藝術大師以 LG OLED 繪製絕世之作
LG OLED ART 完美融合科技與藝術，重新定意全世界的視覺體驗，同時激發每個人的創造力，持續突破視覺表達的界限。
藝術展覽
LG OLED 創意與創新交織的數位畫布
LG OLED 智慧顯示器以令人屏息的驚豔畫質、色彩與對比，成就完美的數位畫布。探索全球頂尖藝術家如何運用 OLED 技術，展現精彩絕倫的視覺傑作。
藝術家
LG OLED ART 讓藝術發聲 為藝術而生
聆聽曾親身體驗 LG OLED ART 的人們分享觀點，深入探索 LG OLED 如此令人著迷的魅力。
合作夥伴
攜手全球 讓藝術與科技完美交會
LG與世界各地知名畫廊、博物館與藝術博覽會的長期合作。透過這些深具意義的夥伴關係，共同策劃獨特的藝術計畫，支持藝術創作、豐富文化體驗，同時吸引全球觀眾產生共鳴。
技術
為藝術而生的 LG OLED
從卓越的視覺表現到創新的無線技術，LG OLED 將創新科技化為完美的數位畫布，為藝術創作開啟全新可能。