LG 官方線上商城【WiFi 雙迴轉變頻空調 夏季促銷】活動辦法：



1. 優惠內容：

(1) 指定商品享85折: WiFi 雙迴轉變頻空調指定型號 LS-63DHPM、LS-63IHP、LS-52DHPM、LS-52IHP 於活動期間之每週四至週六享限時85折優惠價。「指定商品享85折」僅可合併使用新會員歡迎禮95折，但不可合併使用其他所有優惠。

(2) 指定商品享8折：WiFi 雙迴轉變頻空調指定型號 LS-36DHPM，於活動期間享限時8折優惠價。「指定商品享8折」僅可合併使用新會員歡迎禮95折，但不可合併使用其他所有優惠。

(3) 線上商城購物金回饋: 活動期間，凡購買全系列 WiFi 雙迴轉變頻空調，七天鑑賞期內無退換貨，並登錄 Google 表單，經審核資料無誤後即可獲得LG官方線上商城購物金新台幣3,000元(購物金使用期限為自取得日起180天內，過期即無法使用)。活動小組將於每個月審核Google表單，填寫無誤者，此購物金預計於審核後之次月25號後陸續發放，並可下次於LG官方線上商城消費滿新台幣10,000元時使用。每筆訂單僅限使用一張購物金折價卷(新台幣1000元)，恕不累折。「線上商城購物金回饋」僅可合併使用新會員歡迎禮95折，但不可合併使用其他所有優惠。

(4) 新會員歡迎禮95折: LG官方線上商城新會員購買全系列WiFi雙迴轉變頻空調結帳時享95折優惠。

(5) LINE POINTS 回饋：經由 LINE 購物進入 LG 官方線上商城，活動期間內結帳後加碼贈 LINE POINTS 點數，詳細回饋規則請參考 LG 官方線上商城各月活動辦法。

(6) ShopBack 回饋：經由 ShopBack 進入 LG 官方線上商城，凡購買空調指定商品，①於本活動期間之週二至四結帳後，享現金回饋6%(無上限)，②於本活動期間之其他時段結帳後，享現金回饋3% (無上限)。

(7) LG 官方線上商城之企業客戶 (D2B/ D2B2C) 及 LG 員購 (D2E)，恕無法參加本活動。

(8) 僅直接於 LG 官方線上商城購買商品並無 LINE POINTS 或 ShopBack 現金回饋。

(9) LINE POINTS 回饋、ShopBack 回饋，詳細回饋規定與時間請依 LINE購物/ ShopBack 規範及其官網內容為準。

(10) 本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG 保留更換贈品之權利。

(11) LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。

(12) 台灣樂金電器股份有限公司提醒您，如接獲可疑電話，請直撥165反詐騙諮詢中心查證；如有任何問題請洽台灣樂金電器股份有限公司消費者服務專線：0800-898-899或免付費活動專線0809-066-669。(星期一至五09:00~12:00、13:30~18:00)