LG CineBeam S 小銀河Ultra超短焦4K微型投影機

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

*Apple 裝置必須連線至相同的 Wi-Fi 網路。

*LG CineBeam 支援 AirPlay 2，需安裝 iOS 12.3 或更新版本或 macOS 10.14.5 或更新版本。

*Apple、Apple Home、AirPlay、iPad、iPhone 及 Mac 是 Apple Inc. 在美國和其他國家和地區註冊的商標。

*螢幕共享：需安裝 Android 或 Windows 10和更高版本才能使用此功能。依據 Wi-Fi 網路及外接裝置的軟體版本，部分情況下可能會影響連線穩定性或功能表現。

*藍牙功能：支援 BT 5.0 及以上版本。