We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
探索採用 AI 和間接氣流技術的 LG 空調
我們的 AI功能可分析你的環境，透過智慧調整將能源消耗降至最低，並最大化舒適度。
為何選擇 LG 空調？
AI 氣流
可使用 LG ThinQ™ 設定您的位置，AI 氣流會偵測室內溫度並自動調整風向、風速，為您打造最舒適的體驗。
雙葉導流
雙重擺葉的搭配，讓冷氣或暖氣可隨心調整吹送方式，氣流傳送的更快更遠。
主動式能源節省
透過自訂能源控制分配，輕鬆管理您的用電量，達到冷房與節能的目標。
AI 凍潔淨化
空調自動偵測環境髒污及使用時間，透過 ThinQ App 推播通知並開啟該功能，開啟後即可自動清潔空調內部難以清潔的位置。
精選型號
常見問題
AI 氣流的運作方式與優點
AI 氣流採用 AI 數據分析法，分析室內溫度變化與環境負載，自動調整溫度、風向及風速，以維持理想的舒適度。即時調整風向與強度，迅速達到目標溫度，隨後轉換為溫和的間接氣流，在維持舒適的同時減少能源浪費並最佳化整體體驗。
這款 DUALCOOL AI 空調如何節省能源？
主動式能源節省透過 kW Manager 精確控制電力消耗，協助你主動設定電費上限，避免電費超支。透過即時監控並調整能源使用，系統能確保能源消耗始終維持在你設定的範圍內。此外，人體感知器和開窗偵測有助於減少不必要的運轉負載。當偵測到室內無人活動，或短時間內出現劇烈溫度變化時，系統就會自動切換至節能模式，將能源浪費降至最低。結合 AI 氣流的氣流控制，此功能在確保舒適的同時，亦能將能源消耗降至最低。
整體清潔功能對空調有何作用？
整體清潔功能透過自動化多步驟程序（冷凝水生成、凍潔淨化及自體乾燥+），確保空調內部潔淨衛生，並可透過 LG ThinQ App 一鍵啟動。此功能可確保空調在長期閒置或換季後維持乾淨狀態，透過持續的自動維護，維持長期穩定的效能。
智慧舒眠+如何改善夜間睡眠舒適度？
智慧舒眠+（由 AI 智慧控制）能根據你的需求，自動調整冷房溫度，打造舒適的睡眠環境。它透過分析睡眠模式下的使用習慣，動態調整夜間的溫度變化，而非僅依賴固定的溫度設定。智慧舒眠+僅支援冷氣模式，初始設定溫度範圍為 22°C 至 28°C。此功能可透過 ThinQ 應用程式或遙控器操作，定時範圍為 30 分鐘至 12 小時。作為 AI 舒適控制生態系統的一部分，它與 AI 氣流相輔相成，為夜間使用提供更具個人化的冷氣體驗。
ThinQ 應用程式能為 AI 氣流和舒適度提供什麼幫助？
LG ThinQ 應用程式將空調納入 AI 智慧控制系統，透過分析使用習慣與室內環境數據，自動設定運作模式，提供客製化的冷暖氣體驗。ThinQ 可傳輸並利用運作資訊進行資料分析與深度學習，進而輔助 AI 氣流實現更智慧的控制，根據空間特性與人體位置自動調整舒適度。此連線功能將各項 AI 核心功能整合為單一體驗，包括舒適度最佳化、節能運作及維護支援，讓空調管理更加便利且一致。實際支援功能可能因機型與設定而異。