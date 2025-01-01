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65 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜G5零間隙藝廊系列｜2025

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65 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜G5零間隙藝廊系列｜2025

65 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜G5零間隙藝廊系列｜2025

OLED65G5PTA
(4)
  • LG OLED evo AI G5 4K 智能電視的正視圖。螢幕上顯示著「12 年全球第一 OLED」標誌與「LG OLED evo AI 2025」標誌。
  • LG OLED evo AI G5 4K 智能電視的後視圖。
  • LG OLED evo AI G5 4K 智能電視的側視圖。
  • LG OLED evo AI G5 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度和厚度。
  • alpha 11 AI 處理器 Gen2 身處於深色背景之中。它從內部發出藍紫色光芒，照亮周圍的微晶片電路。標題說明專為 LG OLED evo 設計的處理器如何以像素級精準度，呈現 4K 畫質以及驚豔的色彩和亮度。畫面顯示詳盡的效能統計資料。NPU 的 AI 神經處理能力強化 6.7 倍。CPU 的運算速度提升 2.2 倍。GPU 的圖形處理能力強化 3.6 倍。
  • 太空梭從地面發射。畫面從中間分成兩半，其中一半略顯黯淡無光。另一半展示了火箭噴射的亮光格外耀眼，展現了在 Brightness Booster Max 技術的發光結構與照明控制架構下，LG OLED TV 能夠呈現的驚人明亮效果。
  • 客廳中配備壁掛式安裝的 LG OLED TV。電視顯示著一片山脈，背景中是繁星滿天的漆黑夜空。這個場景一分為二，展示純黑技術在明亮或昏暗的周遭環境中都能提供極致黑階。畫面一邊顯示較為暗淡、灰濛濛的景色，標示為「啞光顯示屏」。另一邊則是更悅目的畫面，黑白的動態範圍更大，並標示為「純黑顯示屏」。畫面還顯示標誌認證，純黑技術可在高達 500 lux 的光照環境下呈現小於或等於 0.24 nit 的黑階。旁邊有一個文字氣泡寫著「確認純黑技術認證標記」。
  • 色彩繽紛的鸚鵡以超高清晰度顯示，位於黑色背景中。鸚鵡四周的空氣中懸浮著水滴。圖片中鸚鵡身體上的每種不同顏色都明豔且生動，展示完美色彩效果。深色背景與細膩的水滴也突顯出螢幕的無反光效果。UL 和 Intertek 的不同認證標誌也分別顯示。這些標誌分別代表 100% 色彩逼真度、100% 色容量和無反光聲明。畫面中也顯示文字，寫著「檢驗完美色彩認證標記」。
  • 森林中的豹，色彩鮮豔，細節分明。豹身上顯示網格，後面有發光的燈，展示 LG AI Picture Pro 如何大幅提升畫面的解像度、亮度、深度和清晰度。
  • LG TV 螢幕與 AI Magic Remote 在前景中顯示。畫面突顯 AI 按鈕以及語音氣泡，氣泡中寫著「推薦一部我喜歡的電影」。螢幕上顯示使用者圖示 E，代表 AI Voice ID 可以辨識使用者的身分，並根據其語音提供個人化的建議。
  • LG AI Magic Remote 上的 AI 按鈕突出顯示。其旁邊展示使用者可以透過按鈕取用的不同功能。AI Voice ID、AI Search、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard。文字說明 LG AI Magic Remote 配備專用 AI 按鈕，提供完美 AI Experience，並可以用作空氣滑鼠。只需指向然後按下按鈕。
  • LG OLED TV 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。
  • LG AI Magic Remote 位於 LG TV 的螢幕前面。螢幕顯示 LG AI 生成的個人化歡迎畫面，包含依使用者的搜尋和觀看記錄生成的客製化關鍵字。遙控旁邊有一個圖示和標籤，顯示只需短按一下 AI 按鈕，即可輕鬆取用 AI Concierge 功能。
