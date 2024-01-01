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XBOOM 360˚ 小宇宙全景聲藍牙音響(石墨黑)
360°全域音場
聲波在客廳空間的桌子上圍繞 XBOOM 360 X03 擴散的圖片。
LG 360°全向性聲音專利技術，
讓聲音真實環繞
LG 音響使用最新的反射器結構設計，有效解決聲音不均勻、失真等狀況。讓聲音在任何空間內皆能零死角全向傳播，無論身在何處，都能再現最接近原始的頂級聲音。
*專利申請中：PCT/KR2020/012965、 PCT/KR2021/009440、2021-0093216
**透過多個驅動器的喇叭發出全向聲音
***指向性模式水平測試在 LG 內部進行（在實驗室條件下進行測試）
頂級三音路單體
感受細膩完美音效
清晰度強化結構 (Clarity Boosting Structure) 以絲質球頂、玻璃纖維和釹磁鐵等優質物料組成，提高聲音清晰度和準確性。雙被動輻射器 (Dual Passive Radiator) 減少不規則的振動，從而減少失真。而動態低音增强 (Dynamic Bass Optimizer) 在音量調低時可單獨增強低音水平。享受您最愛的音樂所呈現的原始活力。
圖片解釋 XO3 結構的 XBOOM 360 XO3。 圖片顯示 XO3 的構成方式；向上發射的線質球頂高音單體、玻璃纖維中音單體、釹磁鐵、低音單體、雙被動散熱器。
*專利申請中：10-2022-0072998 (2022-06-15)。
下載應用程式
自訂專屬於您的氣氛風格
提供 1680 萬種色彩可任選，提升音樂體驗，
讓每刻聆聽音樂都變得獨一無二。
一個男人正拿著手機，使用 XBOOM 應用程式。
*UX/UI 可能因時間有所不同。
感受360° 設計美學
唯美搭配空間設計
圖片顯示 XBOOM 360 XO3 在桌子上亮起綠燈。
*不同顏色上市時間或有差異別。顏色型號或因應地區而異。
水滴狀玻璃
可拆式手提帶
音樂無止境
不論任何心情、任何時刻，讓音樂不受干擾地一直陪伴著您。
防水防塵功能
讓您隨時隨地都能享受
360° 全向性音效
享受360度全方位環繞音效。
IP54 級防水防塵設計，即使濕度和灰塵都無法阻礙您
在任何地方打造迷人氛圍。
*IP54 是 IP5X 和 IPX4 的組合。IP5X 為防塵級別。產品在正常的情況下，可以防止一定程度的灰塵進入，但並非完全防塵。
*IPX4 級別為全方位角度的防濺保護。但不建議在雨天、海灘或游泳池使用。
續航力：高達 24 小時
*實際電池壽命會因應網絡連接和氣氛燈的使用而異。
*根據 LGE 內部品質測試，在音量為 50%、EQ 和 LED 關閉的情況下，電池可供持續使用 24 小時。
藍牙環繞立體聲
讓電視音效也能完美無死角
*喇叭必須是同一型號 (例如，XO3 與 XO3，XG7 與 XG7)。
*只支援 2020 年起推出之 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號。
使用再回收織物製造
XBOOM 360 XO3 的影像顯示其採用再回收織物製作。
環保紙漿包裝
被 SGS 認證為環保產品。
圖片顯示使用環保紙漿包裝的 XBOOM 360 XO3 包裝盒。
*價格、促銷活動和供應情況可能因商店和網絡管道而異。價格如有變動，恕不另行通知。
*數量有限。請向當地零售商了解最終價格和供應情況。
*顏色和功能可能因應零售商、地區或運營商而異。
*實際的顏色和尺寸可能與螢幕上的圖片有所不同。
*功能和規格如有變化，恕不另行通知。
所有規格
產品資訊
-
型號
XO3QBK
-
顏色
石墨黑
尺寸(W X H X D, MM)
-
尺寸 (W x H x D) mm
165 x 327 x165
重量(KG)
-
產品重量 (Kg)
3.2kg
聲道
-
聲道
1.1ch(3Way)
全向性音效技術
-
360°音效
Yes
輸出功率
-
輸出功率
50W
連接方式
-
藍芽
Yes
-
AUX IN (3.5mm)
Yes
充電方式
-
USB C-type (Female)
Yes
電池
-
電池容量
3900mAh
-
充電時間
5小時以下
-
使用時間
24hrs
耗電量
-
開機使用模式
10W
-
待機模式
0.5W
便利性
-
多點連結
Yes (2支手機)
-
無線派對模式
Yes (至多10台)
-
專屬App(Android/iOS)
Yes / Yes
-
情境式燈光
Yes
-
防水防塵等級
Yes (IP54)
-
藍芽版本
Yes (5.1)
-
電池指示燈
Yes
單體
-
低音單體
4inch x 1ea
-
中音單體
2inch x 1ea
-
高音單體
1ea
-
雙被動幅射器
Yes
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