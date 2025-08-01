*模擬圖片僅供參考，實際會依使用狀況有所差異。

*gram chat 離線版旨在處理特定要求，不支援持續性對話。為達最佳效果，使用此功能僅能處理簡單直接的一次性要求。

*gram chat On-Device 功能讓您可與儲存在電腦中的文件互動，無法處理需要使用網際網路搜尋的日常簡單資訊或問題查詢。「Search by Conversation」目前正處於測試階段，日後將會進行更新。

*部分功能在初次使用時可能無法正常運作，因gram AI 離線版 (gram chat On-Device) 需要一段時間預先學習才能適應使用者。① gram AI 離線版 (gram chat On-Device) 需要對您電腦中的內容執行索引，使用當中資料組合字詞，因此可能需要一段時間才能達到預期的結果。② 如要使用電池用量偵測通知，系統至少需要 80 小時學習使用習慣。

*智慧檔案助理結果會因搜尋時存在的資料而異，不保證內容準確度，因此需要使用者自行驗證。

**系統大約每隔 2 秒擷取一次電腦螢幕，儲存空間上限為 13 GB。擷取的圖像在一段時間後會自動刪除。使用者可以透過 gram chat 上方的齒輪圖示，自訂要使用此功能的位置、畫面儲存時限以及容量。

**此功能預設為停用，可選擇是否開啟，如需使用即可自行啟用。

**此功能：① 可能難以搜尋手寫文字、模糊圖像或美術字型。② 準確的搜尋需要依賴完全匹配的文字，包括空格。③ 使用音頻擷取功能可能降低電腦效能。

**此功能並不會恢復遺失的檔案，而是透過搜尋關鍵字為使用者導覽以回到先前的畫面。使用者可以使用複製和貼上操作來擷取檔案。

***支援的系統設定：• 深色模式 / • Fn 鍵鎖定 / • 延長電池續航力 / • AI 電池用量偵測 / • 閱讀模式 / • 觸控板 / • 省電模式 / • USB-C 離線充電 / • 亮度控制 / • 聲音控制

*gram AI (離線版 & 線上版) 僅支援英文與韓文介面

*gram AI (離線版) 部份功能僅限英文與韓文使用

*模擬圖片僅供參考，程序經過簡化，實際依使用狀況有所差異。

*此服務提供 GPT4o 的付費功能，但不支援搜尋整合或程式碼編輯器功能。gram chat Cloud 在使用者註冊後的第一年免費提供，之後將轉為付費服務。在此期間，使用者將單獨收到通知，並且可以選擇是否退出使用。

*使用 gram chat Cloud 前需要先安裝應用程式，並創建一個單獨的帳戶。

*gram chat Cloud 設有用量上限。每月最多可使用 200K 符元，以及每月最多可提出 450 次請求，每日上限則為 30 次請求。

*超過這些限制將導致降級至 GPT-4o mini 模型，並停用功能調用。

*雖然 gram chat Cloud 功能不會收集個人資料，但可能會請求存取您的 Google 或 Microsoft 帳戶，以便進行功能整合。

*已連結 Google Workspace、Microsoft 365。

*gram AI (離線版 & 線上版) 僅支援英文與韓文介面

*用戶可在gram AI (線上版) 可使用中文提問並取得中文答案

*LG gram：MIL-STD-810 標準測試和認證由 KOLAS Labs 於 2022 年 12 月進行。

通過由符合美國軍用標準的獨立實驗室進行的 7 項不同 MIL-STD 810H 耐久性實驗。

符合 MIL-STD-810H 的以下方法：方法 500.6 低壓（高度）（程序 I - 存放和方法以及程序 II - 操作）；

方法 501.7 高溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；方法 502.7 低溫（程序 I - 存放和程序 II - 操作）；

方法 509.7 - 鹽霧測試；方法 510.7 - 灰塵；方法 514.8 - 振動；方法 516.8 撞擊（程序 II）- 運輸撞擊。

裝置在所有環境下的表現可能與測試時不同。在受控制的環境下執行測試。請勿嘗試。

*如果消費者進行此實驗並導致損壞，則不在保固範圍內。

*通過此測試並不表示適合作為軍事用途。

*為了正常運作，需要在您的行動裝置（iOS 和 Android）安裝 LG gram Link 應用程式，要求使用 iOS 15.2 或以上版本，Android 9 或以上版本。

*若要安裝 LG gram Link 應用程式，您可以使用 [LG Update program] 自動尋找並安裝符合您系統的 LG 更新程式。(適用於 2024 年及以後推出的型號）。

*以上圖片僅為示意圖，以便理解產品功能。可能與實際使用不同。

*gram Link 預計於未來更新，版本更新時間安排可能因國家而有所差異。