主動式能源節省透過 kW Manager 精確控制電力消耗，協助你主動設定電費上限，避免電費超支。透過即時監控並調整能源使用，系統能確保能源消耗始終維持在你設定的範圍內。此外，人體感知器和開窗偵測有助於減少不必要的運轉負載。當偵測到室內無人活動，或短時間內出現劇烈溫度變化時，系統就會自動切換至節能模式，將能源浪費降至最低。結合 AI 氣流的氣流控制，此功能在確保舒適的同時，亦能將能源消耗降至最低。