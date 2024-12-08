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工作娛樂神隊友
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34 吋 21:9 曲面 UltraWide™ QHD (3440 x 1440) 多工作業螢幕
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LG CineBeam Q 小銀河 4K 微型投影機
主要規格
-
尺寸 (Inch)
-
34
-
解析度
-
3440 x 1440
-
面板類型
-
VA
-
面板比例
-
21:9
-
色域 (Typ.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
-
300
-
曲面
-
1800R
-
更新率 (Max.) [Hz]
-
100
-
反應時間
-
5ms (GtG at Faster)
-
顯示位置調整
-
傾斜
所有規格
顯示
-
尺寸 (Inch)
-
34
-
面板比例
-
21:9
-
面板類型
-
VA
-
反應時間
-
5ms (GtG at Faster)
-
解析度
-
3440 x 1440
-
點距 (mm)
-
0.23175 x 0.23175
-
色彩深度 (顏色數)
-
16.7M
-
可視角度 (CR≥10)
-
178º(R/L), 178º(U/D)
-
亮度 (Typ.) [cd/m²]
-
300
-
對比度 (Typ.)
-
3000:1
-
色域 (Typ.)
-
sRGB 99% (CIE1931)
-
曲面
-
1800R
-
色域 (Min.)
-
sRGB 90% (CIE1931)
-
更新率 (Max.) [Hz]
-
100
-
亮度 (Min.) [cd/m²]
-
240
-
對比度 (Min.)
-
1500:1
-
尺寸 (cm)
-
86.42
連接性
-
HDMI
-
YES (2ea)
-
DisplayPort
-
YES (1ea)
-
DP Version
-
1.4
-
耳機輸出
-
3環 (僅音效)
功能
-
HDR 10
-
YES
-
AMD FreeSync™
-
FreeSync
-
色弱模式
-
YES
-
智慧節能省電模式
-
YES
-
出廠色彩校正
-
YES
-
PBP
-
2PBP
-
不閃屏技術
-
YES
-
動態同步
-
YES
-
黑色穩定器
-
YES
-
閱讀模式
-
YES
-
增強影像解析度
-
YES
-
自動輸入切換
-
YES
-
HDR Effect
-
YES
硬體
-
顯示位置調整
-
傾斜
-
壁掛 (mm)
-
100 x 100
尺寸/重量
-
外觀尺寸(含外箱) (W x H x D) (mm)
-
986 x 524 x 212
-
外觀尺寸(含底座) (W x H x D) (mm)
-
809 x 483.3 x 223.2
-
外觀尺寸(不含底座) (W x H x D) (mm)
-
809 x 358.9 x 91.5
-
重量(含外箱) (kg)
-
8.4
-
重量(含底座) (kg)
-
5.9
-
重量(不含底座) (kg)
-
4.9
INFO
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產品名稱
-
UltraWide
-
年份
-
2023
電源
-
功耗 (Sleep Mode)
-
少於0.5W
-
功耗 (DC Off)
-
少於0.3W
-
AC Input
-
100-240V (50/60Hz)
-
Type
-
外接電源(變壓器)
-
功耗 (On-Mode)
-
45W
配件
-
Display Port
-
YES
-
HDMI
-
YES
軟體應用
-
雙向控制設定
-
YES
-
智慧螢幕操作 (LG Screen Manager)
-
YES
主要規格
-
原生解析度
-
4K UHD (3840 x 2160)
-
亮度 (ANSI 流明)
-
500
-
種類
-
3色雷射
-
對比度
-
450,000:1
-
數位梯形校正
-
邊緣調整
-
輸出
-
3W單聲道
-
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
-
YES (高達4K/30Hz)
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
-
YES (高達4K/30Hz)
-
Zoom
-
固定的
所有規格
投影系統
-
投影系統
-
DLP
原生解析度
-
原生解析度
-
4K UHD (3840 x 2160)
亮度 (ANSI 流明)
-
亮度 (ANSI 流明)
-
500
對比度
-
對比度
-
450,000:1
重量
-
淨重量 (kg or g)
-
1.49kg
功能
-
平台 (OS, UI)
-
webOS 6.0 (Smart)
-
背景圖案
-
YES
-
Premium CP
-
YES
-
內容商店 / LG Smart World (App Store)
-
YES
-
內容建議
-
YES
-
網路瀏覽器
