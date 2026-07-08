新聞摘要：

● LG 2026 智慧顯示器全陣容新品登場，涵蓋 OLED evo、Micro RGB evo、Mini RGB evo 與 QNED evo Mini LED 系列，全面整合 AI 影音科技、旗艦畫質與大尺寸家庭娛樂體驗。最高搭載 LG 第三代 α11 AI 4K 影音處理晶片，透過 Dual AI 雙核神經引擎提升影像清晰度與細節表現；同時導入 AI 智慧搜尋與 LG Shield 資安防護盾，打造更直覺、更安心的智慧娛樂入口。

● LG 連續 13 年蟬聯 OLED 全球銷售第一，並於 2025 年拿下台灣智慧顯示器銷售第一；今年 OLED evo W6、G6、C6、B6 全系列再進化，從極薄壁畫美學、旗艦畫質到流暢遊戲體驗，滿足各式娛樂需求。

● 全新 Micro RGB evo 與 Mini RGB evo 系列導入 RGB 純淨原色顯色技術，提供 100 吋大尺寸、三大色域及雙色域 100% 色彩覆蓋率認證、真無線影音傳輸與高更新率遊戲體驗，帶來 OLED 之外的旗艦級大尺寸選擇。

● QNED evo Mini LED 與 QNED Mini LED 系列結合 Mini LED 精準控光、動態 QNED 顯色技術，且涵蓋 43 吋至 100 吋的多元尺寸選擇，打造適合明亮客廳、運動賽事與多人共享的娛樂主力。

【2026年7月8日，台北訊】LG 電子（LG）長期深耕顯示技術與智慧顯示器產品創新，持續推動媒體娛樂體驗升級，不僅連續 13 年蟬聯 OLED 全球銷售第一1， 2025 年也是台灣智慧顯示器銷售第一品牌2，以深厚的顯示技術實力與市場表現，展現消費者的高度信賴。LG 正式推出2026全新智慧顯示器陣容，涵蓋 OLED evo W6 極薄壁畫系列、G6 零間隙藝廊系列、C6 極緻系列、B6 經典系列，以及全新 Micro RGB evo 96 系列、Mini RGB evo 9M 真無線系列、Mini RGB evo 86系列與 QNED evo Mini LED 系列，從 OLED 自體發光的純黑與高對比，到 Micro RGB 的純淨原色顯色技術，再到 QNED Mini LED 的大尺寸家庭娛樂體驗，全面升級 AI 影音科技、畫質表現與智慧使用體驗，以完整產品布局滿足各式居家空間與觀影需求。

台灣 LG 電子董事長金建一表示：「身為全球 OLED 銷售冠軍，LG 持續在顯示技術、產品設計與智慧體驗上不斷創新，回應消費者對高品質娛樂生活的期待。未來 LG 也將持續透過顯示技術與 AI 情感智慧，為台灣消費者打造更沉浸、更個人化的娛樂體驗。」

AI 影音科技全面進化 重塑 4K 視聽標準

智慧體驗升級 資安防護同步到位

延續對畫質表現與智慧體驗的持續投入，LG 今年進一步升級 AI 情感智慧影音科技，從影像處理、智慧搜尋到資安防護等功能全面強化，讓智慧顯示器不只是觀看工具，更能協助使用者快速地找到內容、享受娛樂並管理日常使用體驗。最高搭載 LG 第三代 α11 AI 4K 影音處理晶片，透過 Dual AI 雙核神經引擎同步提升影像清晰度與細節表現，讓人物、物件與背景層次更加清晰自然，呈現更細緻的 4K 畫質。

• AI 影音處理更細膩：第三代 α11 AI 4K 影音處理晶片透過 Dual AI 雙核神經引擎同步提升影像降噪與細節表現，在降低雜訊的同時保留自然紋理，避免過度銳化的不真實感。無論是串流影音、電影暗部細節、運動賽事高速畫面，或一般影像內容升頻，都能透過 AI 影像分析，帶來更貼近真實的沉浸式視聽體驗。

• AI 智慧搜尋更直覺： LG 導入 Google Gemini 搜尋體驗3，讓使用者能以更自然的語音互動搜尋內容、查找資訊或提出問題，無論是想探索影音內容、查詢節目資訊，或快速取得生活相關建議，都能透過更直覺的互動方式完成，讓搜尋更即時也更聰明。

