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LG 獨享電影派對組

功能

圖庫

規格

評論

哪裡購買

支援

  • 募資平台熱銷破2500萬!組合數量有限,售完為止

LG 獨享電影派對組

OBSPJTAV01

LG 獨享電影派對組

(0)
Front view
組合商品：2 件
-45 degree side view

HU710PB

LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機
While the earbuds are in the air, light is emitted from the case, opening the cradle's lid. Plug and Wireless appear on the left

TONE-T90S

LG TONE Free 真無線藍牙耳機 T90S

CineBeam Q x T90S 獨享電影派對組

CineBeam Q x T90S
獨享電影派對組

120吋的 4K 極致影視體驗

大尺寸 高畫質 極致享受

LG CineBeam Q 搭載830萬像素和高達120吋的投影畫面，精巧便攜的外觀與強大的功能完美融合，盡情享受身歷其境的電影，為您帶來超越期待的投影體驗。

830萬像素

雷射 4K UHD

DCI-P3 154% (整體)

色域

450,000 : 1 超高對比度

對比度

3道 RGB 雷射

光源

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*螢幕大小根據投影距離會有所變化。

360° 旋轉握把

獨特設計，輕鬆架域

LG CineBeam Q 擁有360° 旋轉握把，同時可作為支架使用，創新獨特的設計讓攜帶及投影變得更加輕鬆，隨時隨地都能享受 4K 的影音饗宴。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

投影畫面 自動調整

隨擺隨播 一次到位

LG CineBeam Q 擁有自動螢幕調整功能，無需手動調整即可快速投影。
讓您自在的輕鬆享受。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*如遇障礙物，如角落或不平整的表面等，此功能可能無法正常運作。
*螢幕距離超過2米，或投影機安裝角度超過25度，自動螢幕校準功能可能無法正常運作。

全面保護 妝點居家空間

透過保護套為您的投影機提供全面保護，更為空間增添時尚的氛圍。

*保護套為新品預購套組，LG 官網線上商城限定。限量贈送，送完為止 (另行公布)。

藍牙音效播放 ＆ 3W環繞音效

令人驚豔的環繞音效體驗

LG CineBeam Q 支援藍牙配對，具備雙重音訊輸出功能，可同時連接兩台設備，也可透過其內建喇叭體驗震撼的環繞效果。

*支援 BT 5.0 及以上版本。兩台連接設備之間的音效可能不完全匹配。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

石墨烯

輕巧如紙張，堅硬如金屬

石墨烯帶來革命性音效表現，這種頂尖材料能減少膜片振動，創造無與倫比的音效。
石墨烯能精準再現高清晰度音頻，令最小巧的耳機也能擁有豐富且清晰的沉浸式音效體驗。

隨時享受杜比全景聲
(Dolby Atmos)

T90S 可為任何音訊裝置提供杜比全景聲(Dolby Atmos) 和 杜比頭部追蹤 (Dolby Head Tracking™ )高品質音效。Dolby Virtualizer 和 Optimizer 實現最具沉浸感的逼真音效，為您帶來震撼體驗。

黑色 T90S 耳機漂浮在無止盡的空間中。左側展示左耳耳機的正面視圖。右側展示右耳耳機。中間展示 Dolby Atmos 耳機標誌，兩旁有音效圖案。

*LG T90 系列杜比全景聲耳機是全球首款支援全景聲杜比頭部追蹤空間音訊(Dolby Head Tracking™ )的無線耳機，適用於任何影音裝置，可享受各種娛樂體驗。

主動式降噪

不受環境影響，享受極致降噪

主動降噪 ANC 技術能讓您隨時隨沉浸式享受，
T90S 耳機可因應不同環境噪聲，調整最佳降噪效果。

模擬影像展示 T90S Adaptive Noise Cancelling 功能。

展示兩款耳膠。左側是舊款耳膠，右側是新款 T90S 耳膠，能帶來更佳降噪效果。

貼合耳道

全新耳塞服貼度高能夠提供舒適感，同時亦提升耳機性能，給予您優質的聲音和增強的降噪效果。
列印

主要規格

原生解析度

4K UHD (3840 x 2160)

亮度 (ANSI 流明)

500

種類

3色雷射

對比度

450,000:1

數位梯形校正

邊緣調整

輸出

3W單聲道

Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

YES (高達4K/30Hz)

螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

YES (高達4K/30Hz)

Zoom

固定的

所有規格

投影系統

投影系統

DLP

原生解析度

原生解析度

4K UHD (3840 x 2160)

亮度 (ANSI 流明)

亮度 (ANSI 流明)

500

對比度

對比度

450,000:1

重量

淨重量 (kg or g)

