【窄身新登場 大容量一次到位】 活動辦法

活動期間：2026年06月15日起至2026年08月31日止

活動登錄期間：2026年06月15日起至2026年09月30日止

活動說明：購買指定家電兌換送：於活動期間購買指定型號家電產品(請見活動規定第四條「活動產品適用列表」)，完成活動登錄並成功通過審核後，即可兌換獲得指定型號吸塵器。

活動規定：

一、購買指定家電兌換送：

1. 活動登錄：於本活動期間內購買LG指定型號家電產品，並於2026/09/30前至「LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區」提供正確且完整之LINE會員資料、完成登錄購買商品資訊。個人資料請務必填寫正確且完整以利發送贈品，若 LINE 會員資料僅填寫一個字、英文字、問號、無法識別之文字等，本公司將無法進行必要之處理作業，則視為放棄領取贈品之權利。註冊登錄商品資訊同時須上傳購買發票圖檔(請附上各產品機型消費明細)、送貨單圖檔及保證書圖檔(須完整填寫產品型號、機號、購買日期)，以上資料缺一不可。若保證書上無機號資訊，請拍照產品機身上之貼紙並上傳照片以資佐證。經LG活動小組審核通過後，即可獲得指定型號吸塵器乙台，逾期即不符合申請贈品資格。於商品資訊完成登錄後，請消費者務必主動至「贈品活動登錄專區」中「登錄查詢」確認審核進度，如果進度顯示「待補件」狀態，請務必依照說明完成補件，補件期限為2026/10/14前，逾期即屬於審核不通過。登錄位置：LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區「lg-ecrm.accuhit.com.tw」。

2. 活動通路: 本活動適用於全通路

3. 於本活動期間，如同一參加者申請3筆以上(含3筆)兌換送活動， LG有權請參加者提供實際產品安裝照片以資證明產品非專案採購、特定採購、團購等情況；如參加者拒絕配合或逾期提供照片，將視為自願放棄申請贈品資格。

4. 除產品缺貨外，凡無法於2026/09/30 (含)前完成產品安裝者，不論原因為何，均不符合申請贈品資格。

5. 符合資格之活動參加者若未收到贈品，請務必於2026年12月31日前撥打活動免費服務專線0809-066-669或於 LG 官方 LINE 帳號客服頁面(https://lin.ee/yWuzgLt) 向 LG 活動小組索取贈品，逾期將視為自願放棄領取贈品資格。如參加者誤植 LINE 會員資料，須自行承擔無法收到贈品或贈品被其他接收者使用之風險，如有爭議發生，應由參加者自行處理，本公司概不負責。

6. 贈品將以訂單地址進行寄送，恕無法更動地址，如遇拒收、無人收貨、地址填寫錯誤、更改配送地址之情況，一概視為自願放棄領取贈品資格。

二、詳細本活動指定型號家電產品、對應贈品及活動通路，請以 LG 台灣官網公告內容為準。

三、如遇購買產品有缺貨情況，欲申請「購買指定家電兌換送」贈品者，請仍於2026年09月30日前於 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區完成相關資料登錄，逾期即視為自願放棄申請贈品資格。當產品實際到貨後請盡速裝機並於裝機後七日內至 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區線上補齊資料，於補齊資料並經審核通過後，即取得「購買指定家電兌換送」贈品資格，逾期即視為自願放棄申請贈品資格。