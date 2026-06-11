新聞摘要：

● LG 持續拓展 ThinQ® 應用場域，近年陸續攜手宜蘭威斯汀、台北遠東香格里拉及德築 HA House 等旅宿與建築空間合作，將智慧生活解決方案導入更多生活情境。

● LG 攜手台灣資深空間設計師王中丞打造「邦布 BANGBU VILLA」，王中丞具國際五星級酒店、餐飲品牌與峇里島 Villa 開發經驗，擅長以設計整合完整旅宿體驗。LG 以 ThinQ® 串聯住宿情境，透過多款智慧家電滿足衣物整理、空氣照護、休憩放鬆等需求，讓旅客在山林旅宿中享有更細緻舒適的生活體驗；「邦布 BANGBU VILLA」亦於近期正式開幕。

【2026 年6 月 11 日】無論是旅宿選擇或日常居住，「具設計感的空間」已逐漸成為基本期待，大眾更嚮往的是一種「被細緻照顧的生活體驗」，從踏入空間時感受到的溫度、整理衣物時的從容節奏，到夜晚放鬆身心時的空氣氛圍，所有細節都能自然到位。近年來，全球智慧生活解決方案公司 LG 電子（LG）持續透過與旅宿及多元生活建築場域的合作，讓智慧科技真正融入生活情境。從宜蘭威斯汀、台北遠東香格里拉，到德築 HA House 系列，LG 將科技導入不同空間樣貌，打造可親身感受的沉浸式體驗場域。透過 ThinQ® 串聯空間中的各項家電，使用者可直覺掌握與操作設備，並依自身習慣彈性調整運作模式，讓科技不再只是功能堆疊，為居住體驗帶來更自在、細膩的智慧生活感受。

此次，LG 進一步走入更重視感官層次與環境關係的山林場域，攜手台灣資深空間設計師王中丞打造全新山林旅宿品牌「邦布 BANGBU VILLA」，讓智慧科技與建築設計、自然環境相互融合，呈現不同於都會空間的智慧生活想像。台灣 LG 電子董事長金建一表示：「LG 始終認為，科技應該以人為本，回應真實的生活需求。此次與王中丞設計師合作『邦布 BANGBU VILLA』，正是將 LG 智慧家電融入多元空間設計與生活情境的重要實踐。透過 ThinQ® 串聯各項設備，讓旅客從衣物護理、空氣照護、食材保鮮到影音娛樂，都能在自然流暢的生活流程中，感受更完整的智慧生活樣貌。」

王中丞整合國際酒店與 Villa 開發經驗 首選 LG 共構山林生活體驗

台灣資深空間設計師暨創辦人王中丞長期操刀國際五星級酒店與餐飲品牌，曾於峇里島主導多項 Villa 與度假品牌開發，累積深厚的設計與營運整合能力。此次由其打造的「邦布 BANGBU VILLA」座落於新竹尖石山林，全區僅規劃11棟獨立 Villa，以「火山熔岩」為核心設計語彙，透過岩層肌理、材質溫度與光影變化，塑造出極具辨識度的建築風格。從空間尺度、動線安排到自然景觀的引入，每一處細節皆圍繞人與自然共存的理念展開，形塑台灣少見的大地藝術 Villa 聚落；同時，「邦布 BANGBU VILLA」亦透過 UTUX Dining 餐飲體驗，讓住宿不只是停留，而是一場融合建築、自然、人文與美食的深度體驗。讓旅客從踏入空間開始，便能在動線之中感受到 LG 家電透過 ThinQ® 所串聯的細緻照顧。

創辦人王中丞表示，在整體空間規劃之初，便已確立 LG 為合作夥伴。「LG 是少數能同時兼顧產品美學與使用體驗的品牌，不只是將產品放進空間，而是能讓整體設計更完整。在『邦布 BANGBU VILLA』裡，家電不再是獨立存在，而是融入空間、成為體驗的一環。我們希望打造的不只是住宿空間，而是一段能夠被感受與記憶的生活旅程。」透過 LG ThinQ® 將家電使用情境整合於旅宿動線之中，無論是娛樂視聽、溫濕度管理，或衣物整理等日常需求，都能被妥善照顧，讓旅客享受更細緻、舒適的居住體驗。

以 ThinQ® 串起山林生活節奏 LG 拓展智慧生活多元場域

「邦布 BANGBU VILLA」內導入多項 LG 家電產品，包含 WashTower™ AI 智控洗乾衣機、Styler® 蒸氣電子衣櫥、InstaView™ 敲敲看門中門冰箱，以及 WiFi 雙迴轉變頻空調、PuriCare™ 空氣清淨機、AeroTower™ Hit 風革機、雙變頻除濕機與 Objet OLED 智慧顯示器等。各項家電透過 ThinQ® 在空間中協同運行，讓旅客在山林環境中也能自然享受被妥善照顧的生活節奏。「邦布 BANGBU VILLA」即日起正式開放入住，邀請旅客走入山林，感受設計美學與智慧生活交織而成的質感旅程。

2022年起，LG 即陸續攜手頂級飯店推出「ThinQ Room」，曾合作包含宜蘭力麗威斯汀度假酒店、台北遠東香格里拉；「ThinQ Home」則延伸至度假別墅與生活建築場域，包含攜手德築集團打造一系列宜蘭知名度假別墅－HA House 夏、HA House 秋等系列空間。從都會飯店、山林旅宿到度假別墅，LG 持續將 ThinQ Home 與 ThinQ Room 的概念導入不同空間樣貌，讓消費者在多元場域中，都能親身體驗由 ThinQ® 串聯而成的智慧生活。

● 「邦布BANGBU VILLA）」訂房官網：https://bangbu-villa.com/

台灣資深空間設計師王中丞整合國際酒店與 Villa 開發經驗，首選 LG 共構山林生活體驗

LG 持續透過與旅宿及多元生活建築場域的合作，讓智慧科技真正融入生活情境

「邦布 BANGBU VILLA」讓旅客從踏入空間開始，即於動線中感受到 LG 家電透過 ThinQ 串聯的細緻照顧

LG ThinQ 將家電使用情境整合於旅宿動線之中，無論是娛樂視聽或衣物整理等日常需求，都能被妥善照顧

LG 以 ThinQ 擴展多元場域布局，打造智慧 Villa 生活體驗

LG 始終認為，科技應該以人為本，回應真實的生活需求