【活動內容】

完成登錄，單單月消費達門檻即享回饋。

● 單筆分期滿20,000元(含)以上，享400元 LG 官方商城購物金 (限量500名)

● 單筆分期滿50,000元(含)以上，享1,000元 LG 官方商城購物金 (限量200名)

● 單筆分期滿100,000元(含)以上，享3,000元 LG 官方商城購物金 (限量100名)



【注意事項】

1. 每人每月最高回饋 3,000元，以持卡人適用之最高回饋擇優計算，限優惠回饋乙次。

2. 回饋資格須為 LG 官方線上商城會員。

3. 本活動僅限持卡人於上述指定商店購物使用滙豐信用卡刷卡消費者始得參加，每人每月限擇優回饋乙次，限分期交易適用。

4. 滙豐銀行發行之公司卡、商務金/普卡、Visa 金融卡不適用此活動。

5. 活動參加辦法：持卡人於活動期間內符合下列條件者始享回饋：(1) 加入為 LG 官方商城會員 (2) 自行至 LG 官方商城活動網頁完成登錄(開放登錄至活動次月底) (3)於 LG 官方商城刷滙豐信用卡單月消費達門檻即享回饋，購物金將於次次月中完成入帳；舉例: 如持卡人於2024/1/15單筆分期消費達檻，可於2024/1/1-2024/2/28完成登錄，且購物金將於2024/3/15起回饋到持卡人賬戶內。

6. 同一身分證號之持卡人每人每月限回饋乙次，回饋上限3,000元，以持卡人適用之最高回饋擇優計算，恕不跨卡、不跨級、不跨月累計。