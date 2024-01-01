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工作娛樂神拍檔

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工作娛樂神拍檔

HU710PB.32SR50F

工作娛樂神拍檔

(0)
Front view with infill image
列印

主要規格

尺寸 (Inch)

31.5

解析度

1920x1080

面板類型

IPS

面板比例

16:9

色域 (Typ.)

sRGB 99%

亮度 (Typ.) [cd/m²]

250

曲面

NO

反應時間

8ms (Typ)

顯示位置調整

傾斜

所有規格

顯示

尺寸 (Inch)

31.5

面板比例

16:9

面板類型

IPS

表面處理

Low Haze Type

反應時間

8ms (Typ)

解析度

1920x1080

點距 (mm)

0.363 x 0.363

色彩深度 (顏色數)

16.7M

可視角度 (CR≥10)

178º(R/L), 178º(U/D)

亮度 (Typ.) [cd/m²]

250

對比度 (Typ.)

1200:1

色域 (Typ.)

sRGB 99%

曲面

NO

亮度 (Min.) [cd/m²]

200

位元數

8bit (6bit+FRC)

尺寸 (cm)

80

連接性

音源輸入

NO

D-Sub

NO

DVI-D

NO

元件 (解析度)

NO

複合 (解析度)

NO

HDMI

2EA

菊鍊

NO

DisplayPort

NO

DP Version

NO

D-Sub (Max. Resolution at Hz)

NO

DVI (Max Resolution at Hz)

NO

Thunderbolt

NO

USB-C

NO

耳機輸出

NO

麥克風輸入

NO

S-Video

NO

Thunderbolt (資料傳輸)

NO

Thunderbolt (Max. Resolution at Hz)

NO

Thunderbolt (電力供給)

NO

USB 下行埠

YES (USB-A 2EA)

USB 上行埠

NO

USB-C (資料傳輸)

NO

USB-C (Max. Resolution at Hz)

NO

USB-C (電源供給)

NO

功能

HDR 10

YES

AMD FreeSync™

NO

自動亮度調節

自動亮度

智慧節能省電模式

YES

PIP

NO

PBP

NO

不閃屏技術

YES

NVIDIA G-Sync™

NO

閱讀模式

NO

可變更新率

NO

Dolby Vision™

NO

VESA DisplayHDR™

NO

相機

NO

硬體

顯示位置調整

傾斜

無邊框設計

Normal Design

壁掛 (mm)

100x100

一鍵支架安裝

NO

聲音

Dolby Atmos

NO

DTS Headphone:X

NO

Maxx Audio

NO

重低音

NO

揚聲器

5W x2

尺寸/重量

外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)

892 X 131 X 517

外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)

731.8 X 521.2 X 209.9

外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)

731.8 X 440.5 X 45.0

重量(含外箱) (kg)

9

重量(含底座) (kg)

6.6

重量(不含底座) (kg)

5.4

INFO

產品名稱

智慧螢幕 (FHD)

年份

2023

電源

功耗 (Sleep Mode)

0.5

功耗 (DC Off)

0.5

AC Input

100-240V (50/60Hz)

Type

外接電源(變壓器)

DC Output

19V 2.53A

功耗 (On-Mode)

30W

配件

變壓器

YES

Calibration Report (Paper)

NO

Display Port

NO

DVI-D

NO

DVI-D (Color/Length)

NO

D-Sub

NO

HDMI

YES

HDMI (Color/Length)

White / 1.5m

電源線

YES (根據國家 / 地區)

遙控器

YES (White Slim)

Thunderbolt

NO

USB A to B

NO

STANDARD

CE

YES

KC (for Rep. of Korea)

YES

列印

主要規格

原生解析度

4K UHD (3840 x 2160)

亮度 (ANSI 流明)

500

種類

3色雷射

對比度

450,000:1

數位梯形校正

邊緣調整

輸出

3W單聲道

Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

YES (高達4K/30Hz)

螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

YES (高達4K/30Hz)

Zoom

固定的

所有規格

投影系統

投影系統

DLP

原生解析度

原生解析度

4K UHD (3840 x 2160)

亮度 (ANSI 流明)

亮度 (ANSI 流明)

500

對比度

對比度

450,000:1

重量

淨重量 (kg or g)

1.49kg

功能

平台 (OS, UI)

webOS 6.0 (Smart)

背景圖案

YES

Premium CP

YES

內容商店 / LG Smart World (App Store)

YES

內容建議

YES

網路瀏覽器

YES

內建語音辨識

LG ThinQ

AI音響相容性

相容Apple Homekit

螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

YES (高達4K/30Hz)

Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

YES (高達4K/30Hz)

內容共享 (with DLNA 輔助裝置)

YES

藍芽音源輸出

YES

藍芽影音同步控制

YES

LG Sound Sync (with Sound Bar)

YES

HDMI ARC (Audio Return Channel)

YES (eARC)

HDMI simplink (CEC)

YES

HDCP

HDCP2.2

即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)

YES

USB Host (電影, 音樂, 照片)

YES

設定指南

YES (Bean Bird)

HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)

YES

環保功能 - 節能模式

YES (最小 / 中等 / 最大)

環保功能 - 睡眠計時器

YES

環保功能 - 自動關機/自動休眠

YES

環保功能 - 定時開關機

YES (開 / 關)

環保功能 - 自動待機/自動關機

YES

處理器

4核心

HDR

HDR10, HLG

HDR Tone Mapping

YES (自動/動態/逐幀)

TruMotion

YES (up to 4096x2160)

真實影像

YES (高達4096x2160)

畫質提升

YES (4K)

超解析度 (專家控制模式)

YES (4K)

拍攝者模式

YES

HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode

YES

數位梯形校正

邊緣調整

自動梯形校正

O (自動螢幕校正)

影像翻轉

YES (水平/垂直)

平滑漸層

YES

黑階控制

YES

降躁

YES

色溫調節

YES

動態對比 (專家控制模式)

YES

動態顏色 (專家控制模式)

YES

色彩管理系統 (專家控制模式)

YES

色域設定 (專家控制模式)

YES

Gamma Correction (專家控制模式)

YES

白平衡設定 (專家控制模式)

YES

快速開關機

YES (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)

Store Mode

YES

自我診斷

YES

投影鏡頭

對焦 (自動 / 手動)

Motorized, Auto

Zoom

固定的

投影影像

螢幕尺寸

50" - 120"

投射比

1.2

投影偏移

投影偏移

100%

光源

種類

3色雷射

音訊

輸出

3W單聲道

Clear Voice

YES (Clear Voice lll)

Dolby Atmos 相容

YES (Pass through)

尺寸

淨尺寸 (mm) (W x D x H)

80 x 135 x 135

溫度

工作溫度

0 - 40℃

輸入信號相容性

USB Type-C

YES

數位(HDMI)

高達4K (4096x2160)

輸入/輸出源

HDMI

1

USB Type-C (顯示, 充電)

1 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out)

設計

機身顏色

Silver

Local Key

One Key

肯辛頓鎖

YES

腳架

YES

配件

使用手冊

Simple Book

快速使用指南

YES

保固卡

YES

遙控器 - Normal

YES

符合證書 (法規)

KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

噪音值

最小節能 (Bright)

29

中等節能

27

最大節能 (Eco)

25

面板比例

縱橫比控制

16:9 / 原始 / 寬螢幕 / 4:3 / 垂直變焦

電源

功耗 (Max.)

65W

待機電源

<0.5W

電源供應

變壓器 65W

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