1.49kg

功能

平台 (OS, UI)

webOS 6.0 (Smart)

背景圖案

YES

Premium CP

YES

內容商店 / LG Smart World (App Store)

YES

內容建議

YES

網路瀏覽器

YES

內建語音辨識

LG ThinQ

AI音響相容性

相容Apple Homekit

螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

YES (高達4K/30Hz)

Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

YES (高達4K/30Hz)

內容共享 (with DLNA 輔助裝置)

YES

藍芽音源輸出

YES

藍芽影音同步控制

YES

LG Sound Sync (with Sound Bar)

YES

HDMI ARC (Audio Return Channel)

YES (eARC)

HDMI simplink (CEC)

YES

HDCP

HDCP2.2

即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)

YES

USB Host (電影, 音樂, 照片)

YES

設定指南

YES (Bean Bird)

HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)

YES

環保功能 - 節能模式

YES (最小 / 中等 / 最大)

環保功能 - 睡眠計時器

YES

環保功能 - 自動關機/自動休眠

YES

環保功能 - 定時開關機

YES (開 / 關)

環保功能 - 自動待機/自動關機

YES

處理器

4核心

HDR

HDR10, HLG

HDR Tone Mapping

YES (自動/動態/逐幀)

TruMotion

YES (up to 4096x2160)

真實影像

YES (高達4096x2160)

畫質提升

YES (4K)

超解析度 (專家控制模式)

YES (4K)

拍攝者模式

YES

HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode

YES

數位梯形校正

邊緣調整

自動梯形校正

O (自動螢幕校正)

影像翻轉

YES (水平/垂直)

平滑漸層

YES

黑階控制

YES

降躁

YES

色溫調節

YES

動態對比 (專家控制模式)

YES

動態顏色 (專家控制模式)

YES

色彩管理系統 (專家控制模式)

YES

色域設定 (專家控制模式)

YES

Gamma Correction (專家控制模式)

YES

白平衡設定 (專家控制模式)

YES

快速開關機

YES (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)

Store Mode

YES

自我診斷

YES

投影鏡頭

對焦 (自動 / 手動)

Motorized, Auto

Zoom

固定的

投影影像

螢幕尺寸

50" - 120"

投射比

1.2

投影偏移

投影偏移

100%

光源

種類

3色雷射

音訊

輸出

3W單聲道

Clear Voice

YES (Clear Voice lll)

Dolby Atmos 相容

YES (Pass through)

尺寸

淨尺寸 (mm) (W x D x H)

80 x 135 x 135

溫度

工作溫度

0 - 40℃

輸入信號相容性

USB Type-C

YES

數位(HDMI)

高達4K (4096x2160)

輸入/輸出源

HDMI

1

USB Type-C (顯示, 充電)

1 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out)

設計

機身顏色

Silver

Local Key

One Key

肯辛頓鎖

YES

腳架

YES

配件

使用手冊

Simple Book

快速使用指南

YES

保固卡

YES

遙控器 - Normal

YES

符合證書 (法規)

KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

噪音值

最小節能 (Bright)

29

中等節能

27

最大節能 (Eco)

25

面板比例

縱橫比控制

16:9 / 原始 / 寬螢幕 / 4:3 / 垂直變焦

電源

功耗 (Max.)

65W

待機電源

<0.5W

電源供應

變壓器 65W

列印

所有規格

配件

AUX (3.5Φ) to USB Cable

Yes

充電線

Yes

醫用矽膠耳塞

Yes

音頻解碼器

AAC

Yes

apt-X Adaptive

Yes

SBC

Yes

電池壽命(小時)

耳機(ANC off)

9

Total (Earbuds+Charging Case)

36

充電時間(小時)

充電盒

2.5

耳機

1

連結性

BLE

Yes

藍芽版本

5.4

快速配對

Yes

便利

快速充電

Yes

多點

Yes

多重配對

Yes

Plug&Wireless

Yes

快速配對

Yes

UVnano

Yes

語音命令(Google assistant, Siri)

Yes

防水/防濺

IPX4

無線充電

Yes

尺寸(WXHXD)

充電盒

65.0 x 29.9 x 32.6 mm

耳機

21.6 x 21.9 x 24.2 mm

EQ

3D Sound Stage

Yes

Customized EQ

Yes

Dolby Atmos

Yes

LG EQ

Yes

Meridian EQ (Natural, Immersive)

Yes

Meridian Sound Effect

Yes

聲音解決方案

環境模式

Yes

ANC

Yes

# of Mic

4

Talk Thru

Yes

揚聲器

單體尺寸

9.8Φ (Graphene)

單體類型

動態的

重量

充電盒重量

43.0 g

產品重量

5.7 g

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