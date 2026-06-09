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LG 可靠性視覺，在深色背景上呈現發光藍色世界地圖，象徵 LG 家電在全球受到信賴

LG 可靠性視覺，在深色背景上呈現發光藍色世界地圖，象徵 LG 家電在全球受到信賴

為何 LG 家電在全球受到信賴

 

LG 家電以長期可靠性為設計核心，並透過可信的消費者評估、全球認可的認證和獨立測試加以驗證。從洗衣機到冰箱、吸塵器、洗碗機和按摩椅，LG 產品提供穩定且值得信賴的效能，無論是現在或未來多年皆是如此。探索 LG 家電為何在全球家庭中備受信賴。

衣物護理家電冰箱吸塵器洗碗機按摩椅

衣物護理家電

 

LG 衣物護理家電提供持久耐用的護理功能，為日常使用帶來可靠表現。

探索 LG 衣物護理家電

通過全球標準認證

 

部分 LG 衣物護理家電已獲得第三方測試機構的認證，例如 TÜV Rheinland (TÜV) 和英國過敏協會 (BAF)。

 

• TÜV 是全球性的認證機構，透過實驗室評估產品是否符合界定的品質或標準。

 

• BAF 是英國專門協助過敏患者的醫療慈善機構。該機構在嚴格的界定測試條件下，認證能有效降低常見過敏原（如塵蟎、花粉、寵物皮屑等）暴露的產品。

TÜV Rheinland

 

LG 採用 Inverter DirectDrive Motor™（DD 馬達）的洗衣機已通過 TÜV Rheinland 的獨立測試，並於 2025 年獲得 30 年耐用性認證。此認證證實 DD 馬達經過精密設計，可在數十年的使用中可靠且穩定地運作。

探索 LG AIDD™ 衣物護理家電

英國過敏協會 (BAF)

 

LG 衣物護理家電的過敏防護行程，採用 LG Steam™ 蒸氣洗技術，經英國過敏協會 (BAF) 認證，有效減少包括室內塵蟎等常見過敏原的暴露。

探索 LG Steam™ 衣物護理家電

經第三方測試驗證

多款 LG 衣物護理家電已由全球測試公司 Intertek 進行測試。

透過依據國際安全、效能和品質標準進行的標準化測試，此獨立驗證確認這些型號符合日常可靠使用的界定基準。

洗衣機

Intertek

 

• AI Wash 1.0¹⁾：經過 Intertek 獨立測試（2023 年）

• AI Wash 2.0²⁾：經過 Intertek 獨立測試（2022 年）

• 塑膠微粒衣物護理行程³⁾：經過 Intertek 獨立測試（2023 年）

• TurboWash™ 360（27 吋）⁴⁾：經過 Intertek 獨立測試（2023 年）

• TurboWash™ 360（24 吋）⁵⁾：經過 Intertek 獨立測試（2023 年）

乾衣機

Intertek

 

• AI DUAL Inverter™ 熱泵⁶⁾：經過 Intertek 獨立測試（2024 年）

• AI Dry™⁷⁾：經過 Intertek 獨立測試（2024 年）

*測試結果與測試年份可能因型號而異。

冰箱

LG 冰箱能讓食物延長保鮮，維持新鮮爽口。

探索 LG 冰箱

經第三方測試驗證

經第三方測試驗證

多款 LG 冰箱已由TÜV Rheinland (德國萊茵認證機構)的測試結果。這些評估依據既定的安全與效能標準進行，確認其在日常使用中的可靠運作。效果因實際使用而不同。

TÜV Rheinland

• Door Cooling+™⁸ 四風吹冷流⁾：經過 TÜV Rheinland (德國萊茵認證機構) 獨立測試（2025 年）

• LINEARCooling™⁹ 智慧變頻⁾：經過 TÜV Rheinland (德國萊茵認證機構) 獨立測試（2025 年）

TÜV Rheinland

 

• Door Cooling+™⁸⁾：經過 TÜV Rheinland 獨立測試（2025 年）

• LINEARCooling™⁹⁾：經過 TÜV Rheinland 獨立測試（2025 年）

*測試年份可能因型號而異。

吸塵器

 

LG 吸塵器提供強大的效能，有助於維持長時間穩定的吸力表現。

探索 LG 吸塵器

經第三方測試驗證

 

多款 LG 吸塵器已由韓國政府認可的測試機構韓國測試實驗室 (KTL) 進行測試。

透過符合 IEC 62885 等國際標準的標準化實驗室測試，KTL 針對吸力等關鍵效能指標進行評估，確認其在日常清潔中的可靠表現。

韓國測試實驗室 (KTL)

 

• 強大效能¹⁰⁾：經過 KTL 獨立測試（2025 年）

*測試結果與測試年份可能因型號而異。

洗碗機

 

LG 洗碗機每一次行程均能提供穩定潔淨且乾燥的洗滌效果。

探索 LG 洗碗機

經第三方測試驗證

 

