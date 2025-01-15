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LG 小銀河 x 小宇宙 銀黑星幻劇院組

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LG 小銀河 x 小宇宙 銀黑星幻劇院組

OBSPJTAV02

LG 小銀河 x 小宇宙 銀黑星幻劇院組

(0)
正視圖
組合商品：2 件
-45 degree side view

HU710PB

LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機
Front angle with yellow lighting on

XO3QBK

XBOOM 360˚ 小宇宙全景聲藍牙音響(石墨黑)

小銀河 x 小宇宙 銀黑星幻劇院組

小銀河 x 小宇宙
銀黑星幻劇院組

120吋的 4K 極致影視體驗

大尺寸 高畫質 極致享受

LG CineBeam Q 搭載830萬像素和高達120吋的投影畫面，精巧便攜的外觀與強大的功能完美融合，盡情享受身歷其境的電影，為您帶來超越期待的投影體驗。

830萬像素

雷射 4K UHD 

DCI-P3 154% (整體)

色域

450,000 : 1 超高對比度

對比度

3道 RGB 雷射

光源

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*螢幕大小根據投影距離會有所變化。

360° 旋轉握把

獨特設計，輕鬆架域

LG CineBeam Q 擁有360° 旋轉握把，同時可作為支架使用，創新獨特的設計讓攜帶及投影變得更加輕鬆，隨時隨地都能享受 4K 的影音饗宴。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

投影畫面 自動調整

隨擺隨播 一次到位

LG CineBeam Q 擁有自動螢幕調整功能，無需手動調整即可快速投影。
讓您自在的輕鬆享受。

*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。
*如遇障礙物，如角落或不平整的表面等，此功能可能無法正常運作。
*螢幕距離超過2米，或投影機安裝角度超過25度，自動螢幕校準功能可能無法正常運作。

藍牙音效播放 ＆ 3W環繞音效

令人驚豔的環繞音效體驗

LG CineBeam Q 支援藍牙配對，具備雙重音訊輸出功能，可同時連接兩台設備，也可透過其內建喇叭體驗震撼的環繞效果。

*支援 BT 5.0 及以上版本。兩台連接設備之間的音效可能不完全匹配。
*此示意圖為以便理解產品功能，實際使用因現實條件略有差異。

LG 360°全向性聲音專利技術，讓聲音真實環繞

一般音響透過多個驅動器，在有限空間內傳遞聲音，但這些參數外的聲音可能會因不均勻的壓力造成音質失真等問題，要充分享受音樂，您必須處於特定的最佳位置才能充分體驗最真實的音樂。

LG 音響使用最新的反射器結構設計，有效解決聲音不均勻、失真等狀況。讓聲音在任何空間內皆能零死角全向傳播，無論身在何處，都能再現最接近原始的頂級聲音。

圖片顯示，氣氛燈左右兩側有向外的橘色箭頭，聲波圍繞綠色箭頭的聲波 XBOOM 360。 圖片顯示，比較傳統單向性音效和傳統全向性音效波長與 LG 真全向性音樂模式的聲音波長。

*專利申請中：PCT/KR2020/012965、 PCT/KR2021/009440、2021-0093216
**透過多個驅動器的喇叭發出全向聲音
***指向性模式水平測試在 LG 內部進行（在實驗室條件下進行測試）

360°設計美學

自訂氣氛燈 滿足千萬種情境需求。

圖片顯示 XBOOM 360 XO3 在桌子上亮起綠燈。

*不同顏色上市時間或有差異別。顏色型號或因應地區而異。

藍牙環繞立體聲
觀影音效沉浸真實

串聯2個 LG Xboom 360 XO3 與2020年後上市相容的 LG 電視／智慧顯示器／投影機，即可提供環繞立體聲音效。簡單設定讓您觀看任何內容都能如臨其境。

*喇叭必須是同一型號 (例如，XO3 與 XO3，XG7 與 XG7)。
*只支援 2020 年起推出之 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號。

列印

主要規格

原生解析度

4K UHD (3840 x 2160)

亮度 (ANSI 流明)

500

種類

3色雷射

對比度

450,000:1

數位梯形校正

邊緣調整

輸出

3W單聲道

Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

YES (高達4K/30Hz)

螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

YES (高達4K/30Hz)

Zoom

固定的

所有規格

投影系統

投影系統

DLP

原生解析度

原生解析度

4K UHD (3840 x 2160)

亮度 (ANSI 流明)

亮度 (ANSI 流明)

