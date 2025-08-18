Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
LG QNED TV 放置在彩色漸層背景中。螢幕上顯示的是色彩鮮豔的畫面，各種顏料飛濺，突顯電視的色彩表現能力。畫面也顯示著全新 LG QNED evo AI 標誌。

LG QNED evo AI 是什麼？

極致色彩  重新定義

*LG QNED evo採用最新的獨特廣色域技術來替代量子點。

全新Dynamic QNED 色彩顯示技術

LG 最新獨特廣色域技術，取代量子點，提供更高色彩還原率

LG QNED TV 安裝在漂亮的高品質客廳的牆上。電視上顯示著是一幅抽象圖片，展現出不同色調的漸層效果，展現動態 QNED Color Pro 呈現廣色域的能力。

經 Intertrek 認證可實現符合 DCI-P3 標準的 100% 色量。

LG QNED evo 經Intertek 認證可呈現100%
色彩容量

*Dynamic QNED 色彩顯示技術適用於 2025以後推出的QNED9M、QNED86，QNED82系列。

依序展示 MiniLED 相比其他傳統 LED 如何呈現更好的視覺效果。LG TV 螢幕，顯示著深色背景上 3D 全像花朵。電視後面的圖形展示傳統 LED 在螢幕上的位置分佈。LED 尺寸較大，數量較少。花卉色調黯淡而缺乏生機。變換為 MiniLED 後，花卉變得更明亮、更鮮豔並且對比鮮明。MiniLED 圖形展示也顯示出螢幕上尺寸更小而數量更多的 LED 燈。

MiniLED 精準控光

搭載全新alpha AI 影音處理器的 MiniLED ，讓 LG QNED evo 呈現極致清晰的對比與栩栩如生的細節。

*規格可能因尺寸、型號和地區而不同。

QNED evo
傳承自 LG OLED 的卓越創新基因

LG QNED evo 搭載 LG OLED 影音處理晶片，精準操控超過 830 萬個像素，智慧辨識影音內容、精準強化畫面層次與細節。

alpha 8 AI 處理器 Gen2 亮起橘色和粉紅色燈，繽紛的光芒從中發出。標題說明處理器如何提供 4K 畫質、令人驚嘆的色彩和亮度。圖片文字寫著約 1.7 倍 NPU 帶來更強大的 AI 神經處理效能和 1.4 倍 CPU 提供更快的運行速度。

*根據LG社內比較，與同一年入門級別搭載 alpha 7 第八代 AI 影音處理晶片的智慧顯示器比較。

線條的動畫穿過非常黯淡、幾乎呈灰色的林中鸚鵡圖像，彷彿一台超級電腦正在分析畫面中的元素。一束雷射沿著鸚鵡的輪廓遊走，然後鸚鵡圖像變得更為明亮、銳利且色彩顯眼。背景也從左到右發生改變，對比度、深度和色彩都得到改善。

AI 影像 Pro
每幀畫面都栩栩如生

透過AI 智慧影像超級升頻和動態色彩調節技術，分析每一幀畫面，強化解析度、亮度、深度和清晰度，讓畫面更生動、立體。

*AI 影像 Pro 不適用於任何受版權保護的內容。

*升頻影像的畫質將隨著來源解析度而異。

撼動視覺 大開眼界

一家人在客廳中。他們擁有一台壁掛式安裝的 LG TV，配備超大螢幕，尺寸幾乎與整面牆一樣大。他們正透過巨大的沉浸式螢幕觀看精彩的足球比賽。

100 吋寰宇視野
細緻入微 盡收眼底

在100吋的巨幅智慧顯示器上，觀看您最喜愛的電影、賽事或遊戲。沉浸於超大螢幕上的高解析度畫面。

*QNED86 提供的最大尺寸為 100 吋，提供的尺寸可能因地區而有所不同。

巨大的 LG QNED TV 和 LG Soundbar 安裝在牆上。小女孩和她的小狗正在觀看電視上的水下世界畫面。電視的龐大尺寸讓內容顯得更為引人入勝。

100 吋 QNED86
磅礴呈現世界之美

100 吋 QNED86<br>磅礴呈現世界之美 了解更多

全新 LG AI 人工智慧

LG AI Magic Remote 上的 AI 按鈕突出顯示。以圖形顯示的使用者介面包含各種圖示，展示 AI 按鈕如何讓使用者取用不同的 AI 功能。這些服務包括 AI Voice ID、AI Search、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard。游標出現在介面上，畫面隨之顯示功能，展示遙控器可以像空氣滑鼠一樣指向並按下按鈕。

