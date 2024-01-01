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- 本公司提供在台灣地區(包括離島地區)銷售之LG產品之售後服務，本保證書限台灣地區(包括離島地區)適用。
- 產品使用前請詳閱使用說明書，未按照正確方式使用，導致產品故障或造成重大事故者，本公司恕不負法律責任。
- 本保證書所列保固期限不適用於福利品，福利品全機及主要零件僅有一年保固期。
- 家用產品使用於非家用環境時(例如：辦公室、營業場所、學校、飯店等公共場所)，除空調產品全機及主要零件為三年保固期外，其餘產品全機及主要零件僅有一年保固期。
- 本保證書請妥善保管，遺失恕不補發。若有保證書內容填寫不實、偽造、變造、刪改、送修產品機號與保證書不符、產品機號遭塗改或去除等情形，本公司恕難提供保固服務。
- 保固期限自購買日(以購買憑證為憑)起算。若無法提供購買日期證明，保固期限將以產品機號所示之生產年月起算，並延長三個月為保固期到期日。
- 產品雖在保固期限內，但若有下列任一情形者，本公司恕無法提供免費保固服務。
- 1) 產品序號條碼遭撕毀或無法辨識者。
- 2) 未使用原廠指定耗材或配件而造成產品損壞或故障者。
- 3) 使用不當、人為因素、或經非本公司服務站或授權服務站維修、改裝造成產品損壞或故障者。
- 4) 安裝不良、不當運送、電壓異常、測試及研發用途、危險安裝者。
- 5) 因天災(例如：地震、水災、風災、雷擊等)、環境(例如：潮濕、硫磺、沼氣、鹽害等)、異物侵入(例如：老鼠、蟑螂、壁虎等)、寵物等因素造成產品損壞或故障者。
- 6) 外觀、消耗性零件(玻璃盤、層架、皮帶、壓克力盒、燈泡、遙控器、遙控器電池、清淨濾網、集塵袋、毛刷等)、配件(線材、說明書等)之損壞或遺失，惟產品附屬之變壓器之保固期限依LG台灣官網公告為準。
- 7) 非因產品故障，本公司依客戶需求提供之服務(例如：產品使用說明、未更換零件之調整、耗材更換等)，本公司將酌收服務及零件費用，收費標準以LG台灣售後服務收費標準一覽表為準。
- 本保證書只限於提供產品本身保固，如有額外服務需求(例如：運送或加裝配件等)，本公司得視情況予以拒絕受理，或依個案另行報價。
- 保固期限內，在正常使用狀況下產品發生故障時，由本公司免費維修，但山區、偏遠地區及離島地區，保固期間內仍需酌收人員往返交通費用。若因故無法以更換零件方式修復，本公司得以提供相同機型或相近規格之良品更換，或經客戶同意後，提供升級產品並酌收價差。
- 當產品主要零件(依LG台灣官網公告為準，例如：壓縮機、主馬達等)於保固期限內發生非人為功能故障，但產品已超過全機保固期限時，僅該故障之主要零件免費，本公司將酌收其他相關費用 (例如：工資 、冷媒、耗材費用等) 。
- 保固期限內，本公司可使用全新或重新整理過之良品零件進行免費零件維修，產品維修所換下的零件其所有權歸屬於本公司。
- 經本公司檢測後，確認產品本身無任何故障，異常狀況是因外接之其他產品、附件、相關或週邊設備所造成，即不在保固範圍內，將不適用於本保證書。
- 超過保固期限或不在保固範圍內，經檢測後客戶決定不維修時，將酌收檢修費。
- 若為付費維修，該付費維修之零件，本公司將提供自維修日起三個月的保固期限。
- 保固期限外，產品發生故障而本公司尚有零件時，仍竭誠提供維修服務，惟如零件已停產且無庫存，則恕難提供服務。
- 本公司提供之保固服務不包含資料備份服務，於產品儲存媒體(例如：硬碟、快閃記憶體)內的所有資料，包含但不限於影像、音樂、照片、應用程式等資料，建議客戶定期製作備份，若因維修服務或產品無法使用所致資料遺失或發生錯誤，本公司將不負任何責任。
- 小家電類產品若需維修，請親自送至LG服務站。(但部份機型除外，相關資訊及各地服務站聯絡資料，請撥打LG客戶服務專線0800-898-899洽詢)。
