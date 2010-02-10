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LG 官方線上商城
專屬銀行優惠
zingala_1600X400
zingala 銀角零卡付款首次合作
最高領1,000元購物金
即刻起可使用銀角零卡支付您的訂單，最高可選分24期0利率。
【活動內容】
2024/8/1至2024/10/31，於 LG 官方線上商城消費使用 zingala 銀角零卡結帳：
1. zingala 新朋友限定
l 新戶單筆消費滿$10,000送100元中租 Coin (限40名)
2. zingala 全會員
l 單筆滿$20,000，分12期(含)以上，享$300中租 Coin (限40名)
l 單筆滿$50,000，分12期(含)以上，享$600中租 Coin (限30名)
l 單筆滿$100,000，分12期(含)以上，享$1,000中租 Coin (限30名)
【注意事項】
1. 以上活動皆須登記，新戶活動可以累贈，其餘每人擇優回饋乙次。
2. 上述活動資訊如有疑問，請聯絡 zingala 銀角零卡客服。
3. zingala 銀角零卡保留活動變更、修改之權利，其餘未盡事項請詳銀角零卡活動頁(請點擊下方連結)。
刷滙豐銀行信用卡
享最高3,000元購物金回饋
【活動內容】
完成登錄，單單月消費達門檻即享回饋。
● 單筆分期滿20,000元(含)以上，享400元 LG 官方商城購物金 (限量500名)
● 單筆分期滿50,000元(含)以上，享1,000元 LG 官方商城購物金 (限量200名)
● 單筆分期滿100,000元(含)以上，享3,000元 LG 官方商城購物金 (限量100名)
【注意事項】
1. 每人每月最高回饋 3,000元，以持卡人適用之最高回饋擇優計算，限優惠回饋乙次。
2. 回饋資格須為 LG 官方線上商城會員。
3. 本活動僅限持卡人於上述指定商店購物使用滙豐信用卡刷卡消費者始得參加，每人每月限擇優回饋乙次，限分期交易適用。
4. 滙豐銀行發行之公司卡、商務金/普卡、Visa 金融卡不適用此活動。
5. 活動參加辦法：持卡人於活動期間內符合下列條件者始享回饋：(1) 加入為 LG 官方商城會員 (2) 自行至 LG 官方商城活動網頁完成登錄(開放登錄至活動次月底) (3)於 LG 官方商城刷滙豐信用卡單月消費達門檻即享回饋，購物金將於次次月中完成入帳；舉例: 如持卡人於2024/1/15單筆分期消費達檻，可於2024/1/1-2024/2/28完成登錄，且購物金將於2024/3/15起回饋到持卡人賬戶內。
6. 同一身分證號之持卡人每人每月限回饋乙次，回饋上限3,000元，以持卡人適用之最高回饋擇優計算，恕不跨卡、不跨級、不跨月累計。
永豐銀行卡友
專屬折扣碼，最高現折11000元
【活動時間】 2024/10/1-2024/12/31
【活動內容】
刷永豐卡享最高2300刷卡金回饋。2024/10/1-10/31刷永豐信用卡，分期滿額並完成登錄，可獲得刷卡金回饋。(限量須登錄)
● 活動一：全月滿額送
· 累積分期滿15,000元送250元
· 累積分期滿25,000元送500元
· 累積分期滿40,000元送900元
· 累積分期滿70,000元送1,600元
· 累積分期滿100,000元送2,300元
● 活動二：10/2-10/10 十月購物慶
· 累積分期滿30,000元送800元
· 累積分期滿45,000元送1,200元
【注意事項】
1. LG 官方線上商城之企業客戶(B2B/ B2B2C)及 LG 員購(B2E)，恕無法參加本活動。
2. 刷卡金回饋相關活動辦法以永豐銀行活動頁公告內容為準，永豐保留活動修改、終止或變更之權利。
3. 購買永豐銀行卡友指定產品( A9K-SOLO\ WD-S1916BE\ GN-L312SV\ VDS-ST1AU)僅適用LG官方線上商城新會員95折優惠，且不得併用其他活動優惠。
4. 本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG 保留更換贈品之權利。
5. LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。
LG官方線上商城，永豐卡友優惠：輸入指定折扣碼，滿額享現折優惠。適用新會員95折，不可合併其他優惠。
|時間
|銀行
|優惠
|序號
10/1-12/31
永豐銀行
|滿30,000(含)折3,000
|SN3
|滿60,000(含)折7,000
|SN6
滿100,000(含)折11,000
SN11
台新卡友專屬折扣碼
最高現折11000元
【活動期間】 2024/10/1-2024/12/31
【活動內容】活動期間內使用指定玫瑰卡/太陽卡，於商城購買家電或家電租賃服務並完成活動登錄，享最高10%回饋。(加碼上限300點，消費及回饋上限採正附卡合併計算)
【注意事項】
1. 台新銀行活動：
- 10%回饋(含一般消費回饋0.3%+加碼回饋9.7%)
- 指定玫瑰卡/太陽卡卡號前八碼：3565-5811、5149-1470、5520-0321、3565-5812、5520-0366、5149-1466、5157-2173、3565-5878
- 活動詳情，請上台新銀行活動官網https://pse.is/6j23eh
2. LG官方線上商城優惠：
- 如未由 LINE 購物進入，僅直接於 LG 官方線上商城購買商品並無 LINE POINTS 回饋。詳細回饋時間請依 LINE 購物規範及其官網標示為準。
- 本活動優惠僅可合併使用 LG 官方線上商城新會員優惠，但不得合併使用其他優惠。
- LG 官方線上商城之企業客戶 (B2B/ B2B2C) 及 LG 員購 (B2E)，恕無法參加本活動。
- 本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他物品；LG 保留更換贈品之權利。
- LG 保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利（包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項），相關內容如有變動將直接更新於 LG 台灣官網，依 LG 台灣官網公告內容為準。
LG官方線上商城，台新卡友優惠：台新卡友輸入指定折扣碼，滿額享現折優惠，適用新會員95折，不可合併其他優惠。台新簽帳金融卡不適用。
|時間
|銀行
|優惠
|序號
10/1-12/31
台新銀行
|滿30,000(含)折3,000
|TS3
|滿60,000(含)折7,000
|TS6
滿100,000(含)折11,000
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