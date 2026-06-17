新聞摘要：

● LG 將亞太區品牌體驗計畫 「Housewarming by LG」 帶進台灣，於宜蘭 「HA HOUSE 冬」 打造沉浸式生活體驗空間，展現 AI Home 與韓式生活美學的融合。

● LG 攜手經營兩間米其林一星餐廳的孫鍾元主廚，從其生活風格與習慣出發策劃空間，透過 AI Home 生態系與 ThinQ® 串聯應用，LG 展現科技如何主動理解使用者需求，提供更貼近個人生活節奏的居家體驗。

● 「HA HOUSE 冬」 即日起於宜蘭開放體驗，邀請消費者親身感受 LG 所描繪的未來智慧居家生活樣貌。

【 2026年6月17日，台北訊 】當「家」不再只是居住空間，而是一處能回應生活節奏、讓人在忙碌之後回到平衡與放鬆的空間，科技的角色也隨之轉變，從提供便利的工具，成為日常中穩定支持生活的存在。智慧生活解決方案公司 LG 電子（LG）延續亞太區品牌體驗計畫 「Housewarming by LG」，將這項韓國的入厝文化所承載的生活經驗帶入台灣，於宜蘭 「HA HOUSE 冬」 打造沉浸式生活體驗空間。台灣 LG 此次攜手《黑白大廚2》中備受矚目的主廚孫鍾元，其於首爾經營兩間米其林一星餐廳 Eatanic Garden 與 L’Amant Secret，並從其生活哲學與料理習慣出發，共同勾勒理想居所。透過具體且可感的生活情境設定，使來訪者得以走入其中，感受與自身節奏相呼應的生活方式。

台灣 LG 電子董事長金建一表示：「韓式生活重視節奏，也重視日常中的餘裕。LG 在思考科技如何融入家庭時，更關注的是如何在不打擾的情況下，支持每一段生活的轉換，讓人能在忙碌與放鬆之間找到自己的步調。以 LG AI 情感智慧為核心，科技不再只是執行指令，而是能主動理解使用情境與習慣，並提供合適的安排。家是讓人能安心停留、自在生活的地方。這樣的想法，也呼應 Life’s Good 所代表的品牌價值，透過科技讓日常持續帶來美好生活。」

以 K‑lifestyle 為起點，將生活文化轉化為可感體驗

源自韓國 「집들이（Housewarming）」 這種邀請親友到家中分享日常的生活方式，體現了韓式生活中對節奏、關係與空間感受的重視。LG 以此為靈感，延伸為區域性的 「Housewarming by LG」 韓式生活提案，透過不同市場的在地詮釋，將生活文化轉化為可被感知的空間體驗。

有別於傳統展示形式，本次以真實居住情境為基礎，透過動線安排與使用情境的設計，讓參觀者在貼近日常的環境中，理解科技如何自然融入生活，也進一步建立品牌與生活之間更直覺且具文化脈絡的連結。

從生活風格出發 以米其林主廚孫鍾元視角形塑真實日常

為了將這份生活理念具體呈現，LG 特別邀請米其林主廚孫鍾元擔任生活風格詮釋者，並以其真實生活方式作為策展靈感，從料理習慣與生活節奏出發，打造貼近居住經驗的生活場景。空間規劃涵蓋色彩選擇、家具選品、動線安排到家電配置，整體以簡約建築語彙為基礎，融合永續概念與韓式生活美學，透過可真實可居住的場域設定，讓來訪者得以從主廚視角體驗其生活樣貌。

主廚更將個人風格融入其中，包含閱讀選書、日常選品與生活痕跡等，皆成為空間體驗的一部分。對孫鍾元而言，家是一天結束後能回到放鬆與自在的地方，這樣的生活觀點，使空間不只展現個人風格，也回應不同節奏與需求下的生活方式。在主廚構築的居家空間中，LG 智慧家電是不可或缺的存在，包含搭載 AI 智慧洗乾技術的 WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代、LG Styler® 蒸氣電子衣櫥、InstaView™ 敲敲看門中門冰球四門冰箱、StanbyME 閨蜜機、Arte 多功能療癒椅，以及 PuriCare™ AeroBooster 空氣清淨機等。從清潔、衣物護理到料理與日常生活，每一個環節都可以看到科技的融入，讓生活運作更順，也讓人能把時間留給自己與家人，專注在那些重要而真實的生活片刻。透過這些細節，LG 持續將科技轉化為更貼近人們日常的生活體驗。

