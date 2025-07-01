LG CineBeam S 小銀河Ultra超短焦4K微型投影機

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*這款超短焦投影機只需8.1 公分至39.3公分的投影距離即可成像，遠短於標準投影機。
*LG CineBeam S 不含內置電池，使用時需連接電源線或外部電池。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
AVS Forum CES 2025 最佳產品
榮獲 AVSForum 2025 評為 CES 2025 最佳產品
超短焦4K微型投影機 完美鉅獻
透過超短焦投影技術，在家也能輕鬆打造100 吋 4K 大銀幕。無需複雜的安裝與突破空間的限制，隨時都能享受劇院級視覺饗宴。
超短焦投影 突破空間限制
CineBeam S 採用超短焦技術，近距離投出100 吋寬廣視界，輕鬆將日常空間打造為專屬劇院，享受極致沉浸全新觀影體驗。
*此為示意圖，以便理解產品功能，可能與實際使用不同。
*8.1cm距離可投射出40吋畫面，39.3cm距離則可投射出100吋畫面。
*如果遇到轉角或不平整表面等障礙物，此功能可能無法正常運作。
4K 100吋劇院級畫面 居家娛樂全新定義
4K UHD超高畫質，即使在100 吋畫面也能呈現清晰細節與多重層次。DCI-P3 154%極廣色域與 450,000:1超高對比度，帶來深邃黑階與鮮明色彩，讓每一幕都栩栩如生，彷彿置身於畫面之中。
4K UHD 2160p
FHD 1080p
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*畫面尺寸因投影距離而異。
*8.1cm距離可投射出40吋畫面，39.3cm距離則可投射出100吋畫面。
*如果遇到轉角或不平整表面等障礙物，此功能可能無法正常運作。
*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。
*色域測量數值來自內部測試，實際數值或因環境不同而有所差異。
極廣色域 細節自然呈現
DCI-P3 154%極廣色域，為您帶來鮮明細節與真實色彩。
*以上數值基於「最亮模式」，實際數值或因環境不同而有所差異。
*色域測量數值來自內部測試，實際數值或因環境不同而有所差異。
*RGB 雷射技術分別為紅、綠、藍三色提供獨立光源。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
3道RGB雷射技術
畫面活靈活現
搭載3道RGB雷射呈現豐富色彩與極致亮度，沉浸體驗再進化。
*以上數據基於「最亮模式」，可能根據您的環境而有所不同。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
極高對比 畫面更深邃
高達 450,000:1 的極高對比度，即使在投影中也能呈現清晰細節和真實黑色，讓您在每個時刻都能感受全新的震撼體驗。
*以上數據基於「最亮模式」，可能根據您的環境而有所不同。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
短距離投影 100吋震撼新視界
搭載超短焦投影鏡頭，無需貼齊牆面，從40吋到100吋都能完美投影，輕鬆融入各種居家空間。
LG CineBeam 投影出雲霧繚繞的山景畫面。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*如果遇到轉角或不平整表面等障礙物，此功能可能無法正常運作。
*8.1cm距離可投射出40吋畫面，39.3cm距離則可投射出100吋畫面。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
輕巧機身 震撼效能
CineBeam S 兼具時尚輕盈與強大效能，精緻極簡的風格，輕鬆融入各種居家或辦公空間，展現您的獨特品味。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*Dolby、Dolby Atmos 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*需有網路連線功能並訂閱相關的串流服務。其他串流服務可能需支付訂閱費用，本產品不含這些訂閱服務 (需另外購買)。
*各國家/地區的內建串流服務與應用程式可能有所不同。
直接從您的裝置鏡像投影
透過 AirPlay 2* (適用於 Apple 裝置) 或 Screen Share* (適用於 Android 裝置) 可輕鬆將智慧型裝置中的內容共享至螢幕，盡情享受各種娛樂體驗。
從智慧型手機鏡射到 LG CineBeam 投影機的派對影像
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*Apple 裝置必須連線至相同的 Wi-Fi 網路。
*LG CineBeam 支援 AirPlay 2，需安裝 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。
