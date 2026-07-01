新聞摘要：

● LG 觀察現代居家生活型態轉變，消費者對影音設備的期待已從單一功能延伸至空間美學、情緒體驗與日常陪伴，正式提出「居家體驗多功能整合裝置」新想像，重新定義視聽設備與生活空間的關係。

● LG MoodMate 小暮光全新上市，創新整合投影機、藍牙喇叭與 LED 氛圍燈三大功能，並以極簡落地燈設計語彙打造生活風格裝置，開啟居家娛樂與空間美學融合的新應用型態。

● 在影像體驗上，支援30至120吋投影畫面與105度可調整傾斜角度，搭配自動校正與自動對焦功能，提供靈活的大畫面沉浸式觀影體驗；在聲音體驗上，支援獨立藍牙喇叭模式與 Apple AirPlay 連線，結合被動輻射設計並降低風扇噪音干擾，帶來更純淨的聆聽感受；在氛圍體驗上，內建9種色彩與5段亮度調整 LED 燈光設計，結合簡約落地燈外型，使裝置兼具家具美學與情境光影功能。

● LG MoodMate 小暮光同步於群眾募資平台正式開跑，提供早鳥最高現省優惠，讓消費者率先體驗影像、聲音與光影一機整合的全新居家生活提案。

【2026年6月30日，台北訊】根據內政部不動產資訊平台最新資料顯示，35坪以下小坪數住宅交易合計已超過五成[1]，顯示居住空間逐漸走向精緻化。隨著小坪數成為市場主流，消費者對家電設備的期待也從單一功能出發，轉而更重視空間整合與多情境使用彈性，希望在有限坪數中，同時滿足娛樂體驗、氛圍營造與生活美學需求。因此，LG 全新推出 MoodMate 小暮光 3 in 1 多功能氛圍投影機，創新整合投影機、藍牙喇叭與氛圍燈三大功能，讓追劇、聆聽音樂與光影氛圍一次到位，實現多重生活情境自由切換，即使在小坪數空間中，也能開啟心情大轉場體驗。

台灣 LG 電子董事長金建一表示：「 LG 近年持續從消費者生活情境出發，推動兼具智慧科技、空間美學與多功能整合的創新產品，並在投影機領域不斷突破界線，從 CineBeam Q 小銀河的輕巧美型設計、到 CineBeam S 小銀河 Ultra 的超短焦與高畫質技術，再到今日的 MoodMate 小暮光，持續拓展居家影音體驗的可能性。LG MoodMate 小暮光正是這項理念的進一步延伸，突破傳統投影機、音響與燈具各自獨立的框架，將影像、聲音與光影整合於單一裝置之中，開啟全新的生活風格裝置想像。這項創新亦獲得 CES 2025 創新獎肯定，不僅展現 LG 在居家體驗設計上的持續領先，也反映市場對新世代多情境生活裝置的高度期待。」

影像 × 聲音 × 光影，一機實現！

化身百變 RoomMate，開啟居家氛圍自由瞬轉

根據工研院綜觀 CES 2026 所呈現的產品發展趨勢[2]指出，智慧家庭應用正持續朝向整合式生活體驗發展，未來居家科技也將更加聚焦於以使用者生活情境為核心的設計思維，使居家空間不再只是設備的集合，而是可隨情境自由切換的生活場域。

LG MoodMate 小暮光以「 RoomMate（室友）」為概念突破傳統投影機的產品框架，首度將投影機、藍牙喇叭與 LED 氛圍燈整合於單一裝置之中，打造兼具娛樂、陪伴與空間美學的新型態產品，為消費者帶來更簡單直覺的使用體驗，呼應「氣氛轉換，百變 RoomMate 」的多元生活體驗概念。

● 從歡聚到獨享，120吋劇院隨心開演：LG MoodMate 小暮光支援30至120吋投影畫面，搭配105度可調整傾斜角度設計，可靈活投射牆面或天花板，打造多元觀影情境。結合自動校正與自動對焦功能，無需繁複設定即可快速進入沉浸式畫面；同時內建 webOS 系統，支援多款主流串流影音平台，無論是多人歡聚應援時刻，或獨享的電影夜晚，開機即可隨時開啟專屬私人大螢幕影院時光。

● 一鍵化身音響，讓每個空間都有旋律：LG MoodMate 小暮光也可獨立作為藍牙喇叭使用，透過被動輻射高音質音場設計，帶來更純淨且具空間感的聆聽體驗；同時支援 AirPlay 與藍牙連線功能，無論是在客廳或臥室，都能隨時讓家中各個角落沉浸在聲音的陪伴之中。

● 質感氛圍燈設計，為空間加入變化：內建9種色彩與5段亮度調整，可依不同情境自由轉換光影氛圍。當光線流動之間，空間如同被柔和極光包覆，無論是三五好友的微醺之夜，或是私密獨享的秘密基地，皆能隨心打造，使光不只是照明，而是情緒的延伸；外觀設計更以簡約落地燈為靈感，無論開關皆如同一件質感家具，自然融入居家空間，進一步提升整體生活美學質感。

LG MoodMate 小暮光預購即將開跑！

嘖嘖早鳥限時登場，最高現省8,000元搶先入手

LG MoodMate 小暮光7月1日正式於群眾募資平台嘖嘖展開募資計畫，讓消費者搶先體驗全新3 in 1多功能氛圍投影機所帶來的魅力。活動期間推出早鳥限時優惠，最高現省8,000元[3]，以更輕鬆的方式感受影像、聲音與光影整合所帶來的全新生活體驗。





作為 LG 生活風格創新的最新代表作，LG MoodMate 小暮光不只是投影機，更是一款結合娛樂、陪伴與空間美學的生活風格裝置。透過影像、聲音與光影的整合創新，LG 持續實踐「 Life’s Good 」品牌精神，讓科技不只是存在於生活之中，更能為每一天創造更美好的體驗。

● LG MoodMate 小暮光嘖嘖募資早鳥開跑中：https://www.zeczec.com/projects/lg-moodmate

[1] 根據內政部不動產資訊平台截至2025年第二季統計資料

[2] 引用工研院2026月02月04日公開指出

[3] 建議售價 26,900元，嘖嘖募資價 18,900元

LG MoodMate 小暮光支援30至120吋投影畫面，搭配105度可調整傾斜角度設計，可靈活投影

LG MoodMate 小暮光也可獨立作為藍牙喇叭使用，帶來多元且具空間感的聆聽體驗

LG MoodMate 小暮光內建9種色彩與5段亮度調整，可自由轉換光影氛圍