LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機

*Apple 裝置必須連線至相同的 Wi-Fi 網路。本投影機與 AirPlay 2，需安裝 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。

*需安裝 Android 或 Windows 8.1 和更高版本才能使用此功能。

***根據 Wi-Fi 網路和連結的設備版本，這些功能可能無法正常運作。

***此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。