  • 高級住宅內客廳的廣角視圖，一名男性正在觀賞壁掛式安裝 LG OLED TV 播放的電影。電視設計高雅地融入牆面和室內設計。
  • LG TV 螢幕正在播放科幻內容。螢幕顯示著 AI Chatbot 介面。使用者向聊天機器人發出訊息，說螢幕太暗了。聊天機器人依要求提供解決辦法。同時整個畫面一分為二。一邊較為黯淡，另一邊較為明亮，展示 AI Chatbot 如何自動為使用者解決問題。文字說明 Al Chatbot 可以理解使用者的意圖，並提供辦法以解決問題。
LG OLED evo AI G5 4K 智能電視的正視圖。螢幕上顯示著「12 年全球第一 OLED」標誌與「LG OLED evo AI 2025」標誌。
LG OLED evo AI G5 4K 智能電視的後視圖。
LG OLED evo AI G5 4K 智能電視的側視圖。
LG OLED evo AI G5 4K 智能電視的正視圖和側視圖，顯示其長度、寬度、高度和厚度。
alpha 11 AI 處理器 Gen2 身處於深色背景之中。它從內部發出藍紫色光芒，照亮周圍的微晶片電路。標題說明專為 LG OLED evo 設計的處理器如何以像素級精準度，呈現 4K 畫質以及驚豔的色彩和亮度。畫面顯示詳盡的效能統計資料。NPU 的 AI 神經處理能力強化 6.7 倍。CPU 的運算速度提升 2.2 倍。GPU 的圖形處理能力強化 3.6 倍。
太空梭從地面發射。畫面從中間分成兩半，其中一半略顯黯淡無光。另一半展示了火箭噴射的亮光格外耀眼，展現了在 Brightness Booster Max 技術的發光結構與照明控制架構下，LG OLED TV 能夠呈現的驚人明亮效果。
客廳中配備壁掛式安裝的 LG OLED TV。電視顯示著一片山脈，背景中是繁星滿天的漆黑夜空。這個場景一分為二，展示純黑技術在明亮或昏暗的周遭環境中都能提供極致黑階。畫面一邊顯示較為暗淡、灰濛濛的景色，標示為「啞光顯示屏」。另一邊則是更悅目的畫面，黑白的動態範圍更大，並標示為「純黑顯示屏」。畫面還顯示標誌認證，純黑技術可在高達 500 lux 的光照環境下呈現小於或等於 0.24 nit 的黑階。旁邊有一個文字氣泡寫著「確認純黑技術認證標記」。
色彩繽紛的鸚鵡以超高清晰度顯示，位於黑色背景中。鸚鵡四周的空氣中懸浮著水滴。圖片中鸚鵡身體上的每種不同顏色都明豔且生動，展示完美色彩效果。深色背景與細膩的水滴也突顯出螢幕的無反光效果。UL 和 Intertek 的不同認證標誌也分別顯示。這些標誌分別代表 100% 色彩逼真度、100% 色容量和無反光聲明。畫面中也顯示文字，寫著「檢驗完美色彩認證標記」。
森林中的豹，色彩鮮豔，細節分明。豹身上顯示網格，後面有發光的燈，展示 LG AI Picture Pro 如何大幅提升畫面的解像度、亮度、深度和清晰度。
LG TV 螢幕與 AI Magic Remote 在前景中顯示。畫面突顯 AI 按鈕以及語音氣泡，氣泡中寫著「推薦一部我喜歡的電影」。螢幕上顯示使用者圖示 E，代表 AI Voice ID 可以辨識使用者的身分，並根據其語音提供個人化的建議。
LG AI Magic Remote 上的 AI 按鈕突出顯示。其旁邊展示使用者可以透過按鈕取用的不同功能。AI Voice ID、AI Search、AI Chatbot、AI Concierge、AI Picture Wizard 和 AI Sound Wizard。文字說明 LG AI Magic Remote 配備專用 AI 按鈕，提供完美 AI Experience，並可以用作空氣滑鼠。只需指向然後按下按鈕。
LG OLED TV 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。
LG AI Magic Remote 位於 LG TV 的螢幕前面。螢幕顯示 LG AI 生成的個人化歡迎畫面，包含依使用者的搜尋和觀看記錄生成的客製化關鍵字。遙控旁邊有一個圖示和標籤，顯示只需短按一下 AI 按鈕，即可輕鬆取用 AI Concierge 功能。
高級住宅內客廳的廣角視圖，一名男性正在觀賞壁掛式安裝 LG OLED TV 播放的電影。電視設計高雅地融入牆面和室內設計。
LG TV 螢幕正在播放科幻內容。螢幕顯示著 AI Chatbot 介面。使用者向聊天機器人發出訊息，說螢幕太暗了。聊天機器人依要求提供解決辦法。同時整個畫面一分為二。一邊較為黯淡，另一邊較為明亮，展示 AI Chatbot 如何自動為使用者解決問題。文字說明 Al Chatbot 可以理解使用者的意圖，並提供辦法以解決問題。