孫鍾元分享到：「此次合作不僅呈現我日常生活的風格，更透過空間、設計與科技的融合，重新思考家的意義，讓人在日常之中自然放慢步調，回到最舒適且安心的生活狀態。」

從家的感受出發 重新想像未來生活的模樣

對 LG 而言，家不只是生活的場域，更承載著個人生活習慣、情感連結與品味選擇。LG 持續從這些日常經驗中出發，思考科技如何在不打擾的前提下，自然融入生活節奏。透過 LG AI 情感智慧（Affectionate Intelligence）與 LG ThinQ® APP，LG 發展出以使用者為核心的 AI Home 概念，讓家電設備能透過 ThinQ® 串聯、透過 AI 情感智慧主動理解使用情境與生活習慣，給予貼心且適當的回應。結合簡約設計語彙與細緻材質，科技得以自然融入空間，讓整體居住體驗更加一致且舒適，逐步形塑科技與生活協調並存的樣貌。

LG 相信，美好生活沒有唯一答案，而科技的價值在於理解並回應每個人的生活方式。透過真實居家場景串聯智慧科技與空間美學，不僅展現 LG 對未來生活的想像，更邀請消費者親身感受科技與生活共生的未來居家體驗。延續 「Life's Good」 的品牌精神，LG 持續以 AI 情感智慧為核心，讓科技回到生活本身，帶來美好生活。

LG韓式生活提案 X 孫鍾元 沉浸式生活體驗空間

● 活動參與方式

追蹤 LG 官方 Instagram 帳號：@lgtaiwan 於孫鍾元主廚 House Tour 影片貼文下方留言，分享最想體驗的 LG 家電產品。 將該影片分享至個人 Instagram 限時動態。 活動結束後由 LG 抽出得獎者乙組[1]。

● 得獎者任務：獲得免費住宿體驗之得獎者[2]，需於入住後分享住宿心得及體驗照片（社群貼文或限時動態形式）。相關內容將授權 LG 進行後續再製與宣傳運用，以擴大活動曝光與話題延續。

● 加碼購機禮：6月22日至7月12日於 LG 官方線上商城購買「韓式生活提案」指定家電即可獲得德築住宿體驗 85 折優惠券[3]。

[1] 可入住 HA HOUSE 冬主題房住宿一晚，標準入住人數 12 人。

[2] 住宿使用預約期限至2026年9月16日止，入住期限須於 2026 年 12 月 30 日前完成入住。孫鍾元主廚拍攝情境與個人生活偏好為靈感延伸之主題陳設亦僅保留至2026年9月16日止。

[3] 限量30組，無法與其他優惠併用，且每人限用一次，且取消或變更規則依德築訂房規範。

LG Arte 多功能療癒椅（我可椅）結合 LG StanbyME Speaker 小蜜友藍牙喇叭，打造舒適且沉浸的居家休憩空間；米其林主廚孫鍾元於韓式生活提案體驗 LG 科技與生活美學融合的日常樣貌。

LG 與米其林主廚孫鍾元攜手合作，透過充滿主廚個人風格的空間，展現韓式生活提案。圖為台灣 LG 電子董事長金建一與孫鍾元主廚。

從韓國 집들이 (Housewarming) 文化出發，LG 攜手米其林主廚孫鍾元在台灣打造韓式生活提案。

米其林主廚孫鍾元與 LG 攜手合作，於 「HA HOUSE 冬」 親自料理，透過美食、空間與科技的融合，展現其風格與生活樣貌。

米其林主廚孫鍾元與 LG 攜手合作韓式生活提案，於 「HA HOUSE 冬」 呈現空間、科技與美學融合的風格日常。

在主廚孫鍾元的日常料理空間中，LG InstaView™ 敲敲看門中門冰箱與智慧變頻蒸烘烤微波爐，讓料理過程更加輕鬆便利。