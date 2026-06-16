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家電難免有突發時刻！LG Care 寄存+跨界攜手「全家」神救援
全台超過4,400間店舖化身「臨時冰箱」 維修期食材保鮮不求人
新聞摘要：
● 由於台灣氣候濕熱，因應冰箱突發狀況帶來的食材保鮮問題，LG 電子攜手全家便利商店、億電通，推出「LG Care 寄存+」。
● 「LG Care 寄存+」串聯全台超過4,400間「全家」店舖，凡符合資格的 LG 冰箱用戶，並完成指定流程，即可免費將食材寄存至全家便利商店。
● LG 藉此將售後服務從維修延伸至生活支援，強化「Life’s Good」品牌承諾。
【2026年6月16日】在台灣濕熱的氣候環境下，冰箱早已不只是單純的家電產品，而是生活中不可或缺的重要夥伴。從日常採買的生鮮蔬果、冷藏食品，到各式飲品保存，台灣消費者習慣將多元的飲食需求寄託於冰箱中，讓生活中的各種滋味都能被完整保留與延續。當家電遇上需要維護的突發狀況時，如何讓生活節奏維持不變，也成為現代家庭的課題之一。
LG 電子（LG）洞察台灣消費者的生活模式，針對可能發生的冰箱突發狀況，跨界攜手全家便利商店與億電通，自即日起推出「LG Care 寄存+」服務。凡經 LG 專業客服評估符合資格的用戶，於冰箱送修期間即可免費將食材寄存於鄰近的全家便利商店，不僅是家電售後的創新服務，更將 LG 售後服務的版圖自居家延伸至社區生活圈，進一步為用戶打造更全面的支援體系。
台灣 LG 電子董事長金建一表示：「LG 始終相信，優質的服務來自對消費者日常需求的理解與提前準備。我們持續透過 LG Best Care 四大售後服務提供專業支援，此次也攜手全家便利商店，瞄準突發時刻的食材保存需求，提出實際的解決方案，建立 24 小時運作的食材守護網。期望將貼心關懷延伸至更廣的層面，回應消費者在不同情境下的需求，落實『Life’s Good』的品牌承諾。」
「全家」就是你家！LG 瞄準超商密度優勢打造「下樓即存」的保鮮救援方案
LG 用戶限定！下樓即可冰 食材保鮮不中斷
台灣民眾的生活早已離不開便利商店，利用便利商店的高密度及易及性，LG 攜手全家便利商店推出「LG Care 寄存+」，將全台的全家便利商店化身為 LG 用戶的「臨時備用冰箱」，減少冰箱送修帶來的焦慮，解決沒地方冰的大麻煩，讓用戶輕鬆優雅地維持既有的生活品質。
● 用戶專屬：LG 冰箱用戶如發現家中冰箱出現異常，即可致電LG客服諮詢1，若經客服判斷冰箱無法正常製冷，且需安排維修，客服便會以簡訊通知用戶服務單號；用戶在取得服務單號後，只要於指定連結登錄，即可在冰箱送修前取得「全家」寄件編號。
● 容量彈性：用戶取得寄件編號後即可至全台任一全家便利商店的 FamiPort 機台列印單據，以領取紙箱2。因應 LG 冰箱容量規格多樣，針對不同容量的冰箱，LG 也提供對應的紙箱數，如用戶有額外需求也可直接向「全家」加購或自備包材並完整包裝，食材再多也不必擔心裝不下。
● 極致便利：用戶將食材妥善包裝並裝進紙箱後，即可前往鄰近的全家便利商店交寄包裹，完成寄存手續3，讓冰箱食材不再因找不到地方冰而變質，走路5分鐘就可以享受無縫保鮮的便利。
LG 售後服務版圖再擴張！打造全場景智慧生活解決方案
長期以來，LG Best Care 四大核心售後服務深受消費者信賴與好評，包含讓產品操作更上手的「LG 尊榮到府教學」、強調效率與誠信的「LG 預約準時上門」、體貼用戶生活節奏的「LG 晚間維修服務」，以及維持家電最佳效能的「LG 原廠保養服務」。這些服務不僅建立了極高的品牌忠誠度，更讓 LG 成為高品質售後服務的代名詞。
在既有售後服務上，此次更推出的「LG Care 寄存+」不僅將售後服務從傳統的硬體修復，進化成主動式的關懷體系全場景的生活保障，更拓展 LG 的服務版圖，展現 LG 作為全球智慧生活方案領導公司的格局，透過專業觀察和主動關心，跨界串聯品牌影響力，解決用戶的潛在問題。
未來，LG 也將持續優化售後體驗，將 Life's Good 精神落實於每一個與消費者接觸的環節，讓每一位用戶在享受頂尖科技時，都能擁有最強大的服務體系作為後盾，享受質感生活不間斷。
1 適用資格將由 LG 客服依產品狀況、維修需求及實際情形進行評估，並非所有報修案件皆適用；實際服務內容及提供方式依 LG 公告及個案判定為準。
2 如遇門市紙箱庫存不足時，消費者需自行準備適當紙箱進行交寄，實際作業依門市現場狀況為準。
3 寄存相關規範與注意事項，請依官網公告及合作通路規定為準。
台灣 LG 電子董事長金建一表示：「透過與全家門市的跨界串聯，瞄準冰箱送修衍伸的食材保存問題，打造24小時不斷電食材守護網」
LG 瞄準超商密度優勢打造「下樓即存」的保鮮救援方案
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