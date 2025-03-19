ALL NEW Styler®蒸氣電子衣櫥

請在溫度不低於 10℃ 或不高於 35℃ 的環境中安裝該產品。環境溫度超出建議範圍可能會導致性能下降和/或產品故障。

此外，確保產品安裝在通風良好的房間內，並保持產品上方至少 20 公分、側面和後面至少 5 公分的間隙。為了防止在運行可移動衣架時產生不必要的擺動或震動，請將產品安裝在平坦的表面上。可通過旋轉產品底部前方的下支腳來調整產品的平整度。

如果產品安裝在牆壁旁邊，請留出至少 5 公分的側面間隙，以防止門碰撞。