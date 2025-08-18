*AI 聲紋辨識視區域與網路連接狀況而定，可能會顯示縮減或有限的內容。

*聲紋辨識支援情況視地區和國家而定，並於 2024 年後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號上提供。

*此功能僅適用於支援聲紋辨識帳號的應用程式。

*AI 智慧搜尋在自 2024 年之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 智慧顯示器型號上提供。

*在美國和韓國，AI 智慧搜尋使用 LLM 模型。

*只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 聊天機器人 功能。

*可以將 AI 聊天機器人 連結至客戶服務。

*部分功能需要連線至網際網路。