75 吋｜LG QNED evo AI 4K MiniLED 智慧顯示器｜9M真無線系列｜2025

*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應透過 ThinQ 行動應用程式進行。

*僅可透過 alpha 9 AI 處理器和 alpha 11 AI 處理器使用免手持語音功能，無須使用遙控器。可能隨著產品和地區改變。