多款 LG 洗碗機已由德國領先的獨立認證機構 TÜV Rheinland (德國萊茵認證機構) 進行測試。這些評估依據既定標準進行，確認其具備經驗證的乾燥與消毒效能，且能在日常使用中維持可靠表現。

TÜV Rheinland

 

• 熱風乾燥¹¹⁾：經過 TÜV Rheinland (德國萊茵認證機構) 獨立測試（2021 年）

• TrueSteamTM¹²⁾：經過 TÜV Rheinland 獨立測試 (德國萊茵認證機構)（2020 年）

*測試結果與測試年份可能因型號而異。

按摩椅

 

LG 按摩椅提供經驗證的舒適與放鬆體驗，且有研究作為背書。

探索 LG 按摩椅

經第三方測試驗證

 

部分 LG 按摩椅已由國際認可的測試與學術機構進行評估：

 

• Intertek：全球性的獨立測試與認證機構，依據國際標準評估產品的安全性與效能。

 

• 高麗大學：韓國頂尖研究機構之一。

 

• 首爾大學醫院盆唐分院：提供臨床評估的重要大學醫院。

 

這些評估確認經驗證型號符合界定基準，在日常使用中具備安全、舒適且可靠的表現。

Intertek

 

• 低噪音¹³⁾：經過 Intertek 獨立測試（2023 年）

高麗大學 (KU)

 

• 心靈護理¹⁴⁾：經過 KU 獨立測試（2023 年）

首爾大學醫院盆唐分院 (SNUBH)

 

• 睡眠護理¹⁵⁾：經過 SNUBH 獨立測試（2022 年）

*測試結果與測試年份可能因型號而異。

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常見問題

為什麼 LG 被認為是可靠的家電品牌？

LG 之所以被視為可靠的家電品牌，是因為其主要產品類別（包括洗衣機、烘衣機、冰箱、吸塵器、洗碗機和按摩椅）均持續通過第三方的獨立驗證。

 

在 2020 至 2021 年間，LG 家電已獲得 TÜV Rheinland (TÜV) 和英國過敏協會 (BAF) 等全球認可機構的認證。此外在 2020 至 2025 年間，產品的效能與耐用性也透過 Intertek、韓國測試實驗室 (KTL) 等機構，以及高麗大學 (KU) 等學術機構，在標準化條件下進行的第三方實驗室測試加以驗證。

 

這些多層次的驗證共同提供跨產品類別、客觀且具體的證據，證明 LG 的可靠性不僅止於單一產品宣稱。

LG 如何驗證其家電的可靠性？

LG 透過多層次的獨立評估來驗證家電的可靠性。這些方式包括消費者機構評鑑、來自 TÜV Rheinland 和英國過敏協會等認可機構的認證，以及由第三方實驗室進行的受控效能與耐用性測試。

 

這種多來源驗證方式有助於確認 LG 家電符合日常使用所需的明確品質與安全基準。

哪一款 LG 洗衣機最可靠？

LG 的 GVX 洗衣機與乾衣機結合 AI 技術效能與獲獎肯定的設計，定位為 LG 最先進且適合日常使用的衣物護理解決方案之一。

 

於 2025 年，GVX 設計榮獲紅點設計大獎。此外，LG 的衣物護理技術（包括 Steam™ Allergy Care、TurboWash™ 360 和 AI 乾燥）已在特定實驗室條件下，通過英國過敏協會和 Intertek 等機構的獨立測試或認證。這些驗證提供了客觀的第三方證據，證明其在效能與衛生方面的優點。

探索 LG 法式對開冰箱

*圖片僅供說明之用，可能與實際產品不同。

 

1) AI Wash 1.0

- 根據衣物類型最佳化洗滌動作，以提升布料護理效果並降低柔軟布料的能耗。

- 由 Intertek 於 2023 年進行測試，在界定的實驗室測試條件下，以 3 公斤柔軟布料混合負載進行測試，比較 AI Wash 行程與棉質衣物行程。

 

2) AI Wash 2.0

- 根據衣物類型與髒污程度最佳化洗滌與沖洗，以提升布料護理效果並支援柔軟布料的節能表現。

- 由 Intertek 於 2022 年進行測試，在界定的測試條件下，以 3 公斤柔軟布料混合負載進行測試，比較 AI Wash 行程與棉質衣物行程。

 

3) 塑膠微粒衣物護理行程

- 透過擺動與翻滾動作在洗滌過程中降低摩擦，有助於將微塑膠釋放量最多降低 60%。

- 由 Intertek 於 2023 年測試，在界定的測試條件下，以 3 公斤 100% 聚酯纖維衣物為負載，比較微塑膠護理行程與混合布料行程，驗證微塑膠排放量的降低效果。

 