- 除有提供「國際保固」的產品外，平行輸入的LG產品，本公司得酌收維修相關費用及零件費用，或直接拒絕受理。
- LG全系列面板為像素高達數百萬的先進產品。如在面板上看到大小為 1 ppm 的小黑點及/或亮色點 (白色、紅色、藍色或綠色)，非屬產品故障，並不影響產品的性能和可靠性。
|類別
|產品
|內容
|備註
|整機保固(年)
|主要零件保固(年)
|電視/智慧顯示器/
視聽產品
|電視/智慧顯示器
|LCD/LED
|2
|主機板、面板
|2
|
※
OLED97/83/65/55G2PSA、OLED83/65/55G3PSA、OLED77M3PSA、
OLED83/65/55G4PTA、OLED77M4PTA 產品註冊登錄享面板5年保固
|OLED
|2
|無線可攜式觸控螢幕 (閨蜜機)
|2
|主機板、面板、電源板
|2
|鋰電池
|0.5
|影音產品/藍牙音響
|藍牙音響/Soundbar/真無線藍牙耳機
|1
|電視選購配件
|動感遙控器
|1
|視訊鏡頭
|1
|空調
|家用空調
|3
|冷凝器、冷凍系統、蒸發器、馬達
|3
|※ 產品註冊登錄享全機7年保固
※ LM2U50、LM2U70、LM3U90 變頻壓縮機3年保固
※ 主機板7年保固僅限2018年(含)後上市機型
(2017年(含)前上市機型主機板保固3年)
|變頻壓縮機
|10
|主機板
|7
|商用空調
|3
|冷凝器、冷凍系統、蒸發器、馬達
|3
|變頻壓縮機
|3
|主機板
|3
|全熱交換器
|3
|生活家電
|冰箱
|對開冰箱
|1
|主機板、冷凝器、冷凍系統、蒸發器
|3
|一般壓縮機
|7
|變頻壓縮機
|10
|上下門、單門冰箱(電子式)
|1
|主機板、冷凝器、冷凍系統、蒸發器
|3
|一般壓縮機
|5
|變頻壓縮機
|10
|200公升(含)以下冷凍櫃
|1
|一般壓縮機
|1
|變頻壓縮機
|10
|洗衣機
|滾筒洗衣機
|1
|主機板
|3
|※ 變頻馬達保固內容含馬達線圈與馬達磁盤，不含筒槽軸心
|變頻馬達
|10
|直立式洗衣機
|1
|主機板
|3
|一般馬達
|3
|變頻馬達
|10
|雙槽洗衣機
|1
|主機板
|1
|一般馬達
|1
|乾衣機
|1
|主機板
|3
|※ 變頻馬達保固內容含馬達線圈與馬達磁盤，不含筒槽軸心
|變頻壓縮機、變頻馬達
|10
|電子衣櫥
|1
|主機板
|3
|變頻壓縮機、變頻馬達
|10
|洗碗機
|1
|主機板
|1
|變頻馬達
|10
|微波爐
|1
|變頻磁控管
|10
|淨水器
|1
|小家電
|清潔機器人
|2
|主機板
|2
|
※ R3-PRIME、R5-PROPLUS、R5-ULTIMATE
全機保固1年，變頻馬達保固1年
|非變頻馬達
|2
|變頻馬達
|10
|電池組
|1
|變頻無線吸塵器
ART-PRIME清空塔
|2
|變頻無線吸塵器馬達
|10
|清潔機器人變頻馬達
|2
|電池
|2
|變頻無線吸塵器
|2
|主機板
|2
|※ A9機型電池保固1年
|變頻馬達
|10
|電池
|2
|無線吸塵器 (非變頻)
|1
|一般馬達
|1
|電池
|2
|空氣清淨機
|2
|變頻馬達
|10
|※ AS601HWG0 變頻馬達保固2年
|口罩式空氣清淨機
|1
|Mini 隨身淨空氣清淨機
|1
|除濕機
|3
|變頻壓縮機、變頻馬達
|10
|小家電配件
|無線吸塵器 電動吸頭
|1
|資訊產品
|資訊產品
|資訊產品顯示器(LED)
|3
|主機板、面板
|3
|※ 32EP950-B、27EP950-B 全機保固一年
|資訊產品顯示器(OLED)
|2
|主機板、面板
|2
|投影機
|3
|主機板
|3
|鋰電池
|0.5
|筆記型電腦
|2
|鋰電池
|0.5
|資訊產品配件
|資訊產品顯示器變壓器
|1
|商用產品
|商用產品
|商用電視
|3
|主機板、面板
|3
|OLED商用顯示器
|3
|主機板、面板
|3
|數位顯示器
|3
|主機板、面板
|3
|LED顯示器
|2
|主機板、面板
|2
|商用播放器
|1
以上保固僅適用台灣地區銷售之產品。
更新日期 2024年9月24日