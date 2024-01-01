符合歐盟 REACH 規定

REACH (化學品之註冊、評估及許可制度) 規定是歐洲共同體制定的法律，於 2007 年 6 月起正式實施，整合歐盟所有關於化學物質的現行法規。這套法律規定，依照重量與對健康的風險，於歐盟生產或進口至歐盟的所有物質都必須通過註冊、評估及許可等手續。為了響應起見，LG Electronics 制定出逐步的流程，承諾依照 REACH 的要求為客戶提供產品內所含化學物質的資訊。因應措施的第一階段為，LG Electronics 要求全體相關供應商就工業 (包括工程設計) 流程中所用物質與準備作業完成 (預先) 註冊。本公司也會監控與支援供應商的 (預先) 註冊。 LG Electronics 提供 SVHC 資訊的義務適用情形為：根據 REACH，候選清單中所列物質於物品中的含量濃度超過依重量計的 0.1% 以上。SVHC 候選清單是在 10 月 28 日發佈。依照目前於全供應鏈所收集的資訊，對照候選清單中所列 SVHC，本公司大多數產品與包裝並未超過以重量計的 0.1%，只有少數物品 (主要為纜線和 EPS 包裝) 可能含有 DEHP、HBCDD。我們會持續與供應商溝通，以確認這項資訊。候選清單中如有增載新物質，本資訊亦將即時反映。此事項凡有變更，其通知會公佈於本網站。如您對於 REACH 和 SVHC 有任何疑問或者是詢問事項，請與我們連絡，連絡信箱是： REACH@lge.com