500

對比度

對比度

450,000:1

重量

淨重量 (kg or g)

1.49kg

功能

平台 (OS, UI)

webOS 6.0 (Smart)

背景圖案

YES

Premium CP

YES

內容商店 / LG Smart World (App Store)

YES

內容建議

YES

網路瀏覽器

YES

內建語音辨識

LG ThinQ

AI音響相容性

相容Apple Homekit

螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

YES (高達4K/30Hz)

Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

YES (高達4K/30Hz)

內容共享 (with DLNA 輔助裝置)

YES

藍芽音源輸出

YES

藍芽影音同步控制

YES

LG Sound Sync (with Sound Bar)

YES

HDMI ARC (Audio Return Channel)

YES (eARC)

HDMI simplink (CEC)

YES

HDCP

HDCP2.2

即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)

YES

USB Host (電影, 音樂, 照片)

YES

設定指南

YES (Bean Bird)

HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)

YES

環保功能 - 節能模式

YES (最小 / 中等 / 最大)

環保功能 - 睡眠計時器

YES

環保功能 - 自動關機/自動休眠

YES

環保功能 - 定時開關機

YES (開 / 關)

環保功能 - 自動待機/自動關機

YES

處理器

4核心

HDR

HDR10, HLG

HDR Tone Mapping

YES (自動/動態/逐幀)

TruMotion

YES (up to 4096x2160)

真實影像

YES (高達4096x2160)

畫質提升

YES (4K)

超解析度 (專家控制模式)

YES (4K)

拍攝者模式

YES

HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode

YES

數位梯形校正

邊緣調整

自動梯形校正

O (自動螢幕校正)

影像翻轉

YES (水平/垂直)

平滑漸層

YES

黑階控制

YES

降躁

YES

色溫調節

YES

動態對比 (專家控制模式)

YES

動態顏色 (專家控制模式)

YES

色彩管理系統 (專家控制模式)

YES

色域設定 (專家控制模式)

YES

Gamma Correction (專家控制模式)

YES

白平衡設定 (專家控制模式)

YES

快速開關機

YES (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)

Store Mode

YES

自我診斷

YES

投影鏡頭

對焦 (自動 / 手動)

Motorized, Auto

Zoom

固定的

投影影像

螢幕尺寸

50" - 120"

投射比

1.2

投影偏移

投影偏移

100%

光源

種類

3色雷射

音訊

輸出

3W單聲道

Clear Voice

YES (Clear Voice lll)

Dolby Atmos 相容

YES (Pass through)

尺寸

淨尺寸 (mm) (W x D x H)

80 x 135 x 135

溫度

工作溫度

0 - 40℃

輸入信號相容性

USB Type-C

YES

數位(HDMI)

高達4K (4096x2160)

輸入/輸出源

HDMI

1

USB Type-C (顯示, 充電)

1 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out)

設計

機身顏色

Silver

Local Key

One Key

肯辛頓鎖

YES

腳架

YES

配件

使用手冊

Simple Book

快速使用指南

YES

保固卡

YES

遙控器 - Normal

YES

符合證書 (法規)

KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

噪音值

最小節能 (Bright)

29

中等節能

27

最大節能 (Eco)

25

面板比例

縱橫比控制

16:9 / 原始 / 寬螢幕 / 4:3 / 垂直變焦

電源

功耗 (Max.)

65W

待機電源

<0.5W

電源供應

變壓器 65W

列印

所有規格

產品資訊

型號

XO3QBK

顏色

石墨黑

尺寸(W X H X D, MM)

尺寸 (W x H x D) mm

165 x 327 x165

重量(KG)

產品重量 (Kg)

3.2kg

聲道

聲道

1.1ch(3Way)

全向性音效技術

360°音效

Yes

輸出功率

輸出功率

50W

連接方式

藍芽

Yes

AUX IN (3.5mm)

Yes

充電方式

USB C-type (Female)

Yes

電池

電池容量

3900mAh

充電時間

5小時以下

使用時間

24hrs

耗電量

開機使用模式

10W

待機模式

0.5W

便利性

多點連結

Yes (2支手機)

無線派對模式

Yes (至多10台)

專屬App(Android/iOS)

Yes / Yes

情境式燈光

Yes

防水防塵等級

Yes (IP54)

藍芽版本

Yes (5.1)

電池指示燈

Yes

單體

低音單體

4inch x 1ea

中音單體

2inch x 1ea

高音單體

1ea

雙被動幅射器

Yes

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