主要功能

  • 不只第一 更是唯一 | LG OLED 連續12年銷售 NO.1 & 多項創新技術唯一*
  • alpha 11 第二代 AI 4K 影音處理晶片 | AI 運算效能提升6.7倍，卓越體驗前所未見
  • LG OLED evo 自體發光科技+智慧增亮引擎Ultimate 峰值亮度提升300% | 營造驚人對比、深度和細節
  • 如畫作般零間隙平貼於牆面，業界唯一好評推薦
  • webOS 5年升級保證 + 面板5年保固 | 國際護眼認證：低藍光、不閃爍、無不適眩光
  • 支援杜比視界及全景聲 (Dolby Vision/ATMOS)、VRR、G-Sync 和 Freesync，強化影音及遊戲表現
更多
2025 CES Innovation Awards 與 Best of Innovation 嘉獎狀。

榮獲CES 2025 最佳創新獎

影像表現

OLED G5

CES Innovation Awards 與 2025 Honoree 嘉獎狀。

榮獲CES 2025 創新獎

圖像表現

OLED G5

CES Innovation Awards 與 2025 Honoree 嘉獎狀。

榮獲CES 2025 創新獎

網路安全

webOS Re:New Program

*CES 創新獎是以提交給評審的描述性資料為準。CTA 並未驗證任何提交資料或任何宣稱事項的準確性，也不會測試獲頒獎項的商品。

在 LG OLED evo AI 智慧顯示器的螢幕上有一幅抽象畫，呈現令人讚嘆的細節、色彩和對比。智慧顯示器後方為 alpha 9 AI 處理器 Gen8 的放大版本。它散發光芒，照亮周圍的微晶片電路。標題寫著 LG OLED evo AI。畫面還顯示文字：搭載 LG alpha 9 AI Gen8 處理器。角落顯示一個帶有金色星星的標誌，上面寫著：連續 12 年全球銷售第一的 OLED。

看見光影間的
每一處細節

*資料來源：Omdia。2013-2024 年全球 OLED 電視單位出貨量。2024年台灣區銷售產品為智慧顯示器。調查結果並不代表 LG Electronics 的背書。第三方應自行承擔引用這些結果所帶來的風險。請造訪 https://www.omdia.com/ 以了解更多詳細資料。

細膩畫質 webOS 25 震撼音效 零間隙壁掛設計 極致影音、遊戲體驗

專為 OLED 量身訂製
alpha 11 第二代 AI 4K 影音處理晶片

專為 OLED 打造的影音處理晶片，AI 引擎以像素級的精密度，將影像升頻成絕佳色彩和亮度，提供最佳的觀賞體驗。

alpha 11 第二代 AI 4K 影音處理晶片 身處於深色背景之中。它從內部發出藍紫色光芒，照亮周圍的微晶片電路。畫面顯示詳盡的效能統計資料。NPU 的 AI 神經處理能力強化 6.7 倍。CPU 的運算速度提升 2.2 倍。GPU 的圖形處理能力強化 3.6 倍。

