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環境維護
LG ELECTRONICS 的環保願景
透過企業層級的 EESH 管理系統運作、能源效率的優化、環保流程與產品開發、營運處所的安全與健康，以及員工健康促進活動等多管齊下的做法，LG Electronics 將成為 EESH 領域的全球一流企業。LG Electronics 提供別樹一格的客戶價值，追求地球環境保護及永續社會進展，並為參與者提升生活品質。
LG ELECTRONICS 的環保政策
為了成為永續發展且受到敬重的全球一流企業，LG Electronics 將遵循下列 EESH 管理原則。
1) 作出 EESH 領域的管理決策時，LG Electronics 將第一優先考量該項決策對參與者和社區的影響。
2) 透過施行全球性的 EESH 管理系統，LG Electronics 將可降低非財務性風險，提高企業價值。
3) LG Electronics 與企業夥伴將透過相互合作，遵循各個國家地區的 EESH 相關國際協定與法規，持續提高 EESH 管理層次。
4) LG Electronics 將從產品設計、生產、使用直到報廢，全程將 EESH 所受的效應降到最低，並且領導開發環保產品。
5) 全體員工須瞭解 EESH 有管理措施中所處的角色，並且自願參與活動，以降低能源耗用量、儲存並再利用資源、識別並去除危 險因素、增進個人健康。
6) LG Electronics 會定期評估關於能源、氣候變遷、環境安全、產品環境與工業衛生的表現，結果將向內外參與者清楚宣佈。
7) LG Electronics 將與地方社區合作，為環境保護與社會公益而服務，作為履行社會責任的一部分。
2009 年 7 月
副董事長暨執行長 Yong Nam
LG ELECTRONICS 就氣候變遷所持的立場
LG Electronics 身為全球企業，目前已有目標，要在 2010 年之前成為銷售成績第三大的公司。因此，LG Electronics 自覺有社會責任，必須積極因應溫室氣體排放所導致的環境問題。LG Electronics 將實施各項策略，開發出可降低廠房溫室氣體排放量的技術。LG 也將努力不斷提高產品的節能率，儘可能降低因使用 LG 產品而間接排放的溫室氣體。LG Electronics 全心投入聯合國與其他具有威信的組織所頒訂的建議案「2050 年之前達成二氧化碳排放量降低至 1990 年程度以下至少 50 %，以減緩全球暖化」，並將支持這項要求。LGE 也支持全球溫室氣體排放量將於 2015 年前達到高峰的說法。LG Electronics 正在構思減緩全球暖化的計劃，本公司的商業價值鏈亦將完整投入參與其中。作為此計劃的一部份，LG 已於國內處所進行溫室氣體 (GHG) 清查，此外 LG 也已根據節能產品的生產，分析完成產品的整體二氧化碳降低量，結果完全符合 CDP*1 2008. *1 CDP：碳揭露專案的要求。
業務活動中排放的溫室氣體
自 2007 年底為 Cheongju 業務單位建立清查開始，LG 已於 2008 年第四季前，為企業的 13 個國內處所 (包括辦公大樓與研發中心) 建立溫室氣體 (GHG) 排放量清查資料 (圖 1 及 2)。為驗證其可靠度，本公司特別自 GHG 清查中收集排放量資料，送交獨立第三方服務專業機構 DNV，以取得 2005、2006 及 2007 年排放量的認證。LG Electronics 目前正部署全企業的 Web 型 IT 系統，以管理和監測 GHG 排放量和耗電量。本公司規劃透過該系統進行各處所的即時監測，將結果定期報告資深主管，以將資料作為 LG Electronics 環保管理主要效能指標。除了 2008 年設立國內處所的 GHG 排放量清查之外，LG Electronics 也針對每個國內運輸步驟，維持 GHG 排放量的精確估算，也正規劃於 2009 年底前建立所有海外附屬機構的清查資料。2011 年前，將透過包含原料、研發、製造、運輸、產品使用與報廢等階段在內的全面產品生命週期評估 (LCA)，計算出本企業的全球二氧化碳足跡。
