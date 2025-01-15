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LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

  • 購買LG獨享電影派對組加贈保護殼,限50組

LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機

HU710PB

LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機

(0)
-45 degree side view
組合商品：5 件
Front view

OBSPJTAV01

LG 獨享電影派對組
Front view

OBSPJTAV03

LG 小銀河 x 小宇宙 閃耀星空劇院組
正視圖

OBSPJTAV02

LG 小銀河 x 小宇宙 銀黑星幻劇院組

HU710PB.34WR50Q

工作娛樂神隊友

HU710PB.27SR50F

工作娛樂智換組
LG CineBeam Q logo.




真 4K 畫質 X 輕巧好攜

Side view of HU710PB.

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

隨處享受劇院級視覺饗宴

LG CineBeam Q 讓您隨地隨地都能享受身臨其境的視覺體驗。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

簡約時尚風格

小尺寸
攜帶便利設計

優越的畫質呈現

雷射 4K
DCI-P3 154% (整體色域) / 對比度 450,000:1
投影尺寸最高達120吋

 

輕鬆使用

便利攜帶
多功能握把
內建 webOS 作業系統

簡約的現代設計

極簡，細節滿滿

LG CineBeam Q 精緻極簡的風格，輕鬆融入您的居家空間，展現您對品質和美感的追求。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

Various usage scenes of LG CineBeam HU710PB - on the tables.

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

全面保護 妝點居家空間

透過保護套為您的投影機提供全面保護，更為空間增添時尚的氛圍。

*保護套為新品預購套組，LG 官網線上商城限定。限量贈送，送完為止 (另行公布)。

360° 旋轉握把

獨特設計，輕鬆架域

LG CineBeam Q 擁有360° 旋轉握把，同時可作為支架使用，創新獨特的設計讓攜帶及投影變得更加輕鬆，隨時隨地都能享受 4K 的影音饗宴。
Video of LG CineBeam HU710PB - handle ratates 360-degrees.

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

Various usage scenes of LG CineBeam HU710PB - Holding and moving the product, manipulating the product.

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

120吋的 4K 極致影視體驗

大尺寸 高畫質 極致享受

LG CineBeam Q 搭載830萬像素和高達120吋的投影畫面，精巧便攜的外觀與強大的功能完美融合，盡情享受身歷其境的電影，為您帶來超越期待的投影體驗。

830萬像素

雷射 4K UHD 

DCI-P3 154% (整體)

色域

450,000 : 1 超高對比度

對比度

3道 RGB 雷射

光源

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*螢幕大小根據投影距離會有所變化。

DCI-P3 154% (整體色域) / 3道 RGB 雷射

廣色域 細節呈現自然驚艷

搭載3道 RGB 鐳射，體驗高達 DCI-P3 154% （整體色域）的極致色彩，為您帶來鮮明的細節和超現實的色彩。

*以上數據基於 '最亮模式'，可能根據您的環境而有所不同。
*顏色色域測量值的數據基於內部測試，可能根據您的環境而有所不同。
*3道 RGB 鐳射技術為紅、綠、藍色提供獨立的光源。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

450,000 : 1 超高對比度

極高對比 畫面更深邃

即使在投影中也能呈現清晰細節和真實黑色，讓您在每個時刻都能感受全新的震撼體驗。

*以上數據基於 '最亮模式'，可能根據您的環境而有所不同。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

Various usage scenes of LG CineBeam HU710PB - living room and bedroom.

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

投影畫面 自動調整

隨擺隨播 一次到位

LG CineBeam Q 擁有自動螢幕調整功能，無需手動調整即可快速投影。
讓您自在的輕鬆享受。
Video of function - A scene where the projector automatically adjusts when a woman places it on the floor.

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*如遇障礙物，如角落或不平整的表面等，此功能可能無法正常運作。
*螢幕距離超過2米，或投影機安裝角度超過25度，自動螢幕校準功能可能無法正常運作。

Image of webOS home UI and remote control.
內建 webOS

盡情探索無限內容

透過 webOS 探索 Netflix、Prime Video、Disney+、YouTube 和 Apple TV 等內建串流服務所提供的眾多內容。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*各國家/地區的內建串流服務與應用程式可能有所不同。

多樣的連結方式

AirPlay 2 ＆ 螢幕分享

直接從您的裝置鏡像投影

透過 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或 Screen Share** (適用於 Android 裝置) 可輕鬆將智慧型裝置中的內容共享至螢幕，盡情享受各種娛樂體驗。

*Apple 裝置必須連線至相同的 Wi-Fi 網路。本投影機與 AirPlay 2，需安裝 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。
*需安裝 Android 或 Windows 8.1 和更高版本才能使用此功能。
***根據 Wi-Fi 網路和連結的設備版本，這些功能可能無法正常運作。
***此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

藍牙音效播放 ＆ 3W環繞音效

令人驚豔的環繞音效體驗

LG CineBeam Q 支援藍牙配對，具備雙重音訊輸出功能，可同時連接兩台設備，也可透過其內建喇叭體驗震撼的環繞效果。

*支援 BT 5.0 及以上版本。兩台連接設備之間的音效可能不完全匹配。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

HDMI, USB Type-C

輕鬆串接多種裝置

LG CineBeam Q 擁有多樣連接埠，輕鬆連接各種設備。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*通過 USB Type-C 連接外部設備，支援 4K 30Hz，但不支援 HDR。
*LG CineBeam Q 不配備內置電池，使用時需要連接電源線或外部電池。

支援外接行動電源

透過 USB Type-C 外接行動電源，輕鬆在戶外使用。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*LG CineBeam Q 不配備內建電池，使用時需要連接電源線或行動電源 (20V/3.25A以上)。

光影繪圖

打造自身風格

隨心所欲地改變氛圍照明，將您的空間轉變為具有獨特風格和氛圍感的空間，為空間增添魅力與活力。

A scene showcasing the application of the light drawing feature - reading a book in living room.