*根據LG社內比較，與同一年入門級別搭載 alpha 7 第八代 AI 影音處理晶片的智慧顯示器比較。

智慧增亮引擎 Ultimate

全新發光結構與照明控制架構
帶來亮度提高3倍的視覺效果。

太空船發射的場景分成兩半。場景的一半因採用 LG 亮度加強演算法而變得明亮又生動。另一半是深色、褪色及灰色。

*亮度會因型號與尺寸而異。

*經 LG 社內部測試，在 10% 時段下，峰值亮度比 LG OLED B5 提升 3 倍。

*峰值亮度比非 OLED evo（97 吋除外）提升 3 倍。

標題寫著「唯有 LG OLED 讓您體驗純黑 OLED」。

不論空間明暗，都能展現完美純黑

經美國權威鑑定機構UL認證，無論周圍環境是明或暗，LG OLED都能呈現極致純黑，增強感知亮度和對比度，更能感受生動場景與鮮明的色彩。

客廳中配備壁掛式安裝的 LG OLED TV。電視顯示著一片山脈，背景中是繁星滿天的漆黑夜空。畫面一分為二。一邊顯示較為暗淡、灰濛濛的景色，標示為「啞光顯示屏」。另一邊則是更悅目的畫面，黑白的動態範圍更大，並標示為「純黑顯示屏」。畫面還顯示標誌認證，純黑技術可在高達 500 lux 的光照環境下呈現小於或等於 0.24 nit 的黑階。旁邊有一個文字氣泡寫著「確認純黑技術認證標記」。

*LG OLED 面板已通過 UL 認證，其純黑符合 IDMS 11.5環狀光反射標準，測試數據為在標準室內照明環境 (200 lux~500 lux間) 下測得。

*實際效果可能因觀看環境與光源而異。

完美色彩

100% 色彩容量與色彩還原度認證。即使在陽光下或黑暗環境中，也能享受準確、逼真的色調。

色彩繽紛的鸚鵡以超高清晰度顯示，位於黑色背景中。鸚鵡四周的空氣中懸浮著水滴。圖片中鸚鵡身體上的每種不同顏色都明豔且生動，展示完美色彩效果。深色背景與細膩的水滴也突顯出螢幕的無反光效果。UL 和 Intertek 的不同認證標誌也分別顯示。這些標誌分別代表 100% 色彩還原度、100% 色容量和無反光聲明。畫面中也顯示文字，寫著「檢驗完美色彩認證標記」。

*100% 色彩還原度和符合 DCI-P3 標準的 100% 色容量適用於 2025 年推出的 OLED 智慧顯示器。

*LG OLED 面板已通過 UL 認證，完美色彩測量符合 IDMS 11.5環狀光反射標準。

*100% 色容量的定義經 Intertek 獨立驗證，面板色域容量等於或大於 DCI-P3 標準色域容量大小。

*LG OLED 面板根據 CIE DE2000 測量 125 種色板，獲得 Intertek 的 100% 色彩還原度認證。

AI 影像 Pro  每幀畫面都栩栩如生

透過AI 智慧影像超級升頻和 OLED 動態色彩調節技術，分析每一幀畫面，強化解析度、亮度、深度和清晰度，讓畫面更生動、立體。

線條的動畫穿過非常黯淡、幾乎呈灰色的林中獵豹圖像，彷彿一台超級電腦正在分析畫面中的元素。一束雷射沿著獵豹的輪廓遊走，然後鸚鵡圖像變得更為明亮、銳利且色彩顯眼。背景也從左到右發生改變，對比度、深度和色彩都得到改善。

*AI 影像 Pro 不適用於任何受版權保護的內容。

*升頻影像的畫質將隨著來源解析度而異。

全新 LG AI 人工智慧

了解更多

全新  AI 智慧滑鼠遙控器，感受極智便利的 AI 體驗

不需要額外設備！AI 智慧滑鼠遙控器配備動作感應器和滾輪，就像空氣滑鼠一樣移動鼠標並按下按鈕，

或是你也可以直接開口透過語音下達指令。

*AI 智慧滑鼠遙控器的外型設計和功能可能因地區與支援的語言而改變，即使是相同的型號。

*部分功能可能需要網路連線。

*只有在母語支援 NLP(自然語言處理) 的國家/地區提供 AI 智慧語音功能。

Family of four is gathered around an LG AI TV. A circle appears around the person holding the remote showing their name. This showcases how AI Voice ID recognizes each user's voice signature. The webOS interface then shows how the AI automatically switches the account and recommends personalized content.

