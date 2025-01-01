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讓 AI 更懂 你
在 LG，我們不斷思考：AI 可以為人們帶來什麼？
經過長時間的反思，我們找到了答案。
對我們而言，AI 不只是人工智慧（Artificial Intelligence），
更是一種情感智慧（Affectionate Intelligence）。
當 AI 成為日常生活的一部分，
它應該幫助我們擁有更美好生活。
這就是為什麼 LG AI 以「你」為起點，
透過感知、理解，進一步用心關懷你的生活。
探索 LG AI，體驗 Life’s Good 的真正意義
- 電視/智慧顯示器
- 音響
- 生活家電
- 冷氣空調
- 筆電
次世代的 AI 智慧體驗
LG AI 能辨識、了解、關心你的需求，透過全新 AI 智慧滑鼠遙控器，享受專屬你的觀看體驗。
AI 聲紋辨識
AI 智慧搜尋
AI 智慧助理
AI 聊天機器人
AI 圖像/影像
AI 智慧滑鼠遙控器
*LG AI 功能透過深度學習演算法，即時優化畫質與音效，讓畫質與音效全面升級。
**所有 LG webOS 24 電視/智慧顯示器皆支援 AI 客製化功能（無光感應器機種除外）。
用聲音與燈光包圍你的空間，LG AI 為你智慧優化
當聲音與風格的激烈碰撞，帶來全天候、全場域的強勁音效衝擊。
AI 音效（AI Sound）
AI 燈光（AI Lighting）
AI 校準（AI Calibration）
*此產品尚未上市。
輕鬆洗衣，無須操心
LG WashTower™ 搭載 AI DD™ 技術，讓「一鍵搞定」有了全新定義。
AI 智慧洗滌
AI 智慧乾衣
*實驗結果可能因衣物種類、重量和環境情況不同而異。詳細內容以各產品頁為準。
舒適，來自完美溫控
LG AI Air 透過智慧調控溫度，為你帶來最舒適的涼爽體驗。
AI Air
AI kW Manager
*此產品尚未上市
**AI Air 可透過遙控器或 LG ThinQ App 操作。
***AI Air 支援冷氣與暖氣模式。
****當 AI Air 開啟時，風量與風向會依狀況自動調整，若手動變更風向，功能則會關閉。
*****當 AI Air 開啟時，雷達感應器會偵測使用者位置，並自動調整直吹/間接風。
******感應距離最遠可達5公尺，實際距離依安裝與使用環境而異。
*******此功能僅限配備雷達感應器的機種。
混合式 AI，強大雙核心智慧
無論離線還是連線？LG gram 的混合式 AI，都能為你帶來最好的使用體驗。
gram chat AI: 離線版
gram chat AI: 線上版
*初次使用時，因 AI 需時間學習用戶習慣，部分功能可能未完全運作順暢。
**On-Device 搜尋需先進行索引作業，搜尋結果產出可能需要些許時間。
***「時間旅行」功能：約每2秒擷取一次畫面，可儲存約13GB圖像，5分鐘後可搜尋，舊圖像會自動刪除。
****「AI 搜尋」僅能搜尋包含關鍵字的文件與圖片檔，結果可能因資料差異而異，建議使用者自行驗證。
*****「AI 摘要」最多可摘要約4,000 tokens（約10頁文字），支援中英雙語摘要與翻譯，長度視語言而異。
LG ThinQ 打造美好智慧生活
一鍵應用，全面掌控。
只要說出需求，AI 即能確認需求並即時回覆。
高效產品管理
透過 LG ThinQ App 查看裝置狀態、下載新洗程、
監控使用情況等多項功能，一手掌握。