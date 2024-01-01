圖片展示八個畫面，描繪人們使用 Cinebeam Q 投影機的不同場景，依次展示居家獨處的悠閒夜晚、與好友的輕鬆聚會、與家人共渡的歡樂時光和娛樂活動、有趣的約會之夜創意、營造童趣夢幻時光、在露營地放送享受電影之夜、打造獨特的個人形象以及互動咖啡空間。