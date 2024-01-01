LG 官方線上商城銷售條款

最後更新時間：2024 年 9 月 24 日

本 LG 官方線上商城銷售條款（以下簡稱「本條款」）適用於您在本 LG 官方線上商城網站（以下簡稱「 LG 官方線上商城」）所使用之各項服務或購物，請您先詳細閱讀本條款。本條款是為了保障台灣樂金電器股份有限公司（以下簡稱「本公司」）以及您的權益，如果您點選「我同意」或在 LG 官方線上商城進行訂購、付款、消費或有其他使用 LG 官方線上商城之行為，均視為您已經知悉並同意本條款的所有約定。如您不同意本條款之內容，請立即停止使用 LG 官方線上商城服務或購物。

1. LG 會員

1.1 在 LG 官網(https://www.lg.com/tw) 頁面右上方，您可找到人形圖案的[會員登入/註冊]快速連結。無論您是否已擁有 LG 商品，您都可免費申請成為 MyLG 會員，升級您的消費體驗。登入 LG 會員帳戶，您可以修改個人資料、取消訂單及變更常用配送地址；您可查看購買紀錄及訂單資訊、及進行商品註冊，並能獲得最新優惠活動資訊。如果沒有申請 LG 會員，您仍然可以以訪客身分於 LG 官方線上商城購物。

1.2 若您提供任何錯誤、不實、不完整或具誤導性的資料，本公司有權暫停或終止您的會員帳號，並拒絕您使用 LG 官方線上商城服務或購物。

1.3 您應自行妥善保管會員帳號資料及密碼，您不得將電子郵件帳號、手機號碼或密碼透露或提供給第三人知悉、出借或轉讓供第三人使用。若您發現會員帳號密碼不慎遺失或遭冒用，本公司於接獲您的通知後，應立即停止該帳號所生交易之處理及利用或採取其他保護之措施。您可以請求本公司提供被冒用期間之交易資訊相關資料，本公司將協同您進行查證，以防止損害擴大。

2. 本條款之適用及限制

2.1 當您使用 LG 官方線上商城時，視為您已閱讀、瞭解並同意接受本條款之所有內容，如您有違反本條款之行為時，本公司得不經通知立即暫停、終止您使用 LG 官方線上商城服務，並保留取消您訂單的權利。

2.2 本公司得隨時不待通知修改或變更、暫停、終止本條款。本條款如有修改，本公司將於 LG 官方線上商城公布修改內容，您應瀏覽、查閱、隨時注意本條款的修改或變更。修改後之本條款經公布後，將立即生效並取代先前條款。若您於本條款進行任何修改或變更後繼續使用 LG 官方線上商城，即視為您同意接受修改或變更後之條款。

2.3 您在 LG 官方線上商城所進行的消費及與該等交易有關之事項，您和本公司都同意以電子文件為表示方法。

2.4 若您未成年，除應符合上述規定外，您的法定代理人或監護人應閱讀、瞭解並同意本條款後，始得使用 LG 官方線上商城。當您使用 LG 官方線上商城時，視為您的法定代理人或監護人已閱讀、瞭解並同意本條款之所有內容及其後修改變更。如果您是代表公司、法人或非法人團體使用 LG 官方線上商城，您必須經合法授權並代表該公司、法人或非法人團體接受本條款。

2.5 您承諾不得以非法目的或非法方式使用 LG 官方線上商城，並承諾遵守中華民國法令及一切使用網際網路之慣例。您並保證不利用 LG 官方線上商城從事任何侵害他人權益或違法之行為，且應遵守下列規定：

