如何選購適合的電競螢幕？
選擇電競螢幕不只是挑選規格這麼簡單，更在於創造前所未有的新體驗。適合的螢幕可帶來閃電般快速的 OLED 顯示效果與流暢的沉浸式遊戲體驗，重塑每個環節的感官享受。無論你希望攀登勝利頂峰，或是渴望探索豐富逼真的世界，UltraGear 都能為你提供多元選擇，探尋真正的要素，發掘你的優勢。
哪種螢幕尺寸和長寬比最適合我的遊戲風格？
LG UltraGear 提供多種尺寸、長寬比和曲率的電競螢幕，可根據你的遊戲風格任意選配。本指南將協助你選擇適合的型號。選擇螢幕尺寸和型態不僅需要考慮桌面空間大小，更要考慮對觀看、反應及享受遊戲過程的影響。無論在 FPS 遊戲中狙擊對手，或是在開放世界 RPG 中自由探索，選對配置可以有效提升各種類型遊戲的觀感、反應速度和沉浸式體驗。
解析度和畫質會如何影響遊戲體驗？
在體驗開放世界冒險或電影風格 RPG 等逼真的沉浸式 3A 遊戲時，具備高解析度且搭載 HDR 的 OLED 螢幕可以呈現更深邃的黑色、更鮮明的亮部和超細膩的細節。栩栩如生的顯示效果能讓每個場景的觀感更豐富、一致且震撼，讓探索廣闊世界或充滿故事的環境更具趣味。
為什麼更新率和反應時間對遊戲很重要？
在玩 FPS 或賽車遊戲時，更有必要選擇具備高更新率（如 480 Hz）和急速反應時間（如 0.03 ms）的螢幕。這些配置有助於呈現清晰流暢的動作，減少遊戲中的動態模糊，讓你不會錯過快速場景中的任何動作。
UltraGear 如何同時支援工作和娛樂？
LG Switch 幫助你輕鬆切換採用最佳化設定的頁面佈局，以滿足遊戲、多工作業或內容創作等不同使用需求。webOS 內建作業系統，讓你直接透過螢幕播放串流內容，無需再搭配電腦。高 PPI 和細膩的像素密度能使文字清晰銳利，易於讀寫，同時支援 USB-C、HDMI 和 DisplayPort，方便輕鬆連接工作裝置或娛樂設備。
*需要從 LG.com 下載 LG Switch 應用程式才能使用。
如何挑選適合的螢幕尺寸與長寬比?
為什麼 LG UltraGear 的螢幕尺寸適合不同遊戲類型？
LG UltraGear 提供多種螢幕尺寸，讓你自由選擇最適合自己遊戲風格的產品。在體驗開放世界、模擬賽車或電影風格 RPG 等沉浸式 3A 遊戲時，從 32 吋到 45 吋的較大型螢幕可拓寬視野，增強範圍感，更吸引你深入遊戲當中。如果玩快節奏射擊或 MOBA 遊戲，較小巧的 24–27 吋螢幕可以讓你十字準線、小地圖和 HUD（抬頭顯示器）一覽無遺，讓你只需極少眼球活動並快速反應。UltraGear 提供全面多樣的螢幕尺寸，總有一款最適合你的遊戲風格。
*FPS：第一人稱射擊遊戲，MOBA：多人線上戰鬥競技場遊戲
為什麼 LG UltraGear 可以提供適合各種遊戲風格的最佳長寬比？
21：9 超寬長寬比既提供最佳沉浸式視野範圍，又同時兼顧合理的桌面空間佔用。對於 MOBA、RPG 或 3A 遊戲，這種更寬闊的螢幕比例讓更多地形和使用者介面一目了然，曲面造型也讓畫面邊緣隨時保持在視野的舒適區域。UltraGear 提供各種尺寸的 21: 9 螢幕，讓你可以根據自己的環境找到最適合的產品。
UltraGear 同時也提供專為精準度和速度而打造的 16: 9 電競螢幕系列。
為什麼 LG UltraGear 的 800R 曲率最適合遊戲？
UltraGear 的 800R 曲率可讓整個螢幕的每個區域與視線位置保持一致距離，減少失真並提升舒適度。曲面螢幕讓影像內容環繞你的周圍，從而拓寬你的視野，增強開放世界、賽車或電影風格遊戲的沉浸式體驗，並有助於在長時間遊戲中減少眼球運動量，更舒適用眼。平面螢幕可呈現準確的視覺效果和俐落的線條，則非常適合重視精準度和對齊度的 FPS 或 RTS 遊戲。UltraGear 提供多種曲率選項，供你選擇最具吸引力的曲面螢幕。