1 國內處所的溫室氣體排放量 (單位：tCO2e)
|範疇 (依 ISO 14064-1 定義)
|2005
|2006
|2007
|直接排放
|117,079
|133,670
|123,086
|能源間接排放
|479,769
|575,362
|542,180
|其他間接排放
|9,297
|11,022
|11,435
|附加
|128,410
|97,753
|103,307
|總計
|734,555
|817,807
|780,008
※ 通勤員工所搭巴士歸類為其他間接排放
2 國內處所的 GHG 清查狀態與流程
全球溫室氣體排放量的中長期降低目標
全球綠化製程的「2020 年綠化生活分外美好」
LG Electronics 是全球產業中成長最迅速的企業之一，目前也已經開始利用低用電的製造技術優化公共設施管理，使耗電量降到最低。根據本公司 2007 年國內 GHG 排放量 (圖 1) 進行分析後發現，電與蒸氣的 (範圍 2) 間接 GHG 佔整體 GHG 排放量的 67%；因此，儘量降低電與蒸氣的消耗量，是降低 GHG 排放量最有效的方法。此外，本公司也已開發出製造技術，使得直接 GHG 排放量類別 (範圍 1) 主要產品 (例如冷氣和冰箱) 中的冷媒流失儘可能減少，目前正在檢討執行狀況。LG Electronics 已將 2008 年訂為公司的基準，目標為逐步降低 GHG 排放量。2009 年 1 月，本公司於拉斯維加斯 CES 大會期間宣佈「2020 年綠化生活分外美好」方案實施。依照該項宣言，LG Electronics 的目標是在 2012 年之前將 GHG 排放量降低為 2008 年水準以下 5% (75,000 噸)，2020 年前則為水準以下 10% (150,000 噸) (圖 2)。
1 - 企業的 GHG 排放比
2 - 2020 年前降低 150 千噸溫室氣體排放量
節能與溫室氣體降低活動
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2007 年 Chang-Won 處所案例：2007 年經由降低耗電與 GHG 排放量活動，達成 GHG 降低量 5000 噸。
- • 於用電需求最低時採取行動，以求省電。
- • 以自行車為通勤工具 (參加者增加 20~30%)
- • 室內溫度維持 26°C 起。
- • 燈光與週邊設備不用時關閉電源。
- • 廠區內搭通勤巴士移動 (原本由個人自行開車)。
- • 實施「能源折現」方案 (以省電費用 3% 回饋員工)。
全球綠化產品的「2020 年綠化生活分外美好」
家用產品耗電所造成的間接 GHG 排放量，比製造活動造成的 GHG 排放量高出許多 (約多 95%)。因此 LG Electronics 致力於生產節能電器。本公司規劃每 5 年制訂一份節能技術開發藍圖，將此技術應用於產品，以至 2012 年前使耗電量降為 2007 年水準的 85%。相對於 BAU 情境*1，LG Electronics 的減量目標為 2012 年以前減少 1,200 萬噸的間接 GHG 排放量，2020 年前則為 3,000 萬噸。3,000 萬噸的 GHG 排放量相當於 600 萬英畝松樹一年的吸收量，也相當於六座火力發電廠的 GHG 排放量*2 。*1：BAU 情境排放量：一般營業情境排放量，即節能率等於 2007 年水準的產品排放量。*2：參考美國環境保護局 (US EPA) 碳量計算程式
2020 年之前降低 2000 萬噸溫室氣體排放量
2020 年之前降低 2000 萬噸溫室氣體排放量