2.5.1 不得冒用他人名義使用 LG 官方線上商城；

2.5.2 不得使用程式或其他方法自動大量申請或蒐集 LG 官方線上商城檔案作為廣告或寄送廣告資料之用；

2.5.3 不得使用程式或其他方法干擾 LG 官方線上商城系統之正常運作或傳輸、散布電腦病毒；

2.5.4 不得從事其他經本公司合理認定屬不當之行為。

3. 商品訂購及付款

3.1 除本條款約定外，商品銷售網頁及訂購流程中相關網頁上所呈現之相關商品資訊，包括相關交易條件、限制及說明等，亦為契約之一部分。

3.2 您一旦在 LG 官方線上商城依照網頁所定方式、條件及流程提出訂單，就表示您提出要約，且願意依照本條款及相關網頁上所載明的約定內容、交易條件或限制，訂購該商品。您所留存的資料如地址、電話如有變更，應即時通知 LG 官方線上商城協助進行相關處理，而且您不得以資料不符為理由，否認訂購行為或拒絕付款。

3.3 LG 官方線上商城將盡力確保網頁上的商品均可供貨，但無法保證所有品項在您提出訂單時皆有庫存或能立即供貨。如 LG 官方線上商城無法處理或執行您的訂單時，得取消您的訂單之一部或全部，並退還您已支付的相對應款項。LG 官方線上商城於必要時，得就特定商品訂定每次訂購之數量上限，您逾越訂購數量上限進行下單時，LG 官方線上商城僅依該數量上限出貨。

3.4 在您提出訂單以後，LG 官方線上商城會自動以電子郵件或其他方式寄給您一封訂購單，但是該訂購單只是確認本系統已經收到您的訂購要約，不代表契約已經成立，LG 官方線上商城保留是否接受您的訂單之權利。如果本公司確認交易條件無誤、您所訂購之商品仍有存貨、且無其他無法接受訂單之情形，LG 官方線上商城將會安排出貨。

3.5 在本公司發送「出貨通知」到您所註冊的電子郵件（請檢查您所有的電子郵件信箱，包含垃圾郵件匣）時即表示已承諾您提出的訂單。如果您是以 LG 會員身份進行訂購，可直接登入 MyLG 會員帳戶查看訂單狀態。

3.6 請您注意，訂購單、訂單編號並不構成正式的訂單承諾，LG 官方線上商城收到您的訂單後仍保有接受訂單與否之權利。若交易條件有誤、商品無存貨、服務無法提供、或有其他因故無法接受訂單之情形，LG 官方線上商城得拒絕接受訂購。

3.7 訂單成立後，為保障交易安全，您無法自行修改訂單配送資訊，如地址、手機號碼等，需請您取消訂單並重新下單。若要取消訂單，如您以會員身分購買，請登入LG會員帳戶>我的訂單>進行取消；如您以非會員身分購買，請至 LG 官方網站的售後服務與維修>追蹤我的訂單>進行取消。

3.8 您瞭解並同意，雖然 LG 官方線上商城會盡力維護相關資料的正確性，但 LG 官方線上商城不以任何明示或默示的方式保證所有出現在網頁上、或相關訊息上的資料均為完整、正確、即時的資訊。如果商品網頁上、或相關訊息所標示的價格有誤：

3.8.1 若標示價格高於正確價格，LG 官方線上商城只會向您收取較低的正確價格；

3.8.2 若標示價格低於正確價格，LG 官方線上商城保留得拒絕接受訂單的權利。

3.9 LG 官方線上商城接受不同的付款方法，包括：

3.9.1 信用卡或金融卡線上刷卡，包括 VISA、MasterCard、JCB、American Express 信用卡，不接受國外卡。一次性付款或最高18期分期0利率付款方式可供選擇。

3.9.2 Apple Pay（限 Apple 裝置使用者）

3.9.3 LINE Pay 與一卡通 MONEY

3.9.4 街口支付

3.9.5 中租銀角無卡分期

3.10 若您選擇以信用卡支付價金，提供信用卡資料不表示您已經付款、也不代表契約已經成立，本公司保留是否接受您的訂單之權利。

3.11 若您選擇以信用卡支付價金、且以分期方式支付，則分期付款服務是由您的信用卡發卡機構提供，分期付款之債權債務關係僅存在於您與信用卡發卡機構之間，除相關網頁上有特別標示者外，您所需支付之利息、其計算方式、是否另有信用保險或保證人之設定或涉入等規定，均依照您與信用卡發卡機構間之相關約定處理，請您自行確認相關約定，與 LG 官方線上商城無關。

