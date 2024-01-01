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45" UltraGear™ 21:9 OLED 曲面雙模式專業電競螢幕(WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz/ 10W喇叭)
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*截至2024年12月發佈的所有 OLED 顯示器，LG 45GX950A 是唯一具備 5K2K (5120x2160) 解析度的 OLED 螢幕。
螢幕
45吋 5K2K (5120x2160) OLED
21:9 曲度 800R 電競螢幕
DisplayHDR™ True Black 400 / DCI-P3 98.5% (Typ.)
125 PPI 高像素密度
速度
0.03ms (GtG) 急速反應時間
雙模式切換 (WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz)
支援DisplayPort 2.1 & USB-C (PD 90W)
技術
NVIDIA® G-SYNC® Compatible
VESA Certified AdaptiveSync
AMD FreeSync™ Premium
全球首款 5K2K OLED 專業電競螢幕
全球首款 45 吋 5K2K OLED 專業電競螢幕像素相較於UHD(3840x2160)增加了 33%1)，螢幕空間相較於DQHD (5120x1440) 增加 50%2)，無論您身在何處，提供極致純黑及鮮豔色彩，完美體驗極致真實的遊戲世界。
1) 像素的計算方式是將水平與垂直的解析度相乘，得出 16:9 UHD 共有 830 萬像素，21:9 5K2K 共有 1,105 萬像素。
2) 螢幕空間的計算方式是將水平與垂直的解析度相乘，得出 DQHD 共有 737 萬像素，5K2K 共有 1,105 萬像素。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*僅限於搭載 MLA+ 的 LG OLED 電競螢幕。根據已發佈的規格，SDR 亮度比之前型號 (27GR95QE、45GR95QE) 提升 37.5%。
探索全景遊戲世界 打造絕佳視角
45 吋 21:9 曲面 OLED 電競螢幕相較於DQHD (5120X1440)增加 50% 螢幕空間1)，打造視野絕佳比例，讓操作更精準，為遊戲及娛樂帶來沉浸式的震撼體驗。
1) 螢幕空間的計算方式是將水平與垂直的解析度相乘，得出 DQHD 共有 737 萬像素，5K2K 共有 1,105 萬像素。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
完美視角 沉浸其中
完全沉浸在800R曲率的螢幕中，身處遊戲世界的中心，感受生動鮮豔的色彩與逼真的亮度，讓您盡情探索遊戲世界的全貌。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*觀看效果可能會依與螢幕的距離及使用者的姿勢而異。
鮮活生動，震撼眼球
VESA DisplayHDR True Black 400 呈現無可比擬的深邃黑階與鮮豔色彩，即使是在黑暗場景也能栩栩如生，150萬比1的對比度、DCI-P3 98.5% (Typ.) 色域及Delta E ≦2 色彩準確度，也能確保真實呈現每處細節。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*APL（平均圖像水平）值以百分比表示，用於表示黑色位準和白色參考位準之間的值，150 萬 : 1 是在 25% APL（Average Picture Level, 平均圖像水平）下的對比度。
榮獲三項UL認證的抗反光技術
LG WOLED 採用先進的抗反光與低反射技術，即使在光源充足的情況下，也可有效減少反光干擾，呈現清晰銳利影像，帶來流暢穩定遊玩體驗，生動色彩低藍光技術，讓您在享受驚豔色彩的同時，還能大幅降低眼睛負擔，專注遊玩、輕鬆致勝。
弧型遊戲顯示器顯示一個機器人角色處於未來主義風格的環境中，下方顯示 UL 認證。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*LG WOLED 面板已獲得 UL 的無閃爍、無不適眩光和低藍光認證。
*證書編號：Flicker-Free Display (OLED) - A196009，Discomfort Glare Free - V563481 (UGR 低於 22 的條件下)，Low Blue Light Hardware Solution Platinum - V745051。
*以上功能可能隨著使用者的電腦運作狀況有所不同。
125PPI 高像素密度
細節一目瞭然
高達125 PPI 像素密度與RGWB 子像素技術，畫面更細膩，文字更清晰，輕鬆捕捉每個關鍵細節，無論是經典對戰還是日常工作都能完美掌握。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*有限期保固。條款和條件可能因國家/地區而異。
雙模式精準切換
330 Hz↔165Hz
憑藉 VESA 認證的雙模式，自由切換WUHD 165Hz 高畫質模式還是 WFHD 330Hz 高幀率模式，內建 8 種畫面選項，無論是震撼視覺的經典大作還是快節奏的經典對戰都能精準應對，透過 LG Switch 快捷鍵或是使用鍵盤、滑鼠快速切換，輕鬆滿足您的所有需求。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*「雙模式」的效能可能會因遊戲類型、電腦顯示卡規格而有不同。