全新 AI 智慧滑鼠遙控器
讓 AI 體驗更臻完美

不需要額外設備！AI 智慧滑鼠遙控器配備動作感應器和滾輪，就像空氣滑鼠一樣移動鼠標並按下按鈕，或是你也可以直接開口透過語音下達指令。

*AI 智慧滑鼠遙控器的外型設計和功能可能因地區與支援的語言而改變，即使是相同的型號。

*部分功能可能需要網路連線。

*只有在母語支援 NLP(自然語言處理) 的國家/地區提供 AI 智慧語音功能。

畫面顯示著 LG webOS 介面，前景中則有 AI Magic Remote。使用者介面上的縮圖顯示根據 AI Voice ID 提供的個人化內容建議。
LG QNED TV 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。
LG QNED TV 螢幕正在播放科幻內容。螢幕顯示著 AI Chatbot 介面。使用者向聊天機器人發出訊息，說螢幕太暗了。聊天機器人依要求提供解決辦法。同時整個畫面一分為二。一邊較為黯淡，另一邊較為明亮，展示 AI Chatbot 如何自動為使用者解決問題。
一家四口圍坐在 LG AI TV 前。握著遙控的人附近出現一個圓圈，顯示其名字。此畫面代表 AI Voice ID 如何辨識每位使用者的語音標識。隨後，webOS 介面展示 AI 如何自動切換帳戶並推薦個人化的內容。
LG QNED TV 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。
LG QNED TV 螢幕正在播放科幻內容。螢幕顯示著 AI Chatbot 介面。使用者向聊天機器人發出訊息，說螢幕太暗了。聊天機器人依要求提供解決辦法。同時整個畫面一分為二。一邊較為黯淡，另一邊較為明亮，展示 AI Chatbot 如何自動為使用者解決問題。

AI 聲紋辨識

LG AI 聲紋辨識 能辨識每一位使用者的獨特聲紋，

並在您開口說話時立即提供專屬個人化建議。

AI 智慧搜尋

內建 AI 能辨識你的問題，並迅速提供個人化建議。另外，你也可以透過 Microsoft Copilot 獲得更多結果與解答！

AI 聊天機器人

透過你的 AI 智慧滑鼠遙控器與 AI 聊天機器人互動，快速調整設定解決產品的疑難雜症！

*AI 聲紋辨識視區域與網路連接狀況而定，可能會顯示縮減或有限的內容。

*聲紋辨識支援情況視地區和國家而定，並於 2024 年後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號上提供。

*此功能僅適用於支援聲紋辨識帳號的應用程式。

*AI 智慧搜尋在自 2024 年之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 智慧顯示器型號上提供。

*在美國和韓國，AI 智慧搜尋使用 LLM 模型。

*只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 聊天機器人 功能。

*可以將 AI 聊天機器人 連結至客戶服務。

*部分功能需要連線至網際網路。

LG AI Magic Remote 位於 LG TV 的螢幕前面。螢幕顯示 LG AI 生成的個人化歡迎畫面，包含依使用者的搜尋和觀看記錄生成的客製化關鍵字。遙控旁邊有一個圖示和標籤，顯示只需短按一下 AI 按鈕，即可輕鬆取用 AI Concierge 功能。
螢幕顯示使用者正在執行 AI Picture Wizard 的個人化設定流程。其中一個選項以突出顯示，反映使用者已作出選擇。
螢幕顯示使用者正在執行 AI Sound Wizard 的個人化設定流程。一系列音效片段的圖示。其中一個選項以突出顯示，反映使用者已作出選擇。
LG AI Magic Remote 位於 LG TV 的螢幕前面。螢幕顯示 LG AI 生成的個人化歡迎畫面，包含依使用者的搜尋和觀看記錄生成的客製化關鍵字。遙控旁邊有一個圖示和標籤，顯示只需短按一下 AI 按鈕，即可輕鬆取用 AI Concierge 功能。
螢幕顯示使用者正在執行 AI Picture Wizard 的個人化設定流程。畫面顯示著一系列圖片，並突顯使用者所選擇的選項。畫面顯示載入圖示，並顯示一張從左到右逐步增強的風景圖像。
螢幕顯示使用者正在執行 AI Sound Wizard 的個人化設定流程。一系列音效片段的圖示正在被選取。畫面顯示一位爵士歌手與薩克斯風演奏者，並有代表個人化音效的聲波動畫穿梭其間。

AI 歡迎模式

短按一下遙控上的 AI 按鈕即可開啟 AI 歡迎模式，LG AI將根據你的習慣提供客製化的關鍵字和搜尋建議。

AI 專屬個人化影像設定

透過AI 分析 16 億種影像的可能性來學習你的喜好。

根據你的選擇量身訂製個人化的畫面效果。

AI 專屬個人化音效設定

從精選的音源片段中選擇喜歡的音訊。透過 AI 分析 4 千萬個不同參數，為你打造專屬的音效設定。

*AI 歡迎模式支援的選單內容和應用程式可能因國家/地區而異。

*發佈時顯示的AI 歡迎模式選單內容可能會有所不同。

*AI 歡迎模式關鍵字建議會根據不同的應用程式和一天中的不同時間而有所不同。

體驗 LG AI 智慧顯示器的豐富功能！

AI 聲紋辨識

AI 智慧搜尋

AI 聊天機器人&AI 專屬個人化影像&音效設定

AI 歡迎模式

El control remoto de la televisión frente a una pantalla de LG TV con Home Hub. Se muestran todas las funciones y los controles respecto a otros dispositivos inteligentes.