3.12 由於聯合信用卡處理中心請款期間之限制，LG 官方線上商城將於您提出訂單後二日先向您的信用卡發卡機構進行請款。如訂單因故未能成立，LG 官方線上商城將辦理刷退。

3.13 在 LG 官方線上商城進行的所有交易，將於商品到貨後兩個工作日內寄送「開立發票通知信」至您訂購商品時使用的電子信箱。

4. 訂單取消

4.1 除本條款另有約定之情形外，如您發生破產、或與債權人達成和解協議、或法院或主管機關命令解散或要求結束營業、或因負債而導致或遭受任何類似的法律行動、或本公司有理由相信您無力償還到期債款、或您有任何款項未於期限內支付、或違反本條款約定之任一事項之情事時，LG 官方線上商城有權停止運送途中的任何商品、暫緩交付其餘商品、或通知您取消所有您已提出的訂單。

5. 訂單出貨及安裝

5.1 LG 官方線上商城只提供在台灣本島（以下簡稱「配送範圍」）銷售與送貨服務。

5.2 關於您所訂購之商品或服務，其運費之計價及負擔方式，依各該商品或服務銷售網頁及訂購流程中相關網頁之記載定之。

5.3 您可以依照 LG 官方線上商城相關網頁所記載之方式、條件及限制，選擇您所訂購之商品或服務之交付地點及方式。您所訂購的商品或服務，若經配送兩次無法送達，且經無法聯繫超過三天者，LG 官方線上商城將取消該筆訂單、並全額退款。

5.4 一旦 LG 官方線上商城發送「出貨通知」給您後，即表示 LG 官方線上商城將通知指定合作物流中心開始配送，並將有專人儘快預約安裝與派送時間。到貨日（收貨日）將以合作物流公司與您電話聯繫約定時間為準。您亦可以與 LG 客服中心聯繫詢問訂單配送進度。

5.5 送貨地點應為「配送範圍」內指定之有效地址，並以「出貨通知」內所載之送貨地址為準。您應核對訂購單及出貨通知上的送貨地址，如發現錯誤或遺漏，應取消訂單並重新下單。

5.6 除經 LG 官方線上商城特別註明者外，贈品將於訂購商品之猶豫期過後寄出。

5.7 適用安裝服務之商品（亦即 LG 官方線上商城結帳頁面標明可選擇免費安裝之商品）均由 LG 官方線上商城提供以下基本安裝服務：

5.7.1 拆箱定位（電視為桌上安裝）；

5.7.2 以商品內附零配件進行安裝；

5.7.3 如需延長進出水管或插座，則現場計價收費；

5.7.4 不含鑽孔、切鑿牆溝、切割玻璃等週邊工事。

5.7.5 免費舊四機回收：如您新購之商品為公告指定規格之電視機、洗衣機、電冰箱或冷、暖氣機時，LG 官方線上商城提供同項目、數量、時間及同送達地址之廢四機回收（搬、載運）無償服務。但不包含搬運、拆卸而動用大型機具、工程或危險施工等。

6. 退貨政策

6.1 LG 官方線上商城提供貼心的退貨服務，承諾自商品到貨日之次日起7日猶豫期內，如改變心意或所購買的商品不適合，您得依消費者保護法第十九條第一項行使相關權利（軟體除外）。7日猶豫期是根據消費者保護法規定，您（含本人、親友等），自商品到貨後起算7日，若您的收件地址有管理員代收，則7日猶豫期以管理員簽收當天開始計算。

6.2 猶豫期並非試用期，退貨時請保持退貨商品的完整性，除進行商品檢查之必要行為外，應保持商品、所屬附件、包裝紙盒（袋）無破損、且一併退回廠商紙箱及所有附隨文件資料，請勿污損商品或損害商品功能（含外箱、配件），若有損壞將會酌收整新費用，或無法進行退貨作業。

