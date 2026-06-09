*圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

1) AI Wash 1.0

- 根據衣物類型最佳化洗滌動作，以提升布料護理效果並降低柔軟布料的能耗。

- 由 Intertek 於 2023 年進行測試，在界定的實驗室測試條件下，以 3 公斤柔軟布料混合負載進行測試，比較 AI Wash 行程與棉質衣物行程。

2) AI Wash 2.0

- 根據衣物類型與髒污程度最佳化洗滌與沖洗，以提升布料護理效果並支援柔軟布料的節能表現。

- 由 Intertek 於 2022 年進行測試，在界定的測試條件下，以 3 公斤柔軟布料混合負載進行測試，比較 AI Wash 行程與棉質衣物行程。

3) 塑膠微粒衣物護理行程

- 透過擺動與翻滾動作在洗滌過程中降低摩擦，有助於將微塑膠釋放量最多降低 60%。

- 由 Intertek 於 2023 年測試，在界定的測試條件下，以 3 公斤 100% 聚酯纖維衣物為負載，比較微塑膠護理行程與混合布料行程，驗證微塑膠排放量的降低效果。

4) TurboWash™ 360（27 吋）

- 透過從多個角度噴射的五道強力水柱，在 30 分鐘內完成完整洗滌。

- 由 Intertek 於 2023 年測試，在界定的測試條件下，以 3 公斤負載測試搭配 TurboWash™ 選項的棉質布料/正常行程。

5) TurboWash™ 360（24 吋）

- 採用 3D 多噴嘴系統，從多方向噴灑水與洗劑，以降低衣物損傷狀況並在 39 分鐘內完成洗滌。

- 由 Intertek 於 2023 年測試，在界定的測試條件下，依據 IEC 60456 測試標準，比較 TurboWash39 行程與傳統棉質布料行程的洗滌表現。

6) AI DUAL Inverter™

- 依據布料類型與負載調整乾衣行程，有助於縮短烘乾時間並降低能耗，同時支援溫和的低溫烘乾。

- 由 Intertek 於 2024 年測試，在界定的測試條件下，以 3 公斤柔軟布料混合負載進行測試，比較 AI Dry 行程與棉質布料行程，驗證烘乾時間與能耗的降低效果。

7) AI Dry™

- 可根據布料類型與裝載量最佳化乾衣行程，為柔軟布料提供高效率且節能的乾燥表現。

- 由 Intertek 於 2024 年測試，在界定的測試條件下，以 3 公斤柔軟布料混合負載進行測試，比較 AI Dry 行程與棉質布料行程，驗證烘乾效率的提升。

8) Door Cooling+™

- 透過位於冰箱正面上方的專用出風口直接送出冷空氣，使門邊區域的物品快速且均勻降溫。

- 根據 2025 年 TÜV Rheinland 測試結果，採用 LG 內部測試方法，比較放在 Door Cooling+ 通風口關閉與開啟條件之間的上層收納盒中盛水容器的溫降。

使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。

9) LINEARCooling™

- 透過降低溫度波動，有助於讓食物長時間保鮮，並維持新鮮食材的外觀與風味。

- 根據 2025 年 TÜV Rheinland 測試結果，採用 LG 內部測試方法，在特定測試條件下，量測食材的溫度波動。效果因實際使用而不同。

10) 強大的性能

- 提供最高達 220W 吸力的高效清潔表現。

- 由 KTL 於 2025 年測試，在界定的測試條件下，依據 IEC 62885-4 標準，於全新電池充滿電、啟用渦輪模式、集塵袋為空，且未安裝伸縮管或吸頭的情況下，透過測得的真空度 (kPa) 與氣流量 (L/s) 相乘來計算最大吸力。

11) 熱風乾燥

- 透過在洗碗機內循環熱空速且更完整的乾燥效果，氣來提升乾燥效能，可實現更快包括較難乾燥的塑膠材質；其乾燥效能的分數達 94.3 分，相較未搭載熱風乾燥的型號（68.8 分），乾燥效能指數提升 37%。

- 由 TÜV Rheinland 於 2021 年測試，在界定的測試條件下，使用 49 種實際餐具，於行程結束後 30 分鐘評估乾燥效能。

12) TrueSteam™

- 採用高溫蒸氣以減少水漬並提升衛生清潔效果，可將水漬降低 84%（由 123 降至 19）。- 由 TÜV Rheinland 於 2020 年測試，在界定的測試條件下，於 51ppm、68ppm、153ppm 和 204ppm 水質條件下評估水漬數量，並比較標準模式洗碗中蒸氣、軟水器和沖洗使用情境。

13) 低噪音

- 低噪音設計提供寧靜的按摩體驗，運作音量僅 35dB，低於圖書館環境。

- 由 Intertek 於 2023 年驗證內部測試結果，在界定的測試條件下，於標準、活力喚醒和養生舒展行程的最大按摩強度下測量聲壓。

14) 情緒舒緩

- 結合舒緩腦波音頻與冥想呼吸引導，有助於舒緩疲勞與壓力，使皮質醇濃度降低 41%；相較之下，僅休息時則上升 31%。

- 由高麗大學於 2023 年研究，在界定的測試條件下，針對 15 名健康成人進行測試，透過唾液皮質醇與心電圖 (ECG) 測量多種音訊條件（包括心舒緩腦波音頻結合冥想呼吸引導）下的壓力反應。

15) 睡眠呵護

- 結合舒緩腦波音頻與輕柔全身按摩，有助於提升睡眠品質，使入睡時間縮短 51.2%（12.5 → 6.1 分鐘），並在使用音效時將入睡後清醒時間 (WASO) 由 58.7 分鐘降低至 44.5 分鐘。

- 由首爾大學醫院盆唐分院於 2022 年研究，在界定的測試條件下，針對 15 名無睡眠障礙的健康成人，評估有無音效介入下的睡眠結果。