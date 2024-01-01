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45" UltraGear™ 21:9 OLED 曲面雙模式專業電競螢幕(WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz/ 10W喇叭)

功能

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45" UltraGear™ 21:9 OLED 曲面雙模式專業電競螢幕(WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz/ 10W喇叭)

45" UltraGear™ 21:9 OLED 曲面雙模式專業電競螢幕(WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz/ 10W喇叭)

45GX950A-B
  • 前視圖
  • -15 度側視圖
  • +15 度側視圖
  • 側視圖
  • 燈光亮起的後視圖
  • 燈光熄滅的後視圖
  • 透視後視圖
  • 顯示器前視圖，支架調低
  • 傾斜顯示器的 +15 度側視圖
  • 傾斜顯示器側視圖
  • 俯視角
  • 背面標誌特寫圖
  • 連接埠特寫圖
  • 右側圖片
  • 左側圖片
前視圖
-15 度側視圖
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側視圖
燈光亮起的後視圖
燈光熄滅的後視圖
透視後視圖
顯示器前視圖，支架調低
傾斜顯示器的 +15 度側視圖
傾斜顯示器側視圖
俯視角
背面標誌特寫圖
連接埠特寫圖
右側圖片
左側圖片

主要功能

  • 45'' 5K2K (5120x2160) OLED 螢幕
  • 雙模式切換(WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
  • 0.03ms (GTG)急速反應時間
  • DisplayPort 2.1 超高速傳輸 / USB-C (PD 90W)
  • NVIDIA® G-SYNC® Compatible / VESA certified AdaptiveSync / AMD FreeSync™ Premium Pro
  • DisplayHDR True Black 400 / DCI-P3 98.5%
更多
螢幕 速度 技術
UltraGear™ OLED GX9 標誌圖片。

全球首款5K2K OLED
專業電競螢幕

UltraGear™ OLED 45GX950A 遊戲顯示器的前視圖。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*截至2024年12月發佈的所有 OLED 顯示器，LG 45GX950A 是唯一具備 5K2K (5120x2160) 解析度的 OLED 螢幕

圖片摘要

螢幕

45吋 5K2K (5120x2160) OLED

21:9 曲度 800R 電競螢幕

DisplayHDR™ True Black 400 / DCI-P3 98.5% (Typ.)

125 PPI 高像素密度

速度

0.03ms (GtG) 急速反應時間

雙模式切換 (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)

支援DisplayPort 2.1 & USB-C (PD 90W)

技術

NVIDIA® G-SYNC® Compatible

VESA Certified AdaptiveSync

AMD FreeSync™ Premium

輕按錨形圖示 - 顯示器

全球首款 5K2K OLED 專業電競螢幕

全球首款 45 吋 5K2K OLED 專業電競螢幕像素相較於UHD(3840x2160)增加了 33%1)，螢幕空間相較於DQHD (5120x1440) 增加 50%2)，無論您身在何處，提供極致純黑及鮮豔色彩，完美體驗極致真實的遊戲世界。

動畫顯示器展示螢幕從 16:9 UHD 4K 擴展為 21:9 UltraWide™ 5K2K。

1) 像素的計算方式是將水平與垂直的解析度相乘，得出  16:9 UHD 共有 830 萬像素，21:9 5K2K 共有 1,105 萬像素。

2) 螢幕空間的計算方式是將水平與垂直的解析度相乘，得出 DQHD 共有 737 萬像素，5K2K 共有 1,105 萬像素。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

"行星圖片在 LG OLED 顯示器上顯得更明亮清晰。 "

最明亮的45吋 OLED

想體驗細緻入微的視覺效果，LG WOLED搭載MLA+微透鏡陣列技術，亮度增加37.5% (SDR)，優化光影效果，標準亮度也達到275 nits（APL 100%），最高亮度更高達 1300 nits（APL 1.5%），Delta E ≦2 色彩準確度確保畫面栩栩如生，即使在明亮環境中也能完美呈現生動逼真的色彩。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*僅限於搭載 MLA+ 的 LG OLED 電競螢幕。根據已發佈的規格，SDR 亮度比之前型號 (27GR95QE、45GR95QE) 提升 37.5%。

探索全景遊戲世界 打造絕佳視角

45 吋 21:9 曲面 OLED 電競螢幕相較於DQHD (5120X1440)增加 50% 螢幕空間1)，打造視野絕佳比例，讓操作更精準，為遊戲及娛樂帶來沉浸式的震撼體驗。

