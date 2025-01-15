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LG 獨享電影派對組
大尺寸 高畫質 極致享受
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*螢幕大小根據投影距離會有所變化。
獨特設計，輕鬆架域
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
隨擺隨播 一次到位
讓您自在的輕鬆享受。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*如遇障礙物，如角落或不平整的表面等，此功能可能無法正常運作。
*螢幕距離超過2米，或投影機安裝角度超過25度，自動螢幕校準功能可能無法正常運作。
全面保護 妝點居家空間
*保護套為新品預購套組，LG 官網線上商城限定。限量贈送，送完為止 (另行公布)。
令人驚豔的環繞音效體驗
*支援 BT 5.0 及以上版本。兩台連接設備之間的音效可能不完全匹配。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
輕巧如紙張，堅硬如金屬
石墨烯能精準再現高清晰度音頻，令最小巧的耳機也能擁有豐富且清晰的沉浸式音效體驗。
隨時享受杜比全景聲
(Dolby Atmos)
黑色 T90S 耳機漂浮在無止盡的空間中。左側展示左耳耳機的正面視圖。右側展示右耳耳機。中間展示 Dolby Atmos 耳機標誌，兩旁有音效圖案。
*LG T90 系列杜比全景聲耳機是全球首款支援全景聲杜比頭部追蹤空間音訊(Dolby Head Tracking™ )的無線耳機，適用於任何影音裝置，可享受各種娛樂體驗。
不受環境影響，享受極致降噪
T90S 耳機可因應不同環境噪聲，調整最佳降噪效果。
模擬影像展示 T90S Adaptive Noise Cancelling 功能。
-
LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機
-
LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S
主要規格
-
原生解析度
-
4K UHD (3840 x 2160)
-
亮度 (ANSI 流明)
-
500
-
種類
-
3色雷射
-
對比度
-
450,000:1
-
數位梯形校正
-
邊緣調整
-
輸出
-
3W單聲道
-
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
-
YES (高達4K/30Hz)
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
-
YES (高達4K/30Hz)
-
Zoom
-
固定的
所有規格
投影系統
-
投影系統
-
DLP
原生解析度
-
原生解析度
-
4K UHD (3840 x 2160)
亮度 (ANSI 流明)
-
亮度 (ANSI 流明)
-
500
對比度
-
對比度
-
450,000:1
重量
-
淨重量 (kg or g)
-
1.49kg
功能
-
平台 (OS, UI)
-
webOS 6.0 (Smart)
-
背景圖案
-
YES
-
Premium CP
-
YES
-
內容商店 / LG Smart World (App Store)
-
YES
-
內容建議
-
YES
-
網路瀏覽器
-
YES
-
內建語音辨識
-
LG ThinQ
-
AI音響相容性
-
相容Apple Homekit
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
-
YES (高達4K/30Hz)
-
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
-
YES (高達4K/30Hz)
-
內容共享 (with DLNA 輔助裝置)
-
YES
-
藍芽音源輸出
-
YES
-
藍芽影音同步控制
-
YES
-
LG Sound Sync (with Sound Bar)
-
YES
-
HDMI ARC (Audio Return Channel)
-
YES (eARC)
-
HDMI simplink (CEC)
-
YES
-
HDCP
-
HDCP2.2
-
即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)
-
YES
-
USB Host (電影, 音樂, 照片)
-
YES
-
設定指南
-
YES (Bean Bird)
-
HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)
-
YES
-
環保功能 - 節能模式
-
YES (最小 / 中等 / 最大)
-
環保功能 - 睡眠計時器
-
YES
-
環保功能 - 自動關機/自動休眠
-
YES
-
環保功能 - 定時開關機
