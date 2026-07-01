新聞摘要：

● 全新成立的「機器人事業中心（ Robotics Business Center ）」將直屬 CEO，整合事業開發、業務推動及營運管理，打造一體化（ End-to-End ）的機器人營運體系。

● LG 透過「 One LG Solution 」策略，整合集團資源與全球技術夥伴，加速推動機器人技術發展與商業應用。

● LG 持續拓展家庭、商業及工業機器人布局，目標成為涵蓋機器人、核心零組件及資料工廠（ Data Factory ）的全方位機器人解決方案供應商。

【2026年7月1日，台北訊】 LG 電子（ LG ）宣布成立「機器人事業中心（ Robotics Business Center ）」，整合從事業開發、供應鏈及製造營運等機器人商業化所需的核心能力。新成立的機器人事業中心將直屬 CEO 柳在哲（ Lyu Jae-cheol ），展現 LG 將機器人事業視為未來核心成長動能之一的堅定承諾。

透過組織調整加速機器人事業成長

機器人事業中心將於2026年7月1日正式成立，作為 LG 年度組織改組以外的提前組織調整措施。此次調整較公司例行年度組織改組提早四個月啟動，展現 LG 對於以實體 AI（ Physical AI ）為核心的機器人事業發展高度重視，並積極加速相關布局。

機器人事業中心將整合事業開發、業務銷售及營運管理等職能，建立一體化營運架構，並由曾於 LG 生產技術研究院（ Production Engineering Research Institute ）擔任重要領導職務的 Song Si-yong 擔任負責人。

此外，新成立的機器人事業中心也將設立專責的資料工廠（ Data Factory ）組織。此項布局旨在提前建構資料工廠能力，支援機器人訓練所需的數據蒐集與管理，進一步強化 LG 於次世代機器人領域的競爭優勢。透過該組織蒐集的高品質實際運作數據，將用於持續精進 LG 機器人基礎模型（ Robot Foundation Model, RFM ）的研發與訓練。作為整體策略的一環，LG 目前正於首爾良才（ Yangjae ）研發園區建置大規模資料工廠，並預計於今年正式投入營運。

強化治理架構 提升未來執行力

全新的組織架構將透過更高效且靈活的決策機制，加速 LG 機器人事業布局。此架構有助於推動策略規劃、推動核心技術自主研發，並提升整體成本競爭力。機器人事業中心也將以具備獨立營運能力的事業組織形式運作，在「 One LG Solution 」策略下，整合集團資源，結合 LG CNS、LG AI Research 等關係企業的專業能力，發揮集團整體優勢。同時，此一組織架構也將有助於擴大與全球技術領導企業的策略合作，加速機器人技術發展與商業化布局。

以三大策略支柱搶攻機器人市場領導地位

LG 將透過涵蓋工業、商業及居家領域的三大策略主軸，積極掌握機器人市場發展機會。機器人事業中心將與 LG 持續擴展的機器人事業布局相互整合，包括家用機器人產品，以及旗下 Robostar 的工業機器人技術與 Bear Robotics 的商用機器人專業能力。透過整合集團內外部資源與技術優勢，LG 將建構更完整的機器人事業布局，以因應各產業領域未來日益成長的市場需求。

LG 將2026年視為機器人事業加速發展的重要里程碑，並以成為全球領先的實體 AI 解決方案供應商為目標，持續深化機器人事業布局。未來，LG 將結合完整機器人產品、致動器（ Actuators ）等核心零組件、自主資料生成能力，以及 LG 集團完整生態系資源，推動機器人技術於各類真實環境中的商業化應用。

此外，LG 也正規劃於韓國投入致動器生產，憑藉超過60年的馬達技術研發經驗，進一步支援未來機器人產業供應鏈發展。