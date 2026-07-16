新聞摘要：

● 隨著台灣小坪數住宅逐漸成為主流，為了有效利用空間，LG 推出將面寬縮減至 65 公分的全新 WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代，能輕鬆融入窄型陽台，同時具備洗衣與乾衣各 18 公斤的大容量，一次解決小空間與大容量洗護的雙重需求。

● LG WashTower™ 第二代導入 「 洗乾衣全 AI 智慧科技 」 ，支援 AI Wash™ 智慧洗滌與 AI Dry™ 智慧乾衣功能，可偵測衣物特性，自動調整洗乾動作及時間。

● 在乾衣核心技術上，採用 HeatPump™ 雙變頻熱泵除濕式乾衣，有效減少衣物縮水與變形，更搭載 「 乾衣準備 」預熱功能與快洗行程智慧串聯，提供少量衣物最快 60 分鐘的閃電洗乾行程。

● 全新機種搭配 6.8 吋 LCD 全彩觸控螢幕與直覺介面，將控制面板整合於正中央，讓全家皆能輕鬆上手。

【2026年7月16日，台北訊】隨著台灣小坪數住宅逐漸成為主流，居家空間運用也面臨更多挑戰，尤其陽台等家事空間也隨之縮減；然而，現代家庭對大容量洗滌、精緻衣物護理的需求卻同步提升，為回應市場需求，LG 推出全新 「 LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代－寬65公分．洗/乾18公斤 」（下稱 LG WashTower™ 1818），以窄身大容量的高效配置，兼顧空間效率及衣物照護需求。由於台灣多數現代住宅與大樓的陽台寬度平均落在 70 至 80 公分之間，扣除開門、管線預留與走道等所需空間後，家電面寬往往面臨極大限制。LG WashTower™ 1818特別針對台灣常見的窄型陽台與系統櫃配置設計，將機身面寬縮減至 「 黃金 65 公分 」 ，不僅能在側邊預留剛好的散熱與管線空間，更能在窄機身內實現了洗衣 18 公斤與乾衣 18 公斤的大容量，透過 「 洗多少就能烘多少 」 的洗乾一致容量設計，大幅提升家事效率。

● LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代－寬65公分．洗/乾18公斤:

https://lgtaiwan.com/T5d8T

台灣 LG 電子董事長金建一表示：「 LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機在全球已累積銷售超過 320 萬台，平均每分鐘就賣出 1 台1，深受消費者肯定。這次新品以 65 公分窄身設計結合洗衣 18 公斤、乾衣 18 公斤的大容量規格，在有限空間中兼顧大容量與高效率。新品上市後，也進一步完善 LG WashTower™ 產品陣容，滿足從單身、小家庭到大家庭等多元生活型態的洗護需求。」

黃金 65 公分窄身美學與洗乾衣雙 18 公斤大容量

空間與效率的完美解方

「 LG WashTower™ AI 智控洗乾衣機第二代－寬65公分．洗/乾18公斤 」 採用一體成型的極簡流線外型與韓系美型設計，不僅機身面寬為符合多數小宅空間的 「 黃金 65 公分 」 ，洗乾雙18公斤的大容量，不論是上班族累積一整週的衣物，或是清洗大型被單與床組等，都能輕鬆一次搞定。此外，LG WashTower™ 1818也能靈活應對現代家庭 「 深淺色分開洗 」 的日常習慣，當第一桶深色衣服洗完後直送上層乾衣，下層就能再同步洗下一桶淺色衣服。洗乾無縫接軌、省時又便利，在解放居家空間的同時，亦提升家事效率。

洗乾全 AI 科技與 HeatPump 雙變頻熱泵乾衣

大數據精準偵測，低溫乾衣不縮水

LG WashTower™ 1818導入「洗乾衣全 AI 智慧科技」，內建 AI Wash™ 智慧洗滌2 與 AI Dry™ 智慧乾衣功能3 ，主動偵測衣物重量、柔軟度與汙濁度，透過大數據分析，自動選擇適合的洗乾衣動作，並根據衣物濕度動態調整乾衣時間。無論是針織衣物、牛仔布料或日常混合衣物，都能在兼顧潔淨效果與細緻護理的同時，減少使用者需花心力設定的負擔，讓日常洗護更加輕鬆便利。

在乾衣核心技術上，採用 HeatPump™ 雙變頻熱泵除濕式乾衣技術，以低溫溫和除濕恢復衣物蓬鬆，結合 6 motion 仿自然晾衣技術4 ，有助減少衣物縮水與變形風險。內建雙層極細密濾網，能夠過濾棉絮、毛髮，並採免接排風管與瓦斯管設計，提供更靈活且安全的安裝彈性。此外，洗乾衣機皆配備過敏防護行程，可有效減少 99.9% 塵蟎與過敏原5 ，全方位守護家人健康。