碳標章是環保署倡導的新方案，主張向消費者透露產品生命週期全程所產生的溫室氣體排放量，以鼓勵購買低碳量的產品，達到減少溫室氣體的目的。署方於 2009 年施行制度之前，先於 2008 年 7 至 12 月進行實驗認證。LG Electronics 積極支持努力減少溫室氣體排放量，因此也參加了實驗專案。2009 年 4 月，LG Electronics 即自環保署手中獲頒碳標章的正式認證。 LG Electronics 選擇以滾筒洗衣機參加實驗認證計劃。我們開誠佈公地揭露該洗衣機生命週期全程所產生的溫室氣體排放量，獲得認證機構核發認證。藉由這樣的作法，我們可幫助提倡消費者購買低碳量的產品。本公司後續帶動供應低碳量產品時，也會用這些排放量的資訊作為參考。我們打算擴大供應低碳量產品，讓消費者也有機會能一同參與，因應氣候變遷的問題。本公司也規劃針對所生產的其餘電器，評估並且揭露溫室氣體排放量。LG Electronics 會與消費者分享有關溫室氣體的資訊，繼續開發低碳量產品。我們也將盡力讓消費者有機會參與，一同為節約能源而努力。
產品生命週期全程的二氧化碳排放量
可再生能源相關技術的開發
7 年來，全球家用空調冷氣的業績，以數位化電器這個業務區塊的銷售成績最佳。2007 年 4 月，憑藉 40 年的專業，本公司推出全新概念的空調冷氣與暖器系統「Hybrid Gio」。這套環保系統比傳統式用電或瓦斯的冷暖器系統更節省能源，同時並未直接排放溫室氣體。此外，LG Corporation 更領軍成立太陽能電池事業群，建立可產生數千萬瓦電力的太陽能系統。因為太陽能發電系統不會排放溫室氣體，預計 LG Electronics 將能利用發電有效降低溫室氣體排放量。為了要降低發電所產生的溫室氣體排放量，以新型態的可再生能源發電，已成為積極考量之中的作法。 目前 Changwon # 2 與數位化電器研究實驗室 (Digital Appliance Research Laboratory，位於 首爾 Gasan-dong) 正以 1 千瓦/小時和 7.5 千瓦/小時的太陽能板進行試驗。這些太陽能板能產生 LG Electronics 全體廠房於 2007 年用電量的 0.00072%。LGE 在 韓國以購買方式使用可再生能源，這部份佔總用電量的 1.6% (根據 2008 年資料)。
節能
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「能源之星」是美國政府的國際專案，鼓勵使用省電的消費性產品，此專案屬於美國環境保護局 (EPA) 於 1992 年的省電與溫室氣體降低工作的一部分。LG Electronics 的產品絕大多數符合能源之星的標準，尤其是針對美國市場所生產的手機電池充電器，更是 100% 達到能源之星的要求。請按下方的連結，檢查符合能源之星規格的 LG 產品。
全球 EESH 管理系統
LG Electronics 在所有的營運處實施 EESH 管理流程，如此不僅有利於創造更乾淨、更安全的社會，還能降低風險。尤其本公司制訂全球 EESH 政策與 PEMI (規劃、執行、監測、改進) 週期，使得 EESH 管理的效率與執行力也隨之提高。
全球 EESH 系統作業流程
環境安全事業群 (ESG) 整合其 PEMI (規劃、執行、監測、改進) 週期以及全球 EESH 政策，奠定了 LGE 全球 EESH 標準的運作基礎。此外，ESG 也透過 12 種核心要項，在 LGE 全體營運處實施 PEMI 作業。
為了成為全球一流的 EESH 企業，LG Electronics 已開發完成策略性任務的發展藍圖。我們將會 透過系統化開發來制訂 EESH 架構，例如於 2009 年訂定全球 EESH 標準， 2010 年開發稽核與教育計劃，以強化執行力， 2011 年於全球實施整合後的 EESH 管理系統
全球 EESH 大會
第一屆全球 EESH 大會於 2008 年 6 月 13 日隆重召開，共有 143 人參加 (50 位來自海外附屬機構，93 位來自國內營運處和研發中心)。大會為期五天，讓與會者有機會能瞭解 LG Electronics 2007 年的最佳 EESH 營運處 - Changwon2 廠。此外，與會者還能就廣泛的內容提出報告 (例如各營運處的最佳 EESH 管理方式)，以及相互交流在 EESH 方面的進展。目前我們已計劃要使 EESH 大會成為每兩年一度的活動，並透過此活動讓 LGE 的 EESH 文化能從全球的觀點發揚光大。
