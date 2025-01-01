83 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜G5零間隙藝廊系列｜2025

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榮獲CES 2025 最佳創新獎
影像表現
OLED G5
榮獲CES 2025 創新獎
圖像表現
OLED G5
榮獲CES 2025 創新獎
網路安全
webOS Re:New Program
*CES 創新獎是以提交給評審的描述性資料為準。CTA 並未驗證任何提交資料或任何宣稱事項的準確性，也不會測試獲頒獎項的商品。
*資料來源：Omdia。2013-2024 年全球 OLED 電視單位出貨量。2024年台灣區銷售產品為智慧顯示器。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。
專為 OLED 量身訂製
alpha 11 第二代 AI 4K 影音處理晶片
專為 OLED 打造的影音處理晶片，AI 引擎以像素級的精密度，將影像升頻成絕佳色彩和亮度，提供最佳的觀賞體驗。
*根據LG社內比較，與同一年入門級別搭載 alpha 7 第八代 AI 影音處理晶片的智慧顯示器比較。
智慧增亮引擎 Ultimate
全新發光結構與照明控制架構
帶來亮度提高3倍的視覺效果。
*亮度會因型號與尺寸而異。
*經 LG 社內部測試，在 10% 時段下，峰值亮度比 LG OLED B5 提升 3 倍。
*峰值亮度比非 OLED evo（97 吋除外）提升 3 倍。
不論空間明暗，都能展現完美純黑
經美國權威鑑定機構UL認證，無論周圍環境是明或暗，LG OLED都能呈現極致純黑，增強感知亮度和對比度，更能感受生動場景與鮮明的色彩。
*LG OLED 面板已通過 UL 認證，其純黑符合 IDMS 11.5環狀光反射標準，測試數據為在標準室內照明環境 (200 lux~500 lux間) 下測得。
*實際效果可能因觀看環境與光源而異。
完美色彩
100% 色彩容量與色彩還原度認證。即使在陽光下或黑暗環境中，也能享受準確、逼真的色調。
*100% 色彩還原度和符合 DCI-P3 標準的 100% 色容量適用於 2025 年推出的 OLED 智慧顯示器。
*LG OLED 面板已通過 UL 認證，完美色彩測量符合 IDMS 11.5環狀光反射標準。
*100% 色容量的定義經 Intertek 獨立驗證，面板色域容量等於或大於 DCI-P3 標準色域容量大小。
*LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。
AI 影像 Pro 每幀畫面都栩栩如生
透過AI 智慧影像超級升頻和 OLED 動態色彩調節技術，分析每一幀畫面，強化解析度、亮度、深度和清晰度，讓畫面更生動、立體。
*AI 影像 Pro 不適用於任何受版權保護的內容。
*升頻影像的畫質將隨著來源解析度而異。
全新 LG AI 人工智慧
全新 AI 智慧滑鼠遙控器，感受極智便利的 AI 體驗
不需要額外設備！AI 智慧滑鼠遙控器配備動作感應器和滾輪，就像空氣滑鼠一樣移動鼠標並按下按鈕，
或是你也可以直接開口透過語音下達指令。
*AI 智慧滑鼠遙控器的外型設計和功能可能因地區與支援的語言而改變，即使是相同的型號。
*部分功能可能需要網路連線。
*只有在母語支援 NLP(自然語言處理) 的國家/地區提供 AI 智慧語音功能。
*視區域與網路連接狀況而定，可能會顯示縮減或有限的內容。
*聲紋辨識 支援情況視地區和國家而定，並於 2024 年後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號上提供。
*此功能僅適用於支援 聲紋辨識 帳號的應用程式。
*AI 智慧搜尋在自 2024 年之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 智慧顯示器型號上提供。
*此功能需要連線至網際網路。
*此功能需要連線至網際網路。
*只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 聊天機器人 功能。
*可以將 AI 聊天機器人 連結至客戶服務。
