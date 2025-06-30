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75 吋｜LG QNED evo AI 4K MiniLED 智慧顯示器｜9M真無線系列｜2025

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  • 享免費壁掛安裝

75 吋｜LG QNED evo AI 4K MiniLED 智慧顯示器｜9M真無線系列｜2025

75 吋｜LG QNED evo AI 4K MiniLED 智慧顯示器｜9M真無線系列｜2025

75QNED9MATA
(2)
  • LG QNED evo AI QNED9M TV 的前視圖。LG QNED evo AI 標誌在對向的角落顯示。LG QNED evo 電視顯示色彩繽紛的油漆質感匯聚在一起。Zero Connect Box 在一角顯示，並附說明：「搭載 4K 144Hz 無線視頻和音頻傳輸技術的 Zero Connect Box」。
  • Zero Connect Box 和以公釐為單位的對應尺寸。
  • LG QNED evo AI QNED9M 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度和厚度。
  • 一台 QNED9M 放在海底的珊瑚中，鯨魚穿過電視游向觀眾。文字說明視覺無損 4K 畫質的細節之震撼程度。
  • 昏暗的房間中，QNED9M 螢幕上顯示著遊戲畫面。Zero connect box 則放在茶几下方。文字說明 144Hz 低延遲超靈敏無線遊戲。
  • 代表 LG 真無線電視三大無限制優勢的三個圖示。不受空間限制、不受電線束縛、告別清潔煩惱。文字說明感受自由，掙脫有線電視的束縛；輕鬆設定，營造乾淨開放的空間，盡享暢快自由。
  • 色彩繽紛的油漆從地板噴濺而出。經 Intertrek 認證可實現符合 DCI-P3 標準的 100% 色量。標題說明 LG 的全新獨特廣色域技術，讓您透過螢幕觀賞鮮明色彩。
  • 色彩繽紛且色調豐富的 3D 全像花朵放置在深色背景中。花朵的清晰度和細節展示出 QNED MiniLED 能夠呈現具有出眾色彩、亮度和對比度的視覺效果。標題說明 MiniLED 如何增強清晰度並呈現卓越對比度。
  • alpha 9 AI 處理器 Gen8 發出深淺不同的藍光，閃電般的光束從中射出，突顯其電路結構。畫面顯示詳盡的效能統計資料。NPU 的 AI 神經處理能力強化 1.7 倍。CPU 的運算速度提升 1.7 倍。GPU 的圖形處理能力強化 2.1 倍。
  • 一家人坐在沙發上，面對 LG Soundbar 上方的壁掛式 LG QNED TV，一個小女孩指著螢幕，螢幕上顯示著兩隻海豚。標題說明巨大的螢幕上每個動作都更加震撼人心。
  • LG AI Magic Remote 上的 AI 按鈕突出顯示。其旁邊展示使用者可以透過按鈕取用的不同功能。AI Voice ID、AI Search、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard。文字說明 LG AI Magic Remote 配備專用 AI 按鈕，提供完美 AI Experience，並可以用作空氣滑鼠。只需指向然後按下按鈕。
  • LG TV 螢幕與 AI Magic Remote 在前景中顯示。畫面突顯 AI 按鈕以及語音氣泡，氣泡中寫著「推薦一部我喜歡的電影」。螢幕上顯示使用者圖示 E，代表 AI Voice ID 可以辨識使用者的身分，並根據其語音提供個人化的建議。
  • LG TV 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。