*曲面螢幕描述是以 800R 曲率的型號為準。
解析度和畫質會如何
影響遊戲體驗？
為什麼 LG UltraGear 要打造 5K2K 和 4K 等高解析度電競螢幕？
解析度總是越高越好，越能呈現遊戲世界的更多層次和內容，讓你享受更清晰銳利、更細膩逼真的影像，從而更投入於遊戲中。LG UltraGear 提供高達 5K2K 和 4K 優質高解析度電競螢幕，讓你獲得更多螢幕空間和清晰視野。
不過，解析度必須與你的電腦規格和所玩的遊戲相符，才能發揮最大效能。1080p 最適合有大量 FPS 的競技型遊戲，1440p 則能夠平衡清晰度與運行效能。4K 提供超銳利的視覺效果，5K2K 則以超寬比拓寬你的視野，讓你享受真正如電影般的遊戲體驗。還是不確定應購買哪種？ 不妨選擇 Dual-Mode 雙模式螢幕，可以隨時輕鬆切換。
為什麼 LG UltraGear 的高 PPI 電競螢幕最適合遊戲？
高 PPI 代表每個影格的畫面都能呈現更多細節，無論你正在 FPS 遊戲中瞄準對手、探索開放世界的景觀或在工作。LG UltraGear 的 45 吋型號即配備 5K2K 超高解析度，搭配高像素密度，以呈現生動的視覺效果和俐落的使用者介面。高像素密度可以清楚展現細微的紋理，讓文字更清晰易讀，而 OLED 螢幕精細到像素級的照明和細膩次像素排布則能最大程度減少模糊和彩色邊緣現象。因此螢幕可以提供精準的畫質、眼睛舒適度，為所有內容帶來沉浸式鑑賞體驗。
*此功能描述以型號 45GX950A 的規格為準。
LG UltraGear OLED 如何讓 3A 遊戲呈現深邃純黑和色彩？
LG UltraGear OLED 利用像素級別的調光技術，呈現完美的對比度、深邃的黑色和精準的亮度控制，營造更強烈的沉浸感。WOLED 透過 Primary RGB Tandem（第四代）和 MLA+（第三代）等技術提高亮度，即使在明亮的環境中也能呈現深邃的黑色並保持色彩逼真度。尤其憑藉 Primary RGB Tandem 技術，第 4 代 WOLED 獲得了純黑、完美色彩、100% 色彩逼真度和完美再現認證，不論在昏暗的房間或明亮的陽光下玩遊戲，都能為你提供無瑕的視覺體驗。
*此功能描述以型號 27GX700A 的規格為準。
*上述圖像為模擬圖像，僅供參考。
**限於搭載 MLA+ 的 OLED 電競螢幕。圖像為模擬圖像，僅供參考。
為什麼 LG UltraGear 的色彩精準度對遊戲很重要？
LG UltraGear OLED 電競螢幕經過精心設計，呈現及其精準的色彩，DCI-P3 色域涵蓋範圍達到 95% 至 99% (Typ.) 或 99% 的 sRGB 色域，確保以鮮明又準確的色彩呈現各種類型遊戲（例如類魂遊戲或開放世界 RPG）的畫面。UltraGear 的自體發光 OLED 像素和獲 DisplayHDR True Black 400/500 認證的顯示技術能保留層次豐富的對比度和細膩的漸層效果。無論是在昏暗環境下搜尋敵人，或是享受電影般的故事畫面，UltraGear 都能以無與倫比的逼真視覺效果讓你心無旁騖、全情投入地享受遊戲。
*此功能描述以型號 27GX700A 的規格為準。
為什麼更新率和反應時間
對遊戲很重要？
LG UltraGear 如何在快節奏遊戲中達到最佳效能？
