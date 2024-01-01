gram 16'' Windows 11 極致輕薄AI筆電 - 冰雪白 (Intel® Core™ Ultra 5 226V)

*gram AI 即時助理 (離線版)部分功能僅限英文與韓文使用。

*模擬圖片僅供參考，實際依使用狀況有所差異。

*gram chat On-Device 功能讓您可與儲存在電腦中的文件互動，無法處理需要使用網際網路搜尋的日常簡單資訊或問題查詢。「Search by Conversation」目前正處於測試階段，日後將會進行更新。

*部分功能在初次使用時可能無法正常運作，因gram AI 離線版 (gram chat On-Device) 需要一段時間預先學習才能適應使用者。① gram AI 離線版 (gram chat On-Device) 需要對您電腦中的內容執行索引，使用當中資料組合字詞，因此可能需要一段時間才能達到預期的結果。② 如要使用電池用量偵測通知，系統至少需要 80 小時學習使用習慣。

*智慧檔案助理結果會因搜尋時存在的資料而異，不保證內容準確度，因此需要使用者自行驗證。

**系統大約每隔 2 秒擷取一次電腦螢幕，儲存空間上限為 13 GB。擷取的圖像在一段時間後會自動刪除。使用者可以透過 gram chat 上方的齒輪圖示，自訂要使用此功能的位置、畫面儲存時限以及容量。

**此功能預設為停用，可選擇是否開啟，如需使用即可自行啟用。

**此功能：① 可能難以搜尋手寫文字、模糊圖像或美術字型。② 準確的搜尋需要依賴完全匹配的文字，包括空格。③ 使用音頻擷取功能可能降低電腦效能。

***支援的系統設定：• 深色模式 / • Fn 鍵鎖定 / • 延長電池續航力 / • AI 電池用量偵測 / • 閱讀模式 / • 觸控板 / • 省電模式 / • USB-C 離線充電 / • 亮度控制 / • 聲音控制