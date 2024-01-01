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XBOOM 360˚ 小宇宙全景聲藍牙音響(石墨黑)

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  • 11/30前，透過LINE購物訂購享1000點LINE POINTS回饋

XBOOM 360˚ 小宇宙全景聲藍牙音響(石墨黑)

XO3QBK

XBOOM 360˚ 小宇宙全景聲藍牙音響(石墨黑)

(0)
Front angle with yellow lighting on
Red Dot Design Award Logo appears

榮獲「紅點設計獎」

LG XBOOM 360 XO3Q

iF Design Award 標誌出現

榮獲「iF設計獎」

LG XBOOM 360 XO3Q

CES 2023 Innovation Awards 標誌出現

榮獲「消費性電子展創新獎」

LG XBOOM 360 XO3Q

xboom-dancer-recommendation_PC

360°全域音場

XBOOM 360ﾟ是跨世代的全向型藍牙音響 ，將改變您對聲音的理解。無論何時、何地、任何角度，LG獨家聲音技術與時尚質感造型完美結合，由裡而外讓您體驗最純粹、最真實、最頂級的音樂饗宴。

聲波在客廳空間的桌子上圍繞 XBOOM 360 X03 擴散的圖片。

LG 360°全向性聲音專利技術，
讓聲音真實環繞

一般音響透過多個驅動器，在有限空間內傳遞聲音，但這些參數外的聲音可能會因不均勻的壓力造成音質失真等問題，要充分享受音樂，您必須處於特定的最佳位置才能充分體驗最真實的音樂。

LG 音響使用最新的反射器結構設計，有效解決聲音不均勻、失真等狀況。讓聲音在任何空間內皆能零死角全向傳播，無論身在何處，都能再現最接近原始的頂級聲音。

圖片顯示，氣氛燈左右兩側有向外的橘色箭頭，聲波圍繞綠色箭頭的聲波 XBOOM 360。 圖片顯示，比較傳統單向性音效和傳統全向性音效波長與 LG 真全向性音樂模式的聲音波長。

*專利申請中：PCT/KR2020/012965、 PCT/KR2021/009440、2021-0093216
**透過多個驅動器的喇叭發出全向聲音
***指向性模式水平測試在 LG 內部進行（在實驗室條件下進行測試）

頂級三音路單體
感受細膩完美音效

平衡、強勁、真實。LG XBOOM 360 XO3 的頂級三音路單體系統以均衡和清晰的聲音傳播音樂——高音精準、中音清晰、低音飽滿深沉。
清晰度強化結構 (Clarity Boosting Structure) 以絲質球頂、玻璃纖維和釹磁鐵等優質物料組成，提高聲音清晰度和準確性。雙被動輻射器 (Dual Passive Radiator) 減少不規則的振動，從而減少失真。而動態低音增强 (Dynamic Bass Optimizer) 在音量調低時可單獨增強低音水平。享受您最愛的音樂所呈現的原始活力。

圖片解釋 XO3 結構的 XBOOM 360 XO3。 圖片顯示 XO3 的構成方式；向上發射的線質球頂高音單體、玻璃纖維中音單體、釹磁鐵、低音單體、雙被動散熱器。

*專利申請中：10-2022-0072998 (2022-06-15)。

XBOOM 360 XO3 的紅燈亮起。

圖片顯示 XBOOM 被握在手中。

燈光專家

「以燈光打造迷人氛圍。」

當音樂融入環境音效、形成立體聲時，燈光也將融合色光，提升氛圍，展現獨特感覺。光線結合情感與敘事，打造嶄新的空間氛圍。例如，波光漣漪或燭火搖曳時，我們對大自然美感生敬畏，超越光線原意，感受升華至全新境界，豐富整體視聽享受。

