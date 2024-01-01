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個人劇院隨處展開
無論是房間或戶外露營，CineBeam Q 小銀河投影機都能為你打造家庭影院，與家人好友一同創造難忘的觀賞體驗。
圖片展示八個畫面，描繪人們使用 Cinebeam Q 投影機的不同場景，依次展示居家獨處的悠閒夜晚、與好友的輕鬆聚會、與家人共渡的歡樂時光和娛樂活動、有趣的約會之夜創意、營造童趣夢幻時光、在露營地放送享受電影之夜、打造獨特的個人形象以及互動咖啡空間。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*此圖像包含由創作者與LG CineBeam Q共同協作與編輯的內容。
*這款投影機不含內建電池。使用時需要連接電源線或外部電池（20V/3.25A 或更高）。
CineBeam Q 完美融入任何空間
*此影片包含由LG CineBeam Q所贊助的創作者內容片段。
美好片刻 盡在CineBeam Q小銀河
CineBeam Q陪你度過追劇的感動瞬間。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*此影片包含由LG CineBeam Q所贊助的創作者內容片段。
突破微型投影機極限
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
*如果遇到轉角或不平整表面等障礙物，此功能可能無法正常運作。
*如果距離螢幕超過 2 公尺或擺放位置角度超過 25 度，自動螢幕調整功能可能無法正常運作。
*這款投影機不含內建電池。使用時需要連接電源線或外部電池（20V/3.25A 或更高）。
*畫面尺寸因投影距離而異。
**需有網路連線功能並訂閱相關服務。其他服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。各國家/地區所支援的服務可能有所不同。
****以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
***您的 Apple 裝置必須連接到投影機正使用的 Wi-Fi 網路。此投影機支援 AirPlay 2，並且要求使用 12.3 或更高版本 iOS 或者 10.14.5 或更高版本 macOS。
****需安裝 Android 或 Windows 8.1 和更高版本才能使用此功能。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
**套裝不含CineBeam Q 專屬支架，需另行購買。
*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。
**套裝不含CineBeam Q 支架，需另行購買。