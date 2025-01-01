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LG AI logo

讓 AI 更懂

 

在 LG，我們不斷思考：AI 可以為人們帶來什麼？

經過長時間的反思，我們找到了答案。

 

對我們而言，AI 不只是人工智慧（Artificial Intelligence），

更是一種情感智慧（Affectionate Intelligence）。

 

當 AI 成為日常生活的一部分，

它應該幫助我們擁有更美好生活。

 

這就是為什麼 LG AI 以「你」為起點，

透過感知、理解，進一步用心關懷你的生活。

探索 LG AI，體驗 Life’s Good 的真正意義

下滑icon

LG AI 懂你的生活需求，透過升級每一次體驗，
讓你每天都充滿美好的時刻。

一對男女坐在客廳的沙發上，一起觀看 LG 電視播放的足球賽事。畫面轉場後，他們互相擁抱，鏡頭聚焦在他們身旁的 LG XBOOM 音響上。

給你更美好的生活

LG AI 感知你的需求，主動提供解決方案，
讓生活隨著你的節奏自在流動。

一位母親與兒子一起使用 LG AI 洗衣機，轉動旋鈕啟動 AI Wash 模式。接著畫面切換至一位男子正在使用 LG gram 筆電，兩個畫面銜接於同一段落中。

給你更輕鬆的生活

LG AI 關心你、你的空間，還有我們的地球，
悉心照顧你的生活。

一名男子牽著狗的牽繩走進辦公室。 另一畫面中，一位男子坐在駕駛座上神情落寞，LG AI 在車內顯示螢幕上呈現出一張家庭照片安慰他。 鏡頭特寫車內螢幕，LG AI 呼叫出地圖，並帶他回顧一段回憶。

給你備受呵護的生活

LG AI TV logo

次世代的 AI 智慧體驗

LG AI 能辨識、了解、關心你的需求，透過全新 AI 智慧滑鼠遙控器，享受專屬你的觀看體驗。

在 LG 魔術遙控器上方，顯示出多項功能：AI 語音識別（AI Voice ID）、AI 搜尋、AI 聊天機器人、AI 管家、AI 畫質精靈，以及 AI 音效精靈。
LG OLED 電視螢幕上顯示的是 webOS 25 主畫面，充滿應用程式與娛樂內容。電視旁的 LG AI 魔術遙控器上，AI 按鈕被高亮顯示，彷彿已被用戶語音啟用，旁邊的對話框寫著：「推薦一部我會喜歡的電影」。

AI 聲紋辨識

LG OLED 電視螢幕展示 AI 搜尋的操作畫面。螢幕上開啟一個小型對話視窗，用戶詢問「有哪些體育賽事可以觀看？」 AI 搜尋透過對話回應，同時顯示多個相關內容的縮圖。畫面上也出現提示，可進一步向 Microsoft Copilot 提問。

