We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
LG租賃銷售通路
08/10/2025
LG租賃線上及實體門市服務據點
【486】
- 租賃網站
- 實體門市
台北：台北市松山區民生東路三段113巷6弄21號1F
新竹：新竹縣竹北市環北路五段432號1樓
台中：台中市北區華富街101號
高雄：高雄市苓雅區建國一路140巷19號
【神腦】
【LG經銷商】
- 上晟國際：台北市士林區中山北路六段294號
- 金亞實業：新北市汐止區大同路二段280號
- 誠鴻電器：新北市汐止區康寧街751巷13號2樓 A2005室
- 今漢電器：新北市板橋區國慶路195號
- 上晟國際：新北市三重區自強路一段225號
- 鎰銘電器：新北市新莊區中平路150號
- 悅鼎電器：新北市林口區四維路188號
- 鐠羅電器：桃園市龜山區南祥路81號
- 鐠羅電器：桃園市中壢區中園路二段501號GBF
- 新視紀電器：桃園市中壢區環北路588號
- 東緣電器：新竹市北區光華南街26號
- 東圓電器：新竹縣竹東鎮長春路一段291號一段293號
- 尚合雅：高雄市苓雅區光華一路51、53號
【好漾】
- 中和門市：新北市中和區中正路876號
- 桃園門市：桃園市桃園區永安路621號
- 竹北門市：新竹縣竹北市莊敬五街99號
【響樂】
- 信義門市：台北市信義路二段222號
- 南港門市：台北市南港區玉成街56號
【富基】
- 台北：台北市南港區南港路三段48號10樓
- 台中：台中市北屯區松竹路一段933號
【集雅社】
- 高雄中正旗艦：高雄市中正一路265號
- 三民門市：台北市松山區三民路33號
- 春日門市：桃園市桃園區春日路1623號
- 新竹門市：新竹市北區中正路330號
- 彰化門市：彰化縣彰化市中山路一段321號
- 永華門市：台南市中西區永華路一段303號
- 復國門市：台南市永康區復國路52號
- 中正門市：高雄市苓雅區中正一路265號
【集盛】
- 嘉義德明：嘉義市西區德明路59號
- 高雄中正：高雄市苓雅區中正一路267號
- 高雄五福：高雄市新興區五福二路47號3樓
- 屏東廣東：屏東縣屏東市廣東南路268號
【兆基物業公司】
- 台北市內湖區內湖路一段98號7F-商業發展課
- 新北市板橋區民權路268-1號
- 新北市蘆洲區三民路175號
- 新北市汐止區湖前街68巷2號
- 新北市三重區自強路二段39號
- 桃園市桃園區經國路280號4樓
- 桃園市中壢區新生路377號1樓
- 新竹市北區經國路二段155號
- 苗栗縣頭份市東民路180號2樓
- 台中市北區三民路三段132號
- 台中市南屯區保安十街150號
- 彰化縣彰化市中央路186之1號
- 南投縣草屯鎮富中路51~75號
- 雲林縣斗六市自強街77號1樓
- 嘉義市東區中山路202號
- 台南市北區文賢一路300巷29號
- 高雄市新興區中山一路126號
- 高雄市苓雅區中正二路175號19樓之2
- 屏東縣屏東市自由路457號
- 宜蘭縣宜蘭市女中路三段398號1樓
- 上一步
洗衣機內槽清洗不乾淨？滾筒、直立必學日常保養與清潔費用全攻略 23/07/2025
https://www.lg.com/tw/support/announcement/TWNCT2025081101/ isCopied
paste