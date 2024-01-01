Skip to Content Skip to Accessibility Help
About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.

空調夏季優惠

LG 官方線上商城限定

LG 空調
最高省14,000元

*政府補助最高5,000元，優惠最高省9,000元。

    

大坪數推薦

每週四至六購買冷氣/空調指定型號，限時85折，最高省14,000元。

*結帳自動享 85 折優惠，商品加入購物車後即自動折扣

坪數試算

    

小坪數推薦

新會員再享95折，最高省7,300元，再送商城購物金3,000元。

登錄領購物金 坪數試算

輕鬆挑選 放心購物

會員優惠

會員優惠

新會員享首單95折與生日禮9折

分期付款

分期付款

特約銀行享最多18期分期0利率

免費配送

免費配送

LG 官網下單享免費配送服務

60天試用

60天試用

LG 官網智慧顯示器/Soundbar全系列獨家享60天鑒賞期

四機回收

四機回收

LG 官網下單享同品項四機回收

到府安裝

到府安裝

專業團隊將到府進行安裝與教學

多重優惠

多重回饋

經由 LINE 購物/ShopBack消費再享回饋

快速結帳

快速結帳

享受多元支付方式(Apple Pay/LINE Pay/街口)

LG 官方線上商城【WiFi 雙迴轉變頻空調 夏季促銷】活動辦法：

1. 優惠內容：

(1) 指定商品享85折: WiFi 雙迴轉變頻空調指定型號 LS-63DHPM、LS-63IHP、LS-52DHPM、LS-52IHP 於活動期間之每週四至週六享限時85折優惠價。「指定商品享85折」僅可合併使用新會員歡迎禮95折，但不可合併使用其他所有優惠。

(2) 指定商品享8折：WiFi 雙迴轉變頻空調指定型號 LS-36DHPM，於活動期間享限時8折優惠價。「指定商品享8折」僅可合併使用新會員歡迎禮95折，但不可合併使用其他所有優惠。

(3) 線上商城購物金回饋: 活動期間，凡購買全系列 WiFi 雙迴轉變頻空調，七天鑑賞期內無退換貨，並登錄 Google 表單，經審核資料無誤後即可獲得LG官方線上商城購物金新台幣3,000元(購物金使用期限為自取得日起180天內，過期即無法使用)。活動小組將於每個月審核Google表單，填寫無誤者，此購物金預計於審核後之次月25號後陸續發放，並可下次於LG官方線上商城消費滿新台幣10,000元時使用。每筆訂單僅限使用一張購物金折價卷(新台幣1000元)，恕不累折。「線上商城購物金回饋」僅可合併使用新會員歡迎禮95折，但不可合併使用其他所有優惠。

(4) 新會員歡迎禮95折: LG官方線上商城新會員購買全系列WiFi雙迴轉變頻空調結帳時享95折優惠。

(5) LINE POINTS 回饋：經由 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，活動期間內結帳後加碼贈 LINE POINTS 點數，詳細回饋規則請參考 LG 官方線上商城各月活動辦法。

(6) ShopBack 回饋：經由 ShopBack 進入 LG 官方線上商城，凡購買空調指定商品，①於本活動期間之週二至四結帳後，享現金回饋6%(無上限)，②於本活動期間之其他時段結帳後，享現金回饋3% (無上限)。

(7) LG 官方線上商城之企業客戶 (D2B/ D2B2C) 及 LG 員購 (D2E)，恕無法參加本活動。

(8) 僅直接於 LG 官方線上商城購買商品並無 LINE POINTS 或 ShopBack 現金回饋。

(9) LINE POINTS 回饋、ShopBack 回饋，詳細回饋規定與時間請依 LINE購物/ ShopBack 規範及其官網內容為準。

(10) 本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG 保留更換贈品之權利。

(11)  LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。

(12)  台灣樂金電器股份有限公司提醒您，如接獲可疑電話，請直撥165反詐騙諮詢中心查證；如有任何問題請洽台灣樂金電器股份有限公司消費者服務專線：0800-898-899或免付費活動專線0809-066-669。(星期一至五09:00~12:00、13:30~18:00)