-
YES
-
內建語音辨識
-
LG ThinQ
-
AI音響相容性
-
相容Apple Homekit
-
螢幕分享 (使用 MiraCast 支援設備進行無線鏡像)
-
YES (高達4K/30Hz)
-
Airplay 2 (iOS/Mac Video Casting, Mirroring, Audio Streaming)
-
YES (高達4K/30Hz)
-
內容共享 (with DLNA 輔助裝置)
-
YES
-
藍芽音源輸出
-
YES
-
藍芽影音同步控制
-
YES
-
LG Sound Sync (with Sound Bar)
-
YES
-
HDMI ARC (Audio Return Channel)
-
YES (eARC)
-
HDMI simplink (CEC)
-
YES
-
HDCP
-
HDCP2.2
-
即插即用 (RGB/DVI/HDMI Auto Source Detection)
-
YES
-
USB Host (電影, 音樂, 照片)
-
YES
-
設定指南
-
YES (Bean Bird)
-
HID (透過USB連接鍵盤/滑鼠/遊戲控制器)
-
YES
-
環保功能 - 節能模式
-
YES (最小 / 中等 / 最大)
-
環保功能 - 睡眠計時器
-
YES
-
環保功能 - 自動關機/自動休眠
-
YES
-
環保功能 - 定時開關機
-
YES (開 / 關)
-
環保功能 - 自動待機/自動關機
-
YES
-
處理器
-
4核心
-
HDR
-
HDR10, HLG
-
HDR Tone Mapping
-
YES (自動/動態/逐幀)
-
TruMotion
-
YES (up to 4096x2160)
-
真實影像
-
YES (高達4096x2160)
-
畫質提升
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YES (4K)
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超解析度 (專家控制模式)
-
YES (4K)
-
拍攝者模式
-
YES
-
HGiG (HDR Gamming Interest Group) mode
-
YES
-
數位梯形校正
-
邊緣調整
-
自動梯形校正
-
O (自動螢幕校正)
-
影像翻轉
-
YES (水平/垂直)
-
平滑漸層
-
YES
-
黑階控制
-
YES
-
降躁
-
YES
-
色溫調節
-
YES
-
動態對比 (專家控制模式)
-
YES
-
動態顏色 (專家控制模式)
-
YES
-
色彩管理系統 (專家控制模式)
-
YES
-
色域設定 (專家控制模式)
-
YES
-
Gamma Correction (專家控制模式)
-
YES
-
白平衡設定 (專家控制模式)
-
YES
-
快速開關機
-
YES (on 12 Sec ↓ / off 2 Sec)
-
Store Mode
-
YES
-
自我診斷
-
YES
投影鏡頭
-
對焦 (自動 / 手動)
-
Motorized, Auto
-
Zoom
-
固定的
投影影像
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螢幕尺寸
-
50" - 120"
-
投射比
-
1.2
投影偏移
-
投影偏移
-
100%
光源
-
種類
-
3色雷射
音訊
-
輸出
-
3W單聲道
-
Clear Voice
-
YES (Clear Voice lll)
-
Dolby Atmos 相容
-
YES (Pass through)
尺寸
-
淨尺寸 (mm) (W x D x H)
-
80 x 135 x 135
溫度
-
工作溫度
-
0 - 40℃
輸入信號相容性
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USB Type-C
-
YES
-
數位(HDMI)
-
高達4K (4096x2160)
輸入/輸出源
-
HDMI
-
1
-
USB Type-C (顯示, 充電)
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1 (USB2.0, Display, Power : 5V/1A Out)
設計
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機身顏色
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Silver
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Local Key
-
One Key
-
肯辛頓鎖
-
YES
-
腳架
-
YES
配件
-
使用手冊
-
Simple Book
-
快速使用指南
-
YES
-
保固卡
-
YES
-
遙控器 - Normal
-
YES
-
符合證書 (法規)
-
KCC, KC, FCC, ETL, CE/CB, PSE
噪音值
-
最小節能 (Bright)
-
29
-
中等節能
-
27
-
最大節能 (Eco)
-
25
面板比例
-
縱橫比控制
-
16:9 / 原始 / 寬螢幕 / 4:3 / 垂直變焦
電源
-
功耗 (Max.)
-
65W
-
待機電源
-
<0.5W
-
電源供應
-
變壓器 65W