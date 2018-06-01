即日起將提供LG客戶更方便、迅速及專業的維修服務，全新推出「掃地機及吸塵器到府收送維修服務」，只要撥打客服專線、LG線上客服或LG官網申請維修服務，即可透過客服專員安排物流到府收送的貼心服務。

到府收送維修服務流程

寄送包裝注意事項

到府收送維修服務

1.自2018/06/01起，啟動保固期內台灣地區免費到府收送服務(離島僅限金門、澎湖)。

2.到府收送服務專線：0800-898-899；行動電話報修：(02) 2162-1196；LINE ID：@lgtw；

LG官網：點次連結

客服中心服務時間：週一至週五AM08:30~PM8:00。

3.安排到府收送服務時段：非偏遠地區 週一至週日；離島 週一至週四 AM10:00~PM5:00(法定公告非工作日除外)

4.新航通運收送查詢進度：點此連結

到府收送維修注意事項

1.申請維修時，請提供您的姓名(全名)、聯絡電話、收送地址、機型、機號、購買日期及故障原因。

機型、機號請查詢掃地機的底部，參考圖示如下

2.產品自購買日起提供保固期內免費的維修服務，保固期請參考【產品保固期限】之說明，送修時需檢附購買憑證 (購買發票)方可享有原廠保固服務，若無提供購買憑證則以出廠年月作為保固起始日。

產品保固期限，請參考：點此連結

3.過保固期、人為損壞或天災之維修服務，將收取維修工程處理費及零件耗材費，上述費用經工程師檢測後會先行報價，若報價不修、取消維修或經報價後七日未回覆(視同取消維修處理)，將會酌收檢測費用新台幣$ 400元整。

(維修及檢測費用於貨運運回產品時收取；發票於收到貨後，一週內寄出)

售後服務標準，請參考：點此連結

4.產品基本維修送回時間依收到貨後起計算七個工作日內，維修時間實際依維修人員檢測後說明產品故障維修狀況所需時間為主。

5.收到維修產品後，維修人員會與您確認需要檢測的故障配件，除此之外，請將其零件耗材取下，以免遺失或損壞。(例如：抹布、清潔刷子、吸塵器的伸縮管)

6.為避免在運送過程中發生碰撞，請將掃地機及吸塵器包裝妥當，建議保留掃地機及吸塵器原外盒作為送修包裝使用(請參考寄送包裝注意事項)。

7.產品維修所更換取下的零件其所有權歸屬於LG所有。

8.通知取件後不予取回、不予回應超過三十日，維修中心將不負保管責任，並得逕自處分維修品。

9.對於產品維修之零件提供自維修日起三個月的自然性功能故障保固。

10.非LG台灣進口銷售之商品，將無法進行維修服務。