4) TurboWash™ 360（27 吋）

- 透過從多個角度噴射的五道強力水柱，在 30 分鐘內完成完整洗滌。

- 由 Intertek 於 2023 年測試，在界定的測試條件下，以 3 公斤負載測試搭配 TurboWash™ 選項的棉質布料/正常行程。

 

5) TurboWash™ 360（24 吋）

- 採用 3D 多噴嘴系統，從多方向噴灑水與洗劑，以降低衣物損傷狀況並在 39 分鐘內完成洗滌。

- 由 Intertek 於 2023 年測試，在界定的測試條件下，依據 IEC 60456 測試標準，比較 TurboWash39 行程與傳統棉質布料行程的洗滌表現。

 

6) AI DUAL Inverter™

- 依據布料類型與負載調整乾衣行程，有助於縮短烘乾時間並降低能耗，同時支援溫和的低溫烘乾。

- 由 Intertek 於 2024 年測試，在界定的測試條件下，以 3 公斤柔軟布料混合負載進行測試，比較 AI Dry 行程與棉質布料行程，驗證烘乾時間與能耗的降低效果。

 

7) AI Dry™

- 可根據布料類型與裝載量最佳化乾衣行程，為柔軟布料提供高效率且節能的乾燥表現。

- 由 Intertek 於 2024 年測試，在界定的測試條件下，以 3 公斤柔軟布料混合負載進行測試，比較 AI Dry 行程與棉質布料行程，驗證烘乾效率的提升。

 

8) Door Cooling+™

- 透過位於冰箱正面上方的專用出風口直接送出冷空氣，使門邊區域的物品快速且均勻降溫。

- 根據 2025 年 TÜV Rheinland 測試結果，採用 LG 內部測試方法，比較放在 Door Cooling+ 通風口關閉與開啟條件之間的上層收納盒中盛水容器的溫降。

使用 LG 內部測試方法，比較 DoorCooling+™ 和 Non-DoorCooling+™ 型號，放置在邊門頂部棚架的盛水容器的溫度下降時間。此測試結果僅符合適用型號。

 

9) LINEARCooling™

- 透過降低溫度波動，有助於讓食物長時間保鮮，並維持新鮮食材的外觀與風味。

- 根據 2025 年 TÜV Rheinland 測試結果，採用 LG 內部測試方法，在特定測試條件下，量測食材的溫度波動。效果因實際使用而不同。

 

10) 強大的性能

- 提供最高達 220W 吸力的高效清潔表現。

- 由 KTL 於 2025 年測試，在界定的測試條件下，依據 IEC 62885-4 標準，於全新電池充滿電、啟用渦輪模式、集塵袋為空，且未安裝伸縮管或吸頭的情況下，透過測得的真空度 (kPa) 與氣流量 (L/s) 相乘來計算最大吸力。

 

11) 熱風乾燥

- 透過在洗碗機內循環熱空速且更完整的乾燥效果，氣來提升乾燥效能，可實現更快包括較難乾燥的塑膠材質；其乾燥效能的分數達 94.3 分，相較未搭載熱風乾燥的型號（68.8 分），乾燥效能指數提升 37%。

- 由 TÜV Rheinland 於 2021 年測試，在界定的測試條件下，使用 49 種實際餐具，於行程結束後 30 分鐘評估乾燥效能。

 

12) TrueSteam™

- 採用高溫蒸氣以減少水漬並提升衛生清潔效果，可將水漬降低 84%（由 123 降至 19）。- 由 TÜV Rheinland 於 2020 年測試，在界定的測試條件下，於 51ppm、68ppm、153ppm 和 204ppm 水質條件下評估水漬數量，並比較標準模式洗碗中蒸氣、軟水器和沖洗使用情境。

 

13) 低噪音

- 低噪音設計提供寧靜的按摩體驗，運作音量僅 35dB，低於圖書館環境。

- 由 Intertek 於 2023 年驗證內部測試結果，在界定的測試條件下，於標準、活力喚醒和養生舒展行程的最大按摩強度下測量聲壓。

 

14) 情緒舒緩

- 結合舒緩腦波音頻與冥想呼吸引導，有助於舒緩疲勞與壓力，使皮質醇濃度降低 41%；相較之下，僅休息時則上升 31%。

- 由高麗大學於 2023 年研究，在界定的測試條件下，針對 15 名健康成人進行測試，透過唾液皮質醇與心電圖 (ECG) 測量多種音訊條件（包括心舒緩腦波音頻結合冥想呼吸引導）下的壓力反應。

 

15) 睡眠呵護

- 結合舒緩腦波音頻與輕柔全身按摩，有助於提升睡眠品質，使入睡時間縮短 51.2%（12.5 → 6.1 分鐘），並在使用音效時將入睡後清醒時間 (WASO) 由 58.7 分鐘降低至 44.5 分鐘。

- 由首爾大學醫院盆唐分院於 2022 年研究，在界定的測試條件下，針對 15 名無睡眠障礙的健康成人，評估有無音效介入下的睡眠結果。