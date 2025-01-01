在 LG，我們不斷思考：AI 可以為人們帶來什麼？

經過長時間的反思，我們找到了答案。

對我們而言，AI 不只是人工智慧（Artificial Intelligence），

更是一種情感智慧（Affectionate Intelligence）。

當 AI 成為日常生活的一部分，

它應該幫助我們擁有更美好生活。

這就是為什麼 LG AI 以「你」為起點，

透過感知、理解，進一步用心關懷你的生活。