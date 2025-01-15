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LG 小銀河 x 小宇宙 閃耀星空劇院組
大尺寸 高畫質 極致享受
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*螢幕大小根據投影距離會有所變化。
獨特設計，輕鬆架域
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
隨擺隨播 一次到位
讓您自在的輕鬆享受。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*如遇障礙物，如角落或不平整的表面等，此功能可能無法正常運作。
*螢幕距離超過2米，或投影機安裝角度超過25度，自動螢幕校準功能可能無法正常運作。
令人驚豔的環繞音效體驗
*支援 BT 5.0 及以上版本。兩台連接設備之間的音效可能不完全匹配。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
LG 360°全向性聲音專利技術，讓聲音真實環繞
LG 音響使用最新的反射器結構設計，有效解決聲音不均勻、失真等狀況。讓聲音在任何空間內皆能零死角全向傳播，無論身在何處，都能再現最接近原始的頂級聲音。
圖片顯示，氣氛燈左右兩側有向外的橘色箭頭，聲波圍繞綠色箭頭的聲波 XBOOM 360。 圖片顯示，比較傳統單向性音效和傳統全向性音效波長與 LG 真全向性音樂模式的聲音波長。
*專利申請中：PCT/KR2020/012965、 PCT/KR2021/009440、2021-0093216
**透過多個驅動器的喇叭發出全向聲音
***指向性模式水平測試在 LG 內部進行（在實驗室條件下進行測試）
360°設計美學
圖片顯示 XBOOM 360 XO3 在桌子上亮起綠燈。
*不同顏色上市時間或有差異別。顏色型號或因應地區而異。
藍牙環繞立體聲
觀影音效沉浸真實
*喇叭必須是同一型號 (例如，XO3 與 XO3，XG7 與 XG7)。
*只支援 2020 年起推出之 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號。
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LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機
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XBOOM 360˚ 小宇宙全景聲藍牙音響(典雅米)
主要規格
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原生解析度
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4K UHD (3840 x 2160)
-
亮度 (ANSI 流明)
-
500
-
種類
-
3色雷射
-
對比度
-
450,000:1
-
數位梯形校正
-
邊緣調整
-
輸出
-
3W單聲道
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Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
-
YES (高達4K/30Hz)
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
-
YES (高達4K/30Hz)
-
Zoom
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固定的
所有規格
投影系統
-
投影系統
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DLP
原生解析度
-
原生解析度
-
4K UHD (3840 x 2160)
亮度 (ANSI 流明)
-
亮度 (ANSI 流明)
-
500
對比度
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對比度
-
450,000:1
重量
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淨重量 (kg or g)
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1.49kg
功能
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平台 (OS, UI)
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webOS 6.0 (Smart)
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背景圖案
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YES
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Premium CP
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YES
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內容商店 / LG Smart World (App Store)
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YES
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內容建議
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YES
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網路瀏覽器
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YES
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內建語音辨識
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LG ThinQ
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AI音響相容性
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相容Apple Homekit
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螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
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YES (高達4K/30Hz)
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Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
-
YES (高達4K/30Hz)
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內容共享 (with DLNA 輔助裝置)
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YES
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藍芽音源輸出
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YES
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藍芽影音同步控制
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YES
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LG Sound Sync (with Sound Bar)
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YES
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HDMI ARC (Audio Return Channel)
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YES (eARC)
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HDMI simplink (CEC)
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YES
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HDCP
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HDCP2.2
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即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)
-
YES
-
USB Host (電影, 音樂, 照片)
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YES
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設定指南
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YES (Bean Bird)
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HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)
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YES
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環保功能 - 節能模式
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YES (最小 / 中等 / 最大)
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環保功能 - 睡眠計時器
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YES
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環保功能 - 自動關機/自動休眠
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YES
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環保功能 - 定時開關機
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YES (開 / 關)
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環保功能 - 自動待機/自動關機
-
YES
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處理器
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4核心
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HDR
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HDR10, HLG
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HDR Tone Mapping
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YES (自動/動態/逐幀)
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TruMotion
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YES (up to 4096x2160)
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真實影像
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YES (高達4096x2160)
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畫質提升
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YES (4K)
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超解析度 (專家控制模式)
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YES (4K)
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拍攝者模式
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YES
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HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode
-
YES
-
數位梯形校正
-
邊緣調整
-
自動梯形校正
-
O (自動螢幕校正)
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影像翻轉
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YES (水平/垂直)
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平滑漸層
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YES
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黑階控制
-
YES
-
降躁
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YES
-
色溫調節
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YES
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動態對比 (專家控制模式)
-
YES
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動態顏色 (專家控制模式)
-
YES
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色彩管理系統 (專家控制模式)
-
YES
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色域設定 (專家控制模式)
-
YES
-
Gamma Correction (專家控制模式)
-
YES
-
白平衡設定 (專家控制模式)
-
YES
-
快速開關機
-
YES (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)
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Store Mode
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YES
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自我診斷
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YES
投影鏡頭
-
對焦 (自動 / 手動)
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Motorized, Auto
-
Zoom
-
固定的
投影影像
-
螢幕尺寸
-
50" - 120"
-
投射比
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1.2
投影偏移
-
投影偏移
-
100%
光源
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種類
-
3色雷射
音訊
-
輸出
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3W單聲道
-
Clear Voice
-
YES (Clear Voice lll)
-
Dolby Atmos 相容
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YES (Pass through)
尺寸
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淨尺寸 (mm) (W x D x H)
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80 x 135 x 135
溫度
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工作溫度
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0 - 40℃
輸入信號相容性
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USB Type-C
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YES
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數位(HDMI)
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高達4K (4096x2160)
輸入/輸出源
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HDMI
-
1
-
USB Type-C (顯示, 充電)
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1 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out)
設計
-
機身顏色
-
Silver
-
Local Key
-
One Key
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肯辛頓鎖
-
YES
-
腳架
-
YES
配件
-
使用手冊
-
Simple Book
-
快速使用指南
-
YES
-
保固卡
-
YES
-
遙控器 - Normal
-
YES
-
符合證書 (法規)
-
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
噪音值
-
最小節能 (Bright)
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29
-
中等節能
-
27
-
最大節能 (Eco)
-
25
面板比例
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縱橫比控制
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16:9 / 原始 / 寬螢幕 / 4:3 / 垂直變焦
電源
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功耗 (Max.)
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65W
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待機電源
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<0.5W
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電源供應
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變壓器 65W
所有規格
產品資訊
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型號
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XO3QBE
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顏色
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典雅米
尺寸(W X H X D, MM)
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尺寸 (W x H x D) mm
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165 x 327 x165
重量(KG)
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產品重量 (Kg)
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3.2kg
聲道
-
聲道
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1.1ch(3Way)
全向性音效技術
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360°音效
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Yes
輸出功率
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輸出功率
-
50W
連接方式
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藍芽
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Yes
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AUX IN (3.5mm)
-
Yes
充電方式
-
USB C-type (Female)
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Yes
電池
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電池容量
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3900mAh
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充電時間
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5小時以下
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使用時間
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24hrs
耗電量
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開機使用模式
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10W
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待機模式
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0.5W
便利性
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多點連結
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Yes (2支手機)
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無線派對模式
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Yes (至多10台)
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專屬App(Android/iOS)
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Yes / Yes
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情境式燈光
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Yes
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防水防塵等級
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Yes (IP54)
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藍芽版本
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Yes (5.1)
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電池指示燈
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Yes
單體
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低音單體
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4inch x 1ea
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中音單體
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2inch x 1ea
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高音單體
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1ea
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雙被動幅射器
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Yes