AI 聲紋辨識

LG AI 聲紋辨識 能辨識每一位使用者的獨特聲紋，

並在您開口說話時立即提供專屬個人化建議。

*視區域與網路連接狀況而定，可能會顯示縮減或有限的內容。

*聲紋辨識 支援情況視地區和國家而定，並於 2024 年後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號上提供。

*此功能僅適用於支援 聲紋辨識 帳號的應用程式。

LG OLED 螢幕特寫，展示 AI Search 的運作方式。畫面開啟著一個小聊天視窗，顯示使用者詢問有哪些體育賽事可觀看。AI 搜尋透過聊天回應並顯示可觀看內容的縮圖。還有向 Microsoft Copilot 詢問的提示。

AI 智慧搜尋

內建 AI 能辨識你的問題，並迅速提供個人化建議。另外，你也可以透過 Microsoft Copilot 獲得更多結果與解答！

*AI 智慧搜尋在自 2024 年之後推出的 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 智慧顯示器型號上提供。

*此功能需要連線至網際網路。

LG OLED 螢幕正在播放科幻內容。螢幕顯示著 AI 聊天機器人 介面。使用者向聊天機器人發出訊息，說螢幕太暗了。聊天機器人依要求提供解決辦法。同時整個畫面一分為二。一邊較為黯淡，另一邊較為明亮，展示 AI 聊天機器人 如何自動為使用者解決問題。

AI 聊天機器人

透過你的 AI 智慧滑鼠遙控器與 AI 聊天機器人互動，快速調整設定解決產品的疑難雜症！

*此功能需要連線至網際網路。

*只有在母語支援 NLP 的國家/地區提供 AI 聊天機器人 功能。

*可以將 AI 聊天機器人 連結至客戶服務。

LG AI 智慧滑鼠遙控器 位於 LG 的螢幕前面。螢幕顯示 LG AI 生成的個人化歡迎畫面，包含依使用者的搜尋和觀看記錄生成的客製化關鍵字。遙控旁邊有一個圖示和標籤，顯示只需短按一下 AI 按鈕，即可輕鬆取用 AI 歡迎模式 功能。