• LG Shield 資安防護盾全面守護：在 AI 個人化體驗持續深化的同時，LG 也透過全新 LG Shield 資安防護盾，以進階加密與安全防護機制守護使用資料，讓使用者在享受智慧推薦、語音互動與個人化服務時，也能更安心使用。

連續 13 年全球銷售第一



LG OLED evo 完整陣容進化 從極薄壁畫美學到旗艦娛樂體驗全面升級

在2026年全球科技業界盛事 CES 展會上，LG 展出最新的 OLED 產品線，其中以「LG OLED evo W6 極薄壁畫系列」作為經典壁畫設計的全新回歸，重新演繹 LG 於 2017 年首度推出的 Wallpaper Design，並融合真無線影音傳輸技術，展現 OLED 旗艦畫質、極簡設計與智慧體驗的全面進化。LG 在 OLED 市場持續將顯示技術、產品設計與智慧體驗整合至不同產品陣容，為高階視聽、居家美學與日常娛樂情境提供更多元的選擇。

今年 LG OLED evo 陣容再次進化，推出 OLED evo W6 極薄壁畫系列、G6 零間隙藝廊系列、C6 極緻系列與 B6 經典系列，無論是重視居家美學、劇院級影音享受、日常家庭娛樂，或是甫升級 OLED 的消費者，皆能找到符合需求的理想選擇。

• 薄如壁畫，細節更如臨眼前：LG OLED evo W6 極薄壁畫系列以 9.9mm 極薄機身，能完全平貼於牆面4，並搭配體積縮小 35% 的真無線影音傳輸盒5，以極低延遲無線傳輸 4K 165Hz 影音訊號，減少線材與設備外露，讓牆面只留下純粹畫面，實現極簡空間美學進化，擺脫線材束縛，讓居家布局更自由，開啟現代美學新篇章。

• 純黑更深邃，色彩更耀眼：OLED evo 系列延續 LG OLED 自體發光技術優勢，能呈現完美純黑6、鮮明對比與細膩色彩。透過極光煥彩顯色技術，進一步提升黑色、色彩與亮度表現；搭配純淨黑抗反光面板技術，即使在明亮客廳或日間觀影情境下，也能降低環境光干擾7，呈現更清晰、更具層次的畫面。

• AI 懂畫面，細節更真實：OLED evo W6、G6 與 C6 搭載第三代 α11 AI 4K 影音處理晶片，透過 Dual AI 雙核神經引擎同步提升影像降噪與細節表現，加上 AI HDR 畫質重塑技術，賦予影像更豐富的層次與真實感。無論是電影暗部細節、運動賽事高速動態，或串流影音內容升頻，都能帶來更貼近真實的沉浸式視聽體驗。

• 高更新率，打造流暢遊戲體驗：為滿足玩家對速度與畫質的雙重需求，OLED evo W6、G6 與 C6 支援最高 4K 165Hz 畫面更新率8，帶來更流暢、低延遲的遊戲體驗；LG OLED 亦支援全球首款 4K 120Hz HDR 雲端遊戲體驗，相容 G-Sync 與 AMD FreeSync Premium 技術9，讓玩家享受更清晰、更即時的沉浸娛樂。B6 經典系列則支援最高 4K 144Hz10，感受高對比、高流暢度與快速反應的遊戲魅力。

• 全陣容亮相，滿足多元家庭娛樂需求：LG OLED evo W6 主打年度旗艦設計，無線傳輸設計適合重視極簡空間與居家美學的消費者；G6 零間隙藝廊系列除了高畫質外，也提供更多尺寸選擇，滿足不同空間的影音需求；C6 極緻系列兼顧畫質表現、AI 功能與完整尺寸陣容，適合多數家庭娛樂情境；B6 經典系列則以更容易入手的產品定位，讓更多消費者體驗 OLED 自體發光帶來的完美純黑、鮮明色彩與流暢娛樂。從設計美學、旗艦畫質到遊戲娛樂，LG OLED evo 以完整陣容回應不同家庭對高階視聽生活的想像。

