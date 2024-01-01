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LG AI 電視是基於 webOS 技術的智能電視，提供多種 AI 功能，包括內容推薦、AI 圖片或 AI 音效，並內建 alpha 5 或更高效能的 AI 處理器。

除了 AI Picture Pro 及 AI Sound Pro 以外，所有 AI 功能都必須使用網絡連接。

文字寫著「THE NEXT GENERATION OF LG AI TV」，以大寫粗體顯示。在黑色背景中，「THE NEXT GENERATION OF」以較小的字體顯示於頂部，「LG AI TV」以更大的字體顯示於下面一行。

*螢幕影像模擬。

**支援的選單和應用程式或因地區而有所差異，並且可能出現變動。

專為您打造的 AI 電視

四個圖像並排顯示。第一個圖像，一台 LG AI 電視壁掛式安裝在一間昏暗而舒適的客廳中。第二個圖像，一台 LG AI 電視的斜角視圖，螢幕顯示著色彩鮮明的畫面，其後方還顯示一個 LG alpha 11 AI 處理器 4K 的設計圖。第三個圖像，一位女士對著麥克風唱歌，畫面底部中央有一個 LG alpha 11 AI 處理器 4K。第四個圖像，webOS Re:New Program 標誌懸浮在黑色背景中。

AI 客製化 AI Picture Pro AI Sound Pro AI Experience

文字寫著「AI CUSTOMIZATION」，以大寫粗體顯示，顏色從左側淺灰色漸層變化為右側的藍色和綠色，背景為黑色。

讓電視完美適配家居空間

LG AI 電視會根據您的環境提供最理想的亮度及音效。

智能音效依空間而設

AI 偵測空間佈局並調整音效，增強難以察覺的低沉或細微聲音。

無論白天夜晚，時刻清晰明亮

AI 亮度控制偵測環境光線，隨時調整亮度，呈現更鮮明清晰的畫面。

*螢幕影像模擬。

**LG AI 功能運用深度學習演算法，即時升級畫面和上混音效。

***除了沒有感光器的型號，所有 LG webOS 24 系列的電視均提供 AI 客製化功能。

文字寫著「AI PICTURE PRO」，以大寫粗體顯示，顏色從左側橘色漸層變化為右側的粉紅色和藍色，背景為黑色。

精準微調每幀畫面

AI 即時處理畫面內容，呈現最佳效果，務求最貼近創作者的意圖。

AI 微調解像度

升級版的 AI 超升級功能特意保留顆粒感，並即時銳化每個像素的細節。

保留色彩，營造氛圍

AI 導演處理功能會分析顏色分佈及意圖，提升情感敏銳度，呈現最觸動人心的情感效果。

*螢幕影像模擬。

**只有配備 alpha 7 或更高版本 AI 處理器的 LG TV 才能提供 AI Picture Pro 功能。

文字寫著「AI SOUND PRO」，以大寫粗體顯示，顏色從左側橘色和棕色漸層變化為右側的粉紅色和紫色，背景為黑色。

智能升級每一絲音效

LG AI 電視可上混音訊至 11.1.2ch 並重整音效，使人聲更清澈通透。

不受干擾，聆聽對話

在每個扣人心弦的場景，清楚聽到主角的每一絲聲音。

LG AI 電視斜角視圖，展示一個被彈奏的吉他，電視底部散發出多個白色圓圈，旁邊則散發出多個白色波長。

享受被均衡音效包圍的極致體驗

體驗全方位的 11.1.2 虛擬環繞音響系統極致的沉浸感。

*螢幕影像模擬。

**虛擬 11.1.2 聲道環繞和 AI Voice Remastering 僅 alpha 11 AI 處理器提供。

***必須透過音效模式功能表啟動。

****音效可能因聆聽環境而異。

*****只有配備 alpha 5 或更高版本 AI 處理器的 LG TV 才能提供 AI Sound Pro 功能。

文字寫著「AI EXPERIENCE」，以大寫粗體顯示，顏色從左側粉紅色和橘色漸層變化為右側的紫色和藍色，背景為黑色。

締造絕佳生活體驗

個人化服務締造更便利及更精彩的 LG AI 電視體驗。

webOS Re:New Program

持續五年，每年都像新電視

品質始終如同新電視，還有不時新增的功能與方便性。

webOS 標誌浮停在黑色背景中央，而下方的空間以紅色、橘色和黃色標誌顏色亮起。「webOS Re:New Program」文字在標誌下方。 不同顏色的五個矩形交錯向上，每個矩形標示從「webOS 24」到「webOS 28」的一個年份。矩形之間的向上箭號位於矩形之間，標示從「升級 1」至「升級 4」。

*「webOS Re:New Program」支援在五年內進行總共四次升級，最初版本是預先安裝的 webOS 版本，而升級時間表從月底到年初不等。

**某些功能、應用程式及服務的更新與時間表可能隨著型號與地區而所有不同。

***升級適用於 2023 年型號，包括 UHD 及以上型號。

黑色背景上顯示多個霓虹圖形。多重安全保障顯示為一個中間有勾號的盾牌在一個橫向矩形上，其後方另有兩個矩形。

多重安全保障

更先進的安全保障措施提供多重防護，讓您處於更高級別的安全環境。

黑色背景上顯示多個霓虹圖形。安全的資料儲存空間的圖像呈現為一個人和一個氣泡，氣泡中有三個星號在一顆霓虹藍色鑽石上方。

安全的資料儲存空間

提供安全加密技術及受保護的儲存空間，妥善保管您的密碼和詳細驗證資料。

黑色背景上顯示多個霓虹圖形。連續 5 年安全保障顯示為一個帶勾號的盾牌圖像以及向上的箭號，還有標示「5 年」字樣的泡泡。

連續 5 年安全保障

5 年 webOS Re:New Program，為您提供 5 年安全更新。

黑色背景上顯示多個霓虹圖形。網絡加密顯示為已上鎖的霓虹文件櫃圖像。

網絡加密

 

