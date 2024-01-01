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LG CineBeam Q 標誌。
以下是 Cinebeam Q 投影機品牌頁面的簡介視頻，呈現產品整體設計的細節。

個人劇院隨處展開

無論是房間或戶外露營，CineBeam Q 小銀河投影機都能為你打造家庭影院，與家人好友一同創造難忘的觀賞體驗。

圖片展示八個畫面，描繪人們使用 Cinebeam Q 投影機的不同場景，依次展示居家獨處的悠閒夜晚、與好友的輕鬆聚會、與家人共渡的歡樂時光和娛樂活動、有趣的約會之夜創意、營造童趣夢幻時光、在露營地放送享受電影之夜、打造獨特的個人形象以及互動咖啡空間。

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

*此圖像包含由創作者與LG CineBeam Q共同協作與編輯的內容。

*這款投影機不含內建電池。使用時需要連接電源線或外部電池（20V/3.25A 或更高）。

CineBeam Q 完美融入任何空間

*此影片包含由LG CineBeam Q所贊助的創作者內容片段。

美好片刻   盡在CineBeam Q小銀河

CineBeam Q陪你度過追劇的感動瞬間。

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

此視頻展示將 CineBeam Q 用作室內多功能時尚配件的不同方式。

Ep1. 享受風格生活

享受風格生活

此視頻展示在個人空間中使用 CineBeam Q 的不同方式。

Ep2. 享受Me-Time時光

享受獨處

此視頻突出展示包括兒童在內的一家大小一起使用 CineBeam Q 的不同方式。

Ep3. 共享無憂無慮

共渡童趣夢幻之日

此視頻顯示網紅們展示居家必備科技裝置 CineBeam Q。

Ep4. 首次體驗

CineBeam Q

此圖片預告更多即將推出的視頻。

即將釋出更多影片內容

敬請期待

*此影片包含由LG CineBeam Q所贊助的創作者內容片段。

突破微型投影機極限

極簡設計

CineBeam Q 採用極簡設計，體現現代美學，完美融入任何空間。 

隨心移動

CineBeam Q 擁有 360°旋轉支架，可調整到各式投射角度。同時也是握把，舒適地單手提起，輕鬆移動至任何位置。

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

*如果遇到轉角或不平整表面等障礙物，此功能可能無法正常運作。

*如果距離螢幕超過 2 公尺或擺放位置角度超過 25 度，自動螢幕調整功能可能無法正常運作。

*這款投影機不含內建電池。使用時需要連接電源線或外部電池（20V/3.25A 或更高）。

120吋的4K極致劇院體驗

集 4K 高畫質、極輕重量、美型於一身。120吋大畫面，成像僅需3.2 尺。1.49kg輕巧不占空間，極致影音體驗只要輕輕一提。

隨擺隨播 一次到位

LG CineBeam Q 擁有快速的自動螢幕調整功能，無需手動調整即可快速投影。

多樣的連結方式

簡單易用的 webOS 設定讓您可以從大量串流服務和內容中選擇**。透過 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或 Screen Share** (適用於 Android 裝置) 可輕鬆將智慧型裝置中的內容共享至螢幕，盡情享受各種娛樂體驗。

*畫面尺寸因投影距離而異。

**需有網路連線功能並訂閱相關服務。其他服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。各國家/地區所支援的服務可能有所不同。

****以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

***您的 Apple 裝置必須連接到投影機正使用的 Wi-Fi 網路。此投影機支援 AirPlay 2，並且要求使用 12.3 或更高版本 iOS 或者 10.14.5 或更高版本 macOS。

****需安裝 Android 或 Windows 8.1 和更高版本才能使用此功能。

兩名女子坐在沙發上，一邊吃爆米花一邊笑著觀看內容。在她們旁邊，CineBeam Q 放置在支架上，將視頻投影到螢幕上。

即刻安裝 隨心移動

CineBeam Q 配備可攜式支架，可輕鬆安裝和拆卸，方便多場景使用。

即刻安裝 隨心移動 深入了解

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

**套裝不含CineBeam Q 專屬支架，需另行購買。

一名男子坐在沙發上，使用透過 CineBeam Q HU710PB 和 XBOOM 喇叭，觀賞投影在客廳墻壁懸掛的巨大螢幕上 4K 視頻。

LG 小銀河 x 小宇宙
星幻隨行劇院組

極致視聽饗宴 隨處展開

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*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

**套裝不含CineBeam Q 支架，需另行購買。