純淨原色顯色技術開啟大尺寸新視界



LG Micro RGB evo、Mini RGB evo 雙系列登場

今年 LG 推出全新 Micro RGB evo 96系列、Mini RGB evo 9M 真無線系列與 Mini RGB evo 86 系列，將高純度 RGB 顯色技術導入高階智慧顯示器，透過更精準的紅、綠、藍三原色光譜控制，提升畫面色彩純度、對比層次與細節表現，為追求大尺寸、高顯色與沉浸式娛樂的消費者，帶來更多的旗艦級選擇。

• 原色更純淨，畫面更自然：LG Micro RGB evo 與 Mini RGB evo 系列透過 RGB 純淨原色顯色技術，強化紅、綠、藍三原色的色彩純度與光譜控制，讓畫面呈現更純淨、自然且具層次的視覺效果。無論是電影、自然景色、藝術影像或色彩細節豐富的串流內容，都能呈現更貼近真實的色彩表現。

• Micro RGB 旗艦顯色，三大色域 100% 覆蓋：LG Micro RGB evo 96 系列提供100吋大尺寸選擇，具備 Micro RGB Ultra 精細色彩控制，通過 BT.2020、DCI-P3 與 Adobe RGB 三大色域 100% 色彩覆蓋率認證11。搭配 Micro RGB 獨立數千區精細調光與第三代 α11 AI 4K 影音處理晶片，讓百吋超大畫面也能呈現深邃對比、細膩細節與精準色彩，滿足專業剪輯與家庭劇院需求。

• Mini RGB 高階選擇，雙色域 100% 覆蓋：LG Mini RGB evo 9M 真無線系列與 Mini RGB evo 86 系列則搭載 RGB 純淨原色顯色技術 Pro，將高純度 RGB 顯色體驗延伸至更多產品選擇，並通過 DCI-P3 與 Adobe RGB 雙色域 100% 色彩覆蓋率認證12。Mini RGB evo 9M 真無線系列搭載第三代 α11 AI 4K 影音處理晶片與 Dual AI 雙核神經引擎，結合真無線影音傳輸技術，帶來無線 4K 144Hz13 頂級畫質；Mini RGB evo 86 系列則搭載第三代 α8 AI 4K 影音處理晶片，透過 NPU 效能提升與深度學習精準調光，讓日常觀影、串流影音與家庭娛樂皆能擁有穩定且沉浸的畫質表現。

• 大尺寸娛樂與遊戲體驗全面到位：LG Micro RGB evo 96系列與 Mini RGB evo 系列同時支援 Dolby Vision 與 Dolby Atmos，帶來細膩畫質與立體音效表現；遊戲方面，Mini RGB evo 9M 真無線系列更支援 144Hz 超低延遲，並搭載全球首款獲 BT ULL 認證的控制器，即使擺脫線材束縛，依然能享受低延遲、高反應速度的沉浸式遊戲娛樂。

QNED evo Mini LED 大尺寸陣容

結合 Mini LED 精準控光 打造明亮客廳家庭娛樂主力

LG 今年同步推出 QNED evo Mini LED 系列與 QNED Mini LED 系列，全系列以 Mini LED 精準控光、動態 QNED 顯色技術，從 43 吋到 100 吋多元尺寸選擇，讓消費者能依照居家空間與觀看距離，打造專屬的沉浸式視聽配置。

• Mini LED 精準控光，畫面清晰有層次：LG QNED evo Mini LED 系列透過 Mini LED 與精準控光技術的先進控光分區，細膩控制明暗區域，減少光暈並提升對比，讓電影暗部細節、運動賽事高速畫面與日間客廳觀影皆能維持清晰細節與穩定畫質。

• 動態 QNED 顯色，色彩明亮飽滿：搭載動態 QNED 顯色技術 Pro，呈現更鮮明、飽滿且豐富的畫面色彩，無論是自然景色、球賽直播或串流影音內容，都能帶來更具臨場感的觀看體驗。

• AI 晶片升級，內容呈現更細緻：QNED evo Mini LED 86 系列搭載第三代 α8 AI 4K 影音處理晶片，透過 AI 影像升級與智慧升頻技術，提升影像亮度、清晰度與細節表現；QNED evo Mini LED 80 系列與 QNED Mini LED 70 系列則搭載第九代 α7 AI 4K 影音處理晶片，讓日常觀影、串流影音與日常娛樂都能享有穩定且清晰的畫質。