  • LG TV 螢幕正在播放科幻內容。螢幕顯示著 AI Chatbot 介面。使用者向聊天機器人發出訊息，說螢幕太暗了。聊天機器人依要求提供解決辦法。同時整個畫面一分為二。一邊較為黯淡，另一邊較為明亮，展示 AI Chatbot 如何自動為使用者解決問題。文字說明 Al Chatbot 可以理解使用者的意圖，並提供辦法以解決問題。
  • 一家人坐在沙發上，面向壁掛式安裝的 LG QNED TV，電視下方還配備 LG Soundbar。Zero Connect Box 則放在茶几下方。
LG QNED evo AI QNED9M TV 的前視圖。LG QNED evo AI 標誌在對向的角落顯示。LG QNED evo 電視顯示色彩繽紛的油漆質感匯聚在一起。Zero Connect Box 在一角顯示，並附說明：「搭載 4K 144Hz 無線視頻和音頻傳輸技術的 Zero Connect Box」。
Zero Connect Box 和以公釐為單位的對應尺寸。
LG QNED evo AI QNED9M 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度和厚度。
一台 QNED9M 放在海底的珊瑚中，鯨魚穿過電視游向觀眾。文字說明視覺無損 4K 畫質的細節之震撼程度。
昏暗的房間中，QNED9M 螢幕上顯示著遊戲畫面。Zero connect box 則放在茶几下方。文字說明 144Hz 低延遲超靈敏無線遊戲。
代表 LG 真無線電視三大無限制優勢的三個圖示。不受空間限制、不受電線束縛、告別清潔煩惱。文字說明感受自由，掙脫有線電視的束縛；輕鬆設定，營造乾淨開放的空間，盡享暢快自由。
色彩繽紛的油漆從地板噴濺而出。經 Intertrek 認證可實現符合 DCI-P3 標準的 100% 色量。標題說明 LG 的全新獨特廣色域技術，讓您透過螢幕觀賞鮮明色彩。
色彩繽紛且色調豐富的 3D 全像花朵放置在深色背景中。花朵的清晰度和細節展示出 QNED MiniLED 能夠呈現具有出眾色彩、亮度和對比度的視覺效果。標題說明 MiniLED 如何增強清晰度並呈現卓越對比度。
alpha 9 AI 處理器 Gen8 發出深淺不同的藍光，閃電般的光束從中射出，突顯其電路結構。畫面顯示詳盡的效能統計資料。NPU 的 AI 神經處理能力強化 1.7 倍。CPU 的運算速度提升 1.7 倍。GPU 的圖形處理能力強化 2.1 倍。
一家人坐在沙發上，面對 LG Soundbar 上方的壁掛式 LG QNED TV，一個小女孩指著螢幕，螢幕上顯示著兩隻海豚。標題說明巨大的螢幕上每個動作都更加震撼人心。
LG AI Magic Remote 上的 AI 按鈕突出顯示。其旁邊展示使用者可以透過按鈕取用的不同功能。AI Voice ID、AI Search、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard。文字說明 LG AI Magic Remote 配備專用 AI 按鈕，提供完美 AI Experience，並可以用作空氣滑鼠。只需指向然後按下按鈕。
LG TV 螢幕與 AI Magic Remote 在前景中顯示。畫面突顯 AI 按鈕以及語音氣泡，氣泡中寫著「推薦一部我喜歡的電影」。螢幕上顯示使用者圖示 E，代表 AI Voice ID 可以辨識使用者的身分，並根據其語音提供個人化的建議。
LG TV 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。
LG TV 螢幕正在播放科幻內容。螢幕顯示著 AI Chatbot 介面。使用者向聊天機器人發出訊息，說螢幕太暗了。聊天機器人依要求提供解決辦法。同時整個畫面一分為二。一邊較為黯淡，另一邊較為明亮，展示 AI Chatbot 如何自動為使用者解決問題。文字說明 Al Chatbot 可以理解使用者的意圖，並提供辦法以解決問題。
一家人坐在沙發上，面向壁掛式安裝的 LG QNED TV，電視下方還配備 LG Soundbar。Zero Connect Box 則放在茶几下方。

