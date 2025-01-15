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LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
隨處享受劇院級視覺饗宴
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
簡約時尚風格
小尺寸
攜帶便利設計
優越的畫質呈現
雷射 4K
DCI-P3 154% (整體色域) / 對比度 450,000:1
投影尺寸最高達120吋
輕鬆使用
便利攜帶
多功能握把
內建 webOS 作業系統
極簡，細節滿滿
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全面保護 妝點居家空間
*保護套為新品預購套組，LG 官網線上商城限定。限量贈送，送完為止 (另行公布)。
獨特設計，輕鬆架域
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
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大尺寸 高畫質 極致享受
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*螢幕大小根據投影距離會有所變化。
廣色域 細節呈現自然驚艷
*以上數據基於 '最亮模式'，可能根據您的環境而有所不同。
*顏色色域測量值的數據基於內部測試，可能根據您的環境而有所不同。
*3道 RGB 鐳射技術為紅、綠、藍色提供獨立的光源。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
極高對比 畫面更深邃
*以上數據基於 '最亮模式'，可能根據您的環境而有所不同。
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隨擺隨播 一次到位
讓您自在的輕鬆享受。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*如遇障礙物，如角落或不平整的表面等，此功能可能無法正常運作。
*螢幕距離超過2米，或投影機安裝角度超過25度，自動螢幕校準功能可能無法正常運作。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*各國家/地區的內建串流服務與應用程式可能有所不同。
多樣的連結方式
直接從您的裝置鏡像投影
*Apple 裝置必須連線至相同的 Wi-Fi 網路。本投影機與 AirPlay 2，需安裝 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。
*需安裝 Android 或 Windows 8.1 和更高版本才能使用此功能。
***根據 Wi-Fi 網路和連結的設備版本，這些功能可能無法正常運作。
***此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
令人驚豔的環繞音效體驗
*支援 BT 5.0 及以上版本。兩台連接設備之間的音效可能不完全匹配。
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輕鬆串接多種裝置
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*通過 USB Type-C 連接外部設備，支援 4K 30Hz，但不支援 HDR。
*LG CineBeam Q 不配備內置電池，使用時需要連接電源線或外部電池。
支援外接行動電源
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*LG CineBeam Q 不配備內建電池，使用時需要連接電源線或行動電源 (20V/3.25A以上)。
打造自身風格
A scene showcasing the application of the light drawing feature - reading a book in living room.
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*如需使用光影繪圖功能，必須通過 webOS 上的應用程式進行使用。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
空間計算
包裝內含物
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主要規格
-
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
亮度 (ANSI 流明)
500
-
種類
3色雷射
-
對比度
450,000:1
-
數位梯形校正
邊緣調整
-
輸出
3W單聲道
-
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
YES (高達4K/30Hz)
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
YES (高達4K/30Hz)
-
Zoom
固定的
所有規格
投影系統
-
投影系統
DLP
原生解析度
-
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
亮度 (ANSI 流明)
-
亮度 (ANSI 流明)
500
對比度
-
對比度
450,000:1
重量
-
淨重量 (kg or g)
1.49kg
功能
-
平台 (OS, UI)
webOS 6.0 (Smart)
-
背景圖案
YES
-
Premium CP
YES
-
內容商店 / LG Smart World (App Store)
YES
-
內容建議
YES
-
網路瀏覽器
YES
-
內建語音辨識
LG ThinQ
-
AI音響相容性
相容Apple Homekit
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
YES (高達4K/30Hz)
-
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
YES (高達4K/30Hz)
-
內容共享 (with DLNA 輔助裝置)
YES
-
藍芽音源輸出
YES
-
藍芽影音同步控制
YES
-
LG Sound Sync (with Sound Bar)
YES
-
HDMI ARC (Audio Return Channel)
YES (eARC)
-
HDMI simplink (CEC)
YES
-
HDCP
HDCP2.2
-
即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)
YES
-
USB Host (電影, 音樂, 照片)
YES
-
設定指南
YES (Bean Bird)
-
HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)
YES
-
環保功能 - 節能模式
YES (最小 / 中等 / 最大)
-
環保功能 - 睡眠計時器
YES
-
環保功能 - 自動關機/自動休眠
YES
-
環保功能 - 定時開關機
YES (開 / 關)
-
環保功能 - 自動待機/自動關機
YES
-
處理器
4核心
-
HDR
HDR10, HLG
-
HDR Tone Mapping
YES (自動/動態/逐幀)
-
TruMotion
YES (up to 4096x2160)
-
真實影像
YES (高達4096x2160)
-
畫質提升
YES (4K)
-
超解析度 (專家控制模式)
YES (4K)
-
拍攝者模式
YES
-
HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode
YES
-
數位梯形校正
邊緣調整
-
自動梯形校正
O (自動螢幕校正)
-
影像翻轉
YES (水平/垂直)
-
平滑漸層
YES
-
黑階控制
YES
-
降躁
YES
-
色溫調節
YES
-
動態對比 (專家控制模式)
YES
-
動態顏色 (專家控制模式)
YES
-
色彩管理系統 (專家控制模式)
YES
-
色域設定 (專家控制模式)
YES
-
Gamma Correction (專家控制模式)
YES
-
白平衡設定 (專家控制模式)
YES
-
快速開關機
YES (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)
-
Store Mode
YES
-
自我診斷
YES
投影鏡頭
-
對焦 (自動 / 手動)
Motorized, Auto
-
Zoom
固定的
投影影像
-
螢幕尺寸
50" - 120"
-
投射比
1.2
投影偏移
-
投影偏移
100%
光源
-
種類
3色雷射
音訊
-
輸出
3W單聲道
-
Clear Voice
YES (Clear Voice lll)
-
Dolby Atmos 相容
YES (Pass through)
尺寸
-
淨尺寸 (mm) (W x D x H)
80 x 135 x 135
溫度
-
工作溫度
0 - 40℃
輸入信號相容性
-
USB Type-C
YES
-
數位(HDMI)
高達4K (4096x2160)
輸入/輸出源
-
HDMI
1
-
USB Type-C (顯示, 充電)
1 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out)
設計
-
機身顏色
Silver
-
Local Key
One Key
-
肯辛頓鎖
YES
-
腳架
YES
配件
-
使用手冊
Simple Book
-
快速使用指南
YES
-
保固卡
YES
-
遙控器 - Normal
YES
-
符合證書 (法規)
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
噪音值
-
最小節能 (Bright)
29
-
中等節能
27
-
最大節能 (Eco)
25
面板比例
-
縱橫比控制
16:9 / 原始 / 寬螢幕 / 4:3 / 垂直變焦
電源
-
功耗 (Max.)
65W
-
待機電源
<0.5W
-
電源供應
變壓器 65W
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