動畫顯示器展示螢幕從 49 吋 32:9 轉變為 45 吋 21:9。

1) 螢幕空間的計算方式是將水平與垂直的解析度相乘，得出 DQHD 共有 737 萬像素，5K2K 共有 1,105 萬像素。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

完美視角 沉浸其中

完全沉浸在800R曲率的螢幕中，身處遊戲世界的中心，感受生動鮮豔的色彩與逼真的亮度，讓您盡情探索遊戲世界的全貌。

從弧型顯示器的前視角度轉變為俯視角度的動畫影片。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*觀看效果可能會依與螢幕的距離及使用者的姿勢而異。

鮮活生動，震撼眼球

VESA DisplayHDR True Black 400 呈現無可比擬的深邃黑階與鮮豔色彩，即使是在黑暗場景也能栩栩如生，150萬比1的對比度、DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域及Delta E ≦2 色彩準確度，也能確保真實呈現每處細節。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*APL（平均圖像水平）值以百分比表示，用於表示黑色位準和白色參考位準之間的值，150 萬 : 1 是在 25% APL（Average Picture Level, 平均圖像水平）下的對比度。

榮獲三項UL認證的抗反光技術

LG WOLED 採用先進的抗反光與低反射技術，即使在光源充足的情況下，也可有效減少反光干擾，呈現清晰銳利影像，帶來流暢穩定遊玩體驗，生動色彩低藍光技術，讓您在享受驚豔色彩的同時，還能大幅降低眼睛負擔，專注遊玩、輕鬆致勝。

弧型遊戲顯示器顯示一個機器人角色處於未來主義風格的環境中，下方顯示 UL 認證。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*LG WOLED 面板已獲得 UL 的無閃爍、無不適眩光和低藍光認證。

*證書編號：Flicker-Free Display (OLED) - A196009，Discomfort Glare Free - V563481 (UGR 低於 22 的條件下)，Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051。

*以上功能可能隨著使用者的電腦運作狀況有所不同。

125PPI 高像素密度
細節一目瞭然

高達125 PPI 像素密度與RGWB 子像素技術，畫面更細膩，文字更清晰，輕鬆捕捉每個關鍵細節，無論是經典對戰還是日常工作都能完美掌握。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

UltraGear OLED 遊戲顯示器享 2 年顯示器烙印保固。

UltraGear OLED 電競螢幕享2年螢幕保固

自零售購買日期起 2 年，保固僅針對內部和功能零件，包括 OLED 螢幕面板。

*有限期保固。條款和條件可能因國家/地區而異。

輕按錨形圖示 - 速度。

雙模式精準切換
330 Hz↔165Hz

憑藉 VESA 認證的雙模式，自由切換WUHD 165Hz 高畫質模式還是 WFHD 330Hz 高幀率模式，內建 8 種畫面選項，無論是震撼視覺的經典大作還是快節奏的經典對戰都能精準應對，透過 LG Switch 快捷鍵或是使用鍵盤、滑鼠快速切換，輕鬆滿足您的所有需求。

以騎士和賽車展示 165Hz WQHD 和 330Hz WFHD 的效果。

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

*「雙模式」的效能可能會因遊戲類型、電腦顯示卡規格而有不同。

*雙模式選項：關閉 (完整螢幕)、關閉 (16:9 37 吋)、開啟 (完整螢幕）、開啟 (21:9 39 吋)、開啟 (21:9 34 吋)、開啟 (16:9 37 吋)、開啟 (16:9 27 吋)、開啟 (16:9 24 吋)。

極快速 0.03ms (GtG) 反應時間下的賽車遊戲場景。

0.03ms (GtG)
急速反應時間

體驗0.03ms (GtG) 急速反應時間，大幅減少畫面殘影問題，呈現清晰的畫面細節，以流暢的動作影像，營造超凡的極致遊戲體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

DP 2.1 超高速傳輸 即刻同步

最新 DisplayPort 2.1，爲遊戲世界設立全新標竿，支援 5K2K 高解析度及165Hz 高刷新率，體驗更細膩、更流暢的遊戲畫面，USB Type-C™ 連接埠支援各項設備、資料傳輸，一線提供高達 90W 的電力傳輸，娛樂全新體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*正常運作需使用 USB-C 連接線，以將 USB-C 連接埠連接到螢幕。

*包裝內含 USB-C、DP 和 HDMI 連接線。

*注意事項：接獲多位使用 NVIDIA 50 系列顯示卡的使用者回報，在使用 DisplayPort 2.1 並設定為 10 位元或 12 位元色彩時，可能會出現螢幕黑屏的情況。

