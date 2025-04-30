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CineBeam Q 小銀河4K微型投影機+支架組

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CineBeam Q 小銀河4K微型投影機+支架組

CineBeam Q 小銀河4K微型投影機+支架組

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LG CineBeam Q 小銀河4K微型投影機+支架組, HUCQS.710PB

主要功能

  • 真 4K 畫質，打造劇院般享受
  • 最大 120 吋螢幕，成像僅需短短 3.2 公尺
  • 450,000:1 超高對比，畫面鮮豔飽和
  • 搭載 LG webOS，人氣串流全收錄
  • 搭配CineBeam Q專屬支架 纖薄設計簡易滑動組裝
更多
組合商品：2 件
cinebeam q 前視圖

CQS710PB

CineBeam Q 專屬支架
-45 degree side view

HU710PB

LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機
列印

所有規格

重量

產品

3.2kg

尺寸

產品 (寬 x 高 x 深)

300 x 635.5 x 300mm

產品規格

顏色

Gray

列印

主要規格

原生解析度

4K UHD (3840 x 2160)

亮度 (ANSI 流明)

500

種類

3色雷射

對比度

450,000:1

數位梯形校正

邊緣調整

輸出

3W單聲道

Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

YES (高達4K/30Hz)

螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

YES (高達4K/30Hz)

Zoom

固定的

所有規格

投影系統

投影系統

DLP

原生解析度

原生解析度

4K UHD (3840 x 2160)

亮度 (ANSI 流明)

亮度 (ANSI 流明)

500

對比度

對比度

450,000:1

重量

淨重量 (kg or g)

1.49kg

功能

平台 (OS, UI)

webOS 6.0 (Smart)

背景圖案

YES

Premium CP

YES

內容商店 / LG Smart World (App Store)

YES

內容建議

YES

網路瀏覽器

YES

內建語音辨識

LG ThinQ

AI音響相容性

相容Apple Homekit

螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)

YES (高達4K/30Hz)

Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)

YES (高達4K/30Hz)

內容共享 (with DLNA 輔助裝置)

YES

藍芽音源輸出

YES

藍芽影音同步控制

YES

LG Sound Sync (with Sound Bar)

YES

HDMI ARC (Audio Return Channel)

YES (eARC)

HDMI simplink (CEC)

YES

HDCP

HDCP2.2

即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)

YES

USB Host (電影, 音樂, 照片)

YES

設定指南

YES (Bean Bird)

HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)

YES

環保功能 - 節能模式

YES (最小 / 中等 / 最大)

環保功能 - 睡眠計時器

YES

環保功能 - 自動關機/自動休眠

YES

環保功能 - 定時開關機

YES (開 / 關)

環保功能 - 自動待機/自動關機

YES

處理器

4核心

HDR

HDR10, HLG

HDR Tone Mapping

YES (自動/動態/逐幀)

TruMotion

YES (up to 4096x2160)

真實影像

YES (高達4096x2160)

畫質提升

YES (4K)

超解析度 (專家控制模式)

YES (4K)

拍攝者模式

YES

HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode

YES

數位梯形校正

邊緣調整

自動梯形校正

O (自動螢幕校正)

影像翻轉

YES (水平/垂直)

平滑漸層

YES

黑階控制

YES

降躁

YES

色溫調節

YES

動態對比 (專家控制模式)

YES

動態顏色 (專家控制模式)

YES

色彩管理系統 (專家控制模式)

YES

色域設定 (專家控制模式)

YES

Gamma Correction (專家控制模式)

YES

白平衡設定 (專家控制模式)

YES

快速開關機

YES (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)

Store Mode

YES

自我診斷

YES

投影鏡頭

對焦 (自動 / 手動)

Motorized, Auto

Zoom

固定的

投影影像

螢幕尺寸

50" - 120"

投射比

1.2

投影偏移

投影偏移

100%

光源

種類

3色雷射

音訊

輸出

3W單聲道

Clear Voice

YES (Clear Voice lll)

Dolby Atmos 相容

YES (Pass through)

尺寸

淨尺寸 (mm) (W x D x H)

80 x 135 x 135

溫度

工作溫度

0 - 40℃

輸入信號相容性

USB Type-C

YES

數位(HDMI)

高達4K (4096x2160)

輸入/輸出源

HDMI

1

USB Type-C (顯示, 充電)

1 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out)

設計

機身顏色

Silver

Local Key

One Key

肯辛頓鎖

YES

腳架

YES

配件

使用手冊

Simple Book

快速使用指南

YES

保固卡

YES

遙控器 - Normal

YES

符合證書 (法規)

KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE

噪音值

最小節能 (Bright)

29

中等節能

27

最大節能 (Eco)

25

面板比例

縱橫比控制

16:9 / 原始 / 寬螢幕 / 4:3 / 垂直變焦

電源

功耗 (Max.)

65W

待機電源

<0.5W

電源供應

變壓器 65W

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