*雙模式選項：關閉 (完整螢幕)、關閉 (16:9 37 吋)、開啟 (完整螢幕）、開啟 (21:9 39 吋)、開啟 (21:9 34 吋)、開啟 (16:9 37 吋)、開啟 (16:9 27 吋)、開啟 (16:9 24 吋)。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
DP 2.1 超高速傳輸 即刻同步
最新 DisplayPort 2.1，爲遊戲世界設立全新標竿，支援 5K2K 高解析度及165Hz 高刷新率，體驗更細膩、更流暢的遊戲畫面，USB Type-C™ 連接埠支援各項設備、資料傳輸，一線提供高達 90W 的電力傳輸，娛樂全新體驗。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*正常運作需使用 USB-C 連接線，以將 USB-C 連接埠連接到螢幕。
*包裝內含 USB-C、DP 和 HDMI 連接線。
*注意事項：接獲多位使用 NVIDIA 50 系列顯示卡的使用者回報，在使用 DisplayPort 2.1 並設定為 10 位元或 12 位元色彩時，可能會出現螢幕黑屏的情況。
若您也遇到類似問題，建議暫時將螢幕的 DisplayPort 輸入切換為 1.4，或在 NVIDIA 控制面板中將色彩設定調整為 8位元。
我們已將此問題回報給 NVIDIA，靜待官方提供解決方案。
沉浸其中 盡情暢玩
無論是 PC 還是主機遊戲，LG UltraGear™ 專業電競螢幕讓您盡情享受即時順暢的操控體驗，支援HDMI 2.1，不論是熱血對戰還是探索開放世界，從滑鼠到搖桿完美搭配，結合低延遲及流暢畫面，激發您的戰鬥潛力，輕鬆駕馭每局對戰。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。PS5 和 Xbox 主機僅支援 16:9 的長寬比，確保您的螢幕設定已正確配置，確保獲得最佳遊戲效能。
專為流暢遊戲體驗打造
搭載AMD FreeSync™ Premium Pro技術的電競螢幕並經過 NVIDIA 測試、官方驗證 的G-SYNC® 相容螢幕及ESA AdaptiveSync™ 認證，消除螢幕撕裂和畫面閃爍延遲，擁有完美順暢的高畫質體驗。
動態遊戲畫面的比較 - 左圖畫面撕裂，右圖無撕裂。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*將此功能的性能與未應用同步技術的型號進行之比較。
*根據網路連線情況，可能會發生錯誤或延遲。
震撼環繞體驗 沉浸音感響宴
內建10W x 2 立體聲喇叭，彷彿讓您聲臨其境，親身置於戰鬥當中，享受極致沉浸感，同時透過4 環耳機輸出除讓玩家能輕鬆連接、同步語音聊天享受遊戲外，還可搭配DTS Headphone: X 的虛擬 3D 音效，享受更真實的遊戲體驗。
*此為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用情況不同。
*耳機需另行選購。
透過OSD（On-Screen Display）保護您的 OLED
透過「OSD」調整OLED 亮度，防止螢幕產生殘影或出現烙印，有效延長螢幕使用壽命，同時也能根據遊戲類型，自由調整最佳設定，打造專屬遊戲世界。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
如何使用OSD（On-Screen Display）
無論是開啟遊戲還是進行搜尋時，找到電競螢幕中心的控制按鈕，開啟圖形用戶介面（GUI），快速啟用您最喜愛的功能。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*在較明亮的模式下，螢幕可能會產生殘影。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*最新版本 LG Switch 應用程式可在 LG.com 下載。
LG Switch 應用程式
透過 LG Switch 應用程式輕鬆調整螢幕設定。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
進階遊戲功能
*動態同步模式減少輸入延遲，即時捕捉關鍵時刻並快速回應。
*黑色穩定模式幫助玩家避免躲藏於黑暗中的對手，並在被攻擊時快速反應閃避。
*十字準線準心固定於螢幕中心區域，提升射擊精準度。
*FPS 每秒幀數計數器。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*十字準線功能在啟用 FPS 計數器時無法使用。
*FPS 每秒幀數計數器可能會顯示超過螢幕最大更新率的值。
*FPS(每秒幀數)計數器：測量每秒幀數。
簡潔設計 時尚風格
L 型支架設計最大程度節省您的桌面空間，打造時尚簡潔的遊戲空間，搭配六角氛圍燈與四邊極窄邊框設計，配備可調式底座，支援旋轉調整、傾斜、高度調整。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
主要規格
-
尺寸 (Inch)
44.5
-
解析度
5K2K (5120 x 2160)
-
面板類型
OLED
-
面板比例
21:9
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98.5%
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
275
-
曲面
800R
-
更新率 (Max.) [Hz]
WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz
-
反應時間
0.03ms (GTG)
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
44.5
-
面板比例
21:9
-
面板類型
OLED
-
反應時間
0.03ms (GTG)
-
解析度
5K2K (5120 x 2160)
-
點距 (mm)
0.2035 × 0.2035
-
色彩深度 (顏色數)
1.07B
-
可視角度 (CR≥10)
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
275
-
對比度 (Typ.)
