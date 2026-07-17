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LG電子最新永續報告書公布
2025 年範疇一與範疇二碳排放量提前達到 2030 目標
持續提升無障礙體驗與透明治理 落實 「 Better Life for All 」 願景
新聞摘要：
● LG 電子發布《2025–2026 永續報告書》，2025 年範疇一（Scope 1）與範疇二（Scope 2）溫室氣體排放量已低於公司 2030 年目標值，廢棄物回收率則達 97.3%。
● LG 持續鞏固全球 ESG 領導地位，連續三年獲標普全球（S&P Global）企業永續評比（CSA）「Top 1%」肯定，並獲多項國際權威 ESG 評鑑認可。
● LG 持續提升產品與服務的無障礙體驗，推出包括 LG Comfort Kit、無障礙服務機台（Accessible Kiosk）及 LG Easy TV 等多元解決方案。
● LG 持續強化負責任 AI（Responsible AI）治理，並於本次報告新增 Responsible AI 專章，說明 AI 開發與應用過程中的治理架構、責任機制與透明度。
【2026年7月17日，台北訊】全球環境、社會及公司治理（ESG）領域的領導品牌 LG 電子（LG）發布《2025–2026 永續報告書》，展現公司持續落實 「 Better Life for All 」 願景的各項成果與努力。
本次發布的報告完整公布 LG 針對全球利害關係人推動的重要 ESG 行動成果。其中，LG 於 2025 年已提前達成 2030 年溫室氣體（GHG）減量及廢棄物回收率兩項重要目標1
[1] 數據皆來自 LG 電子發布《2025–2026 永續報告書》。2025 年，LG 全球海內外所有營運據點的範疇一（直接排放）與範疇二（間接排放）溫室氣體排放總量為 842,000 公噸二氧化碳當量（tCO₂eq），低於公司原訂 2030 年 878,000 公噸二氧化碳當量（tCO₂eq）的目標。此成果反映 LG 以 2017 年為基準，推動2030年前溫室氣體排放量減少 54.6% 的全公司減碳策略已取得顯著成效，主要措施包括導入高能源效率設備，以及擴大使用再生能源電力。
此外，LG 亦達成七大主要產品類別的使用階段碳排放強度減量目標。在 2025 年，七大產品類別於使用階段的單位碳排放量較 2020 年減少22.5%，超越原訂 2030 年減少 20% 的目標，並已獲科學基礎減量目標倡議（Science Based Targets initiative, SBTi）認證，LG 也是韓國首家獲得 SBTi 認證此項目標的家電製造商。
除了溫室氣體減量目標外，LG 在資源循環方面也提前達成目標。LG 於 2025 年全球海內、外營運據點的廢棄物回收率達 97.3%，超越原訂 2030 年 95% 的目標。同時 LG 所有韓國營運據點皆維持「零廢棄物掩埋（Zero Waste to Landfill, ZWTL）」認證，其中五座韓國生產基地皆獲得最高等級白金（Platinum）認證。此外，2025 年 LG 於全球 56 個國家、91 個據點回收約 64 萬噸廢棄電子產品，自2006 年來已累計回收超過 565 萬噸的電子廢棄物。
除了在環境永續方面持續展現成果，《2025–2026永續報告書》亦展現 LG 持續提升產品與服務無障礙體驗的努力。主要措施包括推出 LG Comfort Kit，使不同年齡、性別及身體條件的使用者，都能更輕鬆操作家電；擴大導入點字及觸覺導引設計的應用，並於服務據點導入搭載手語虛擬人物的無障礙服務機台；以及專為銀髮族打造的 LG Easy TV 等產品。
在公司治理方面，LG 進一步強化董事會獨立性與治理透明度，已將 CEO 與董事長職務分離。今年稍早，公司更任命獨立董事出任董事長，以持續強化董事會監督機制。
《2025–2026永續報告書》亦新增「負責任 AI（Responsible AI）」專章，因應 AI 技術快速普及，完整說明 LG 的 AI 倫理原則及治理架構。未來 LG 將持續強化相關治理機制，確保 AI 開發與應用過程中的責任性與透明度。
作為全球 ESG 領導企業，LG 再度榮獲 ESG 評比的國際權威機構肯定。LG 已連續 14 年入選道瓊最佳永續世界指數（Dow Jones Best-in-Class World Index，DJBIC World），並連續三年於標普全球（S&P Global）企業永續評比（Corporate Sustainability Assessment，CSA）中名列「Top 1%」的最高榮譽。此外，LG 今年於摩根士丹利資本國際（Morgan Stanley Capital International，MSCI）ESG 評級中獲得「AA」級，較去年再提升一級；同時連續兩年獲得 EcoVadis 最高等級 「 Platinum 」 評級，此殊榮僅授予各產業前1%的企業。
LG 自2006年起每年發布永續報告書，《2025–2026永續報告書》全文已於 LG 官方網站公開，可至 https://www.lg.com/global/sustainability/ 獲得完整報告書。
除了在環境保護與公司治理方面持續推動永續發展，在台灣，LG 也將 ESG 理念延伸至員工福祉與人才發展。近年透過辦公空間升級與多元員工關懷措施，打造兼顧健康、彈性與工作效率的職場環境，並持續投入職能培訓、數位學習及外語進修資源，支持員工在工作與生活間取得平衡，實現長期成長。LG 相信，永續不僅是環境責任與技術創新，更包含對人的關懷，並將持續以 「Better Life for All 」 的理念，為員工、消費者及社會創造更美好的未來。
1數據皆來自 LG 電子發布《2025–2026 永續報告書》。
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