower(1916) 5,500 免曬衣乾衣機15公斤含以下 1,700 免曬衣乾衣機16公斤含以上 2,200 清淨機 360單層、大白、大蝸牛、AeroTower風革機 700 - 360雙層 1,300

【偏遠地區服務排除名單】

1. 新北市(萬里區/金山區/深坑區/石碇區/瑞芳區/平溪區/雙溪區/貢寮區/坪林區/烏來區/三芝區/石門區)

2. 桃園市復興區

3. 新竹縣(尖石鄉/五峰鄉)

4. 苗栗縣(南庄鄉/泰安鄉/大湖鄉/卓蘭鎮)

5. 臺中市(石岡區/東勢區/和平區/新社區/大安區)

6. 南投縣(仁愛鄉/信義鄉/水里鄉/埔里鎮/魚池鄉)

7. 嘉義縣(阿里山鄉/大埔鄉/竹崎鄉/番路鄉/梅山鄉)

8. 雲林縣古坑鄉(草嶺村, 石壁村)

9. 臺南市(左鎮區/玉井區/楠西區/南化區/龍崎區/將軍區/北門區/後壁區/白河區/東山區/新化區/柳營區)

10. 高雄市(田寮區/旗山區/美濃區/六龜區/內門區/杉林區/甲仙區/桃源區/那瑪夏區/茂林區)

11. 屏東縣(小琉球/霧台鄉/枋寮鄉/春日鄉/獅子鄉/車城鄉/枋山鄉/牡丹鄉/滿州鄉/恆春鎮/泰武鄉/山地門鄉/瑪家鄉/來義鄉)

12. 宜蘭縣(員山鄉/三星鄉/大同鄉/蘇澳鎮)

13. 花蓮縣豐濱鄉

14. 臺東縣(延平鄉/卑南鄉/海端鄉/成功鄉/長濱鄉/太麻里鄉/金峰鄉/大武鄉/達仁鄉)

15. 外島地區

【冷氣服務可預約時段】

週一至週五，上午11點到下午4點

【作業所需時間】

1. 冷氣：室內機約2.5小時；室外機約0.5小時

2. 洗衣機：直立式約1~2小時；滾筒式約2~3小時；乾衣機約3小時；TWINWash約4小時

3. 清淨機、除濕機：約1~2小時

4. 掃地機：約1小時

※ 上述作業所需時間可能因顧客的環境不同而有差異

【服務注意事項】

1. 執行保養服務前若檢測到產品已損壞，則需先進行維修後，才能進行保養服務。若顧客拒絕先維修已損壞的產品，則LG得取消保養服務，且退還保養服務之費用，但仍需酌收上門拆機等相關費用。

2. 若現場條件有施工問題(例如：環境空間太小、沒有排水空間)而無法進行保養服務時，LG得取消保養服務，且退還保養服務之費用，但仍需酌收上門拆機等相關費用。

3. 若產品已購買超過10年以上、或產品放置於硫磺/鹽害地區、或產品狀況不佳，清潔保養會有較高的風險存在，故原廠不建議保養。

4. 冷氣室外機需視現場環境決定能否施作，若有安全疑慮及環境因素，恕無法提供保養服務。

5. 冷氣室內機與周邊裝潢之上下左右距離若小於10公分，或冷氣室內機安裝高度高於3米，恕無法提供保養服務。

6. 部分家電尊榮保養服務由LG原廠授權之合格廠商執行。

7. PuriCare™ 360 空氣清淨機系列之濾網更換，統一使用原廠光觸媒濾網。

8. 執行保養服務時，由工程師判定是否需要更換消耗性零件並現場報價收費。

【洗衣機、乾衣機保養空間限制】

1. 施作空間要求：最小需90cm * 180cm

2. 若顧客產品為堆疊，施作空間要求：最小需180cm*360cm

※以上施作空間是指產品周圍可供工程師移機、拆機、放置維修器具等所需的空間，但在使用浴室或陽台清洗內外桶之情況，浴室或陽台的空間不屬於施作空間。