AI 歡迎模式

短按一下遙控上的 AI 按鈕即可開啟 AI 歡迎模式，LG AI將根據你的習慣提供客製化的關鍵字和搜尋建議。

*支援的選單內容和應用程式可能因國家/地區而異。

*發佈時顯示的選單內容可能會有所不同。

*關鍵字建議會根據不同的應用程式和一天中的不同時間而有所不同。

AI 專屬個人化影像設定

透過AI 分析 16 億種影像的可能性來學習你的喜好。

根據你的選擇量身訂製個人化的畫面效果。

AI 專屬個人化音效設定

從精選的音源片段中選擇喜歡的音訊。透過 AI 分析 4 千萬個不同參數，為你打造專屬的音效設定。

畫面中的人位於客廳。他們周圍的語音氣泡顯示他們如何與 LG 互動，只需說出："Hi LG" 即可開始。fv

說出 "Hi LG"
和你的LG OLED互動

AI 功能會隨時待命，甚至不需按下按鈕，只需說出 "Hi LG"，

即可啟動 LG AI 開始傾聽您的要求。

webOS Re:New Program 標誌和名稱，旁邊有 CES Innovation Awards 2025 Honoree 獎章。

WebOS 5年升級保證
持續升級最佳使用者體驗

榮獲網路安全類別 CES 創新獎，LG 承諾於5年內進行4次 webOS 升級，隨時掌握最新功能與技術，並保障您的隱私和資料安全。

*webOS Re:New Program 適用於 2025 年推出的 OLED/QNED/NanoCell/UHD 智慧顯示器型號。

*webOS Re:New Program 支援五年內共計4次 webOS 升級。最初版本是預先安裝在產品中的 webOS 版本，升級時間表從月底到年初不等。

*某些功能、應用程式及服務的更新與時間表可能因型號與地區而所有不同。

*5年保證升級適用於 2022年 推出的 OLED 和 2023年 UHD 及以上型號。

AI 音效 Pro
 AI 聲學調控 打造完美空間音效

人群熙熙攘攘的繁忙街道。一對情侶邊走邊交談。一對街頭藝人正在彈吉他。抽象的音波從吉他演奏者傳出，一對演奏者呈現如何透過 AI Object Remastering 讓人可以清楚聽見每個音效元素。

AI 人聲增強技術
讓每個對話細節更清晰

即使在嘈雜的場景，也不用為了聽清楚對話而調整音量。AI 人聲增強技術可以從混合音訊中提取並強化每個語音，讓每段對話都能被輕鬆理解。

LG OLED 顯示一名騎摩托車的男子，車輪中冒出紫色抽象圓圈，將聲音的發散視覺化。

AI 影音處理晶片強化動態音效

LG的AI 影音處理技術可以強化畫面音效表現，帶來更震撼的聲音體驗。

客廳中配備壁掛式安裝的 LG TV。聲波以圖形填滿整個空間，展示虛擬 11.1.2 聲道如何為使用者創造環繞立體音效。

11.1.2 虛擬環繞音效
打造全方位的極致沉浸感

透過AI 深度學習運算，模擬11.1.2 環繞音效，讓您感覺彷彿來自四面八方的逼真音效，享受不可思議的極致沉浸感。

*必須透過 Soundbar 模式功能表啟動。

*音效可能因聆聽環境而異。

極致的聽覺盛宴
LG OLED 與 Soundbar 的完美搭配

客廳內擺放著 LG OLED 與 LG Soundbar，並以圖形顯示兩台裝置如何填滿空間，創造層次豐富的環繞音效。

WOW Orchestra 同步音場
零延遲同步發聲 環繞包覆更沉浸

WOW Orchestra 同步音場讓 LG Soundbar 與 LG OLED同時發聲，提供層次豐富的環繞音效，帶來頂級的影音體驗。

LG Soundbar 位於 LG OLED 下方。智慧顯示器螢幕上顯示的是 Soundbar 和智慧顯示器音量控制的 UI。

WOW Interface 智慧操作介面
無縫整合 輕鬆控制音效

登入WOW Interface智慧操作介面，即可透過OLED設定 Soundbar 功能，如模式選擇、個人設定及快捷功能聲音模式。

*Soundbar 可另行購買，Soundbar 模式可能因電視型號而異。

*請注意，在您購買產品時，我們可能尚未提供上述服務。需使用網絡連接來進行升級。

*LG 電視/智慧顯示器遙控器用途僅限部分功能。

*WOW Interface 智慧操作介面 / WOW  Orchestra 同步音場適用於2025 年推出的 LG OLED產品。

為你的LG OLED搭配最適合的 LG Soundbar

零間隙藝廊設計

如畫作般優雅地貼合牆面，毫無間隙。

高級住宅內的客廳。壁掛式安裝 LG OLED 智慧顯示器 的角度側視圖。可以看到智慧顯示器與牆面之間沒有任何縫隙。

高級住宅內客廳的廣角視圖，一對夫婦正在觀賞壁掛式安裝 LG OLED 智慧顯示器 播放的電影。智慧顯示器設計高雅地融入牆面和室內設計。

*邊框尺寸隨著系列與大小而異。

終極遊戲體驗

藉助 G-Sync 相容性、AMD FreeSync Premium、165Hz VRR(可變更新率)、0.1 毫秒像素反應時間以及 ClearMR 10000 認證，享受極致遊戲體驗。解決遊戲時螢幕撕裂、畫面卡頓和動態模糊問題。

