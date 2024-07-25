活動辦法



1. 活動期間：2024年7月25日起至2024年11月30日止。

2. 活動條件（以下二項條件均須符合，缺一不可）

(1) 購買LG於2024年上市的指定3C產品（gram筆電、CineBeam Q投影機、UltraGear OLED電競螢幕、MyView智慧螢幕，「適用型號列表」詳見下方活動辦法），且購買後無取消訂單與退換貨記錄者。

(2) 於本活動期間完成LG台灣官網會員註冊、所購買之產品註冊、撰寫合格評論，並完成本活動線上報名者。



3. 適用型號列表：



【筆電】

- LG gram Pro: 16Z90SP-G.AA54C2、17Z90SP-G.AD78C2

- LG gram Pro 2in1 : 16T90SP-K.AA75C2、16T90SP-K.AA78C2

- LG gram SuperSlim : 15Z90ST-G.AA52C2、15Z90ST-G.AA5C2

- LG gram : 16Z90S-G.AA54C2、16Z90S-G.AA56C2、16Z90S-G.AD79C2、17Z90S-G.AA54C2、17Z90S-G.AD79C2、14Z90S-G.AA54C2、14Z90S-V.AP55C2



【投影機】

- CineBeam Q: HU710PB



【螢幕】

- UltraGear OLED電競螢幕: 27GS95QE、34GS95QE、39GS95QE、45GS95QE

- MyView智慧螢幕: 32SR83U、32SR50F、27SR50F、43SQ700S



4. 活動贈品：本活動採線上登錄方式，贈品為Hustle Kit特製款(含筆電包、支架)乙份。

5. 本活動僅限個人以自然人名義參與，不開放以企業或公司名義參與。

6. 本活動參加者應遵守活動辦法，參加者分享之內容(包括文字、影片、照片等)均應為參加者本人所有並屬原創，不得冒用或盜用任何第三人之資料，對第三人之智慧財產權或其他權利不得有侵害或有侵害之虞之情形，如有任何爭議、糾紛或導致第三人受有損害，概由參加者自行負擔一切責任，與 LG 台灣無關，且如因此造成 LG 台灣受有任何損害，該參加者亦應負完全之賠償責任，且 LG 台灣有權取消其領獎資格。參加者同意永久授權分享之內容刊登於 LG 官網、LG 社群平台、LG 網路宣傳 (Banner、LINE、Facebook、Instagram、關鍵字等 LG 官方網路宣傳)，且 LG台灣有潤飾編輯參加者分享內容之權利。

7. 本活動參加者於本活動留言的內容，不得包含粗俗不雅、辱罵、違反公序良俗、錯誤的內容。

8. LG 台灣保留隨時審核本活動參加者註冊資料之權利， 且本活動參加者如有以下任一情形，LG 台灣有權認定不符合本活動資格，如活動參加者已取得贈品，活動參加者應保持贈品完好並歸還 LG 台灣：

(1) 註冊之產品已退貨或換貨；

(2) 發票改開或發票作廢；

(3) 註冊資料不符合本活動辦法規定；

(4) 非實際購買 LG 指定 3C 產品之消費者；

(5) 經檢舉或查證有直接或間接以不正常手法進行網路註冊行為。

9. 本活動贈品以實物為準。本活動之贈品不得轉換、轉讓、折換現金或更換其他贈品，LG 台灣保留更換贈品之權利。

10. 依中華民國所得稅法及各類所得扣繳率標準規定，中獎金額或獎項若為新台幣 1,000 - 20,000 元（含 20,000 元），中獎人須申報當年所得， LG台灣將於年底寄發扣繳憑單予中獎人。中獎金額或獎項若超過新台幣20,000元，依法應扣繳10%之稅金（非中華民國境內居住之個人，依法應扣繳20%之稅金），若中獎者未能依法繳納稅金，即視為自動放棄中獎權益。

11. 如經確認本活動參加者會員帳號非本人所有，或有資料假造、不實、不全或錯誤，或有冒用或盜用第三人資料等情況，LG台灣有權取消該等參加者之活動及領獎資格，且相關法律責任由該等參加者自行負擔，與LG台灣無關。

12. LG在贈送贈品之前，有審核活動參加者提供之資訊的權利。為了贈品配送之目的，活動參加者應填寫正確電話、地址與樓層，填寫後恕無法更動，如遇拒收、無人收貨、電話或地址填寫錯誤、更改配送地址之情況，一概視為自願放棄領取贈品資格。未收到贈品或贈品收到有問題者，請於2024/12/31前來電，逾期視同已收到贈品且贈品收件無誤。

13. 本活動贈品僅能寄送至中華民國台灣、澎湖、金門、馬祖地區。

14. 同一人購買數個指定3C產品，即有數次參加本活動之機會，但每一個產品僅限註冊一次。

15. 參加本活動前，請詳閱本辦法，凡完成報名參加本活動者，即視為已充分了解本辦法中各項條款，且願意完全遵守本活動之各項規定。

16. 活動參加者如有 LG台灣認定不誠實、或有涉及任何違反社會秩序或善良風俗或法令之行為，LG台灣有權取消其活動參加資格和得獎資格，及保留相關損失或損害之法律追訴權。

17. 以任何駭客或其它 LG台灣認定不當或非法行為破壞活動規則者，得獎無效，LG 台灣並得對有關參加者或得獎者保留法律追訴權。

18. 為參加本活動及供 LG 台灣舉辦本活動之目的，本活動參加者同意 LG 台灣蒐集、處理及利用以下個人資料：會員姓名、電話、電子郵件地址以及領獎的中華民國郵政地址。

19. LG 台灣保留隨時修改、取消、暫停、終止或解釋本活動及其辦法之一切及最終權利(包括但不限於更換活動、更換贈送內容、提前終止或延長活動時間之最終決定權等事項)，相關內容如有變動將另行公告於 LG 台灣官網。