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*如需使用光影繪圖功能，必須通過 webOS 上的應用程式進行使用。

Enjoying a movie with a brightly projected image from the projector.
500 ANSI 流明

盡情享受電影之夜

LG CineBeam Q 擁有 500 ANSI 流明，即使在夜晚當中，也能盡情享受一個美好的電影之夜。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

LG 投影計算功能

空間計算

使用 LG 投影計算功能，模擬最合適的位置，並計算最佳投影距離和影像尺寸。
立即開始

包裝內含物

(1)(2) 變壓器+電源線，(3) 智慧滑鼠遙控器，(4) AA 電池。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

列印

主要規格

  • 原生解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

  • 亮度 (ANSI 流明)

    500

  • 種類

    3色雷射

  • 對比度

    450,000:1

  • 數位梯形校正

    邊緣調整

  • 輸出

    3W單聲道

  • Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    YES (高達4K/30Hz)

  • 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

    YES (高達4K/30Hz)

  • Zoom

    固定的

所有規格

投影系統

  • 投影系統

    DLP

原生解析度

  • 原生解析度

    4K UHD (3840 x 2160)

亮度 (ANSI 流明)

  • 亮度 (ANSI 流明)

    500

對比度

  • 對比度

    450,000:1

重量

  • 淨重量 (kg or g)

    1.49kg

功能

  • 平台 (OS, UI)

    webOS 6.0 (Smart)

  • 背景圖案

    YES

  • Premium CP

    YES

  • 內容商店 / LG Smart World (App Store)

    YES

  • 內容建議

    YES

  • 網路瀏覽器

    YES

  • 內建語音辨識

    LG ThinQ

  • AI音響相容性

    相容Apple Homekit

  • 螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

    YES (高達4K/30Hz)

  • Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

    YES (高達4K/30Hz)

  • 內容共享 (with DLNA 輔助裝置)

    YES

  • 藍芽音源輸出

    YES

  • 藍芽影音同步控制

    YES

  • LG Sound Sync (with Sound Bar)

    YES

  • HDMI ARC (Audio Return Channel)

    YES (eARC)

  • HDMI simplink (CEC)

    YES

  • HDCP

    HDCP2.2

  • 即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)

    YES

  • USB Host (電影, 音樂, 照片)

    YES

  • 設定指南

    YES (Bean Bird)

  • HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)

    YES

  • 環保功能 - 節能模式

    YES (最小 / 中等 / 最大)

  • 環保功能 - 睡眠計時器

    YES

  • 環保功能 - 自動關機/自動休眠

    YES

  • 環保功能 - 定時開關機

    YES (開 / 關)

  • 環保功能 - 自動待機/自動關機

    YES

  • 處理器

    4核心

  • HDR

    HDR10, HLG

  • HDR Tone Mapping

    YES (自動/動態/逐幀)

  • TruMotion

    YES (up to 4096x2160)

  • 真實影像

    YES (高達4096x2160)

  • 畫質提升

    YES (4K)

  • 超解析度 (專家控制模式)

    YES (4K)

  • 拍攝者模式

    YES

  • HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode

    YES

  • 數位梯形校正

    邊緣調整

  • 自動梯形校正

    O (自動螢幕校正)

  • 影像翻轉

    YES (水平/垂直)

  • 平滑漸層

    YES

  • 黑階控制

    YES

  • 降躁

    YES

  • 色溫調節

    YES

  • 動態對比 (專家控制模式)

    YES

  • 動態顏色 (專家控制模式)

    YES

  • 色彩管理系統 (專家控制模式)

    YES

  • 色域設定 (專家控制模式)

    YES

  • Gamma Correction (專家控制模式)

    YES

  • 白平衡設定 (專家控制模式)

    YES

  • 快速開關機

    YES (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)

  • Store Mode

    YES

  • 自我診斷

    YES

投影鏡頭

  • 對焦 (自動 / 手動)

    Motorized, Auto

  • Zoom

    固定的

投影影像

  • 螢幕尺寸

    50" - 120"

  • 投射比

    1.2

投影偏移

  • 投影偏移

    100%

光源

  • 種類

    3色雷射

音訊

  • 輸出

    3W單聲道

  • Clear Voice

    YES (Clear Voice lll)

  • Dolby Atmos 相容

    YES (Pass through)

尺寸

  • 淨尺寸 (mm) (W x D x H)

    80 x 135 x 135

溫度

  • 工作溫度

    0 - 40℃

輸入信號相容性

  • USB Type-C

    YES

  • 數位(HDMI)

    高達4K (4096x2160)

輸入/輸出源

  • HDMI

    1

  • USB Type-C (顯示, 充電)

    1 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out)

設計

  • 機身顏色

    Silver

  • Local Key

    One Key

  • 肯辛頓鎖

    YES

  • 腳架

    YES

配件

  • 使用手冊

    Simple Book

  • 快速使用指南

    YES

  • 保固卡

    YES

  • 遙控器 - Normal

    YES

  • 符合證書 (法規)

    KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

噪音值

  • 最小節能 (Bright)

    29

  • 中等節能

    27

  • 最大節能 (Eco)

    25

面板比例

  • 縱橫比控制

    16:9 / 原始 / 寬螢幕 / 4:3 / 垂直變焦

電源

  • 功耗 (Max.)

    65W

  • 待機電源

    <0.5W

  • 電源供應

    變壓器 65W

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