兩張圖片並排，顯示電動遊戲中的一輛車。一張圖片顯示很多動態模糊。另一張圖片銳利並且焦點清晰，展示 LG OLED 智慧顯示器 的高幀率。Nvidia G-Sync 標誌和 165Hz 標誌以及其他相關認證顯示在畫面中。

*OLED G5 支援 NVIDIA G-Sync、FreeSync Premium、GeForce NOW、Game Portal、VRR、ALLM、eARC 和 HGiG。

*165Hz 僅適用於支援 165Hz 的遊戲或 PC 輸入。最高可以執行 Dolby Vision 輸入的 144 Hz。

*OLED97G5僅支援 120Hz。

*HGiG 是一個由來自遊戲和電視/智慧顯示器行業的公司自願組成的團體，此團體定期進行會議，制定並向公眾提供指引，以改善消費者在 HDR 下的遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。

*clearMR 是 VESA 的一項認證計畫，用以評估面板在防止動態模糊方面的表現。

享受擁有最佳觀影體驗的 LG OLED

透過 FILMMAKER MODE(製作人模式)，根據環境光線調整畫面，呈現符合頂級電影製作標準的畫質，在家終究能感受身臨其境的影院觀影效果。

杜比視界 (Dolby Vision) 與製作人模式

杜比視界的超逼真畫面和製作人模式，搭配環境光補償，根據周圍環境調整畫面，讓您可以享受忠實還原的視覺效果，感受導演試圖創造的最佳觀感。

杜比全景聲 (Dolby Atmos)

杜比全景聲的沉浸式空間音效，讓栩栩如生的環繞聲圍繞四周，呈現無與倫比的清晰度、細膩度和空間深度。

*Ambient FILMMAKER MODE 製作人模式是 UHD Alliance, Inc. 的商標。

*支援 Ambient FILMMAKER MODE 製作人模式與 Dolby Vision 杜比視界。

*Ambient FILMMAKER MODE 製作人模式在 AppleTV+ 和 Amazon Prime Video 應用程式中自動啟動。

寬敞的白色空間中放滿了 OLED，表現 LG 十多年來如何持續推出突破性的創新技術。同時還顯示「連續 12 年全球銷售第一的 OLED」的標誌。

LG OLED

見證無盡的創新

*此產品頁面中的用於功能說明的產品圖片僅供參考。請參閱產品圖庫影像，以更準確了解產品。

*以上所有圖片皆為模擬圖。

*服務適用情況因地區和國家而異。

*個人化服務可能因第三方應用程式的政策而有所不同。

*依智慧顯示器尺寸、型號和販售地區，您可能需要單獨購買 AI 智慧滑鼠遙控器。

列印

主要規格

  • 面板類型

    4K OLED

  • 螢幕更新率

    原生120Hz (VRR 165Hz)

  • 色彩顯示技術

    OLED 色彩顯示技術

  • 影像處理器

    α11 第二代 AI 4K 影音處理晶片

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • G-Sync 相容 (Nvidia)

    Yes

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • 音效輸出

    60W

  • 揚聲器類型

    4.2 聲道

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1441 x 826 x 24.3

  • 重量不含底座 (kg)

    22

所有規格

畫質(顯示)

  • 面板類型

    4K OLED

  • 面板解析度

    4K Ultra HD (3,840 x 2,160)

  • 螢幕更新率

    原生120Hz (VRR 165Hz)

  • 色彩顯示技術

    OLED 色彩顯示技術

影像 (處理技術)

  • 影像處理器

    α11 第二代 AI 4K 影音處理晶片

  • AI 智慧影像升頻

    α11 4K AI 智慧影像超級升頻

  • AI 動態色彩調節技術

    Yes (OLED動態色彩調節Pro)

  • AI 類型選擇

    Yes (SDR/HDR)

  • AI 亮度設定

    Yes

  • HDR (高動態範圍)

    Dolby Vision 杜比視界 / HDR10 / HLG

  • 電影製作人模式

    Yes

  • 控光技術

    像素控光

  • Motion

    OLED Motion

  • 影像模式

    10 種模式

  • HFR (高幀率)