LG 的環保設計策略能降低產品於開發、生產、流通期間對環境的影響，同時提高資源運用效率、回收利用程度，並減少危害物質。LG 有多項產品採取環保設計：洗衣機、電視、筆記型電腦和手機。LG 的產品資源與能源運用效率高，形成的浪費較少。
環保設計
所謂環保設計，就是在產品開發、生產及流通期間，使環境所受影響降低。
環保設計概觀
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環保設計是指以系統化的方式將環保層面整合到產品設計當中，以降低產品從頭到尾對整體環境的影響，並顧及其他各層面，例如開發與重新塑造產品、價格、品質與原料、設計與生產、使用與棄置。各項產品開發完成後，LG Electronics 會請相關領域的專家進行檢驗並解決問題，產品才能進入下一個開發階段。生命週期評估[LCA]在每個階段都會執行，以評估產品對環境的影響。如此能保證產品的環境適用性，所得到的設計將能進一步增強產品的品質與功能。
LG Electronics 自 1994 年率先全韓國宣告「更清潔的環境」主張以來，作為環保尖兵已十年有成。在本公司的指導原則中，制訂出四大環保設計策略 - 淘汰危害物質、加強節能、提高回收再利用能力，和降低資源用量。
四大環保設計策略
環保設計活動 LG Electronics 為了開發環保產品，特別施行目標管理系統、設計管理系統和成就管理系統。
環保設計
LG Electronics 製造環保產品的承諾，在可靠、高效的流程中已不言而喻。
目標管理
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LG Electronics 以開發環保產品為宗旨，依照 P (規劃)、D (執行)、C (查核)、 A (行動) 四大理念施行目標管理系統、設計管理系統和成就管理系統，並依照此系統訂定適當的目標及行動計劃。
設計管理
本系統可以保障環保設計在開發階段能適當地運用到產品的生產。例如，在產品規劃階段中，我們能透過此系統研究相關環保規定與業界趨勢，同時檢查生產環保產品機型的可行性。在零件開發階段，則透過此系統開發危害物質的替代品；到了產品開發期間，這套系統便將環保設計運用到生產製程上。產品開發的各個階段都有特定的指導原則，公司也據以生產環保產品。
設計管理
本系統可以保障環保設計在開發階段能適當地運用到產品的生產。例如，在產品規劃階段中，我們能透過此系統研究相關環保規定與業界趨勢，同時檢查生產環保產品機型的可行性。在零件開發階段，則透過此系統開發危害物質的替代品；到了產品開發期間，這套系統便將環保設計運用到生產製程上。產品開發的各個階段都有特定的指導原則，公司也據以生產環保產品。
成就管理
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這套系統可透過環保指數，確認環保設計獲得正確執行。環保指數能評估環保設計在高效使用資源、提高回收再利用與節能能力，以及減少使用危害物質等方面的執行成效。成功度是依照量化數值來判定。關於能源消耗量，這套系統可評估產品縮減了多少重量或體積，用水量是否減少，生命週期 (保證期) 有多長，是否用到回收再利用物質，零件是否可回收再利用，以及是否用到天然物質。對於提高回收再利用的能力，這套系統會檢查用料量、可回收再利用零件的重量，以及拆卸產品所需的工具數量、是否需要特殊工具、標準零件的數量，以及整體零件數量。對於節能能力，這套系統會檢查備用電力與可消耗電力，以及溫室氣體排放量。對於危害物質，這套系統會檢查 LG Electronics 所規範下列危害物質的使用情形：鉛、汞、6 價鉻、鎘、PBB、PBDE、BFR (溴系防燃劑)、PVC (聚氯乙烯)、VOC (揮發性有機化合物)、化學冷媒、鎳、銻。這套系統還會檢查其他流程 (例如包裝) 是否增添不必要的重量或體積，以及是否使用可回收再利用的材料。系統在檢查之後接著就會執行評估。
LG Electronics 對所有產品運用環保設計理念，並據此減用或淘汰對人體有害的危害物質。本公司也減少能源消耗量，並且提供可回收再利用的產品，以保留自然資源。
參閱環保設計應用的實際案例
危害物質管理
