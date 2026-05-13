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活動規定
1. 於本活動期間內購買LG指定型號空調產品並完成產品安裝者，且於2026/10/31前至「LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區」提供正確且完整之 LINE 會員資料、完成登錄購買商品資訊，註冊登錄同時須上傳購買發票圖檔(請附上各產品機型消費明細)及保證書圖檔(須完整填寫產品型號、機號、購買日期)，以上資料缺一不可。若保證書上無機號資訊，請拍照產品機身上之貼紙並上傳照片以資佐證。個人資料請務必填寫正確且完整以利發送贈品，若 LINE 會員資料僅填寫一個字、英文字、問號、無法識別之文字等，將導致無法進行必要之處理作業，將會視為自願放棄索取贈品資格。經LG活動小組審核通過後，即可獲得對應金額之好禮即享券或空氣清淨機，且逾期即不符合申請贈品資格。好禮一及好禮二只能擇一贈送，經選擇其中一項好禮，即放棄其他好禮贈送資格，且經申請贈品後，不得以任何理由要求任何修改、變更或提出異議。
2. 符合贈品資格者，好禮即享券將以「LINE 通知型訊息」或「簡訊」方式寄出。活動參加者若未收到贈品訊息或遺失訊息，請務必於本活動結束後之3個月內(即2026年12月31日前)撥打活動免費服務專線0809-066-669向 LG 活動小組索取簡訊，逾期將視為自動放棄領取贈品資格。
3. 詳細LG指定型號空調產品請以LG台灣官網公告內容為準。如購買產品有缺貨情況，欲申請贈品者，請務必於2026/10/31前撥打活動免費服務專線0809-066-669向活動小組索取虛擬機號並完成線上登錄，否則即視為自願放棄索取贈品資格。
注意事項
1. 台灣樂金電器股份有限公司(以下稱「LG 台灣」)員工、代理商、經銷商、配合廠商均不適用於本活動。本活動不得與其他 LG 台灣促銷活動併行，僅能擇一參加。
2. 活動必備資料：消費者需至「LG 官方 LINE 帳號贈品活動登錄專區」填寫購買商品資訊，註冊登錄同時須上傳購買發票圖檔(請附上各產品機型消費明細)及保證書圖檔(須完整填寫產品型號、機號、購買日期、個人資料)，缺一不可。若保證書上無機號資訊，請拍照產品機身上之貼紙並上傳照片以資佐證。
3. 消費發票注意事項：發票不得開立統編。如需開立統編，則須提供公司營利事業登記證或公司變更登記表，及負責人身份證正反面影片以資佐證。
4. 好禮二之贈送僅限同一張發票購買 LG 家用空調產品滿新台幣9萬元以上者，不得以多張發票累積金額。單張發票購買 LG 家用空調產品滿新台幣18萬元以上者，最多僅可兌換2台空氣清淨機。
5. 贈品將於 LG 活動小組審核通過後之2個月內發送，恕無法指定發送時間。
6. 贈品不得轉售。活動贈品為無償贈品，恕不接受退換貨(除瑕疵品外)、折換現金或變更品項。
7. 本活動限購買 LG 公司貨新品者符合資格，福利品、陳列展示品、員購品、平行輸入之商品(水貨)、專案採購、特定採購、團購等恕不納入本活動。
8. 本活動限購買活動指定商品之消費者方得參加，非消費者本人均不得參加本活動，包括但不限於團購團主、通路商及其受僱人，及任何持有他人發票者，均不符合申請贈品資格。
9. 為參加本活動及供 LG 台灣舉辦本活動之目的，本活動參加者同意 LG 台灣蒐集、處理及利用以下個人資料：姓名、電子信箱、電話、地址、LINE會員資料。
10. 活動參加者須保證所有填寫或提出之資料均為真實且正確，不得假冒或盜用他人資料，如有不實或假造之情事，LG有權取消其活動資格，並由參加者自負相關法律責任。
11. 空氣清淨機之配送，須填寫正確地址與樓層，填寫後恕無法更動，如遇拒收、無人收貨、地址填寫錯誤、更改配送地址之情況，一概視為自願放棄領取贈品資格︒物流人員將以電話聯絡收件人後進行配送。如可由管理室代收請特別註明，註明管理室代收的贈品將直接配送，不另行聯絡。
12. 每一個產品機號僅可登錄一次，且必須無取消與退換貨記錄。
13. 發票必須開立於本活動期間，方符合本活動參加資格。每一張發票僅可申請一次贈品。
14. 發票金額中符合本活動贈獎之部分僅限「產品本身價格」，不包含安裝費、鐵架、銅管等零組件之價格。
15. 發票上所載指定型號空調產品之價格如高於 LG 台灣建議售價，將以「LG 台灣建議售價」計算符合本活動贈獎之金額；發票上所載指定型號
16. 空調產品之價格如低於LG台灣建議售價，將以「發票所載價格」計算符合本活動贈獎之金額。活動參加者有以下任一情形，LG 有權認定不符合申請贈品資格：
16.1 辦理退換貨重複申請者；
16.2 發票改開或發票作廢；
16.3 發票日期、購買通路、購買品項、登錄資料不符合本活動辦法規定；
16.4 經檢舉或查證有直接或間接以不正常手法進行網路註冊行為。
17. LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準(http://www.lg.com/tw)。好禮即享券說明：
發行人：Edenred Taiwan 新加坡商宜睿智慧股份有限公司台灣分公司。
*本券為企業贈品專用，不得零售或轉售，應依本券所載方式兌換。
*本券為不記名，任何人持本券皆可使用，請自行妥善保管，如遭他人盜用，本券不再補發。
*本券所兌換之商品或折抵消費之金額不予開立統一發票，惟如有其他特殊情況，將依相關法令或規範辦理之。
*本券有效與否，以發行人票券系統所記錄之狀態為憑。 如系統因網路連線有所遲延，依兌換商家系統端資訊為準。
*本券為有價證券，請勿擅自偽造、變造，以免觸犯刑責。
*除重大影響持券人權益之情況外，發行人保留調整本券記載事項文字之權利。
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