主要功能

  • 全球首創 4K 144Hz 影音無線傳輸技術，擺脫線制，體驗無線自由
    *智慧顯示器螢幕及真無線 4K 影音傳輸盒(Zero Connect Box)仍各自需連接電源
  • 全新動態 QNED Color | 提供更豐富飽滿的色彩表現
  • alpha 9 第八代 AI 4K 影音處理晶片 | 更清晰的畫質與立體音效，提升觀影體驗至全新境界
  • 超纖薄設計完美融入您的居家空間
  • 全新AI智慧滑鼠遙控器 | 透過AI 搜尋、聲紋辨識、語音控制更便利
  • webOS 5年升級保證 | 持續升級人性化操作
更多
Android Authority CES 創新獎徽章以及 CES 2025 最佳產品。

榮獲2025 CES 最佳產品

我們對 LG 4K 真無線 QNED 所帶來的價值深感驚艷。

iF Design Award Winner 標誌。

iF 設計獎 - 大獎得主

CES Innovation Awards 與 2025 Honoree 嘉獎狀。

榮獲2025 CES 創新獎

網路安全

webOS Re:New Program
AVForums Editor's Choice 標誌，展示 LG webOS 24 獲選 2024/2025 最佳智能電視/顯示器系統。

AVForums 編輯精選獎

webOS 24 持續帶來流暢、快速、簡潔好用的智慧體驗，介面清新、操作直覺。

*CES 創新獎是以提交給評審的描述性資料為準。CTA 並未驗證任何提交資料或任何宣稱事項的準確性，也不會測試獲頒獎項的商品。

真無線影音傳輸 細膩畫質 webOS 25 纖薄設計 震撼音效 極致影音、遊戲體驗

世界首款4K 144Hz真無線 QNED
無線連結，無盡享受

LG 4K 144Hz 真無線影音傳輸技術，幫你掙脫有線束縛，同時依然呈現絲毫不遜有線連接的震撼畫質與音效。

特寫視圖顯示壁掛式安裝的 QNED9M 連接多台裝置。連接線與裝置逐漸消失，僅留下壁掛式安裝的 QNED9M。畫面拉遠，展現 QNED9M 安裝在現代風格的家居環境中。真無線影音傳輸盒則放在茶几上。

享受不遜於有線連接的清晰畫質

LG 4K 144Hz 真無線影音傳輸技術，無線連接也能盡情享受如有線連接無延遲、無明顯畫質下降的精彩內容。

一台 QNED9M 放在海底的珊瑚中，鯨魚穿過智慧顯示器游向觀眾。

*經LG社內測試結果，基於 ISO/IEC 29170-2 標準，達成幾乎無損。實際效能隨設定、環境條件及使用方式而異。

極低延遲 暢享絲滑遊玩體驗

榮獲認證的遊戲體驗。藉助 AMD FreeSync Premium相容性以及144Hz VRR(可變更新率)，享受極致遊戲體驗。解決遊戲時螢幕撕裂、畫面卡頓和動態模糊問題。

昏暗的房間中，QNED9M 螢幕上顯示著遊戲畫面。真無線影音傳輸盒則放在茶几下方。圖像中也顯示著 VRR 標誌和 144Hz 標誌。

VRR 標誌以及其他相關認證顯示在畫面中。

*144Hz 僅適用於支援 144Hz 的遊戲或 PC 輸入。

*HGiG 是一個由來自遊戲和智慧顯示器/智慧顯示器行業的公司自願組成的團體，此團體定期進行會議，制定並向公眾提供指引，以改善消費者在 HDR 下的遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。

無線連結，無盡享受

真無線4K影音傳輸盒與QNED9M完美結合，掙脫有線束縛，打造質感簡約的觀影空間，盡享暢快自由。

不受空間限制

真無線影音傳輸盒可輕鬆安裝在不同位置。無需直接連接QNED9M，讓您隨心所欲佈置空間。

掙脫有線束縛

讓空間以最賞心悅目的方式呈現。不受電線束縛，目之所及皆乾淨整潔。

擺脫連接煩惱

不再為連接顯示器或裝潢藏線煩惱，真無線 4K 影音傳輸盒聚集了主要連接埠，提供便利的連接方式，輕鬆打造完美的娛樂環境。

真無線影音傳輸
清爽無線的簡約空間

只需將QNED9M安裝在牆面上。真無線影音傳輸盒將串連其他有線外接設備，免除裝潢藏線的煩惱。

並排圖片比較有線智慧顯示器和 LG 真無線智慧顯示器的安裝方式。在有線智慧顯示器的一邊，需要額外的構建以隱藏智慧顯示器後面的所有其他裝置。透過縫隙仍然可以看到雜亂的環境和連接線。說明寫著：「需要額外花費的牆面安裝」。在 LG 真無線智慧顯示器的一邊，智慧顯示器以壁掛方式乾淨利落地安裝在牆面上。畫面中看不見任何連接線或裝置。說明寫著：「輕鬆又省成本的安裝方式」。

*真無線 4K 影音傳輸盒應安裝在低於智慧顯示器無線接收器的位置。

*外接設備須有線連接至真無線 4K 影音傳輸盒。

*顯示器及真無線 4K 影音傳輸盒需連接電線。

全新Dynamic QNED 色彩顯示技術

LG 最新獨特廣色域技術，取代量子點，提供更高色彩還原率。

色彩繽紛的油漆從地板噴濺而出。
Intertrek certification for 100% Color Volume to DCI-P3.

