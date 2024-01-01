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LG AI 電視是基於 webOS 技術的智能電視，提供多種 AI 功能，包括內容推薦、AI 圖片或 AI 音效，並內建 alpha 5 或更高效能的 AI 處理器。
除了 AI Picture Pro 及 AI Sound Pro 以外，所有 AI 功能都必須使用網絡連接。
文字寫著「THE NEXT GENERATION OF LG AI TV」，以大寫粗體顯示。在黑色背景中，「THE NEXT GENERATION OF」以較小的字體顯示於頂部，「LG AI TV」以更大的字體顯示於下面一行。
*螢幕影像模擬。
**支援的選單和應用程式或因地區而有所差異，並且可能出現變動。
專為您打造的 AI 電視
四個圖像並排顯示。第一個圖像，一台 LG AI 電視壁掛式安裝在一間昏暗而舒適的客廳中。第二個圖像，一台 LG AI 電視的斜角視圖，螢幕顯示著色彩鮮明的畫面，其後方還顯示一個 LG alpha 11 AI 處理器 4K 的設計圖。第三個圖像，一位女士對著麥克風唱歌，畫面底部中央有一個 LG alpha 11 AI 處理器 4K。第四個圖像，webOS Re:New Program 標誌懸浮在黑色背景中。
文字寫著「AI CUSTOMIZATION」，以大寫粗體顯示，顏色從左側淺灰色漸層變化為右側的藍色和綠色，背景為黑色。
讓電視完美適配家居空間
LG AI 電視會根據您的環境提供最理想的亮度及音效。
*螢幕影像模擬。
**LG AI 功能運用深度學習演算法，即時升級畫面和上混音效。
***除了沒有感光器的型號，所有 LG webOS 24 系列的電視均提供 AI 客製化功能。
文字寫著「AI PICTURE PRO」，以大寫粗體顯示，顏色從左側橘色漸層變化為右側的粉紅色和藍色，背景為黑色。
精準微調每幀畫面
AI 即時處理畫面內容，呈現最佳效果，務求最貼近創作者的意圖。
*螢幕影像模擬。
**只有配備 alpha 7 或更高版本 AI 處理器的 LG TV 才能提供 AI Picture Pro 功能。
文字寫著「AI SOUND PRO」，以大寫粗體顯示，顏色從左側橘色和棕色漸層變化為右側的粉紅色和紫色，背景為黑色。
智能升級每一絲音效
LG AI 電視可上混音訊至 11.1.2ch 並重整音效，使人聲更清澈通透。
*螢幕影像模擬。
**虛擬 11.1.2 聲道環繞和 AI Voice Remastering 僅 alpha 11 AI 處理器提供。
***必須透過音效模式功能表啟動。
****音效可能因聆聽環境而異。
*****只有配備 alpha 5 或更高版本 AI 處理器的 LG TV 才能提供 AI Sound Pro 功能。
文字寫著「AI EXPERIENCE」，以大寫粗體顯示，顏色從左側粉紅色和橘色漸層變化為右側的紫色和藍色，背景為黑色。
締造絕佳生活體驗
個人化服務締造更便利及更精彩的 LG AI 電視體驗。
webOS Re:New Program
持續五年，每年都像新電視
品質始終如同新電視，還有不時新增的功能與方便性。
webOS 標誌浮停在黑色背景中央，而下方的空間以紅色、橘色和黃色標誌顏色亮起。「webOS Re:New Program」文字在標誌下方。 不同顏色的五個矩形交錯向上，每個矩形標示從「webOS 24」到「webOS 28」的一個年份。矩形之間的向上箭號位於矩形之間，標示從「升級 1」至「升級 4」。
*「webOS Re:New Program」支援在五年內進行總共四次升級，最初版本是預先安裝的 webOS 版本，而升級時間表從月底到年初不等。
**某些功能、應用程式及服務的更新與時間表可能隨著型號與地區而所有不同。
***升級適用於 2023 年型號，包括 UHD 及以上型號。
*安裝保障不包括來源不明、非 LG 應用程式的安裝。
**享用連續 5 年安全保障需要定期更新軟體。
***在正常使用下，資料已受保護及加密。
*螢幕影像模擬。
**視區域與網絡連接而定，可能會顯示縮減或有限的內容。
***可以在首頁畫面上建立和顯示 10 個個人檔案。
****如要使用 OTT 服務/適用於電視的應用程式，使用者必須先訂閱該 OTT 服務或應用程式。
*AI Picture Wizard 可於 OLED M4、OLED G4、OLED C4、OLED CS4、OLED B4、QNED99、QNED90、QNED89、QNED85 和 86NANO80 上使用。
**AI Picture Wizard 透過深度學習演算法即時升級畫面。
*AI Concierge 中的「For you 關鍵字」只有在母語支援 NLP 的國家/地區才提供。
**關鍵字建議是以搜尋歷史紀錄為主，並會根據不同的應用程式和一天中的不同時間而有所不同。
AI Magic Remote
最智能遙控器隨時處理您的指令
告別舊式按鈕，現在只需簡單點按或捲動，便能輕鬆使用智能 LG AI Magic Remote。
LG 智慧遙控器的特寫視圖，多個白色圓圈從其下方散發出來。
*智慧遙控器的支援、功能及特色可能隨著地區與支援的語言改變，甚至是相同的型號。
**需要網際網路連接。
***只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 語音識別功能。
AI 聊天機器人
AI 聊天機器人讓所有人享用電視
LG AI 電視透過內建的 AI 聊天機器人與快速存取的選項，可讓您輕鬆控制電視的 Accessibility 設定，提供智慧協助，因此適用於每個人使用。
一對男女在沙灘的畫面上顯示著 AI Help Desk 聊天視窗。顯示器前方顯示帶麥克風圖像的對話氣泡和「設定螢幕亮度」字樣。
*螢幕影像模擬。
**服務和可能隨著地區和國家而異。
***只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 聊天機器人功能。