一系列各式展覽，展現如何使用不同 LG TV 展示藝術作品。

藝術大師以 LG OLED 繪製絕世之作

LG OLED ART 完美融合科技與藝術，重新定意全世界的視覺體驗，同時激發每個人的創造力，持續突破視覺表達的界限。

藝術展覽

LG OLED 創意與創新交織的數位畫布

LG OLED 智慧顯示器以令人屏息的驚豔畫質、色彩與對比，成就完美的數位畫布。探索全球頂尖藝術家如何運用 OLED 技術，展現精彩絕倫的視覺傑作。

如臨其境的色彩呈現

倫敦藝術家John Akomfrah 藉由五片顯示器裝置打造的作品《成風之境》（Becoming Wind）於LG OLED智慧顯示器上生動呈現。極致純黑的技術提升畫面深度與清晰度，視覺衝擊力推向極致。

透明科技 豐富多元視界

Suh Do Ho與Suh Eul Ho 將OLED創新科技與藝術完美結合，藉此向他們的父親-傳奇畫家Suh Se Ok致敬，透明螢幕賦予作品深度，打造獨一無二的感官體驗。

流暢連接 完美顯示

LG OLED攜手Whanki 基金會舉辦《We Meet Again in New York》，運用真無線技術展現Kim Whanki 大師的經典作品，賦予作品全新光彩。

點亮數位藝境

Shepard Fairey 的經典作品深刻描繪了社會觀點，透過LG OLED數位畫布首次亮相，透過完美色彩技術，光彩奪目的壁畫躍然眼前。

科技 昇華美學

LG OLED 的 moooi world 融合了室內設計、生活品味與創新科技。以 Objet Collection Posé 為代表，透過自體發光顯示技術呈現出令人驚豔的色彩與對比，完美詮釋風格與科技的極致結合。

藝術家

LG OLED ART 讓藝術發聲 為藝術而生

聆聽曾親身體驗 LG OLED ART 的人們分享觀點，深入探索 LG OLED 如此令人著迷的魅力。

Suh Do Ho

OLED T 透視多元之美

Shepard Fairey

OLED G 讓數位壁畫躍然牆上

Marcel Wanders

Posé：昇華生活美學

合作夥伴

攜手全球 讓藝術與科技完美交會

LG與世界各地知名畫廊、博物館與藝術博覽會的長期合作。透過這些深具意義的夥伴關係，共同策劃獨特的藝術計畫，支持藝術創作、豐富文化體驗，同時吸引全球觀眾產生共鳴。

Guggenheim、MMCA、Contemporary Istanbul 和 Frieze 的標誌。

技術

為藝術而生的 LG OLED 

從卓越的視覺表現到創新的無線技術，LG OLED 將創新科技化為完美的數位畫布，為藝術創作開啟全新可能。

「black」這個字以浮雕方式呈現在黑色背景上。

極致純黑 成就無與倫比的清晰度與深邃層次

LG OLED 搭載創新顯示技術，透過自體發光技術呈現極致純黑、鮮明色彩與精準對比，帶來嘆為觀止的清晰畫質與深邃層次。

LG TV 與 Zero Connect Box 並排。

alpha AI 處理器
智慧核心 巔峰效能

LG 顯示器搭載 alpha AI 處理器，以極致畫質還原藝術鉅作原貌，讓您在超大螢幕上享受前所未有的觀影體驗。

展覽廳的透明面板上展示著藝術作品。

創新無線傳輸技術 透明 OLED 顯示器突破再進化

LG 創新真無線 4K 影音傳輸技術，徹底擺脫繁鎖的線材束縛，同時呈現完美畫質，為你獻上流暢不間斷的觀影體驗。

安裝在牆上的 LG TV 呈現高解像度背景畫面。

OLED 畫廊模式 呈現栩栩如生的藝術真跡

LG OLED 的畫廊模式採用創新顯示技術，以真實細膩的色彩、極致純黑與精緻細節，打造令人驚豔的數位藝術展覽體驗。

智慧顯示器系列產品

藝術家與藝術愛好者一致推崇的終極藝術畫布

將您的空間化身為夢幻藝廊

絕美藝術 完美呈現

了解更多

極致純黑 讓藝術躍動生命之美

了解更多