XBOOM 系列的圖片。

圖片顯示韓國照明設計師協會會長 Professor Seungdae Hong 與桌上的 XBOOM 系列

圖片呈現 XBOOM 應用程式的手機︰包含環境模式、自然模式和派對模式。

內建9 種情境模式
演繹生活美好

3 種氣氛燈混合9 種情境模式。
多樣風格讓您在音樂情境下，感受全新的空間魅力。
溫和光線、舒適品質。

溫和光線、舒適品質。

自然模式，淨享純粹。

自然模式，淨享純粹。

自然模式，淨享純粹。

派對模式，動感氛圍。

下載應用程式
自訂專屬於您的氣氛風格

使用 XBOOM APP應用程式可自訂專屬氣氛燈。
提供 1680 萬種色彩可任選，提升音樂體驗，
讓每刻聆聽音樂都變得獨一無二。

一個男人正拿著手機，使用 XBOOM 應用程式。

*UX/UI 可能因時間有所不同。

感受360° 設計美學
唯美搭配空間設計

XBOOM 360ﾟXO3 的時尚瓶身設計，不但增強氣氛燈效，更散發獨特魅力，完美融入空間設計，並以高級混紡面料包裹機身，與各種家居風格皆能完美結合。

圖片顯示 XBOOM 360 XO3 在桌子上亮起綠燈。

*不同顏色上市時間或有差異別。顏色型號或因應地區而異。



水滴狀玻璃

水滴狀玻璃將光線反射至各方向，極具美感。



可拆式手提帶

手提帶方便攜帶，極簡設計與機身完美地融合。

圖片顯示 XBOOM 360 XO3 晨間在餐桌上。

圖片顯示 XBOOM 360 XO3 晨間在餐桌上。

圖片顯示 XBOOM 360 XO3 晨間在餐桌上。

圖片顯示 XBOOM 360 XO3 晨間在餐桌上。

An image of XBOOM 360 XO3 on the dining table in the morning.

圖片顯示 XBOOM 360 XO3 晨間在餐桌上。

圖片顯示 XBOOM 360 XO3 晨間在餐桌上。

音樂無止境

除非您按停，否則音樂永不停止。
不論任何心情、任何時刻，讓音樂不受干擾地一直陪伴著您。

防水防塵功能
讓您隨時隨地都能享受
360° 全向性音效

隨手將喇叭帶到後院或餐桌，就能在家中任何地方隨時
享受360度全方位環繞音效。
IP54 級防水防塵設計，即使濕度和灰塵都無法阻礙您
在任何地方打造迷人氛圍。

*IP54 是 IP5X 和 IPX4 的組合。IP5X 為防塵級別。產品在正常的情況下，可以防止一定程度的灰塵進入，但並非完全防塵。
*IPX4 級別為全方位角度的防濺保護。但不建議在雨天、海灘或游泳池使用。

續航力：高達 24 小時

內置的高容量電池只需 5 小時充電，就可以播放長達 24 小時的音樂。

*實際電池壽命會因應網絡連接和氣氛燈的使用而異。
*根據 LGE 內部品質測試，在音量為 50%、EQ 和 LED 關閉的情況下，電池可供持續使用 24 小時。

藍牙環繞立體聲
讓電視音效也能完美無死角

串聯2個 LG Xboom 360 XO3 與相容的 2020 年後上市的 LG 電視，即可提供環繞立體聲音效。簡單設定讓您觀看任何內容都能享受沉浸式音效。

*喇叭必須是同一型號 (例如，XO3 與 XO3，XG7 與 XG7)。
*只支援 2020 年起推出之 OLED、QNED、NanoCell 和 UHD 型號。

使用再回收織物製造

LG XBOOM 360 XO3 部份機體由再生塑膠製成，受 UL 認證為 ECV (環境聲明驗證) 產品。

XBOOM 360 XO3 的影像顯示其採用再回收織物製作。

環保紙漿包裝

LG XBOOM 360 XO3 內部包裝已從發泡膠和塑膠袋轉為再生紙漿纖維，
被 SGS 認證為環保產品。

圖片顯示使用環保紙漿包裝的 XBOOM 360 XO3 包裝盒。

*價格、促銷活動和供應情況可能因商店和網絡管道而異。價格如有變動，恕不另行通知。
*數量有限。請向當地零售商了解最終價格和供應情況。
*顏色和功能可能因應零售商、地區或運營商而異。
*實際的顏色和尺寸可能與螢幕上的圖片有所不同。
*功能和規格如有變化，恕不另行通知。

列印

所有規格

產品資訊

  • 型號

    XO3QBK

  • 顏色

    石墨黑

尺寸(W X H X D, MM)

  • 尺寸 (W x H x D) mm

    165 x 327 x165

重量(KG)

  • 產品重量 (Kg)

    3.2kg

聲道

  • 聲道

    1.1ch(3Way)

全向性音效技術

  • 360°音效

    Yes

輸出功率

  • 輸出功率

    50W

連接方式

  • 藍芽

    Yes

  • AUX IN (3.5mm)

    Yes

充電方式

  • USB C-type (Female)

    Yes

電池

  • 電池容量

    3900mAh

  • 充電時間

    5小時以下

  • 使用時間

    24hrs

耗電量

  • 開機使用模式

    10W

  • 待機模式

    0.5W

便利性

  • 多點連結

    Yes (2支手機)

  • 無線派對模式

    Yes (至多10台)

  • 專屬App(Android/iOS)

    Yes / Yes

  • 情境式燈光

    Yes

  • 防水防塵等級

    Yes (IP54)

  • 藍芽版本

    Yes (5.1)

  • 電池指示燈

    Yes

單體

  • 低音單體

    4inch x 1ea

  • 中音單體

    2inch x 1ea

  • 高音單體

    1ea

  • 雙被動幅射器

    Yes

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