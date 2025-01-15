LG 獨享電影派對組

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*如遇障礙物，如角落或不平整的表面等，此功能可能無法正常運作。

*螢幕距離超過2米，或投影機安裝角度超過25度，自動螢幕校準功能可能無法正常運作。