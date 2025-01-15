LG 小銀河 x 小宇宙 銀黑星幻劇院組

一般音響透過多個驅動器，在有限空間內傳遞聲音，但這些參數外的聲音可能會因不均勻的壓力造成音質失真等問題，要充分享受音樂，您必須處於特定的最佳位置才能充分體驗最真實的音樂。



LG 音響使用最新的反射器結構設計，有效解決聲音不均勻、失真等狀況。讓聲音在任何空間內皆能零死角全向傳播，無論身在何處，都能再現最接近原始的頂級聲音。