智慧家庭 居家中心

一站式控制您的智慧家居家物聯網

智慧家庭 居家中心可讓您從 LG 智慧電視／顯示器輕鬆控制您的智慧家居，搭配遙控器更能觀影同時語音操控聯網家電。

*LG 支援「Matter」Wi-Fi 裝置。「Matter」支援的服務和功能可能會因連接的裝置而異。ThinQ 和 Matter 的初始連接應透過 ThinQ 行動應用程式進行。

*僅可透過 alpha 9 AI 處理器和 alpha 11 AI 處理器使用免手持語音功能，無須使用遙控器。可能隨著產品和地區改變。

客廳中的人拿著手機。手機上顯示著傳輸圖示，展示手機螢幕畫面被鏡射到電視上。電視上顯示著籃球比賽，旁邊還有一個鏡射畫面，展示球員的統計數據。

多重顯示 樂趣加倍

運用多重視窗一次滿足多種娛樂需求，透過內建 Apple Airplay 與 Google Cast 等服務支援，盡享多重娛樂不停歇。

*應用程式 / 輸入組合的可用性可能因服務而異。

*兩個螢幕擁有相同的影像 / 聲音設定。

*Apple、Apple 標誌、Apple TV、AirPlay 及 HomeKit 是 Apple Inc. 在美國和其他國家註冊的商標。

*支援 AirPlay 2、HomeKit 和 Google Cast，且可能隨著區域與語言而有所不同。

全球雲端遊戲

沉浸在您的冒險遊戲

直接從您的 LG 電視登入到更遼闊的遊戲世界。GeForce NOW 雲端遊戲服務讓您解鎖更多遊戲方式。不需額外硬體即可存取數以千計的新遊戲，並且暢玩您最愛的遊戲。

*依國家或地區的不同，可使用的內容與應用程式可能有所不同。

*GeForce NOW 和 Boosteriod 及其相關服務可能需要個別訂閱。

*可能需要遊戲手把進行連接。

開始在 QNED evo 享受 LG 真無線技術帶來的無拘自由

真無線 4K 影音傳輸盒，徹底擺脫繁鎖的線材束縛，輕鬆享受自由自在的多元觀影體驗，迎接無線未來。

客廳的牆壁上安裝著 LG 真無線電視。螢幕上顯示著橄欖球比賽。整套電視裝置還包括壁掛式安裝的 LG Soundbar。其他周邊裝置則連接至邊桌上的 Zero Connect Box，在視野中幾乎看不到。整個客廳整潔乾淨，沒有雜亂的連接線。

*世界首款與配備電視廣播調諧器的傳統電視比較。

*無線是指真無線 4K 影音傳輸盒與螢幕之間的無線連接。

*若將真無線 4K 影音傳輸盒擺放在櫥櫃中，視櫥櫃材質和厚度，可能造成訊號干擾。

QNED9M
致敬卓越 榮耀之作

 以卓越顯示性能屢獲殊榮的 QNED9M，正式邁入無線自由的新視界

為你帶來無比驚豔的 4K 真無線體驗。

Android Authority 頒發的 CES 2025 最佳產品嘉獎狀飄浮在底座上方。旁邊放大顯示來自 Android Authority 的引述，寫到：「我們非常喜歡 LG 4K 真無線 QNED TV 所創造的價值」。microsite-qned-evo-2025-13-feature-ces-award-m

盡情享受真無線帶來的無限自由

一系列配備 LG 真無線 QNED TV 的不同客廳。所有空間都顯得整潔乾淨，沒有雜亂的連接線。電視螢幕上顯示著不同的藝術作品，使電視看起來像空間中的另一件裝飾品。Zero Connect Box 和其他周邊裝置擺放在小巧的邊桌上，幾乎不會引起注意。

尋找最適合你的 LG QNED evo AI智慧顯示器

輕鬆並排比較功能

Table Caption
Features QNED9M QNED86
LG QNED9M 產品頁面
QNED9M
LG QNED85 產品頁面
QNED86
面板類型 LG QNED evo LG QNED evo
真無線 4K 144Hz 真無線影音傳輸 -
面板尺寸 75 / 65" 100 / 86 / 75 / 65 / 55 / 50"
色彩顯示技術 Dynamic QNED 色彩顯示技術 Dynamic QNED 色彩顯示技術
背光模組類型 MiniLED MiniLED
控光技術 區域控光(側光式) 區域控光(側光式)
影像處理器 α9 第八代 AI 4K 影音處理晶片 α8 第二代 AI 4K 影音處理晶片
AI 影像 4K AI 智慧影像超級升頻、AI 動態色彩調節技術Pro 4K AI 智慧影像超級升頻、AI 動態色彩調節技術Pro
AI 音效 AI 音效 Pro (模擬 11.1.2 環繞音效)、清晰語音 Pro、自動音量調整 AI 音效 Pro (模擬 9.1.2 環繞音效)、清晰語音 Pro、自動音量調整
作業系統 (OS) webOS 25 (5年升級保證) webOS 25 (5年升級保證)
了解更多 了解更多

*不同型號功能可能有所差異。如需了解詳細規格，請參閱每款產品的頁面。

*規格可能因型號或尺寸而異。

*部分功能支援可能因地區和國家而異。