6.3 如您辦理退貨，相關贈品也應一併退還。如果已使用贈品，則您需支付贈品之建議售價後，商品才能退貨。

6.4 若收取退貨的地點為非電梯大樓或有其他場地問題時，額外產生之運費及處理費用將會向您酌收費用。若與您約定收取退貨商品之時間無法聯繫上您，因此所產生之額外費用將由您負擔。

6.5 LG 官方線上商城暫不提供換貨服務，請將您原先購買的商品進行退貨，再重新購買您想要的商品。於 LG 官方線上商城購買的商品，無法至實體門市進行退貨。

6.6 申請退貨之商品，將由 LG 官方線上商城檢查並審核其退貨資格。LG 官方線上商城會在收到退貨並檢查您所退回的商品是否符合上述全部條件後，於30個工作日內進行退款程序，將該項退回商品之款項退至原信用卡/金融卡帳戶中。

6.7 您可登入 LG 會員帳戶申請退貨退款，或與 LG 客服中心聯繫。

6.8 您瞭解並同意，若因您要求取消訂單或退貨、或因 LG 官方線上商城無法處理或執行您全部或部分之訂單、或契約因故解除或失其效力，而需為您辦理退款事宜時， LG 官方線上商城得代您處理發票或折讓單等相關法令所要求之單據。

7. 商品責任及保固

7.1 您將可享有商品製造商或供應商所提供的商品保固，請務必查閱商品檢附的相關文件及 LG 官方網站 LG 商品保固條款之最新公告(https://www.lg.com/tw/support/repair-warranty/service-policy)。保固條款如有修訂，以最新公告為準。

7.2 LG 官方線上商城就以下原因所造成的任何商品損失或損壞，不負保固及賠償責任：

7.2.1 商品安裝不完全；

7.2.2 與其他有瑕疵、不適合、安裝不完全的設備搭配使用商品；

7.2.3 商品損失或損壞（全部或部分）乃因人為破壞或不當使用、貯放、維修、安裝、或未遵守製造商使用說明或 LG 官方線上商城針對該商品所提出或公開的其他指示；

7.2.4 商品曾經交付其他非製造商或非授權經銷商之人員進行維修或改造。

7.3 您所購買之商品如包含軟體時，您應按照相關的終端使用者授權同意書或該軟體及/或商品所包含之其他授權規定（「授權規定」）使用該商品。軟體經拆封後即不再適用7日猶豫期之退貨服務，軟體所有內容均以「現況」提供，本公司、LG 官方線上商城對於品質、適用性、效能或與軟體說明之一致性等方面不提供任何保證；同時，LG 官方線上商城對軟體之安裝、設定或錯誤、瑕疵修正等亦不提供任何保固或保證。建議您參考授權規定，確認關於您對軟體製造商、授權廠商或供應商得行使的權利。

7.4 除本條款及商品說明中明載之內容外，LG 官方線上商城對於商品品質不做任何明示擔保或聲明，而且 LG 官方線上商城並未提供任何默示擔保與聲明（包含但不限於適銷性、適用性以及未侵權等）。在法律允許的最大範圍內，LG 官方線上商城對您負擔之賠償責任不超過您當次訂單之金額，且應儘可能接近您的實際損失；LG 官方線上商城對特殊、偶發、間接或衍生之損害，以及利潤損失、收益損失或彌補費用等不負賠償責任。

8. 系統安全

8.1 LG 官方線上商城將確保系統具有符合一般可合理期待之安全性；但 LG 官方線上商城不以任何明示或默示的方式擔保您所上載或傳輸的資料將被正常顯示或處理、亦不擔保資料傳輸的正確性，如果您發現 LG 官方線上商城資料有錯誤或疏失，請立即通知 LG 官方線上商城。

8.2 您了解 LG 官方線上商城的服務是依現狀提供，不保證無瑕疵，除法令明文要求以外，沒有附隨任何形式的擔保。如因 LG 官方線上商城出現暫停、終止、中斷或故障等現象，而造成使用者或第三人使用上的不便、資料喪失、錯誤、或其他損害時，在法律允許的最大範圍內，LG 官方線上商城毋須負任何法律或賠償責任。

