LG台灣售後服務收費標準一覽表

服務收費 = 零件價格 + 檢修費用

零件價格 : 依照系統價格

檢修費用：若產品在保固內(非人為因素)則免收檢修費，若為保固外則須酌收以下檢測費用

您可查詢產品保固條款 維修類別 一般家電檢修費 備 註 輕修 $400 說明、簡易調整、耗材更換 中修 $800 拆機更換零件、維修 大修 $1,500 重要零件更換(液晶面板、馬達、齒輪箱、冷媒處理等…..)，其它依特殊收費計價 重修 $2,500 特修 $4,500 特殊收費 $4,500 以上 大型家電產品及冷媒系統處理，需額外收取特定檢修及處理費用

以上費用限本島地區，山區或偏遠地區，離島依個案費用另計

一般產品及商用產品維修，如須其它特殊施工項目(拆卸、吊掛、運送…)，按現場施工報價，費用另計

若人為不當操作及損壞者，則視為保固外，須酌收檢測費用

本公司保留對於維修定義及價格修改之權利，若內容有調整或變更，恕不另行通知

冷氣危險安裝者，服務人員可拒絕維修

偏遠地區定義請詳見下表

偏遠地區定義

新北：三芝區、石門區、金山區、萬里區、貢寮區、坪林區、烏來區、石碇區、平溪區、雙溪區、陽明山國家公園。

桃園：復興區、新屋區。

新竹：尖石鄉、五峰鄉。

苗栗：南庄鄉、卓蘭鄉、三灣鄉、獅潭鄉、泰安鄉、大湖鄉。

台中：谷關、和平鄉(梨山、武陵、福壽山農場) 、大甲區、外埔區。

彰化：芳苑鄉、二林鎮、竹塘鄉、大城鄉、二水鄉、溪州鄉。

南投：信義、仁愛。

嘉義：大埔鄉、阿里山鄉、番路鄉山區(觸口(不含)以上山區)、梅山鄉山區(太平(含)以上山區)、竹崎鄉山區(觀音瀑布(不含)以上山區)

雲林：古坑山區(華山、桂林(含)以上山區) 、麥寮工業區

台南：玉井區、楠西區、左鎮區、南化區、龍崎區、七股區、北門區、將軍區。

屏東：瑪家鄉、來義鄉、霧臺、恆春鄉、車城鄉、枋山鄉以南、牡丹鄉、滿州鄉、枋寮。

高雄：桃源區、那瑪夏區、內門區、茂林區、甲仙區、六龜區、杉林區、旗山區、美濃區、林園區。

宜蘭：蘇澳鎮東澳、南澳鄉、大同鄉四季、大同鄉南山、頭城鎮石城、三星鄉。

花蓮：光復鄉、瑞穗鄉、玉里鄉、富里鄉。

台東：海端鄉、延平鄉、太麻里鄉、金峰鄉、大武鄉、達仁鄉、東河鄉、成功鎮、長濱鄉。

離島：金門、馬祖、澎湖等離島。