LG Electronics 已制定並實施嚴格的標準，以管理危害物質。
LG ELECTRONICS 危害物質管理背後的原則
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2005 年，LG Electronics 宣佈其意向，不生產含有歐盟所指定六種危害物質的產品，並自當時起便制定危害物質與生產管理的相關規定，至今仍嚴格遵守。此外也推出「LG Electronics 綠色計畫」，嚴格管理公司的制度，確保各項元件、原料、包裝材料，與產品中的電池不含危害物質。因具有風險而遭法律禁用，或是 LG Electronics 本身決定逐步淘汰與減用的危害物質，也分別歸入 A1、A2 和 B 類別加以管理。
LG Electronics 體認到現行法律要求未必足以保護人體健康及環境，因此對於某些物質的使用，我們在基本決策上會以科學實證為本，考量該物質對於環境與人體健康的影響情形，同時也考慮可用替代品於技術與經濟上的可行性。若對於環境與人體健康的影響尚無科學實證，但有充分疑慮認為可能有害，LG Electronics 會遵行 1992 年里約宣言 (聯合國地球高峰會) 所述的「預防原則」。
列入管理的危害物質
A1 級為歐盟 RoHS 規定中指定的六種危害物質，包括重金屬如：鉛、汞、鎘、六價鉻及其化合物，和溴系防燃劑，例如 PBB 和 PBDE。
A2 級為對人體健康和環境構成風險，而由各國或國際法規 (RoHS 規定以外) 禁用，或 LG Electronics 本身決定逐步淘汰的物質，包括：氯化合物、石棉、有機錫化合物、甲醛、氯乙烯樹脂
(俗稱 PVC)、BFR、鎳、砷、鄰苯二甲酸酯類化合物、偶氮化合物，和會破壞臭氧層的物質，例如全氟辛烷磺酸鹽、五氯酚，和單甲基二氯二苯基甲烷、單甲基四氯二苯基甲烷、DBBT。
B 級為必須監控或減用的物質：鈹、銻、硒、鈀、鉍，和其他氯化防燃劑、VOC 等等。 檢視危害物質的詳細資料
危害物質的徹底管理制度
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LG Electronics 所採用的測量制度，能將危害物質內容評估到最為細節的部分。LG 全球 19 處生產地點使用 X 光螢光測量 (XRF) 設備，以檢驗是否有任何零件或產品含有危害物質。
危害物質分析實驗室
危害物質分析實驗室的工作人員不斷進行詳細分析，找出危害物質，並加以標準化。該中心之所以能找出可能含有危害物質的產品和元件，要歸功於生產過程中經常的監控，2005 年 2 月，該機構榮獲位於美國的產品安全測試及認證國際機構 UL (Underwriters Laboratories) 認證為正式分析中心。2006 年 5 月獲德國 TÜV 驗證機構頒發官方證書，再次肯定其精確分析危害物質的優越能力。
符合歐盟 REACH 規定
REACH (化學品之註冊、評估及許可制度) 規定是歐洲共同體制定的法律，於 2007 年 6 月起正式實施，整合歐盟所有關於化學物質的現行法規。這套法律規定，依照重量與對健康的風險，於歐盟生產或進口至歐盟的所有物質都必須通過註冊、評估及許可等手續。為了響應起見，LG Electronics 制定出逐步的流程，承諾依照 REACH 的要求為客戶提供產品內所含化學物質的資訊。因應措施的第一階段為，LG Electronics 要求全體相關供應商就工業 (包括工程設計) 流程中所用物質與準備作業完成 (預先) 註冊。本公司也會監控與支援供應商的 (預先) 註冊。 LG Electronics 提供 SVHC 資訊的義務適用情形為：根據 REACH，候選清單中所列物質於物品中的含量濃度超過依重量計的 0.1% 以上。SVHC 候選清單是在 10 月 28 日發佈。依照目前於全供應鏈所收集的資訊，對照候選清單中所列 SVHC，本公司大多數產品與包裝並未超過以重量計的 0.1%，只有少數物品 (主要為纜線和 EPS 包裝) 可能含有 DEHP、HBCDD。我們會持續與供應商溝通，以確認這項資訊。候選清單中如有增載新物質，本資訊亦將即時反映。此事項凡有變更，其通知會公佈於本網站。如您對於 REACH 和 SVHC 有任何疑問或者是詢問事項，請與我們連絡，連絡信箱是： REACH@lge.com
