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【窄身新登場 大容量一次到位】 活動辦法
活動期間：2026年06月15日起至2026年08月31日止
活動登錄期間：2026年06月15日起至2026年09月30日止
活動說明：購買指定家電兌換送：於活動期間購買指定型號家電產品(請見活動規定第四條「活動產品適用列表」)，完成活動登錄並成功通過審核後，即可兌換獲得指定型號吸塵器。
活動規定：
一、購買指定家電兌換送：
1. 活動登錄：於本活動期間內購買LG指定型號家電產品，並於2026/09/30前至「LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區」提供正確且完整之LINE會員資料、完成登錄購買商品資訊。個人資料請務必填寫正確且完整以利發送贈品，若 LINE 會員資料僅填寫一個字、英文字、問號、無法識別之文字等，本公司將無法進行必要之處理作業，則視為放棄領取贈品之權利。註冊登錄商品資訊同時須上傳購買發票圖檔(請附上各產品機型消費明細)、送貨單圖檔及保證書圖檔(須完整填寫產品型號、機號、購買日期)，以上資料缺一不可。若保證書上無機號資訊，請拍照產品機身上之貼紙並上傳照片以資佐證。經LG活動小組審核通過後，即可獲得指定型號吸塵器乙台，逾期即不符合申請贈品資格。於商品資訊完成登錄後，請消費者務必主動至「贈品活動登錄專區」中「登錄查詢」確認審核進度，如果進度顯示「待補件」狀態，請務必依照說明完成補件，補件期限為2026/10/14前，逾期即屬於審核不通過。登錄位置：LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區「lg-ecrm.accuhit.com.tw」。
2. 活動通路: 本活動適用於全通路
3. 於本活動期間，如同一參加者申請3筆以上(含3筆)兌換送活動， LG有權請參加者提供實際產品安裝照片以資證明產品非專案採購、特定採購、團購等情況；如參加者拒絕配合或逾期提供照片，將視為自願放棄申請贈品資格。
4. 除產品缺貨外，凡無法於2026/09/30 (含)前完成產品安裝者，不論原因為何，均不符合申請贈品資格。
5. 符合資格之活動參加者若未收到贈品，請務必於2026年12月31日前撥打活動免費服務專線0809-066-669或於 LG 官方 LINE 帳號客服頁面(https://lin.ee/yWuzgLt) 向 LG 活動小組索取贈品，逾期將視為自願放棄領取贈品資格。如參加者誤植 LINE 會員資料，須自行承擔無法收到贈品或贈品被其他接收者使用之風險，如有爭議發生，應由參加者自行處理，本公司概不負責。
6. 贈品將以訂單地址進行寄送，恕無法更動地址，如遇拒收、無人收貨、地址填寫錯誤、更改配送地址之情況，一概視為自願放棄領取贈品資格。
二、詳細本活動指定型號家電產品、對應贈品及活動通路，請以 LG 台灣官網公告內容為準。
三、如遇購買產品有缺貨情況，欲申請「購買指定家電兌換送」贈品者，請仍於2026年09月30日前於 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區完成相關資料登錄，逾期即視為自願放棄申請贈品資格。當產品實際到貨後請盡速裝機並於裝機後七日內至 LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區線上補齊資料，於補齊資料並經審核通過後，即取得「購買指定家電兌換送」贈品資格，逾期即視為自願放棄申請贈品資格。
注意事項：
1. 台灣樂金電器股份有限公司(以下稱「LG 台灣」)員工、代理商、經銷商、配合廠商均不適用於本活動。本活動不得與其他 LG 台灣促銷活動併行，僅能擇一參加。
2. 消費發票注意事項：發票不得開立統編。如需開立統編，則須提供公司營利事業登記證或公司變更登記表，及負責人身份證正反面影片以資佐證。
3. 贈品將於 LG 台灣活動小組審核通過後之2個月內發送，恕無法指定發送時間。
4. 贈品不得轉售。活動贈品為無償贈品，恕不接受退換貨(除瑕疵品外)、折換現金或變更品項。
5. 本活動限購買 LG 台灣公司貨新品者符合資格，福利品、陳列展示品、員購品、平行輸入之商品(水貨)、專案採購、特定採購、團購等恕不納入本活動。
6. 本活動限購買活動指定商品之消費者方得參加，非消費者本人均不得參加本活動，包括但不限於團購團主、通路商及其受僱人，及任何持有他人發票者，均不符合申請贈品資格。
7. 活動參加者須保證所有填寫或提出之資料均為真實且正確，不得假冒或盜用他人資料，如有不實或假造之情事，LG台灣有權取消其活動資格，並由參加者自負相關法律責任。
8. 每一個產品機號僅可登錄一次，且必須無取消與退換貨記錄。
9. 發票必須開立於本活動期間，方符合本活動參加資格。每一張發票僅可申請一次贈品。
10. 活動參加者有以下任一情形，LG 台灣有權認定不符合申請贈品資格，如已取得贈品時，活動參加者應保持贈品全新並歸還 LG：
(A) 辦理退換貨重複申請者；
(B) 發票改開或發票作廢；
(C) 發票日期、購買通路、購買品項、登錄資料不符合本活動辦法規定；
(D) 經檢舉或查證有直接或間接以不正常手法進行網路註冊行為。
11. LG 台灣保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準(http://www.lg.com/tw)。