LG QNED evo
經Intertek 認證
可呈現100% 色彩容量

*100% 色容量的定義經 Intertek 獨立驗證，面板色域容量等於或大於 DCI-P3 標準色域容量大小。

全新 alpha AI 4K 影音處理晶片
控光技術更精準

透過 MiniLED 及更精準的控光技術，呈現出超明亮視覺效果與出色的細節、對比度和精確度。 

色彩繽紛且色調豐富的 3D 全像花朵放置在深色背景中。花朵的清晰度和細節展示出 QNED MiniLED 能夠呈現具有出眾色彩、亮度和對比度的視覺效果。

*規格可能因尺寸、型號和地區而不同。

極智 極緻 影音體驗再升級
alpha 9 第八代 AI 4K 影音處理晶片

透過AI深度學習、分析，提升畫質與速度，依據畫面內容提供最理想的畫質設定，讓體驗全面升級。

第 8 代 alpha 9 AI 處理器放置在深色背景中。它從內部發出藍綠色光芒，照亮周圍的微晶片電路。畫面顯示詳盡的效能統計資料。NPU 的 AI 神經處理能力強化 1.7 倍。CPU 的運算速度提升 1.7 倍。GPU 的圖形處理能力強化 2.1 倍。

*根據LG社內比較，與同一年入門級別搭載 alpha 7 第八代 AI 影音處理晶片的智慧顯示器比較。

AI 影像 Pro  每幀畫面都栩栩如生

透過AI 智慧影像超級升頻和動態色彩調節技術，分析每一幀畫面，強化解析度、亮度、深度和清晰度，讓畫面更生動、立體。

線條的動畫穿過非常黯淡、幾乎呈灰色的林中鸚鵡圖像，彷彿一台超級電腦正在分析畫面中的元素。一束雷射沿著鸚鵡的輪廓遊走，然後鸚鵡圖像變得更為明亮、銳利且色彩顯眼。背景也從左到右發生改變，對比度、深度和色彩都得到改善。

*AI 智慧超級升頻和動態色彩調節技術適用於 QNED9M 和 QNED86。

*AI 影像 Pro 不適用於任何受版權保護的內容。

*升頻影像的畫質將隨著來源解析度而異。

全新 LG AI 人工智慧

了解更多

全新  AI 智慧滑鼠遙控器，感受極智便利的 AI 體驗

不需要額外設備！AI 智慧滑鼠遙控器配備動作感應器和滾輪，就像空氣滑鼠一樣移動鼠標並按下按鈕，

或是你也可以直接開口透過語音下達指令。

*AI 智慧滑鼠遙控器的外型設計和功能可能因地區與支援的語言而改變，即使是相同的型號。

*部分功能可能需要網路連線。

*只有在母語支援 NLP(自然語言處理) 的國家/地區提供 AI 智慧語音功能。

AI 聲紋辨識

LG AI 聲紋辨識 能辨識每一位使用者的獨特聲紋，

並在您開口說話時立即提供專屬個人化建議。

*視區域與網路連接狀況而定，可能會顯示縮減或有限的內容。

*聲紋辨識 支援情況視地區和國家而定，並於 2024 年後推出的 QNED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號上提供。

*此功能僅適用於支援 聲紋辨識 帳號的應用程式。

LG QNED 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。

AI 智慧搜尋

內建 AI 能辨識你的問題，並迅速提供個人化建議。另外，你也可以透過 Microsoft Copilot 獲得更多結果與解答！

*AI 智慧搜尋在自 2024 年之後推出的 QNED、QNED、NanoCell 和 UHD 智慧顯示器型號上提供。

*此功能需要連線至網際網路。

LG QNED 螢幕正在播放科幻內容。螢幕顯示著 AI 聊天機器人 介面。使用者向聊天機器人發出訊息，說螢幕太暗了。聊天機器人依要求提供解決辦法。同時整個畫面一分為二。一邊較為黯淡，另一邊較為明亮，展示 AI 聊天機器人 如何自動為使用者解決問題。