*支援的選單內容和應用程式可能因國家/地區而異。
*發佈時顯示的選單內容可能會有所不同。
*關鍵字建議會根據不同的應用程式和一天中的不同時間而有所不同。
*webOS Re:New Program 適用於 2025 年推出的 OLED/QNED/NanoCell/UHD 智慧顯示器型號。
*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次 webOS 升級。最初版本是預先安裝在產品中的 webOS 版本，升級時間表從月底到年初不等。
*某些功能、應用程式及服務的更新與時間表可能因型號與地區而所有不同。
*5年保證升級適用於 2022年 推出的 OLED 和 2023年 UHD 及以上型號。
AI 音效 Pro
AI 聲學調控 打造完美空間音效
*必須透過 Soundbar 模式功能表啟動。
*音效可能因聆聽環境而異。
極致的聽覺盛宴
LG OLED 與 Soundbar 的完美搭配
*Soundbar 可另行購買，Soundbar 模式可能因電視型號而異。
*請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。
*LG 電視/智慧顯示器遙控器用途僅限部分功能。
*WOW Interface 智慧操作介面 / WOW Orchestra 同步音場適用於2025 年推出的 LG OLED產品。
為你的LG OLED搭配最適合的 LG Soundbar
零間隙藝廊設計
如畫作般優雅地貼合牆面，毫無間隙。
*邊框尺寸隨著系列與大小而異。
終極遊戲體驗
藉助 G-Sync 相容性、AMD FreeSync Premium、165Hz VRR(可變更新率)、0.1 毫秒像素反應時間以及 ClearMR 10000 認證，享受極致遊戲體驗。解決遊戲時螢幕撕裂、畫面卡頓和動態模糊問題。
*OLED G5 支援 NVIDIA G-Sync、FreeSync Premium、GeForce NOW、Game Portal、VRR、ALLM、eARC 和 HGiG。
*165Hz 僅適用於支援 165Hz 的遊戲或 PC 輸入。最高可以執行 Dolby Vision 輸入的 144 Hz。
*OLED97G5僅支援 120Hz。
*HGiG 是一個由來自遊戲和電視/智慧顯示器行業的公司自願組成的團體，此團體定期進行會議，制定並向公眾提供指引，以改善消費者在 HDR 下的遊戲體驗。
*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。
*clearMR 是 VESA 的一項認證計畫，用以評估面板在防止動態模糊方面的表現。
享受擁有最佳觀影體驗的 LG OLED
透過 FILMMAKER MODE(製作人模式)，根據環境光線調整畫面，呈現符合頂級電影製作標準的畫質，在家終究能感受身臨其境的影院觀影效果。
*Ambient FILMMAKER MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。
*支援 Ambient FILMMAKER MODE 製作人模式與 Dolby Vision 杜比視界。
*Ambient FILMMAKER MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。
*此產品頁面中的用於功能說明的產品圖片僅供參考。請參閱產品圖庫影像，以更準確了解產品。
*以上所有圖片皆為模擬圖。
*服務適用情況因地區和國家而異。
*個人化服務可能因第三方應用程式的政策而有所不同。
*依智慧顯示器尺寸、型號和販售地區，您可能需要單獨購買 AI 智慧滑鼠遙控器。
主要規格
-
面板類型
4K OLED
-
螢幕更新率
原生120Hz (VRR 165Hz)
-
色彩顯示技術
OLED 色彩顯示技術
-
影像處理器
α11 第二代 AI 4K 影音處理晶片
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
音效輸出
60W
-
揚聲器類型
4.2 聲道
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1847 x 1057 x 28.0
-
重量不含底座 (kg)
39
所有規格
畫質(顯示)
-
面板類型
4K OLED
-
面板解析度
4K Ultra HD (3,840 x 2,160)
-