    4K 120 fps (HDMI, USB)

  • AI 影像 Pro

    Yes

  • 自動校準

    Yes

  • QFT (Quick Frame Transport)

    Yes

  • QMS (Quick Media Switching)

    Yes

GAMING

  • G-Sync 相容 (Nvidia)

    Yes

  • FreeSync 相容 (AMD)

    Yes

  • HGIG Mode

    Yes

  • 遊戲最佳化

    Yes (遊戲選單)

  • ALLM (自動低延遲模式)

    Yes

  • VRR (可變更新率)

    Yes (提升至 165Hz)

  • 遊戲專用杜比視界(4K 120Hz)

    Yes

  • 反應時間

    少於0.1毫秒

ACCESSIBILITY

  • 高對比

    Yes

  • 灰階影像

    Yes

  • 反轉色彩

    Yes

DIMENSIONS AND WEIGHTS

  • 尺寸不含底座 (WxHxD, mm)

    1441 x 826 x 24.3

  • 尺寸含底座 (WxHxD, mm)

    1441 x 865/910 x 263

  • 外箱尺寸 (WxHxD, mm)

    1600 x 970 x 172

  • 底座 (WxD, mm)

    485 x 263

  • 重量不含底座 (kg)

    22

  • 重量含底座 (kg)

    26.6

  • 外箱重量 (kg)

    34.1

  • VESA璧掛規格 (WxH, mm)

    300 x 300

音效

  • Dolby Atmos 杜比全景聲

    Yes

  • AI 音效

    α1 AI 音效 Pro (模擬 11.1.2 環繞音效)

  • 清晰語音 Pro

    Yes (AI 物件增強技術)

  • WiSA Ready

    Yes (達 2.1 聲道)

  • LG Sound Sync

    Yes

  • 音效模式共用

    Yes

  • 同步音效輸出

    Yes

  • 藍芽環繞音效就緒

    Yes (雙向播放)

  • 音效輸出

    60W

  • AI Acoustic Tuning

    Yes

  • 音效格式

    AC4, AC3(Dolby Digital), EAC3, HE-AAC, AAC, MP2, MP3, PCM, WMA, apt-X (參考使用手冊)

  • 揚聲器方向

    向下發聲

  • 揚聲器類型

    4.2 聲道

  • WOW Orchestra 同步音場

    Yes

CONNECTIVITY

  • HDMI 音訊回傳通道

    eARC (HDMI 2)

  • 藍牙支援

    Yes (v 5.3)

  • 乙太網路

    1組

  • Simplink (HDMI CEC)

    Yes

  • SPDIF (光纖數位音訊輸出)

    1組

  • HDMI Input

    4組 (支援符合HDMI 2.1的4K 120Hz、eARC、VRR、ALLM、QMS及QFT (4個連接埠))

  • USB 輸入

    3組 (v 2.0)

  • Wi-Fi

    Yes (Wi-Fi 6)

SMART TV

  • 作業系統 (OS)

    webOS 25

  • USB 攝影機 相容

    Yes

  • AI 聊天機器人

    Yes

  • 隨時就緒模式

    Yes

  • 網頁瀏覽器

    Yes

  • Google Cast

    Yes

  • Google Home / Hub

    Yes

  • 免持語音控制

    Yes

  • 居家中心

    Yes

  • AI 智慧語音功能

    Yes

  • 智慧滑鼠遙控器

    內建

  • 多重檢視

    Yes

  • 手機遙控App

    Yes (LG ThinQ)

  • 聲紋辨識(語音ID)

    Yes

  • 支援 Apple Airplay

    Yes

  • 支援 Apple Home

    Yes

電源

  • 電源 (Voltage, Hz)

    交流 110V 60Hz

  • Standby Power Consumption

    Under 0.5W

ACCESSORIES INCLUDED

  • 遙控器

    AI 智慧滑鼠遙控器

  • Power Cable

    Yes (Attached)

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