1500000:1
-
色域 (Typ.)
DCI-P3 98.5%
-
曲面
800R
-
更新率 (Max.) [Hz]
WUHD 165Hz ↔ WFHD 330Hz
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
250
-
對比度 (Min.)
1200000:1
-
尺寸 (cm)
113
連接性
-
音源輸入
NO
-
HDMI
YES(2ea)
-
菊鍊
NO
-
DisplayPort
YES(1ea)
-
Thunderbolt
NO
-
USB-C
YES(1ea)
-
耳機輸出
4-pole (Sound+Mic)
-
LAN (RJ-45)
NO
-
Line out
NO
-
麥克風輸入
NO
-
USB 下行埠
YES (USB-A, 2ea/ver3.0)
-
USB 上行埠
YES (USB-C, 1ea)
-
USB-C (資料傳輸)
YES
-
USB-C (電源供給)
90W
功能
-
HDR 10
YES
-
AMD FreeSync™
FreeSync Premium Pro
-
自動亮度調節
NO
-
色弱模式
YES
-
智慧節能省電模式
YES
-
出廠色彩校正
YES
-
PIP
YES
-
PBP
2PBP
-
不閃屏技術
NO
-
NVIDIA G-Sync™
G-SYNC Compatible
-
動態同步
YES
-
黑色穩定器
YES
-
十字準線
YES
-
閱讀模式
NO
-
FPS 幀數計數器
YES
-
可變更新率
YES
-
VESA DisplayHDR™
DisplayHDR™400 TRUE BLACK
-
超頻
NO
-
使用者自訂快捷鍵
YES
-
自動輸入切換
YES
-
RGB LED 情境燈光
Unity Hexagon Lighting
-
麥克風
NO
-
HDR Effect
YES
硬體
-
顯示位置調整
Tilt/Height/Swivel
-
壁掛 (mm)
100 x 100 mm
聲音
-
藍芽連接性
NO
-
Dolby Atmos
NO
-
揚聲器
10W x 2
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
1142 x 301 x 564
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
991.6 x 665.6 x 34 (Up) / 991.6 x 545.6 x 342 (Down)
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
991.6 x 460.7 x 225.5
-
重量(含底座) (kg)
14kg
-
重量(不含底座) (kg)
9.4kg
INFO
-
產品名稱
45GX950A-B
-
年份
2025
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
Less than 0.5W
-
功耗 (DC Off)
Less than 0.3W
-
AC Input
100~240V (50/60Hz)
-
Type
External Power(Adapter)
配件
-
變壓器
YES
-
Display Port
YES
-
HDMI
YES
-
其它 (配件)
USB-C
-
遙控器
NO
智慧功能
-
全螢幕網頁瀏覽器
NO
-
LG Content Store (App Store)
NO
-
LG ThinQ®
NO
-
鏡像功能
NO
-
作業系統
NO
-
語音助理
NO
-
Wi-Fi
NO
軟體應用
-
雙向控制設定
YES
-
硬體校色支援 (True Color Pro)
YES
-
LG UltraGear™ Studio
NO