螢幕更新率
原生120Hz (VRR 165Hz)
-
色彩顯示技術
OLED 色彩顯示技術
影像 (處理技術)
-
影像處理器
α11 第二代 AI 4K 影音處理晶片
-
AI 智慧影像升頻
α11 4K AI 智慧影像超級升頻
-
AI 動態色彩調節技術
Yes (OLED動態色彩調節Pro)
-
AI 類型選擇
Yes (SDR/HDR)
-
AI 亮度設定
Yes
-
HDR (高動態範圍)
Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG
-
電影製作人模式
Yes
-
控光技術
像素控光
-
Motion
OLED Motion
-
影像模式
10 種模式
-
HFR (高幀率)
4K 120 fps (HDMI, USB)
-
AI 影像 Pro
Yes
-
自動校準
Yes
-
QFT (Quick Frame Transport)
Yes
-
QMS (Quick Media Switching)
Yes
GAMING
-
G-Sync 相容 (Nvidia)
Yes
-
FreeSync 相容 (AMD)
Yes
-
HGIG Mode
Yes
-
遊戲最佳化
Yes (遊戲選單)
-
ALLM (自動低延遲模式)
Yes
-
VRR (可變更新率)
Yes (提升至 165Hz)
-
遊戲專用杜比視界(4K 120Hz)
Yes
-
反應時間
少於0.1毫秒
ACCESSIBILITY
-
高對比
Yes
-
灰階影像
Yes
-
反轉色彩
Yes
DIMENSIONS AND WEIGHTS
-
尺寸不含底座 (WxHxD, mm)
1847 x 1057 x 28.0
-
尺寸含底座 (WxHxD, mm)
1847 x 1115 x 321
-
外箱尺寸 (WxHxD, mm)
2050 x 1210 x 253
-
底座 (WxD, mm)
501 x 321
-
重量不含底座 (kg)
39
-
重量含底座 (kg)
44.9
-
外箱重量 (kg)
54.4
-
VESA璧掛規格 (WxH, mm)
400 x 400
音效
-
Dolby Atmos 杜比全景聲
Yes
-
AI 音效
α1 AI 音效 Pro (模擬 11.1.2 環繞音效)
-
清晰語音 Pro
Yes (AI 物件增強技術)
-
WiSA Ready
Yes (達 2.1 聲道)
-
LG Sound Sync
Yes
-
音效模式共用
Yes
-
同步音效輸出
Yes
-
藍芽環繞音效就緒
Yes (雙向播放)
-
音效輸出
60W
-
AI Acoustic Tuning
Yes
-
音效格式
AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)
-
揚聲器方向
向下發聲
-
揚聲器類型
4.2 聲道
-
WOW Orchestra 同步音場
Yes
CONNECTIVITY
-
HDMI 音訊回傳通道
eARC (HDMI 2)
-
藍牙支援
Yes (v 5.3)
-
乙太網路
1組
-
Simplink (HDMI CEC)
Yes
-
SPDIF (光纖數位音訊輸出)
1組
-
HDMI Input
4組 (支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM、QMS及QFT (4個連接埠))
-
USB 輸入
3組 (v 2.0)
-
Wi-Fi
Yes (Wi-Fi 6)
SMART TV
-
作業系統 (OS)
webOS 25
-
USB 攝影機 相容
Yes
-
AI 聊天機器人
Yes
-
隨時就緒模式
Yes
-
網頁瀏覽器
Yes
-
Google Cast
Yes
-
Google Home / Hub
Yes
-
免持語音控制
Yes
-
居家中心
Yes
-
AI 智慧語音功能
Yes
-
智慧滑鼠遙控器
內建
-
多重檢視
Yes
-
手機遙控App
Yes (LG ThinQ)
-
聲紋辨識(語音ID)
Yes
-
支援 Apple Airplay
Yes
-
支援 Apple Home
Yes
電源
-
電源 (Voltage, Hz)
交流 110V 60Hz
-
Standby Power Consumption
Under 0.5W
ACCESSORIES INCLUDED
-
遙控器
AI 智慧滑鼠遙控器
-
Power Cable
Yes (Attached)