AI 聊天機器人

透過你的 AI 智慧滑鼠遙控器與 AI 聊天機器人互動，快速調整設定解決產品的疑難雜症！

*此功能需要連線至網際網路。

*只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 聊天機器人 功能。

*可以將 AI 聊天機器人 連結至客戶服務。

LG AI 智慧滑鼠遙控器 位於 LG 的螢幕前面。螢幕顯示 LG AI 生成的個人化歡迎畫面，包含依使用者的搜尋和觀看記錄生成的客製化關鍵字。遙控旁邊有一個圖示和標籤，顯示只需短按一下 AI 按鈕，即可輕鬆取用 AI 歡迎模式 功能。

AI 歡迎模式

短按一下遙控上的 AI 按鈕即可開啟 AI 歡迎模式，LG AI將根據你的習慣提供客製化的關鍵字和搜尋建議。

*支援的選單內容和應用程式可能因國家/地區而異。

*發佈時顯示的選單內容可能會有所不同。

*關鍵字建議會根據不同的應用程式和一天中的不同時間而有所不同。

AI 專屬個人化影像設定

透過AI 分析 16 億種影像的可能性來學習你的喜好。

根據你的選擇量身訂製個人化的畫面效果。

AI 專屬個人化音效設定

從精選的音源片段中選擇喜歡的音訊。透過 AI 分析 4 千萬個不同參數，為你打造專屬的音效設定。

畫面中的人位於客廳。他們周圍的語音氣泡顯示他們如何與 LG 互動，只需說出："Hi LG" 即可開始。

說出 "Hi LG"
和你的LG QNED互動

AI 功能會隨時待命，甚至不需按下按鈕，只需說出 "Hi LG"，

即可啟動 LG AI 開始傾聽您的要求。

webOS Re:New Program 標誌和名稱，旁邊有 CES Innovation Awards 2025 Honoree 獎章。

WebOS 5年升級保證
持續升級最佳使用者體驗

榮獲網路安全類別 CES 創新獎，LG 承諾於5年內進行4次 webOS 升級，隨時掌握最新功能與技術，並保障您的隱私和資料安全。

*webOS Re:New Program 適用於 2025 年推出的 QNED/QNED/NanoCell/UHD 智慧顯示器型號。

*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次 webOS 升級。最初版本是預先安裝在產品中的 webOS 版本，升級時間表從月底到年初不等。

*某些功能、應用程式及服務的更新與時間表可能因型號與地區而所有不同。

*5年保證升級適用於 2022年 推出的 QNED 和 2023年 UHD 及以上型號。

體驗 LG AI TV 的豐富功能！

AI Voice ID

AI Search

AI Chatbot 與 AI Picture/Sound Wizard

AI Concierge

螢幕上顯示著 Home Hub 的 LG 智慧顯示器。使用者介面顯示著 Google Home、ThinQ 和其他 IoT，展示可以在智慧顯示器上輕鬆管理所有智慧型裝置的功能。

智慧家庭 居家中心

一站式控制您的智慧家居家物聯網

智慧家庭 居家中心可讓您從 LG 智慧電視／顯示器輕鬆控制您的智慧家居，搭配遙控器更能觀影同時語音操控聯網家電。

*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應透過 ThinQ 行動應用程式進行。

*僅可透過 alpha 9 AI 處理器和 alpha 11 AI 處理器使用免手持語音功能，無須使用遙控器。可能隨著產品和地區改變。

超大尺寸，體驗前所未見

在LG巨幅智慧顯示器上，觀看您最喜愛的電影、賽事或遊戲。沉浸於超大螢幕上的高解析度畫面。

一家人坐在沙發上，面對 LG Soundbar 上方的壁掛式 LG QNED TV，一個小女孩指著螢幕，螢幕上顯示著兩隻海豚。

*QNED9M 提供的最大尺寸為 75 吋，並且提供的尺寸可能因地區而有所不同。

極致纖薄設計

極致纖薄與極窄邊界展現出時尚優雅

讓您更專注於畫面

在現代風格的客廳中，一家人坐在沙發上，面向壁掛式安裝的 LG QNED TV，智慧顯示器下方還配備 LG Soundbar。真無線影音傳輸盒則放在茶几下方。

安裝在牆上的 LG QNED TV，下方是 LG Soundbar，放置於現代風格的客廳中。真無線影音傳輸盒則放在茶几下方。

AI 音效 Pro
AI 聲學調控 打造完美空間音效

人群熙熙攘攘的繁忙街道。一對情侶邊走邊交談。一對街頭藝人正在彈吉他。抽象的音波從吉他演奏者傳出，一對演奏者呈現如何透過 AI Object Remastering 讓人可以清楚聽見每個音效元素。

