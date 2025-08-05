We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
使用 Microsoft Copilot 探索 AI 的力量
*根據截至 5/8/25 的 Steam Store 清單；適用性因市場而異，並且隨時間而變化。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
不再擔心充電問題
Copilot+ PC 提供超長續航力，可連續 22 小時播放本機影片，讓無需擔心充電問題，盡情觀看喜愛的內容。
*續航力因裝置、設定、使用方式和其他因素而異。詳情請參閱 aka.ms/cpclaims。
接到大型專案？ 輕鬆駕馭
Copilot+ PC 輕鬆應對最繁重的編輯任務，讓你專注追趕進度，不受任何拖延的阻礙。
多種動作，一鍵掌控
只需按下一個即時快速鍵，就能解讀、撰寫內容並繼續操作，還能辨識影像，為你節省大量時間，保持專注。
*圖像動作現已在所有裝置上提供；其他動作則因裝置所在區域、語言和字元集而異。某些動作需要訂閱計畫才能使用。詳情請查閱 aka.ms/copilotpluspcs。
**需要啟用 Windows Hello 增強式登入安全性功能。針對特定語言（英文、簡體中文、法文、德文、日文和西班牙文）最佳化。基於內容，並設有儲存空間限制。詳情請查閱 aka.ms/copilotpluspcs。
***僅適用於特定文字、圖片和文件格式；針對特定語言（英文、簡體中文、法文、德文、日文和西班牙文）最佳化。詳情請查閱 aka.ms/copilotpluspcs。
保護重要資料
這是迄今為止最安全的 Windows 電腦。內建多層硬體防護機制，時時刻刻守衛你最重要的資料。
**需要啟用 Windows Hello 增強式登入安全性功能。針對特定語言（英文、簡體中文、法文、德文、日文和西班牙文）最佳化。基於內容，並設有儲存空間限制。
詳情請查閱 aka.ms/copilotpluspcs。
***僅適用於特定文字、圖片和文件格式；針對特定語言（英文、簡體中文、法文、德文、日文和西班牙文）最佳化。詳情請查閱 aka.ms/copilotpluspcs。