8.3 您了解 LG 官方線上商城對於您使用網站或經由網頁連結至其他網站而下載之軟體或資料，LG 官方線上商城不負任何擔保責任。請您於下載前自行斟酌、判斷該等軟體或資料之合法性、正確性，以免遭受損害。

9. 個人資訊與隱私權保護

9.1 您確認在使用 LG 官方線上商城時，已閱讀「隱私政策」(https://www.lg.com/tw/privacy)並於購物車頁面勾選同意LG官方線上商城得基於「隱私政策」中所載特定目的，蒐集與處理您的個人資料，並於「隱私政策」中所載之期間與地區內，由本公司、本公司關係企業及服務供應商、合作夥伴、商品製造商、授權者或供應商利用您的個人資料。您就個人資料所得行使之權利載於「隱私政策」中。您得自由選擇是否提供個人資料，惟若不提供個人資料，可能無法使用 LG 官方線上商城功能或商品訂購程序。

9.2 LG 官方線上商城因交易而知悉或持有消費者之交易紀錄及其他相關資料，應予保密，並不得為不當使用。如有違反致您受有損害者，應依消費者保護法等相關法律負賠償責任。

10. 其他約定

10.1 依消費者保護法第十一條第二項之規定，定型化契約條款如有疑義時，應為有利於消費者之解釋。

10.2 智慧財產權之保護：LG 官方線上商城所使用軟體或程式、網站上所有內容，包括但不限於著作、檔案、資訊、網站架構、網頁設計，均由LG官方線上商城或其他權利人依法擁有其智慧財產權，包括但不限於商標權、專利權、著作權、營業秘密等。任何人均不得未經授權擅自使用、修改、重製、公開播送、改作、散布、發行、公開發表、進行還原工程、解編或反向組譯。若您欲引用或轉載前述網站內容等，必須依法取得 LG 官方線上商城或其他權利人的事前書面授權。

10.5 商標及標誌：LG 官方線上商城所使用之商標、服務標誌及商品、服務名稱，屬 LG 官方線上商城或其他權利人各自所有，未經權利人事先書面授權，您不得以任何方式使用。

10.4 如果發生任何不可抗力情事，包含但不限於天災、戰爭、疫情、恐怖攻擊、暴亂、政府政策、爆炸、火災、水災、風災、意外事件、罷工、工廠停工、貿易糾紛或勞工抗爭、工廠倒塌或機器故障、停電、網路中斷或原物料斷貨等妨礙 LG 官方線上商城履約、或導致 LG 官方線上商城無法履約或延遲履約之情形，均不構成違約，LG 官方線上商城亦毋須為其直接或間接所造成的任何損失或損害負賠償責任。在此情況下，LG 官方線上商城得選擇取消您的訂單並退還所有已付款項。

10.5 如您在造訪或使用 LG 官方線上商城時有任何問題，您可以與 LG 客服中心聯繫(https://www.lg.com/tw/support/telephone)，將有專人於服務時間儘速與您聯繫。服務時間如有異動，請詳見官網公告。

10.6 您如欲下載 ThinQ app 和查詢使用方法請至 https://www.lg.com/tw/lg-thinq/app；想了解更多 ThinQ 相關資訊，請至官網查看https://www.lg.com/tw/lg-thinq。

10.7 關於本條款之解釋及適用，以中華民國法律為準據法。如有因本條款或因使用 LG 官方線上商城所生之任何爭議，雙方於未排除消費者保護法第47條或民事訴訟法第436-9條小額訴訟管轄法院之適用之情況下，以臺灣臺北地方法院為第一審管轄法院。

10.8 企業經營者資訊

負責人：鄭淵寬

電子郵件信箱：tw.onlinebrandshop@lge.com

電話：02-26272788

企業經營者之名稱：台灣樂金電器股份有限公司

統一編號：22553217

營業所所在地地址：臺北市內湖區