webOS 24 採用資料加密技術，保障您私人資料的安全。

黑色背景上顯示多個霓虹圖形。安裝保障顯示為一個霓虹盾牌與一個小型霓虹色警報器並列。

安裝保障

webOS 24 採用數位簽名和先進的 DRM 技術，確保您的 LG AI 電視得到安全保障。

*安裝保障不包括來源不明、非 LG 應用程式的安裝。

**享用連續 5 年安全保障需要定期更新軟體。

***在正常使用下，資料已受保護及加密。

LG AI 電視螢幕顯示 My Profile 畫面。在第三名中，Tangible Wonders 的橫幅。橫幅下方顯示下列按鈕：Home Hub、Sports、遊戲、Accessibility、居家辦公室。按鈕下方顯示下列標誌：LG Channels、Netflix、Prime Video、Disney+、Apple TV、YouTube、Spotify、Twitch、GeForce Now 和 Udemy。在標誌下面，5 個電影縮圖在「為您精選的內容」文字下方顯示。 游標按一下左上角的首寫字母「S」。LG 帳戶下拉式選單開啟，並顯示五個名稱。游標按一下作為縮圖的第二個名稱，然後螢幕上推薦的內容改變。

電視記得您的喜好

每位使用者可建立專屬 My Profile，讓電視為您挑選個人化內容。

*螢幕影像模擬。

**視區域與網絡連接而定，可能會顯示縮減或有限的內容。

***可以在首頁畫面上建立和顯示 10 個個人檔案。

****如要使用 OTT 服務/適用於電視的應用程式，使用者必須先訂閱該 OTT 服務或應用程式。

顯示藝廊，其中有 6 張熱氣球飄在空中的圖片。選擇 2 張圖片。接著出現藝廊，其中有 6 張圖片人們在吹泡泡。再選擇 2 張。黑色畫面隨著粉紅色與紫色載入圖示出現。神秘景觀出現，然後由左至右逐漸出現強化項目。

電視了解您的圖片喜好

AI Picture Wizard 會根據您的喜好製作圖片，並儲存至您的個人檔案。

*AI Picture Wizard 可於 OLED M4、OLED G4、OLED C4、OLED CS4、OLED B4、QNED99、QNED90、QNED89、QNED85 和 86NANO80 上使用。

**AI Picture Wizard 透過深度學習演算法即時升級畫面。

LG AI 電視顯示女士與一隻狗在遼闊大地上的圖片。在螢幕底部，「每次按下遙控器上的 mic 按鈕時就會推薦新的關鍵字」字樣 在粉紅紫色圓圈圖形旁顯示。粉紅燈條顯示下列建議關鍵字：犬展、動物動畫、紀錄片、狗狗電影和休閒。在 LG AI 電視正面，LG Magic Remote 指向電視，在 mic 按鈕周圍出現霓虹紫色同心圓。遙控器旁顯示一根手指按下按鈕的圖形與文字「短按」。

為您打造包羅萬象的內容

AI Concierge 透過觀看記錄了解您的喜好，推薦合適的內容及關鍵字。

*AI Concierge 中的「For you 關鍵字」只有在母語支援 NLP 的國家/地區才提供。

**關鍵字建議是以搜尋歷史紀錄為主，並會根據不同的應用程式和一天中的不同時間而有所不同。

AI Magic Remote

最智能遙控器隨時處理您的指令

告別舊式按鈕，現在只需簡單點按或捲動，便能輕鬆使用智能 LG AI Magic Remote。

LG 智慧遙控器的特寫視圖，多個白色圓圈從其下方散發出來。

*智慧遙控器的支援、功能及特色可能隨著地區與支援的語言改變，甚至是相同的型號。

**需要網際網路連接。

***只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 語音識別功能。

AI 聊天機器人

AI 聊天機器人讓所有人享用電視

LG AI 電視透過內建的 AI 聊天機器人與快速存取的選項，可讓您輕鬆控制電視的 Accessibility 設定，提供智慧協助，因此適用於每個人使用。

一對男女在沙灘的畫面上顯示著 AI Help Desk 聊天視窗。顯示器前方顯示帶麥克風圖像的對話氣泡和「設定螢幕亮度」字樣。

*螢幕影像模擬。

**服務和可能隨著地區和國家而異。

***只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 聊天機器人功能。

在黑色背景上，LG OLED M4、LG OLED G4、LG OLED C4 和 LG OLED B4 以斜角方向排列，並以彩色標示。「WORLD'S No.1 OLED TV FOR 11 YEARS」標誌在左下角顯示。

11 年後，仍是王者

我們依然是全球最受喜愛的 OLED 產品。

了解更多資訊
在米色背景上，下列 QNED 電視以弧型排列，並分別標示型號，：LG QNED 85、LG QNED 89、LG QNED 99、LG QNED 90 和 LG QNED 80。顯示器展示彩色噴漆，噴漆還從螢幕之中噴到螢幕之外。

與全新 QNED 系列的初次相見

一切盡在 QNED。

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