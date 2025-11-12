We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
無線自由 無束視界
唯有 LG 真無線
*真無線是以 NVIDIA G-Sync Compatible 對於減少畫面延遲、Low input-lag 及無閃爍效能的認證為基礎。
全球首款4K 144Hz真無線OLED電視
真無線 4K 影音傳輸盒，徹底擺脫繁鎖的線材束縛，輕鬆享受自由自在的多元觀影體驗，迎接無線未來。
*4K 144Hz 傳輸功能應用於 77吋 OLED M5 與 75/65吋 QNED9M。其他真無線型號則配備 120Hz 更新率。
*真無線 OLED TV 是指真無線 4K 影音傳輸盒與螢幕之間的無線連接。
*若將真無線 4K 影音傳輸盒擺放在櫥櫃中，視櫥櫃材質和厚度，可能造成訊號干擾。
盡情享受無線視界 打造精彩絕佳畫質
LG 真無線影音傳輸技術，以逼真的畫質及完美的無線傳輸技術，為您帶來震撼視覺饗宴與飽滿音場。
*內部測試結果採用 ISO/IEC 29170-2 標準，達成幾乎無失真，實際效能取決於設定、環境條件及使用方式。
急速反應 絲滑暢玩
無線傳輸技術通過 NVIDIA G-Sync 相容認證與 AMD FreeSync 驗證，即使在無線模式下也能實現極低延遲的沉浸式遊戲體驗。同時支援最高 4K 解析度與 144Hz 更新率，暢玩不中斷。
*功能的支援可能隨型號而異。
*NVIDIA G-Sync Compatible 和 AMD FreeSync 認證為基於 Low input-lag、減少卡頓和消除閃爍的效果。
*4K 144Hz 傳輸功能應用於 77吋 OLED M5 與 75/65吋 QNED9M。其他真無線型號則配備 120Hz 更新率。
*144Hz 僅適用於支援 144Hz 的遊戲或 PC 輸入。
*HGiG 是一個由來自遊戲和電視顯示器行業的公司自願組成的團體，此團體定期進行會議，制定並向公眾提供指引，以改善消費者在 HDR 下的遊戲體驗。
*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。
*clearMR 是 VESA 的一項認證計畫，用以評估顯示器在防止動態模糊方面的表現。
*實際效果可能隨設定、網路連接和使用環境而不同。
告別有線 無線視界
真無線 4K 影音傳輸盒
簡化安裝流程 創造簡約至美
輕鬆將顯示器直接掛上牆面，無需額外施工改裝，即可透過真無線 4K 影音傳輸盒連接其他裝置，節省時間與安裝成本。
探索真無線的極致自由
*真無線 4K 影音傳輸盒應安裝在低於電視無線接收器的位置。
*裝置必須透過電線連接至真無線 4K 影音傳輸盒。
*需要將電線連接到電視螢幕和真無線 4K 影音傳輸盒。
*購買產品後，顧客可能收到印著 LG OLED evo 或 LG OLED 標誌的真無線 4K 影音傳輸盒。
全球認可獲獎真無線技術
探索 LG 真無線顯示器
LG OLED evo AI M5
真無線美學 無束世界
4K 144Hz 真無線影音傳輸
LG QNED evo AI QNED9M
首款真無線 QNED evo
4K 144Hz 真無線影音傳輸
*以上所有圖片皆為模擬螢幕影像。
*世界首款 144Hz 無線 OLED 是基於與配備電視廣播調諧器的傳統電視比較。