若您也遇到類似問題，建議暫時將螢幕的 DisplayPort 輸入切換為 1.4，或在 NVIDIA 控制面板中將色彩設定調整為 8位元。

我們已將此問題回報給 NVIDIA，靜待官方提供解決方案。

沉浸其中 盡情暢玩

無論是 PC 還是主機遊戲，LG UltraGear™ 專業電競螢幕讓您盡情享受即時順暢的操控體驗，支援HDMI 2.1，不論是熱血對戰還是探索開放世界，從滑鼠到搖桿完美搭配，結合低延遲及流暢畫面，激發您的戰鬥潛力，輕鬆駕馭每局對戰。

一台弧型遊戲顯示器正在顯示一款賽車遊戲，畫面上是一輛紅色超跑馳騁於霓虹燈閃耀的城市。其他遊戲場景漂浮在螢幕周圍。一個白色的 Console 控制器置於前方，突顯主機遊戲過程。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。PS5 和 Xbox 主機僅支援 16:9 的長寬比，確保您的螢幕設定已正確配置，確保獲得最佳遊戲效能。

輕按錨形圖示 - 技術

專為流暢遊戲體驗打造

搭載AMD FreeSync™ Premium Pro技術的電競螢幕並經過 NVIDIA 測試、官方驗證 的G-SYNC® 相容螢幕及ESA AdaptiveSync™ 認證，消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲，擁有完美順暢的高畫質體驗。

動態遊戲畫面的比較 - 左圖畫面撕裂，右圖無撕裂。

NVIDIA G-SYNC、VESA AdaptiveSync 和 AMD FreeSync Premium Pro 的標誌。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。

*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。

震撼環繞體驗 沉浸音感響宴

內建10W x 2 立體聲喇叭，彷彿讓您聲臨其境，親身置於戰鬥當中，享受極致沉浸感，同時透過4 環耳機輸出除讓玩家能輕鬆連接、同步語音聊天享受遊戲外，還可搭配DTS Headphone: X 的虛擬 3D 音效，享受更真實的遊戲體驗。

*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。

*耳機需另行選購。

透過OSD（On-Screen Display）保護您的 OLED

透過「OSD」調整OLED 亮度，防止螢幕產生殘影或出現烙印，有效延長螢幕使用壽命，同時也能根據遊戲類型，自由調整最佳設定，打造專屬遊戲世界。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

如何使用OSD（On-Screen Display）

無論是開啟遊戲還是進行搜尋時，找到電競螢幕中心的控制按鈕，開啟圖形用戶介面（GUI），快速啟用您最喜愛的功能。

亮度

峰值亮度

OLED 螢幕移動

雙模式

亮度的 GUI 設定畫面。
最大亮度的 GUI 設定畫面。
OLED 螢幕移動的 GUI 設定畫面。
雙玩家模式的 GUI 設定畫面。
亮度的 GUI 設定畫面。
最大亮度的 GUI 設定畫面。
OLED 螢幕移動的 GUI 設定畫面。
雙玩家模式的 GUI 設定畫面。
亮度的 GUI 設定畫面。

亮度

最大亮度的 GUI 設定畫面。

峰值亮度

OLED 螢幕移動的 GUI 設定畫面。

OLED 螢幕移動

雙玩家模式的 GUI 設定畫面。

雙模式

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*在較明亮的模式下，螢幕可能會產生殘影。

顯示 LG Switch 應用程式將顯示器最佳化，同時滿足遊戲和日常生活所需的動畫影片。

LG Switch輕鬆切換
最佳化設定

LG Switch 應用程式讓您在工作與娛樂間自由切換，輕鬆自訂理想的畫質及亮度，透過雙模式功能在 330Hz 與 165Hz 之間切換，提供最多11個分割畫面輕鬆切換主題，或使用快捷鍵啟動視訊會議平台，也可使用鍵盤、滑鼠及快捷鍵操控智慧功能，在 PC 與 webOS間無縫切換。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。

LG Switch 應用程式

透過 LG Switch 應用程式輕鬆調整螢幕設定。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

進階遊戲功能

*動態同步模式減少輸入延遲，即時捕捉關鍵時刻並快速回應。

*黑色穩定模式幫助玩家避免躲藏於黑暗中的對手，並在被攻擊時快速反應閃避。

*十字準線準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。

*FPS 每秒幀數計數器。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。

*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。

*FPS(每秒幀數)計數器：測量每秒幀數。

簡潔設計 時尚風格

L 型支架設計最大程度節省您的桌面空間，打造時尚簡潔的遊戲空間，搭配六角氛圍燈與四邊極窄邊框設計，配備可調式底座，支援旋轉調整、傾斜、高度調整。

旋轉可調整圖示。

旋轉

傾斜度可調整圖示。

傾斜

高度可調整圖示。

高度

無邊框設計圖示。

無邊框設計

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

列印

主要規格

  • 尺寸 (Inch)

