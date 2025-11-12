About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

無線自由 無束視界
唯有 LG 真無線

巨大的排版，寫著：「真無線」。畫面展示客廳中配備壁掛式安裝的電視。電視下方連接著一系列雜亂的連接線和裝置。連接線和裝置全部消失不見，變成整潔的 LG Soundbar，沒有任何有線連接，展現 LG 真無線電視無需連接線的優點。畫面展示客廳的其餘空間，顯示 Zero Connect Box 和其他裝置都整潔地收納在邊桌下方。

*真無線是以 NVIDIA G-Sync Compatible 對於減少畫面延遲、Low input-lag 及無閃爍效能的認證為基礎。

全球首款4K 144Hz真無線OLED電視

真無線 4K 影音傳輸盒，徹底擺脫繁鎖的線材束縛，輕鬆享受自由自在的多元觀影體驗，迎接無線未來。

畫面展示不同的客廳，皆配備壁掛式安裝的 LG 真無線電視。每個空間的環境都乾淨整潔。Zero Connect Box 被收納在邊桌下方。螢幕上的內容呈現 4K 解像度般的畫質，突顯應用於電影、音樂和遊戲等不同內容的 144Hz 視頻和音頻傳輸功能。

*4K 144Hz 傳輸功能應用於 77吋 OLED M5 與 75/65吋 QNED9M。其他真無線型號則配備 120Hz 更新率。

*真無線 OLED TV 是指真無線 4K 影音傳輸盒與螢幕之間的無線連接。 

*若將真無線 4K 影音傳輸盒擺放在櫥櫃中，視櫥櫃材質和厚度，可能造成訊號干擾。

盡情享受無線視界 打造精彩絕佳畫質

LG 真無線影音傳輸技術，以逼真的畫質及完美的無線傳輸技術，為您帶來震撼視覺饗宴與飽滿音場。

畫面展示洞穴內部的視角，從洞口向外眺望。洞穴中異常細緻的岩石和清晰的構造展現出超現實般的視覺效果。此畫面突顯出 LG 真無線電視在視覺上的無失真畫質。

*內部測試結果採用 ISO/IEC 29170-2 標準，達成幾乎無失真，實際效能取決於設定、環境條件及使用方式。

急速反應 絲滑暢玩

無線傳輸技術通過 NVIDIA G-Sync 相容認證與 AMD FreeSync 驗證，即使在無線模式下也能實現極低延遲的沉浸式遊戲體驗。同時支援最高 4K 解析度與 144Hz 更新率，暢玩不中斷。

客廳中配備壁掛式安裝的 LG 真無線電視。螢幕上顯示著 4K 畫質的賽車遊戲。鏡頭拉近放大遊戲畫面，突顯電視身臨其境的畫質。賽車在賽道上加速行駛，展現 144Hz 更新率和流暢的遊戲體驗。
畫面也顯示著 Nvidia G-Sync、AMD FreeSync Premium 及其他遊戲相關認證。

*功能的支援可能隨型號而異。

*NVIDIA G-Sync Compatible 和 AMD FreeSync 認證為基於 Low input-lag、減少卡頓和消除閃爍的效果。

*4K 144Hz 傳輸功能應用於 77吋 OLED M5 與 75/65吋 QNED9M。其他真無線型號則配備 120Hz 更新率。

*144Hz 僅適用於支援 144Hz 的遊戲或 PC 輸入。

*HGiG 是一個由來自遊戲和電視顯示器行業的公司自願組成的團體，此團體定期進行會議，制定並向公眾提供指引，以改善消費者在 HDR 下的遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。

*clearMR 是 VESA 的一項認證計畫，用以評估顯示器在防止動態模糊方面的表現。

*實際效果可能隨設定、網路連接和使用環境而不同。

告別有線 無線視界

擺脫空間限制
解放無線自由

真無線 4K 影音傳輸盒輕鬆安裝，無需連接顯示器，隨心設計自己的居家空間。

擺脫線材束縛 解放視界

將電視接上電源，無需額外的連接線，即可盡情放鬆，享受不受限制的的影音空間。

擺脫清潔焦慮 解放煩惱

不再為有線連接煩惱，真無線 4K 影音傳輸盒擁有多樣化連接埠，為您提供多樣便利的連接方式。

真無線 4K 影音傳輸盒
簡化安裝流程 創造簡約至美

輕鬆將顯示器直接掛上牆面，無需額外施工改裝，即可透過真無線 4K 影音傳輸盒連接其他裝置，節省時間與安裝成本。

並排圖片比較有線電視和 LG 真無線電視的安裝方式。在有線電視的一邊，需要額外的構建以隱藏電視後面的所有其他裝置。透過縫隙仍然可以看到雜亂的環境和連接線。說明寫著：「需要額外花費的牆面安裝」。在 LG 真無線電視的一邊，電視以壁掛方式乾淨利落地安裝在牆面上。畫面中看不見任何連接線或裝置。說明寫著：「輕鬆又省成本的安裝方式」。

探索真無線的極致自由

高端的頂層公寓。透過客廳的落地全景窗可以看到城市天際線。LG 真無線電視和 LG Soundbar 以壁掛方式安裝在牆面上。空間的設計非常典雅且整潔。Zero Connect Box 放在其中一個邊桌下方，幾乎無法看見。
畫面展現 Zero Connect Box 讓一切變得簡潔方便的優點。在一個畫面中，其他周邊裝置都連接至放在邊桌下方的 Zero Connect Box。在另一個畫面中，Zero Connect Box 可被輕鬆收納在帶門邊桌的一個隔層中。

*真無線 4K 影音傳輸盒應安裝在低於電視無線接收器的位置。

*裝置必須透過電線連接至真無線 4K 影音傳輸盒。

*需要將電線連接到電視螢幕和真無線 4K 影音傳輸盒。

*購買產品後，顧客可能收到印著 LG OLED evo 或 LG OLED 標誌的真無線 4K 影音傳輸盒。

全球認可獲獎真無線技術

探索 LG 真無線顯示器

LG OLED evo AI M5

真無線美學 無束世界

 4K 144Hz 真無線影音傳輸

了解更多

LG QNED evo AI QNED9M

首款真無線 QNED evo

 4K 144Hz 真無線影音傳輸

了解更多

*以上所有圖片皆為模擬螢幕影像。

*世界首款 144Hz 無線 OLED 是基於與配備電視廣播調諧器的傳統電視比較。