環保標章
本公司關注全球環保問題，因此對環保的願景和相關政策已然形成。
環保行銷
LG Electronics 開發出一種環保標章，作為公司自有的環保認證標章，並且積極採行政府實施的環保標章制度。在諸多努力之下，公司終能向客戶證實產品的環保安全性。憑著環保標章的存在，客戶可輕易認明環保產品。
環保標示
LG Electronics 取得環保標章，將產品標示為環保或省電產品，讓客戶瞭解 LG 產品的環保安全性。此外，本公司也配合環保標示與生命週期評估機制，將產品生命週期間所有資源全部予以量化，並且監控所有副產品，以對環境影響作出準確的評估。
環保自我宣示
環保標章
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為了提倡環保產品，LG Electronics 實施環保自我宣示。在自我宣示之下，我們開發自有的環保標誌，訂定環保標準，以呼應國內外的環保法規，以及客戶對環保產品的需求。
對於通過本公司環保指數 (Eco-Index) 嚴格標準，且依綠色行銷策略獲選公開其環保資訊的產品，公司會授與 LGE 環保標誌 (Eco-mark)。我們的環保標誌即為產品環保的視覺符號。
環保自我宣示
LG Electronics
目前已有多項產品具備完整環保宣示，也就是附有所有相關的環保資訊。此環保宣示包括產品重量、耗電量，包裝材料，回收再利用，和客戶注意事項。
LG Electronics 基於為環保不斷努力的承諾，將會推出更多附有環保宣示的產品 (請參閱底下的下拉式功能表中，環保宣示的詳細資料)。
EPEAT
EPEAT (電子產品環境評估工具) 是美國的採購工具，可協助機構的採購人員根據環境屬性，進行桌上型電腦與監視器的評估、比較和選擇。全套效能標準包括 51 個細項。EPEAT 依照銅、銀、金三種環保效能等級，評估電子產品。本公司全數的監視器型號 (13 種) 皆獲得銀級標章。
綠色計畫」是為了開發環保產品所設計，與夥伴廠商一同執行。
綠色計畫
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與夥伴廠商攜手之下，本公司實施「LG Electronics 綠色計畫」認證制度，努力減少產品中的危害物質以及造成的環境傷害，提倡環保意識。本計畫符合國家與國際危害物質相關規定，為客戶提供環保產品，於原料和零件的生產過程少用危害物質，儘可能降低對環境的負面影響。 LG Electronics 與夥伴廠商均自我期許成為環保企業，因此為 LG Electronics 供應零件、原料與其他材料的夥伴廠商，亦涵蓋於本計畫範圍之內。依照「綠色計畫」標準，LG Electronics 與夥伴廠商的指定產品，會接受環保管理制度與危害物質管理方法的評估。通過環保意識評鑑的公司可獲頒「綠色計畫」證書，贏得公司為環保盡心力的大眾形象，因此十分重要。
認證
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「綠色計畫認證」是一套評鑑環保管理制度與危害物質管理方法，以及頒贈證書的制度。認證有三大標準，即環保管理制度、危害物質管理，和產品管理制度。若要取得「綠色計畫」證書，企業必須得到 80 分以上，其中包括必得的 42 分。為了得到證書，企業還必須呈送 LG Electronics 指定的下列文件：環境相關物質分析報告、環境相關物質成份表、未使用證明、環境相關物質控管清單等等。所呈送的文件經 LG Electronics 審閱，驗證夥伴廠商的制度之後，即可核發證書。
對供應商提供的文件
LG Electronics 會以線上與離線方式散發相關資訊，例如《環保規定籌備手冊》和「RoHS
指定六大危害物質管理標準」，便於夥伴廠商配合「綠色計畫」調整運作方式，其中也詳細附上 LGE 對於危害物質管理所秉持的理念與標準。
按一下這裡下載最新版的 '環保規定籌備手冊'