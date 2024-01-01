XBOOM 360˚ 小宇宙全景聲藍牙音響(石墨黑)

平衡、強勁、真實。LG XBOOM 360 XO3 的頂級三音路單體系統以均衡和清晰的聲音傳播音樂——高音精準、中音清晰、低音飽滿深沉。

清晰度強化結構 (Clarity Boosting Structure) 以絲質球頂、玻璃纖維和釹磁鐵等優質物料組成，提高聲音清晰度和準確性。雙被動輻射器 (Dual Passive Radiator) 減少不規則的振動，從而減少失真。而動態低音增强 (Dynamic Bass Optimizer) 在音量調低時可單獨增強低音水平。享受您最愛的音樂所呈現的原始活力。