AI 人聲增強技術
讓每個對話細節更清晰

即使在嘈雜的場景，也不用為了聽清楚對話而調整音量。AI 人聲增強技術可以從混合音訊中提取並強化每個語音，讓每段對話都能被輕鬆理解。

LG OLED 顯示一名騎摩托車的男子，車輪中冒出紫色抽象圓圈，將聲音的發散視覺化。

AI 影音處理晶片強化動態音效

LG的AI 影音處理技術可以強化畫面音效表現，帶來更震撼的聲音體驗。

客廳中配備壁掛式安裝的 LG 智慧顯示器。聲波以圖形填滿整個空間，展示虛擬 11.1.2 聲道如何為使用者創造環繞立體音效。

11.1.2 虛擬環繞音效
打造全方位的極致沉浸感

透過AI 深度學習運算，模擬11.1.2 環繞音效，讓您感覺彷彿來自四面八方的逼真音效，享受不可思議的極致沉浸感。

*必須透過 Soundbar 模式功能表啟動。

*音效可能因聆聽環境而異。

極致的聽覺盛宴
LG QNED 與 Soundbar 的完美搭配

特寫視圖展示 LG 智慧顯示器 和下方配備的 LG Soundbar，Soundbar 上飄浮著一個 WIFI 標誌。

WOWCAST 無線傳輸
無線串連顯示器與 Soundbar

告別雜亂的線材，在整潔乾淨的環境下享受清爽的觀影體驗。

客廳內擺放著 LG QNED 與 LG Soundbar，並以圖形顯示兩台裝置如何填滿空間，創造層次豐富的環繞音效。

WOW Orchestra 同步音場
零延遲同步發聲 環繞包覆更沉浸

WOW Orchestra 同步音場讓 LG Soundbar 與 LG QNED同時發聲，提供層次豐富的環繞音效，帶來頂級的影音體驗。

LG Soundbar 位於 LG QNED 下方。智慧顯示器螢幕上顯示的是 Soundbar 和智慧顯示器音量控制的 UI。

WOW Interface 智慧操作介面
無縫整合 輕鬆控制音效

登入WOW Interface智慧操作介面，即可透過QNED設定 Soundbar 功能，如模式選擇、個人設定及快捷功能聲音模式。

*Soundbar 可另行購買，Soundbar 模式可能因智慧顯示器型號而異。

*請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。

*LG 智慧顯示器/智慧顯示器遙控器用途僅限部分功能。

*WOW Interface 智慧操作介面 / WOW  Orchestra 同步音場適用於2025 年推出的 LG QNED產品。

為你的LG QNED搭配最適合的 LG Soundbar

*不同型號功能可能有所差異。如需了解詳細規格，請參閱每款產品的頁面。

客廳中的人拿著手機。手機上顯示著傳輸圖示，展示手機螢幕畫面被鏡射到智慧顯示器上。智慧顯示器上顯示著籃球比賽，旁邊還有一個鏡射畫面，展示球員的統計數據。

多重檢視不同螢幕內容，讓樂趣倍增

讓您的螢幕更多元。透過 Google Cast 和 AirPlay 鏡像投影裝置。讓您同時觀看兩個畫面的各式內容，暢享多螢幕同步娛樂。

*應用程式 / 輸入組合的可用性可能因服務而異。

*兩個螢幕擁有相同的影像 / 聲音設定。

*Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。

*支援 AirPlay 2、HomeKit 和 Google Cast，且可能隨著區域與語言而有所不同。

享受擁有最佳觀影體驗的 LG QNED

透過 FILMMAKER MODE(製作人模式)，根據環境光線調整畫面，呈現符合頂級電影製作標準的畫質，在家終究能感受身臨其境的影院觀影效果。

杜比視界 (Dolby Vision) 與
製作人模式 (FILMMAKER MODE)

杜比視界的超逼真畫面和製作人模式，搭配環境光補償，根據周圍環境調整畫面，讓您可以享受忠實還原的視覺效果，感受導演試圖創造的最佳觀感。

杜比全景聲 (Dolby Atmos)