    44.5

  • 解析度

    5K2K (5120 x 2160)

  • 面板類型

    OLED

  • 面板比例

    21:9

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98.5%

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    275

  • 曲面

    800R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz

  • 反應時間

    0.03ms (GTG)

  • 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel

所有規格

顯示

  • 尺寸 (Inch)

    44.5

  • 面板比例

    21:9

  • 面板類型

    OLED

  • 反應時間

    0.03ms (GTG)

  • 解析度

    5K2K (5120 x 2160)

  • 點距 (mm)

    0.2035 × 0.2035

  • 色彩深度 (顏色數)

    1.07B

  • 可視角度 (CR≥10)

    178º(R/L), 178º(U/D)

  • 亮度 (Typ.) [cd/m²]

    275

  • 對比度 (Typ.)

    1500000:1

  • 色域 (Typ.)

    DCI-P3 98.5%

  • 曲面

    800R

  • 更新率 (Max.) [Hz]

    WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz

  • 亮度 (Min.) [cd/m²]

    250

  • 對比度 (Min.)

    1200000:1

  • 尺寸 (cm)

    113

連接性

  • 音源輸入

    NO

  • HDMI

    YES(2ea)

  • 菊鍊

    NO

  • DisplayPort

    YES(1ea)

  • Thunderbolt

    NO

  • USB-C

    YES(1ea)

  • 耳機輸出

    4-pole (Sound+Mic)

  • LAN (RJ-45)

    NO

  • Line out

    NO

  • 麥克風輸入

    NO

  • USB 下行埠

    YES (USB-A, 2ea/ver3.0)

  • USB 上行埠

    YES (USB-C, 1ea)

  • USB-C (資料傳輸)

    YES

  • USB-C (電源供給)

    90W

功能

  • HDR 10

    YES

  • AMD FreeSync™

    FreeSync Premium Pro

  • 自動亮度調節

    NO

  • 色弱模式

    YES

  • 智慧節能省電模式

    YES

  • 出廠色彩校正

    YES

  • PIP

    YES

  • PBP

    2PBP

  • 不閃屏技術

    NO

  • NVIDIA G-Sync™

    G-SYNC Compatible

  • 動態同步

    YES

  • 黑色穩定器

    YES

  • 十字準線

    YES

  • 閱讀模式

    NO

  • FPS 幀數計數器

    YES

  • 可變更新率

    YES

  • VESA DisplayHDR™

    DisplayHDR™400 TRUE BLACK

  • 超頻

    NO

  • 使用者自訂快捷鍵

    YES

  • 自動輸入切換

    YES

  • RGB LED 情境燈光

    Unity Hexagon Lighting

  • 麥克風

    NO

  • HDR Effect

    YES

硬體

  • 顯示位置調整

    Tilt/Height/Swivel

  • 壁掛 (mm)

    100 x 100 mm

聲音

  • 藍芽連接性

    NO

  • Dolby Atmos

    NO

  • 揚聲器

    10W x 2

尺寸/重量

  • 外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

    1142 x 301 x 564

  • 外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

    991.6 x 665.6 x 34 (Up) / 991.6 x 545.6 x 342 (Down)

  • 外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

    991.6 x 460.7 x 225.5

  • 重量(含底座) (kg)

    14kg

  • 重量(不含底座) (kg)

    9.4kg

INFO

  • 產品名稱

    45GX950A-B

  • 年份

    2025

電源

  • 功耗 (Sleep Mode)

    Less than 0.5W

  • 功耗 (DC Off)

    Less than 0.3W

  • AC Input

    100~240V (50/60Hz)

  • Type

    External Power(Adapter)

配件

  • 變壓器

    YES

  • Display Port

    YES

  • HDMI

    YES

  • 其它 (配件)

    USB-C

  • 遙控器

    NO

智慧功能

  • 全螢幕網頁瀏覽器

    NO

  • LG Content Store (App Store)

    NO

  • LG ThinQ®

    NO

  • 鏡像功能

    NO

  • 作業系統

    NO

  • 語音助理

    NO

  • Wi-Fi

    NO

軟體應用

  • 雙向控制設定

    YES

  • 硬體校色支援 (True Color Pro)

    YES

  • LG UltraGear™ Studio

    NO

使用者評論

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