*Apple、Apple Home、AirPlay、iPad、iPhone 及 Mac 是 Apple Inc. 在美國和其他國家和地區註冊的商標。
*螢幕共享：需安裝 Android 或 Windows 10和更高版本才能使用此功能。依據 Wi-Fi 網路及外接裝置的軟體版本，部分情況下可能會影響連線穩定性或功能表現。
*藍牙功能：支援 BT 5.0 及以上版本。
輕鬆設定 一次到位
CineBeam S 搭載智慧調整功能，依據空間自動調整為最佳化畫面，即刻享受震撼視界。
自動畫面調整
LG CineBeam S 擁有自動對焦與梯形修正，無需手動調整即可快速投影，讓您盡情投入每一場精彩內容。
畫面縮放/位移
LG CineBeam S 輕鬆調整投影尺寸與畫面位置，精準貼合您的居家空間，打造劇院級的影音饗宴。
牆面色彩調整
LG CineBeam S 提供 8 種牆面顏色選擇，根據牆面顏色自動調整畫面顯示，讓每個精彩瞬間皆能完美呈現。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*如果遇到轉角或不平整表面等障礙物，自動畫面調整功能可能無法正常運作。
*8.1cm距離可投射出40吋畫面，39.3cm距離則可投射出100吋畫面。
*如果距離螢幕超過 39.3 公分或擺放位置角度超過 5 度，此功能可能無法正常運作。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*通過 USB Type-C 連接外部設備，支援 4K 30Hz，但不支援 HDR。
*LG CineBeam S 包含一條電源線，不包含 HDMI 和 USB Type-C 傳輸線。
全新輕薄遙控器
自由操控更便利
專為 CineBeam S 設計的遙控器，讓您自由控制投影機的所有功能，操作毫不費力。
*產品註冊後，可透過 LG ThinQ App 操作遙控器。
*遙控器支援的服務或按鈕可能因國家/地區而異。
LG 投影計算功能
空間計算
使用 LG 投影計算功能，模擬最合適的位置，並計算最佳投影距離和影像尺寸。
主要規格
-
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
-
亮度 (ANSI 流明)
500
-
種類
三色雷射
-
對比度
450,000:1
-
數位梯形校正
Edge Adjustment (4/9/15 Point Warping)
-
輸出
4Wx2
-
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
YES (up to 4K/30Hz)
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
YES (up to 4K/30Hz)
-
Zoom
Fixed
所有規格
投影系統
-
投影系統
DLP
原生解析度
-
原生解析度
4K UHD (3840 x 2160)
亮度 (ANSI 流明)
-
亮度 (ANSI 流明)
500
對比度
-
對比度
450,000:1
重量
-
淨重量 (kg or g)
1.9Kg
功能
-
平台 (OS, UI)
webOS24 (Smart)
-
Home Dashboard (Input, IoT with OFC device)
YES (OCF/UEI IoT NOt supported)
-
背景圖案
YES
-
Premium CP
YES
-
內容商店 / LG Smart World (App Store)
YES
-
內容建議
YES
-
網路瀏覽器
YES
-
內建語音辨識
LG ThinQ
-
AI音響相容性
Apple Homekit works-with
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
YES (up to 4K/30Hz)
-
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
YES (up to 4K/30Hz)
-
內容共享 (with DLNA 輔助裝置)
YES
-
藍芽音源輸出
YES
-
藍芽影音同步控制
YES
-
LG Sound Sync (with Sound Bar)
YES
-
HDMI ARC (Audio Return Channel)
YES (eARC)
-
HDMI simplink (CEC)
YES
-
HDCP
HDCP2.2
-
即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)
YES
-
USB Host (電影, 音樂, 照片)
YES
-
文件檢視器
NO
-
設定指南
YES
-
HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)
YES
-
環保功能 - 節能模式
YES (Min/Med/Max)
-
環保功能 - 睡眠計時器
YES
-
環保功能 - 自動關機/自動休眠
YES
-
環保功能 - 定時開關機
YES
-
環保功能 - 自動待機/自動關機
YES
-
環保功能 - HDD節能模式
NO
-
處理器
Quad Core
-
HDR
HDR10, HLG
-
HDR Effect
NO
-
HDR Tone Mapping
YES (Auto, Dynamic/frame by frame)
-
DICOM
NO
-
