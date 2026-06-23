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LG 搶攻中南部商用空調布局 台中空調學院正式啟用！
導入 AI 智慧節能解決方案 強化服務效能並推動產學交流
新聞摘要：
● LG 正式啟用 「LG HVAC Academy 台中空調學院」，進一步強化中南部市場的空調產品展示、教育訓練、實機操作與顧問諮詢整合服務。
● LG 電子亞太區 ES 生態解決方案事業部門負責人權純郁常務親自來台參與開幕活動，分享 LG 空調技術發展策略與未來布局，凸顯 LG 總部對台灣中南部市場發展潛力的高度重視。
● 台中空調學院重點展示 Multi V i AI 智慧變頻空調系統與 AHU 空調箱實機應用，Multi V i 可依環境條件自動調節運轉模式，在提升空間舒適度的同時兼顧節能效率與低噪音表現；AHU 空調箱則適用於大型商場、餐飲與飯店等商用場域，提供穩定且高效率的空調解決方案。
【 2026年6月23日 】 全球智慧生活解決方案公司 LG 電子（LG）今（23）日宣布正式啟用 「LG HVAC Academy 台中空調學院」，進一步強化中南部市場的空調產品展示、教育訓練、實機操作與顧問諮詢等服務功能。因應大型商場、餐飲空間、商辦與新建案持續成長所帶動的空調升級需求，LG 透過更完整的產品與在地技術支援，協助合作夥伴與客戶加速導入高效率、智慧化的空調解決方案。
搶攻中南部智慧節能市場，共同為全新 「LG台中空調學院」 剪綵啟用
台灣 LG 電子董事長金建一表示：「隨著淨零轉型與智慧建築趨勢加速發展，市場對高效節能的空調需求持續提升。繼台北空調學院後，LG 於台中成立全新據點，期望進一步提升對中南部市場的服務深度與覆蓋範圍，持續完善 LG 在台灣的空調服務。」
深化中南部空調市場服務布局 回應 AI 智慧節能空調需求提升新解方
近年中南部商業發展持續升溫，從大型購物中心、連鎖餐飲到住宅與商辦建案，皆帶動市場對高效節能與智慧化空調的需求。為回應區域發展趨勢，LG 於台中打造據點，空間規模約台北空調學院的四倍，並整合家用與商用空調展示、實機操作、教育訓練及顧問諮詢等功能，同時導入 AHU 空調箱展示與動態實作安裝課程，串聯產品體驗、技術交流與專業培訓，提供更完整的一站式服務平台。
此次開幕亦邀請 LG 亞太區 ES 生態解決方案事業部門負責人權純郁常務親自來台，分享 LG 在空調領域的發展策略與未來布局。權純郁常務指出，以回應企業對節能與營運效率的需求。在全球市場上，LG 持續於北美拓展資料中心冷卻業務；並在歐洲以 Multi V i 解決方案推動高效節能與低碳應用。台灣作為亞太重要市場之一，LG 將持續深化在地布局，透過智慧控制與能源管理方案，協助企業提升能源效率與整體營運效能。
Multi V i 與 AHU 空調箱同步展示 聚焦 AI 智慧節能提供大型商業空間解決方案
LG 擁有涵蓋家用、商用、AHU 空調箱及中央空調系統等完整的產品陣容，可依不同產業與建築場域需求，提供整合式空調解決方案。因應中南部大型商業空間、商辦及產業園區需求持續成長，LG 台中空調學院特別以 Multi V i AI 智慧變頻空調系統與 AHU 空調箱作為展示重點。
Multi V i 可依環境條件自動調節運轉模式，在提升空間舒適度的同時兼顧節能效率與低噪音表現；AHU 空調箱則適用於大型商場、餐飲與飯店等商用場域，提供穩定且高效率的空調解決方案。
憑藉高效節能、彈性配置與智慧管理等優勢，LG 商用空調已逐步拓展至中南部多元場域。如彰化埔心鄉農會導入 LG 變頻多聯式商用空調系統與 BECON 雲端智慧管理平台；高雄海洋科技產業創意專區則整合 LG 商用空調系統、全熱交換器及雲端管理平台，展現 LG 在商業空間及產業場域的實際應用成果。
期盼攜手勤益科技大學推動產學交流，全面提升實作訓練與產業競爭力
台中空調學院也將成為中南部重要的空調技術交流與人才培育平台，除產品展示外，LG 亦規劃實機操作與動態安裝課程，讓合作夥伴與技術人員能更全面掌握產品應用、系統整合及實務操作重點。
LG 持續與學界互動，並與國立勤益科技大學就產業趨勢與技術應用進行交流，期望強化教育與產業之間的連結。國立勤益科技大學工程學院院長管衍德表示，面對產業朝向智慧化與高效能發展，學校與企業之間的互動也非常重要，才能讓人才培育更貼近實際需求。未來也期待透過更多交流機會，讓學生接觸實際設備與應用情境，縮短學用落差。
LG 台中空調學院的啟用，象徵中南部服務與技術支援的強化，也展現 LG 深耕台灣市場的長期承諾。未來，LG 將持續透過產品創新、專業培訓及產業交流等面向深化布局，攜手合作夥伴培育人才，推動產業穩健發展，讓創新科技更自然地融入日常生活，實現 Life’s Good 的品牌價值。
LG 台中空調學院今日盛大啟用，邀請長官貴賓共同出席剪綵
LG 台中空調學院今日盛大啟用，邀請長官貴賓共同出席
現場除了首次亮相的新機種，亦有展出深受室內設計師喜愛的圓形嵌入式室內機
現場焦點展示 「Multi V i AI 智慧變頻空調系統」 實機，能依環境自動調節運轉，為大型商用空間帶來節能效益
LG BECON 智慧雲端系統，針對大型商業空間的空調解決方案，可以即時連接操控上千台 LG 商用空調
AHU 空調箱適用於大型商場、餐飲與飯店等商用場域，提供穩定且高效率的空調解決方案
LG 台中空調學院規劃不同的商用空調情境，現場亦有展示嵌入式單方吹室內機，輕薄機身可應用於多元場域
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