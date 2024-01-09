DUALCOOL WiFi雙迴轉變頻空調 - 超值單冷型_4.1kW

若要吹出清爽的涼風與強健性能，則需每兩週清潔濾網。微塵濾網請使用微溫水清洗，或使用中性清潔劑去除頑垢。清洗後，將微塵濾網放在遠離直射陽光的陰影處自然風乾。選購的濾網（超細灰塵濾網、細塵濾網等）請使用吸塵器或軟刷清潔，切勿用水清潔。您可以使用自體清潔功能，進行更便利的空調管理。自體清潔功能會在您關閉空調時，自動”啟動讓空調室內機”內部乾燥。

1) 需要使用 ThinQ 應用程式或控制器，進行開啟自體乾燥模式設定。如需詳細資訊，請查閱產品隨附的操作手冊。

2) 如果您關閉本機，風扇依然會持續運轉 30 分鐘。

自體乾燥模式的原廠預設為關閉。

此功能可能變更，恕不另行通知。如需詳細資訊，請查閱產品隨附的操作手冊。