人體工學順手設計

全新 6.8 吋 LCD 全彩中央觸控面板，打造直覺式智慧觸控體驗

LG WashTower™ 1818與傳統洗乾衣機堆疊的最大不同，在於重新思考使用者的操作體驗。機身採一體成型設計，不僅將控制面板整合於中央順手位置，更調整上下筒槽的開口高度，讓使用者不管是放入待洗衣物，還是取出烘乾衣物，都能減少過度彎腰或墊腳的不便，帶來更符合人體工學的使用體驗。

全新升級的 6.8 吋 LCD 全彩觸控液晶螢幕，可清楚顯示各項洗衣、乾衣行程與運轉資訊，讓操作狀態一目了然。搭配直覺式圖像介面與觸控設計，使用者可先選擇主要行程，再依衣物需求搭配附加功能，操作邏輯清晰直覺，讓設定更快速便利。

Smart Pairing 智慧行程配對與乾衣準備

洗乾衣行程一氣呵成，預熱功能讓少量衣物 60 分鐘快速完工

為打造更流暢的智慧洗護體驗，LG WashTower™ 系列全機種皆搭載 Smart Pair-ing™ 智慧行程配對功能6 ，下層洗衣機會主動將洗程資訊同步至上層乾衣機，無須額外設定就能自動配對最適合的乾衣行程。此外，WashTower™ 系列更具備特有的 「 乾衣準備 」 功能，能在洗衣行程接近尾聲時預先啟動乾衣機預熱，大幅縮短等待時間。

針對少量衣物，透過快洗、預熱與快速乾衣的智慧串聯，最快僅需 60 分鐘即可完成整套洗乾衣流程7，應付臨時需求也綽綽有餘。同時，LG WashTower™ 1818也搭載全新 「 智慧洗劑投入 」 功能8，採用按壓式洗劑盒，讓機身外觀更平整、簡潔俐落。系統可依據衣物量自動、精準地添加適量洗劑，避免洗劑過量使用或殘留問題，進一步提升洗衣效率與使用便利性。

LG 始終致力於將創新科技融入日常生活，全新 LG WashTower™ 1818的推出，不僅回應了現代家庭對空間效率、大容量洗護與智慧體驗的多元需求，更透過人性化設計與智慧科技的結合，讓繁瑣家事變得更加輕鬆從容。未來，LG 將持續以消費者需求為核心，透過創新家電技術與美學設計，為台灣消費者打造更省時、省心的智慧居家日常。

LG WashTower 1818 針對台灣常見的窄型陽台與系統櫃設計，將機身面寬縮減至黃金 65 公分

LG WashTower 1818 搭載洗乾衣全 AI 智慧科技，支援 AI Wash 智慧洗滌與 AI Dry 智慧乾衣功能

LG WashTower 特有的「乾衣準備」功能，能大幅縮短等待時間

LG WashTower 1818 搭配全新6.8吋 LCD 全彩中央觸控螢幕，直覺式的操作讓狀態一目了然

LG WashTower 1818 搭載全新智慧洗劑投入功能，採用按壓式洗劑盒，讓機身外觀更簡潔俐落

1 LG 公司內部資料，以全球2020年上市至2026年2月銷售數字計算。

2由 Intertek 於2023年5月進行測試，AI Wash 智慧洗行程於 3 公斤混合衣物條件下，展現更佳的衣物護理效果並降低能源消耗。實際結果可能因衣物重量、布料種類或其他因素而有所不同。

3在 3 公斤柔軟布料衣物條件下觀察到乾衣時間縮短，並確認於棉質衣物上具有更均勻的乾衣表現。實際結果可能因衣物重量、布料種類或其他條件而有所不同。

4指在特定洗衣行程中使用的六種不同洗衣機滾筒動作，結果可能因衣物材質、衣物量和洗滌條件而異。

5洗衣機由 Intertek 於 2023年 6 月測試，在 IEC 4kg標準衣物負載下，可去除 99.99% 塵蟎過敏原及 99.99% 細菌（金黃色葡萄球菌、糞腸球菌、大腸桿菌）。乾衣機在3 kg 衣物負載條件下，可去除100% 活體塵蟎（Dermatophagoides pteronyssinus (Live)）。

6此功能僅將洗衣機的行程資訊傳送至乾衣機，並僅可於洗衣完成後 3 小時內使用。

7以 3 件襯衫的少量衣物為測試條件，使用洗衣機的 「 快速洗 」 行程搭配 「 乾衣準備 」 選項，並使用乾衣機的 「 快速乾衣 」 行程，可於 60分鐘完成完整洗衣及乾衣流程。

8當兩個洗劑槽皆加滿洗劑時，預設每次洗劑投放量為 45mL，最多可使用約 31 次洗衣行程。