AI 智慧搜尋

使用中的 LG AI 魔術遙控器，短按 AI 按鈕後，OLED 電視螢幕上的 AI 助理立即啟動，並主動提供關鍵字建議。

AI 智慧助理

LG OLED 電視螢幕上正在播放科幻內容，畫面左側顯示 AI 聊天機器人介面。 用戶透過訊息反映「螢幕太暗」，聊天機器人即刻回應，提供相應的解決方案。

AI 聊天機器人

一位女性戴著耳機對著麥克風歌唱，畫面突顯 LG α11 AI 處理器所帶來的音效強化效果。

AI 圖像/影像

電視機前使用 LG AI Magic Remote 的兩個連接場景——第一個顯示科幻場景，第二個顯示帶有個性化內容的主螢幕

AI 智慧滑鼠遙控器

*LG AI 功能透過深度學習演算法，即時優化畫質與音效，讓畫質與音效全面升級。

**所有 LG webOS 24 電視/智慧顯示器皆支援 AI 客製化功能（無光感應器機種除外）。

LG AI Audio logo

用聲音與燈光包圍你的空間，LG AI 為你智慧優化

當聲音與風格的激烈碰撞，帶來全天候、全場域的強勁音效衝擊。

一位女士和一位男士在客廳裡擁抱，旁邊的 XBOOM 音箱正在開啟。
LG XBOOM 音箱配備 AI 音效模式，包括低音增強、語音增強和標準模式

AI 音效（AI Sound）

LG XBOOM 揚聲器配備 AI 照明，可適應語音、環境和派對模式

AI 燈光（AI Lighting）

LG XBOOM 揚聲器放置在紅色調房間的桌子上，房間內有網格圖案的牆壁和現代家具

AI 校準（AI Calibration）

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*此產品尚未上市。

LG AI appliances logo

輕鬆洗衣，無須操心

LG WashTower™ 搭載 AI DD™ 技術，讓「一鍵搞定」有了全新定義。

LG 嵌入式疊層洗衣機和烘乾機，位於現代洗衣房內，配有木質櫥櫃和長凳座椅。
使用智慧型控制旋鈕手動調整 LG 洗衣機的 AI 洗滌程序。

AI 智慧洗滌

用戶使用數位控制撥盤在 LG 烘乾機上選擇 AI 乾燥循環

AI 智慧乾衣

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*實驗結果可能因衣物種類、重量和環境情況不同而異。詳細內容以各產品頁為準。

LG AI 空調標識

舒適，來自完美溫控

LG AI Air 透過智慧調控溫度，為你帶來最舒適的涼爽體驗。

LG 雙變頻空調採用 ThinQ AI 技術，為現代海景客廳帶來清涼。
一位女士在智慧客廳放鬆身心，LG AI 空調則自動調節溫度、氣流和濕度。

AI Air

智慧型手機介面顯示 LG 空調前的能耗圖，突出顯示 AI kW Manager 以實現高效的電源監控

AI kW Manager

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*此產品尚未上市

**AI Air 可透過遙控器或 LG ThinQ App 操作。

***AI Air 支援冷氣與暖氣模式。

****當 AI Air 開啟時，風量與風向會依狀況自動調整，若手動變更風向，功能則會關閉。

*****當 AI Air 開啟時，雷達感應器會偵測使用者位置，並自動調整直吹/間接風。

******感應距離最遠可達5公尺，實際距離依安裝與使用環境而異。

*******此功能僅限配備雷達感應器的機種。

LG AI Computing logo

混合式 AI，強大雙核心智慧

無論離線還是連線？LG gram 的混合式 AI，都能為你帶來最好的使用體驗。

一位女士在家中辦公室使用配備雙螢幕設定的 LG gram 筆記型電腦進行視訊會議和多工處理。
LG gram 筆記型電腦配備裝置內建 AI 技術，螢幕上顯示智慧助理介面

gram chat AI: 離線版

LG gram 筆記型電腦配備 Cloud AI，顯示智慧助理介面，提供線上支援和提高工作效率

gram chat AI: 線上版

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*初次使用時，因 AI 需時間學習用戶習慣，部分功能可能未完全運作順暢。

**On-Device 搜尋需先進行索引作業，搜尋結果產出可能需要些許時間。

***「時間旅行」功能：約每2秒擷取一次畫面，可儲存約13GB圖像，5分鐘後可搜尋，舊圖像會自動刪除。

****「AI 搜尋」僅能搜尋包含關鍵字的文件與圖片檔，結果可能因資料差異而異，建議使用者自行驗證。

*****「AI 摘要」最多可摘要約4,000 tokens（約10頁文字），支援中英雙語摘要與翻譯，長度視語言而異。

LG ThinQ 打造美好智慧生活

一鍵應用，全面掌控。

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一個人拿著打開 LG ThinQ 應用程式的智慧型手機，一邊喝咖啡一邊管理智慧家庭設備。

語音助理讓操作更簡單

只要說出需求，AI 即能確認需求並即時回覆。

高效產品管理

透過 LG ThinQ App 查看裝置狀態、下載新洗程、

監控使用情況等多項功能，一手掌握。

了解更多 LG 情感智慧

LG 電子主管手持網路安全認證證書，背景為數位安全圖形。

LG 憑藉 KOLAS 物聯網網路安全測試認證，鞏固了網路安全領導力。

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