杜比全景聲的沉浸式空間音效，讓栩栩如生的環繞聲圍繞四周，呈現無與倫比的清晰度、細膩度和空間深度。

*Ambient FILMMAKER MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*支援 Ambient FILMMAKER MODE 製作人模式與 Dolby Vision 杜比視界。

*Ambient FILMMAKER MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。

Intertek 能源效率認證標誌。

環保設計 用心打造
為地球設想的永續設計

LG 致力於友善環境，將綠色理念融入每一個細節，榮獲Intertek 能源效率認證。

LG QNED92 和 LG QNED85 TV 並排展示。螢幕上以色彩繽紛的藝術作品突顯 LG QNED 生動又鮮豔的全新色彩再現技術。畫面也出現全新 LG QNED evo AI 標誌。



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*此產品頁面中的用於功能說明的產品圖片僅供參考。請參閱產品圖庫影像，以更準確了解產品。

*以上所有圖片皆為模擬圖。

*服務適用情況因地區和國家而異。

*個人化服務可能因第三方應用程式的政策而有所不同。

*依智慧顯示器尺寸、型號和販售地區，您可能需要單獨購買 AI 智慧滑鼠遙控器。

列印

主要規格

  • 面板類型

    4K QNED MiniLED

  • 螢幕更新率

    原生120Hz (VRR 144Hz)

  • 色彩顯示技術

    Dynamic QNED 色彩顯示技術

  • 影像處理器

    α9 第八代 AI 4K 影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • 音效輸出

    20W

  • 揚聲器類型

    2.0 聲道

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1677 x 972 x 51.6

  • 重量不含底座 (kg)

    30.7

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    4K QNED MiniLED

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 背光模組類型

    Mini LED

  • 螢幕更新率

    原生120Hz (VRR 144Hz)

  • 色彩顯示技術

    Dynamic QNED 色彩顯示技術

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    α9 第八代 AI 4K 影音處理晶片

  • AI 智慧影像升頻

    α9 4K AI 智慧影像超級升頻

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes (AI 動態色彩調節技術Pro)

  • AI 類型選擇

    Yes (SDR/HDR)

  • AI 亮度設定

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • 控光技術

    區域控光(側光式)

  • Motion

    Motion Pro

  • 影像模式

    10 種模式

  • HFR (高幀率)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • AI 影像 Pro

    Yes

  • 自動校準

    Yes

  • QMS (Quick Media Switching)

    Yes

遊戲

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • HGIG Mode

    Yes

  • 遊戲最佳化

    Yes (遊戲選單)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

  • VRR (可變更新率)

    Yes (提升至 144Hz)

  • 遊戲專用杜比視界(4K 120Hz)

    Yes

協助工具

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

尺寸和重量

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1677 x 972 x 51.6

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    2130 x 1205 x 228

  • 重量不含底座 (kg)

    30.7

  • 外箱重量 (kg)

    45.9

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    300 x 200

音效

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • AI 音效

    α9 AI 音效 Pro (模擬 11.1.2 環繞音效)

  • 清晰語音 Pro

    Yes (AI 人聲增強技術)

  • WiSA Ready

    Yes (達 2.1 聲道)

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 藍芽環繞音效就緒

    Yes (雙向播放)

  • 音效輸出

    20W

  • AI Acoustic Tuning

    Yes

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 揚聲器類型

    2.0 聲道

  • WOW Orchestra 同步音場

    Yes

連接性

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • 藍牙支援

    Yes (v 5.3)

  • 乙太網路

    1組

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • HDMI Input

    3組 (支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM及QMS (3個連接埠))

  • USB 輸入

    2組 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

智慧功能

  • 作業系統 (OS)

    webOS 25

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • AI 聊天機器人

    Yes

  • 隨時就緒模式

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • Google Cast

    Yes

  • Google Home / Hub

    Yes

  • 居家中心

    Yes

  • AI 智慧語音功能

    Yes

  • 智慧滑鼠遙控器

    內建

  • 多重檢視

    Yes

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

  • 聲紋辨識(語音ID)

    Yes

  • 支援 Apple Airplay

    Yes

  • 支援 Apple Home

    Yes

電源

  • 電源 (Voltage, Hz)

    交流 110V 60Hz

  • Standby Power Consumption

    Under 0.5W

內附配件

  • 遙控器

    AI 智慧滑鼠遙控器

  • Power Cable

    Yes (Detachable)

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