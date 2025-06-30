77 吋｜LG OLED evo AI 4K 智慧顯示器｜M5真無線系列｜2025

*144Hz 僅適用於支援 144Hz 的遊戲或 PC 輸入。

*HGiG 是一個由來自遊戲和智慧顯示器/智慧顯示器行業的公司自願組成的團體，此團體定期進行會議，制定並向公眾提供指引，以改善消費者在 HDR 下的遊戲體驗。

*對 HGiG 的支援可能因國家/地區而有所不同。

*clearMR 是 VESA 的一項認證計畫，用以評估面板在防止動態模糊方面的表現。

*實際效能可能因設備設定、網路連線和使用環境而異。