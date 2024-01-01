45" UltraGear™ 21:9 OLED 曲面雙模式專業電競螢幕(WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz/ 10W喇叭)

*注意事項：接獲多位使用 NVIDIA 50 系列顯示卡的使用者回報，在使用 DisplayPort 2.1 並設定為 10 位元或 12 位元色彩時，可能會出現螢幕黑屏的情況。

若您也遇到類似問題，建議暫時將螢幕的 DisplayPort 輸入切換為 1.4，或在 NVIDIA 控制面板中將色彩設定調整為 8位元。

我們已將此問題回報給 NVIDIA，靜待官方提供解決方案。