• 多元大尺寸選擇，滿足家庭共享娛樂：LG QNED 系列提供 43 吋至 100 吋的多元尺寸，從臥室、書房到大客廳皆能依照需求靈活選擇。

隨著 2026 年全新智慧顯示器陣容登場，LG 以 OLED 、RGB 與 QNED 系列展現從旗艦畫質、高純度顯色技術到大尺寸家庭娛樂的完整布局。結合第三代 AI 影音處理晶片、雙 AI 搜尋體驗與LG Shield 資安防護，LG 讓智慧顯示器從單一影音設備進化為娛樂與智慧生活的核心入口。未來 LG 將持續以創新顯示技術與 AI 解決方案，為消費者打造更沉浸與安心的現代娛樂新日常。

2026 LG 家庭娛樂影音新品規格表

1 根據 Omdia 市場調查，2013-2025年全球 OLED 電視出貨量所得數據。2024年起台灣市場銷售產品為 OLED 智慧顯示器。

2 根據第三方市場調查，2025年台灣智慧顯示器銷售額（含募資平台）所得數據。

3 AI 智慧搜尋適用於支援 webOS 5年保證升級的 OLED/MRGB/QNED/NANO 4K UHD 機型，包含 2022 年起發表的機型。需連接網際網路，合作夥伴的 AI 服務可能變更或需要訂閱。此功能可能因地區和機型而異，且在不支援大型語言模型 (LLM) 的國家/地區無法使用。可用的功能、內容和服務如有變更，恕不另行通知，且可能因產品、型號或地區而異。

4 實際測量值為 9.95mm，可能因測量條件而略有差異。實際安裝效果可能因安裝環境而異，智慧顯示器與牆面之間可能存在些微縫隙。

5 裝置必須透過有線方式連接至真無線影音傳輸盒，將真無線影音傳輸盒放置於櫃內時，可能會因櫃體的材質與厚度而導致訊號干擾。無線 OLED 智慧顯示器是指真無線影音傳輸盒和螢幕之間的連接。真無線影音傳輸盒的安裝位置應低於智慧顯示器的無線接收器，且智慧顯示器與真無線影音傳輸盒皆需連接電源線。

6 LG OLED 顯示面板經 UL 認證，根據 IDMS 11.5 節環形光反射測量，在 500lux 照度下黑階 ≤0.24nit。

7 LG OLED 顯示面板使用 IDMS 11.2.2 採樣球法測量，反射率低於 0.5%。實際結果可能因條件而異。LG OLED 顯示面板經 UL 認證，根據 IDMS 11.5 節環形光反射測量，在 500lux 照度下色彩一致性 >99%。

8 僅適用於支援 165Hz 的遊戲或 PC 輸入訊號。165Hz 適用於 OLED W6、83/77/65/55 吋 OLED G6 與 OLED C6 型號。

9 僅適用於支援 165Hz 的遊戲或電腦。NVIDIA G-Sync 相容於 RTX 20、RTX 30、RTX 40 和 GTX 16 顯示卡。舊版 GPU 不支援 G-Sync 相容性。

10 僅適用於支援 144Hz 的遊戲或 PC 輸入訊號。

11 LG MicroRGB 顯示器經 Intertek 認證，其 100% 三重色域覆蓋率乃依據 IDMS v1.2 第 5.18 條款測量。

12 LG Mini RGB 顯示器經 Intertek 認證，符合 IDMS v1.2 第 5.18 條款測量的 100% 雙色域覆蓋率標準。

13 144Hz 更新率僅適用於支援 144Hz 的遊戲內容或 PC 輸入訊號源。

LG 連續13年蟬聯 OLED 全球銷售第一，LG OLED evo G6 零間隙藝廊系列提供更多尺寸選擇，滿足不同空間的影音需求

LG 推出全新 Micro RGB 及 Mini RGB 系列，以純淨原色顯色技術開啟大尺寸新視界

LG Micro RGB evo 96 系列提供100吋大尺寸選擇，具備 Micro RGB Ultra 精細色彩控制

LG QNED 系列以 Mini LED 精準控光、動態 QNED 顯色技術，打造更適合多人共享的家庭娛樂體驗