新聞摘要：

● LG 電子600kW 冷卻液分配器（Coolant Distribution Unit, CDU）正式取得 NVIDIA 輝達認證，通過超過 100 項 AI 工廠標準化技術驗證。

● 此項認證使 LG 正式成為 NVIDIA AI Factory（輝達 AI 工廠）基礎設施合作夥伴，並可作為供應商能力的重要可信依據，有助於降低全球資料中心營運商的採購風險。

● LG 為 AI 資料中心提供完整的 Chip-to-Chiller 冷卻解決方案產品組合，涵蓋冰水主機（Chillers）、冷卻液分配器（CDUs）及冷板（Cold Plates）。

【 2026年7月27日，台北訊 】 LG 電子（LG）宣布其 600kW 冷卻液分配器（Coolant Distribution Unit, CDU） 正式取得 NVIDIA 官方認證 。此項里程碑充分展現 LG 冷卻解決方案及熱管理技術的可靠度與效率符合輝達 AI 基礎設施（AI Infrastructure）標準，進一步支持公司持續拓展 AI 資料中心冷卻市場。

全球超大規模雲端服務業者的可靠合作夥伴

作為全球少數通過輝達技術驗證程序的企業之一，LG 600kW CDU 已通過超過 100 項技術評估標準。這些評估指標旨在為高密度 AI 工廠所需的冷卻效能、可靠度及容錯移轉能力（Failover Capabilities）建立一致標準。

此項認證是 LG 的重要策略里程碑，進一步鞏固公司作為 NVIDIA AI Factory 基礎設施合作夥伴的地位。對全球超大規模雲端服務業者（Global Hyperscalers）及資料中心營運商而言，此項認證可提升供應商選擇的信心，有助降低採購風險，並加速大型 AI 基礎設施部署的供應商資格認證流程。

Chip-to-Chiller 冷卻解決方案供應商

LG 取得 NVIDIA 認證的 600kW CDU，專為因應高發熱量 AI GPU 的散熱需求而設計。透過 Direct-to-Chip（DTC）直接液冷解決方案，將冷卻液直接輸送至 GPU、CPU 等發熱元件，並與既有氣冷基礎設施共同運作，形成高效率的 「 混合式冷卻（Hybrid Cooling）」 系統。

此裝置具備 ±0.25°C1 的高精度溫控能力，有助提升系統的熱穩定性，並支援 AI 伺服器穩定運作；同時整合虛擬感測器技術（Virtual Sensor Technology），可進行即時監控及液漏偵測。搭配 LG 資料中心冷卻控制管理系統（Data Center Cooling Control Manager, DCCM），可提供預測控制與集中監控功能，並能透過標準通訊協定，與資料中心管理系統無縫整合。

為確保整體可靠度，LG 於韓國平澤設置專屬 Chip-to-Chiller 驗證中心，針對完整冷卻鏈進行系統整體瞬時反應、溫度變化及低負載穩定性測試，包括 AI 晶片負載、冷板、CDU 及冰水主機。此 CDU 採用符合 NVIDIA 嚴格容錯移轉要求的設計，即使在高度嚴苛的運作條件下，仍能維持穩定運作。

LG 致力透過完整的 Chip-to-Chiller 產品組合，進一步鞏固其作為可靠 AI 資料中心基礎設施合作夥伴的地位，提供從晶片端至冷卻機房的端到端熱管理解決方案。LG 的端到端產品組合涵蓋製造冰水的冰水主機、分配冷卻液的 CDU，以及直接冷卻 AI 晶片的冷板，共同構成 AI 資料中心液冷系統的核心組件。

擴展 AI 基礎設施能力

此項認證是 LG 進一步擴展 AI 基礎設施業務的重要起點。未來，LG 計畫陸續為全系列大容量 CDU 產品取得 NVIDIA 認證，包括 1MW、2.5MW 及 4MW 機型。

憑藉在暖通空調（HVAC）領域累積 60 年的工程技術經驗，LG CDU 專為高密度 AI 資料中心環境打造，具備精準溫度控制、先進控制功能及高度可靠性。LG 亦透過自主生產變頻系統及磁浮軸承壓縮機（Magnetic Bearing Compressors）等核心零組件，進一步強化產品競爭力，這些技術也已廣泛應用於 LG 的冰水主機產品組合。

近期，LG 已取得多項全球資料中心冷卻專案，包括北美超大規模雲端服務業者的資料中心設施，以及位於印尼雅加達的 Sinar Mas 資料中心，後者為 SM+ Data Center 旗下的旗艦 AI-ready 設施。LG 將持續發揮核心技術優勢，拓展全球訂單並深化策略合作夥伴關係，積極布局次世代 AI 資料中心（Next-generation AI Data Center）市場。

LG ES 生態解決方案事業本部（ES Company）本部長 James Lee 表示：「 隨著 AI 資料中心規模持續擴大，市場對高可靠度液冷解決方案的需求前所未有地提升。結合 LG 先進冷卻技術與 LG 集團的整合基礎設施能力，我們正透過端到端解決方案拓展 AI 基礎設施業務，進一步推動 Physical AI，讓 AI 能在真實世界中創造更多價值。」

NVIDIA認證肯定 LG 先進散熱管理技術並鞏固雙方合作關係，加速拓展 AI 基礎建設布局

1產品效能（包括溫控精度及零組件壽命）可能依實際運作環境、伺服器負載及使用條件而有所差異。