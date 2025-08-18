We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG QNED evo AI 是什麼？
極致色彩 重新定義
*LG QNED evo採用最新的獨特廣色域技術來替代量子點。
全新Dynamic QNED 色彩顯示技術
LG 最新獨特廣色域技術，取代量子點，提供更高色彩還原率
*Dynamic QNED 色彩顯示技術適用於 2025以後推出的QNED9M、QNED86，QNED82系列。
MiniLED 精準控光
搭載全新alpha AI 影音處理器的 MiniLED ，讓 LG QNED evo 呈現極致清晰的對比與栩栩如生的細節。
*規格可能因尺寸、型號和地區而不同。
QNED evo
傳承自 LG OLED 的卓越創新基因
LG QNED evo 搭載 LG OLED 影音處理晶片，精準操控超過 830 萬個像素，智慧辨識影音內容、精準強化畫面層次與細節。
*根據LG社內比較，與同一年入門級別搭載 alpha 7 第八代 AI 影音處理晶片的智慧顯示器比較。
AI 影像 Pro
每幀畫面都栩栩如生
透過AI 智慧影像超級升頻和動態色彩調節技術，分析每一幀畫面，強化解析度、亮度、深度和清晰度，讓畫面更生動、立體。
*AI 影像 Pro 不適用於任何受版權保護的內容。
*升頻影像的畫質將隨著來源解析度而異。
撼動視覺 大開眼界
100 吋寰宇視野
細緻入微 盡收眼底
在100吋的巨幅智慧顯示器上，觀看您最喜愛的電影、賽事或遊戲。沉浸於超大螢幕上的高解析度畫面。
*QNED86 提供的最大尺寸為 100 吋，提供的尺寸可能因地區而有所不同。
全新 LG AI 人工智慧
全新 AI 智慧滑鼠遙控器
讓 AI 體驗更臻完美
不需要額外設備！AI 智慧滑鼠遙控器配備動作感應器和滾輪，就像空氣滑鼠一樣移動鼠標並按下按鈕，或是你也可以直接開口透過語音下達指令。
*AI 智慧滑鼠遙控器的外型設計和功能可能因地區與支援的語言而改變，即使是相同的型號。
*部分功能可能需要網路連線。
*只有在母語支援 NLP(自然語言處理) 的國家/地區提供 AI 智慧語音功能。
*AI 聲紋辨識視區域與網路連接狀況而定，可能會顯示縮減或有限的內容。
*聲紋辨識支援情況視地區和國家而定，並於 2024 年後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號上提供。
*此功能僅適用於支援聲紋辨識帳號的應用程式。
*AI 智慧搜尋在自 2024 年之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 智慧顯示器型號上提供。
*在美國和韓國，AI 智慧搜尋使用 LLM 模型。
*只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 聊天機器人 功能。
*可以將 AI 聊天機器人 連結至客戶服務。
*部分功能需要連線至網際網路。
*AI 歡迎模式支援的選單內容和應用程式可能因國家/地區而異。
*發佈時顯示的AI 歡迎模式選單內容可能會有所不同。
*AI 歡迎模式關鍵字建議會根據不同的應用程式和一天中的不同時間而有所不同。
體驗 LG AI 智慧顯示器的豐富功能！
AI 聲紋辨識
AI 智慧搜尋
AI 聊天機器人&AI 專屬個人化影像&音效設定
AI 歡迎模式
*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應透過 ThinQ 行動應用程式進行。
*僅可透過 alpha 9 AI 處理器和 alpha 11 AI 處理器使用免手持語音功能，無須使用遙控器。可能隨著產品和地區改變。
*應用程式 / 輸入組合的可用性可能因服務而異。
*兩個螢幕擁有相同的影像 / 聲音設定。
*Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。
*支援 AirPlay 2、HomeKit 和 Google Cast，且可能隨著區域與語言而有所不同。
全球雲端遊戲
沉浸在您的冒險遊戲
直接從您的 LG 電視登入到更遼闊的遊戲世界。GeForce NOW 雲端遊戲服務讓您解鎖更多遊戲方式。不需額外硬體即可存取數以千計的新遊戲，並且暢玩您最愛的遊戲。
*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能有所不同。
*GeForce NOW 和 Boosteriod 及其相關服務可能需要個別訂閱。
*可能需要遊戲手把進行連接。
開始在 QNED evo 享受 LG 真無線技術帶來的無拘自由
真無線 4K 影音傳輸盒，徹底擺脫繁鎖的線材束縛，輕鬆享受自由自在的多元觀影體驗，迎接無線未來。
*世界首款與配備電視廣播調諧器的傳統電視比較。
*無線是指真無線 4K 影音傳輸盒與螢幕之間的無線連接。
*若將真無線 4K 影音傳輸盒擺放在櫥櫃中，視櫥櫃材質和厚度，可能造成訊號干擾。
QNED9M
致敬卓越 榮耀之作
以卓越顯示性能屢獲殊榮的 QNED9M，正式邁入無線自由的新視界
為你帶來無比驚豔的 4K 真無線體驗。
盡情享受真無線帶來的無限自由
尋找最適合你的 LG QNED evo AI智慧顯示器
輕鬆並排比較功能
*不同型號功能可能有所差異。如需了解詳細規格，請參閱每款產品的頁面。
*規格可能因型號或尺寸而異。
*部分功能支援可能因地區和國家而異。