如何選購適合的電競螢幕？

21：9 超寬長寬比既提供最佳沉浸式視野範圍，又同時兼顧合理的桌面空間佔用。對於 MOBA、RPG 或 3A 遊戲，這種更寬闊的螢幕比例讓更多地形和使用者介面一目了然，曲面造型也讓畫面邊緣隨時保持在視野的舒適區域。UltraGear 提供各種尺寸的 21: 9 螢幕，讓你可以根據自己的環境找到最適合的產品。

UltraGear 同時也提供專為精準度和速度而打造的 16: 9 電競螢幕系列。