UltraGear OLED 螢幕憑藉 OLED 技術，可提供高達 480Hz 的更新率和 0.03ms （GtG）急速反應時間，有效減少動態模糊和畫面殘影，呈現更流暢、更精準的動作。UltraGear 還支援 AMD FreeSync™ Premium Pro 技術、NVIDIA® G-SYNC® Compatibility 和 VESA AdaptiveSync™ 認證，即使在激烈戰鬥中或鏡頭快速橫搖時，也能避免畫面撕裂，讓你暢快玩樂，保持流暢不中斷。無論登頂勝利之巔還是自由探索地圖，隨時保持專注並掌控一切。
*0.03ms（GtG）急速反應時間規格僅適用於 LG UltraGear OLED 電競螢幕
*上述圖像為模擬圖像，僅供參考。
LG UltraGear 的雙模式螢幕如何讓你切換不同更新率？
部分 UltraGear 電競螢幕支援雙模式，讓你輕鬆切換兩種更新率設定，例如 45GX950A 支援 165Hz 5K2K 解析度和 330Hz WFHD 解析度。透過物理快速鍵或選單，無需更換線纜或重新啟動，你即可瞬間切換模式。擁有雙模式就如同時擁有兩台螢幕，讓你隨時暢玩任何遊戲。
*此功能描述以型號 45GX950A 的規格為準。
為什麼 LG UltraGear 要採用最新 DP 技術來提供頂級遊戲效能？
UltraGear 電競螢幕採用最新的 DisplayPort 2.1 技術，提供比 HDMI 更高的頻寬，以及更出色的無壓縮解析度和超快更新率，非常適合高階 GPU 和 PC 遊戲。DisplayPort 2.1 支援高達 80Gbps 的頻寬，超過 HDMI 2.1（高達 48Gbps）的兩倍，更遠遠超過 HDMI 2.0（18Gbps）。可在要求高效能的遊戲中，實現 4K 及更高影格速率，提供更低的延遲和更佳的穩定性。HDMI 2.0 支援 60Hz 更新率下的 4K，而 HDMI 2.1 則支援 120Hz 更新率下的 4K，助力新一代遊戲主機實現更高效能。
UltraGear 如何同時支援工作和娛樂？
LG Switch 應用程式如何提升多工效率？
LG Switch 應用程式透過個人化圖片精靈、螢幕分割和視訊通話等功能增強多工作業效能。使用者可根據不同任務微調顯示設定，將螢幕分割為可自訂的佈局，以暢玩遊戲或並排工作，以及透過捷徑快速加入視訊通話，並且無需中斷其工作流程或遊戲。該應用程式讓工作與娛樂皆流暢自如，讓你自由切換。
LG UltraGear OLED 如何呈現更清晰、更易讀的文字？
LG UltraGear OLED 採用高像素密度 (PPI) ，幫助呈現清晰、易讀的文字。無論閱讀文件、撰寫電子郵件或瀏覽網頁，即使字型較小，字元依然清晰易辨。這些顯示技術可改善邊緣清晰度並維持色彩對齊度，從而減少視覺雜訊，實現清晰的視覺效果。你可以長時間專注地工作或學習，又無需犧牲切換到遊戲時的清晰度。
*此功能描述以型號 45GX950A 的規格為準。
*影像僅供說明之用，比較 RWBG 和 RGWB 次像素排布，可能依顯示器和內容影響感知的文字清晰度。
什麼讓LG UltraGear輕鬆連接多台裝置？
UltraGear 電競螢幕配備大量連接埠，例如 USB-C、HDMI 和 DisplayPort，輕鬆連接遊戲主機或電腦。UltraGear 還支援 USB 集線器功能，讓你連接鍵盤和滑鼠等週邊設備。無需不停插拔連接線，也無需改變桌面環境，即可在工作和遊戲間輕鬆切換。
webOS 如何提升電競螢幕的體驗？
LG UltraGear 搭載 webOS 系統，讓你無需開啟電腦或主機，即可串流播放影片、瀏覽網頁或存取工作應用程式。當你不玩遊戲時，也可以處理快速工作或觀看影片休憩，並且無需因為完整系統產生的噪音、熱量或電源消耗而煩惱。非常適合在遊戲間隙或工作休息期間輕量使用，節省時間、精力，且免去麻煩。