亮度調整 - 光圈模式
NO
-
亮度調整 - 自適應對比度增強
NO
-
TruMotion
YES (up to 4096x2160)
-
真實影像
YES (up to 4096x2160)
-
畫質提升
YES (4K)
-
超解析度 (專家控制模式)
YES (4K)
-
拍攝者模式
YES
-
HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode
YES
-
數位梯形校正
Edge Adjustment (4/9/15 Point Warping)
-
自動梯形校正
YES (Auto Screen Adjustment)
-
影像翻轉
YES (Horizontal/Vertical)
-
平滑漸層
YES
-
黑階控制
YES
-
降躁
YES
-
色溫調節
YES
-
動態對比 (專家控制模式)
YES
-
動態顏色 (專家控制模式)
YES
-
色彩管理系統 (專家控制模式)
YES
-
色域設定 (專家控制模式)
YES
-
Gamma Correction (專家控制模式)
YES
-
白平衡設定 (專家控制模式)
YES
-
Brilliant Color™ (Overlap Duty)
NO
-
快速開關機
YES
-
Store Mode
YES
-
內存記憶體存儲
NO
-
Blank
NO
-
自我診斷
YES
-
Callibration II (Auto Calibration / CalMan)
NO
-
隱藏式字幕
NO
-
數位電視調節器
NO
-
Intelli Bright™ (CAIC / LABB)
NO
-
靜態圖片
NO
投影鏡頭
-
對焦 (自動 / 手動)
Motorized, Auto
-
Zoom
Fixed
投影影像
-
螢幕尺寸
40" ~ 100"
-
標準 (鏡頭到牆面)
100"@0.55m
-
投射比
0.25
鏡頭位移
-
鏡頭位移
NO
投影偏移
-
投影偏移
122.50%
光源
-
種類
三色雷射
-
零件壽命
20,000 Hrs
語言
-
字幕顯示
Korean / English / English(UK) / French / Spanish / German / Portuguese / Brazilian Portuguese / Dutch / Russian / Polish / Hungarian / Romanian / Slovenian / Croatian / Bulgarian / Serbian / Italian / Finnish / Swedish / Lithuanian / Norwegian / Latvian / Estonian / Canadian / Czech / Turkish / Slovak / Arabic / ChineseSimplified / Indonesian / L-Spanish / India / Japanese / Thai / Taiwanese / Vietnamese / Danish
音訊
-
輸出
4Wx2
-
Clear Voice
YES
-
Dolby Atmos 相容
YES
-
WiSA Ready (Dongle)
NO
尺寸
-
淨尺寸 (mm) (W x D x H)
110 x 160 x 160
溫度
-
工作溫度
0 ~ 40℃
均勻度
-
均勻度 (JBMMA 9 Point)
80%↑
輸入信號相容性
-
USB Type-C
YES
-
數位(HDMI)
Up to 4K (4096x2160) (60Hz, 50Hz, 24Hz)
-
色差影像
NO
-
複合影像
NO
-
無線射頻
NO
-
RGB
NO
輸入/輸出源
-
音訊輸出
NO
-
RS-232C
NO
-
IP 控制
NO
-
RJ45
NO
-
HDMI
1
-
USB Type-A
NO
-
USB Type-C (顯示, 充電)
2 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out, 20V/3.25A In)
-
12V Trigger
NO
-
CI Slot
NO
-
色差 (YPbPr)
NO
-
色差 (YPbPr) 音源輸入
NO
-
複合(AV) 音源輸入
NO
-
複合(AV) in
NO
-
無線射頻輸入
NO
-
RGB 輸入
NO
-
RGB 輸出
NO
-
RGB(PC) 音源輸入
NO
設計
-
機身顏色
Top/Bottom_Silver , Left/Right_Black
-
Local Key
One Key
-
肯辛頓鎖
YES
-
腳架
NO
-
天花板安裝孔 (支架用)
NO
-
三腳架孔 (三腳架、吊掛)
YES
配件
-
使用手冊
Simple Book
-
快速使用指南
YES
-
遙控器 - Normal
YES
-
符合證書 (法規)
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
噪音值
-
最小節能 (Bright)
29
-
中等節能
27
-
最大節能 (Eco)
25
面板比例
-
縱橫比控制
16:9/Original/Full Wide/4:3/Vertical Zoom
電源
-
功耗 (Max.)
73W
-
待機電源
<0.5W
-
電源供應
Adapter 65W(Type-C)