-
YES (開 / 關)
-
環保功能 - 自動待機/自動關機
-
YES
-
處理器
-
4核心
-
HDR
-
HDR10, HLG
-
HDR Tone Mapping
-
YES (自動/動態/逐幀)
-
TruMotion
-
YES (up to 4096x2160)
-
真實影像
-
YES (高達4096x2160)
-
畫質提升
-
YES (4K)
-
超解析度 (專家控制模式)
-
YES (4K)
-
拍攝者模式
-
YES
-
HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode
-
YES
-
數位梯形校正
-
邊緣調整
-
自動梯形校正
-
O (自動螢幕校正)
-
影像翻轉
-
YES (水平/垂直)
-
平滑漸層
-
YES
-
黑階控制
-
YES
-
降躁
-
YES
-
色溫調節
-
YES
-
動態對比 (專家控制模式)
-
YES
-
動態顏色 (專家控制模式)
-
YES
-
色彩管理系統 (專家控制模式)
-
YES
-
色域設定 (專家控制模式)
-
YES
-
Gamma Correction (專家控制模式)
-
YES
-
白平衡設定 (專家控制模式)
-
YES
-
快速開關機
-
YES (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)
-
Store Mode
-
YES
-
自我診斷
-
YES
投影鏡頭
-
對焦 (自動 / 手動)
-
Motorized, Auto
-
Zoom
-
固定的
投影影像
-
螢幕尺寸
-
50" - 120"
-
投射比
-
1.2
投影偏移
-
投影偏移
-
100%
光源
-
種類
-
3色雷射
音訊
-
輸出
-
3W單聲道
-
Clear Voice
-
YES (Clear Voice lll)
-
Dolby Atmos 相容
-
YES (Pass through)
尺寸
-
淨尺寸 (mm) (W x D x H)
-
80 x 135 x 135
溫度
-
工作溫度
-
0 - 40℃
輸入信號相容性
-
USB Type-C
-
YES
-
數位(HDMI)
-
高達4K (4096x2160)
輸入/輸出源
-
HDMI
-
1
-
USB Type-C (顯示, 充電)
-
1 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out)
設計
-
機身顏色
-
Silver
-
Local Key
-
One Key
-
肯辛頓鎖
-
YES
-
腳架
-
YES
配件
-
使用手冊
-
Simple Book
-
快速使用指南
-
YES
-
保固卡
-
YES
-
遙控器 - Normal
-
YES
-
符合證書 (法規)
-
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
噪音值
-
最小節能 (Bright)
-
29
-
中等節能
-
27
-
最大節能 (Eco)
-
25
面板比例
-
縱橫比控制
-
16:9 / 原始 / 寬螢幕 / 4:3 / 垂直變焦
電源
-
功耗 (Max.)
-
65W
-
待機電源
-
<0.5W
-
電源供應
-
變壓器 65W
所有規格
配件
-
AUX (3.5Φ) to USB Cable
-
Yes
-
充電線
-
Yes
-
醫用矽膠耳塞
-
Yes
音頻解碼器
-
AAC
-
Yes
-
apt-X Adaptive
-
Yes
-
SBC
-
Yes
電池壽命(小時)
-
耳機(ANC off)
-
9
-
Total (Earbuds+Charging Case)
-
36
充電時間(小時)
-
充電盒
-
2.5
-
耳機
-
1
連結性
-
BLE
-
Yes
-
藍芽版本
-
5.4
-
快速配對
-
Yes
便利
-
快速充電
-
Yes
-
多點
-
Yes
-
多重配對
-
Yes
-
Plug&Wireless
-
Yes
-
快速配對
-
Yes
-
UVnano
-
Yes
-
語音命令(Google assistant, Siri)
-
Yes
-
防水/防濺
-
IPX4
-
無線充電
-
Yes
尺寸(WXHXD)
-
充電盒
-
65.0 x 29.9 x 32.6 mm
-
耳機
-
21.6 x 21.9 x 24.2 mm
EQ
-
3D Sound Stage
-
Yes
-
Customized EQ
-
Yes
-
Dolby Atmos
-
Yes
-
LG EQ
-
Yes
-
Meridian EQ (Natural, Immersive)
-
Yes
-
Meridian Sound Effect
-
Yes
聲音解決方案
-
環境模式
-
Yes
-
ANC
-
Yes
-
# of Mic
-
4
-
Talk Thru
-
Yes
揚聲器
-
單體尺寸
-
9.8Φ (Graphene)
-
單體類型
-
動態的
重量
-
充電盒重量
-
43.0 g
-
產品重量
-
5.7 g
使用者評論
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